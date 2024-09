Tên cướp có súng và kế "ve sầu thoát xác" (P1): Vụ cướp bất thành vẫn khiến dư luận rúng động

Đó là ngày 18/11/2020, chi nhánh ngân hàng S có trụ sở tại thị xã Bến Cát (nay là TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) bất ngờ bị cướp. Vào thời điểm này các nhân viên đang lúi húi xử lý công việc thì một thanh niên đầu đội mũ, bịt mặt xông vào. Gã lăm lăm khẩu súng (dạng súng colt) trên tay chĩa vào phía mọi người và lớn tiếng đe dọa.



Tất cả đều hoảng hốt bởi thái độ cực kỳ manh động của đối tượng. Tuy nhiên, khi chưa kịp lấy được tiền, lo sợ bị phát hiện, tên cướp đã nhanh chân chạy ra ngoài, trèo lên chiếc xe máy đã nổ sẵn rồi tẩu thoát.

Vụ việc lập tức được báo về Công an TP Bến Cát. Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc hoang mạng trong dư luận quần chúng nhân dân nên Công an Bến Cát đã báo cáo Công an tỉnh Bình Dương để xác lập Chuyên án truy xét.

Tại hiện trường, công an không thu thập được dấu vết nào có giá trị. Qua kiểm tra hệ thống camera nhà dân, công an đã dựng lên chân dung bước đầu của nghi phạm. Đó là một thanh niên cáo khoảng 1m65, dáng người cân đối, đầu đội mũ, mặt bịt khẩu trang và có đeo găng tay.

Đối tượng sử dụng chiếc xe máy hiệu Hoda mầu đỏ, đi lại nhiều lần trước phòng giao dịch ngân hàng S trước khi xông vào. Như vậy có thể thấy tên cướp có sự quan sát, "lựa chọn" từ trước.

Hình ảnh nghi phạm (ảnh tư liệu)

Do đối tượng không để lại bất cứ manh mối nào, thế nên việc truy xét chỉ dựa vào trích xuất các camera an ninh hai bên đường. Tại đây, trinh sát phát hiện đối tượng sau khi gây án đã đi về hướng TP Vũng Tàu. Tuy nhiên, cụ thể trên đường hắn dừng lại ở đâu thì không rõ bởi lẽ các camera không ghi lại được liên tục hành tung đối tượng.

Thời điểm này, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cũng tung những cán bộ có kinh nghiệm để giúp đỡ, phối hợp với Công an Bình Dương điều tra vụ án. Sau khi rà soát, công an phát hiện ở một bãi rác cách hiện trường khoảng 8km có nhiều bất thường. Khi kiểm tra nơi này, công an xác định toàn bộ quần áo, khẩu trang, găng tay của tên cướp đã được phi tang tại đây bằng cách đốt bỏ.

Việc làm này cho thấy tên cướp rất ranh ma, muốn xóa sạch mọi dấu vết có thể "lần ra" mình. Nhưng cũng từ dấu hiệu đó, công an nhận định tên cướp thông thạo địa bàn, chắc chắn là người đang cư trú ở địa phương.

Tiến hành sàng lọc hàng trăm đối tượng cộm cán, cuối cùng công an thấy "nổi" lên một cái tên Trần Công Đức (SN 1993, quê quán ở Hải Dương, hiện trú tại Cẩm Mỹ, Đồng Nai). Dù có đăng ký tạm trú tại Đồng Nai nhưng Đức lại không ở đây mà thường xuyên trú ngụ tại Bên Cát (Bình Dương).

Đức không phải đối tượng quá "cộm cán" nhưng khi công an rà soát thì nhận thấy Đức nhiều ngày vắng mặt ở nơi ở, cũng không đến công ty làm việc như bình thường. Tất nhiên, đây mới chỉ là giả thuyết, việc Đức có liên quan đến vụ án hay không còn phải dựa vào các chứng cứ xác thực.

Quay lại với công tác rà soát hướng di chuyển của nghi phạm, công an xác định đối tượng sau khi đốt hết quần áo, găng tay đã bỏ chạy về QL51 đi Bà Rịa – Vũng Tàu. Các trinh sát tập trung xác minh thì nắm được thông tin trước đó có 1 thanh niên giống mới ảnh mô tả của công an đến đây thuê phòng nghỉ. Ngày 18/11 anh ta thuê một xe máy để đi đâu không rõ. Người cho thuê xe cũng xác nhận chiếc xe mà nghi phạm dùng để làm phương tiện cướp ngân hàng giống hệt xe mình cho nam thanh niên kia thuê.

Chủ nhà nghỉ cho hay, khi thuê phòng, nam thanh niên có đưa chứng minh thư nhưng mình không để ý tên, chỉ lướt qua địa chỉ thường trú là tại Cẩm Mỹ (Đồng Nai). Như vậy, thông tin này khá khớp với những dữ liệu mà công an thu thập được từ Trần Công Đức.

Thời điểm công an xuống Vũng Tàu, nghi phạm đã lấy xe máy của mình được gửi tại đây để quay về Bình Dương.

(Còn nữa)