Thân thế đình đám của nữ ca sĩ Gil Lê, giới tính thế nào mà 'khóa môi' nhiều mỹ nhân Vbiz?

Gil Lê: Từ hotgirl đến trở thành tomboy gắn với nhiều mỹ nhân

Gil Lê tên thật là Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Từ năm 17 tuổi, Gil Lê đã bắt đầu gia nhập công ty Wepro chính thức tham gia showbiz với vai trò MC. Vào năm 2011, Gil Lê được công chúng bắt đầu chú ý khi trở thành một B-Girl khá đình đám trong giới Underground Sài Gòn. Thời đó, Gil Lê để mái tóc dài nhuộm màu hung đỏ tham gia chương trình truyền hình thực tế "Sáng bừng sức sống", cuộc thi nhằm tìm kiếm một Girl Band.



Trước khi là một tomboy, Gil Lê từng có thời gian để tóc dài.

Bước ra từ chương trình "Sáng bừng sức sống", cô gia nhập nhóm nhạc X5 dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Gil đảm nhiệm vai trò hát rap. Gây ấn tượng với mái tóc ngắn cá tính cùng hình ảnh unisex, Gil sớm trở thành cái tên nổi bật trong nhóm nhạc X5 ngay từ những ngày đầu đi hát. Đến nay, nữ ca sĩ cũng là thành viên duy nhất còn hoạt động trong showbiz Việt Nam sau khi X5 tan rã năm 2013.

Gil Lê hoạt động solo từ năm 2013 cho đến nay và được biết đến như một ca sĩ, MC được nhiều khán giả yêu mến. Hình ảnh phong cách đẹp mạnh mẽ tựa như một nam thần và người có sức ảnh hưởng tại Việt Nam.

Ngoài ra, Gil còn có nhiều tài lẻ khác như làm VJ, đóng quảng cáo, nấu ăn và rất giỏi võ thuật. Ít ai biết cô từng là võ sĩ và học rất nhiều môn khác nhau như: Wushu, Judo, Vịnh Xuân quyền... và gần đây nhất là MMA tại võ đường Liên Phong do diễn viên, võ sư Johnny Trí Nguyễn dạy.

Gil Lê là một ca sĩ, MC luôn được các chương trình tạp kỹ săn đón và được nhiều khán giả yêu mến. Từng là gương mặt VJ quen thuộc của một kênh truyền hình dành cho giới trẻ YanTV cùng với 2 thành viên của nhóm 365 và Isaac. Cô cũng là MC dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình ăn khách khác như X-Factor Vietnam mùa 2, The Look Việt Nam 2017, Dự án số 1 - The debut 2018, Giọng hát Việt nhí 2019, Thiếu niên nói, Siêu tài năng nhí (Super 10),... và dần ghi điểm với khán giả bởi phong cách dẫn dắt gần gũi và nhẹ nhàng cũng như nỗ lực tiến bộ để hoàn thiện vai trò MC.

Dù hoạt động chính là ca sĩ, MC nhưng Gil Lê còn nổi lên là một nghệ sĩ đa năng với rất nhiều tài lẻ ấn tượng.

Ngoài ra, năm 2015, Gil Lê còn lấn sân điện ảnh qua phim Yêu của đạo diễn Việt Max. Vai diễn giúp cô giành giải "Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất" tại Lễ trao giải Ngôi sao xanh cùng nhiều đề cử khác. Ngoài ra, cô còn tham gia sitcom Gia đình ngũ quả,...

Tuy nhiên, âm nhạc mới là đam mê mà cô theo đuổi nhiều nhất. Từ năm 2016 đến nay, Gil Lê cho ra mắt nhiều MV và sản phẩm âm nhạc như: "Em phải quên anh, Love Me Mor, Shake it up, Nơi con tim yên bình, Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình, Sao người ta nỡ làm mình đau.

Gil Lê cho biết cô thích là một nghệ sĩ mang phong cách "unisex" mạnh mẽ và nổi bật.

Với ngoại hình mang vẻ đẹp 'phi giới tính', Gil Lê có lượng fan hâm mộ đông đảo tại Việt Nam. Chia sẻ về phong cách thời trang đậm chất "soái ca" của mình, Gil Lê cho biết cô thích là một nghệ sĩ mang phong cách "unisex" mạnh mẽ và nổi bật. Điều đó lại dẫn đến một số ý kiến cho rằng phong cách thời trang này là cứng nhắc, một màu và không có quá nhiều sự đổi mới.

"Vì thế, Gil Lê hy vọng có thể biểu hiện những khía cạnh khác của thời trang unisex, cũng như giúp khán giả thấy được phong thái đa dạng của mình. Đó vẫn là hình ảnh cá tính nhưng hiện đại, duy mỹ và thậm chí là nổi loạn" - cô bày tỏ.

Chúng ta không cần phải trở thành một ai khác để tốt hơn trong mắt người khác, phù hợp hơn với người khác. Vì nguyên bản của mình mới chính là thứ hấp dẫn nhất" - Gil Lê chia sẻ.

Khoảnh khắc tình tứ của Gil Lê và Xoài Non đang đặt ra nhiều nghi vấn về mối quan hệ trên mức bạn bè.

Hồ sơ tình ái của Gil Lê toàn liên quan đến mỹ nhân Vbiz

Đa tài, xinh đẹp, đường tình ái của Gil Lê không bị đồn với nam giới mà liên tục gắn liền với nhiều mỹ nhân đình đám. Nếu như hiện tại là với hotgirl Xoài Non thì trước đó là Chi Pu, Miu Lê, Hoàng Thùy Linh.

Xoài Non (Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002) từng kết hôn vào năm 18 tuổi với Xemesis. Đến tháng 5/2024, Xoài Non và Xemesis bắt đầu vướng nghi vấn rạn nứt tình cảm. Sau đó, cặp đôi xác nhận đường ai nấy đi vào ngày 16/6/2024. Việc lộ khoảnh khắc tình tứ với Gil Lê khi Xoài Non ly hôn chưa được bao lâu khiến CĐM đặt nghi vấn về việc có liên quan đến mối quan hệ với Gil Lê hay không.

Những lần âu yếm của Gil Lê và Chi Pu trước đó được đào sới lại.

Gil Lê từng vướng tin đồn yêu đương với nhiều người đẹp nổi tiếng. Trước Xoài Non, Gil từng gây xôn xao khi liên tục lộ ảnh khóa môi Chi Pu.

Năm 2013, cư dân mạng truyền tay nhau bức ảnh ghi lại nụ hôn của Chi Pu và Gil Lê. Trong thời gian đó, tin đồn Chi Pu và Gil Lê có quan hệ tình cảm đặc biệt đã nhiều lần được người hâm mộ đặt nghi vấn bởi cả hai thường xuyên có những hình ảnh, cử chi thân mật bên cạnh nhau.

Đến năm 2015, trong tiệc sinh nhật của Chi Pu, cả hai có khoảnh khắc chạm môi nhau khi thực hiện thử thách. Không chỉ vậy, Gil Lê và Chi Pu còn không ngại thể thể hiện tình cảm thắm thiết với nhau từ mạng xã hội cho đến ngoài đời thực với khoảnh khắc hôn má, skinship "tình bể bình".

Chi Pu từng chia sẻ Gil Lê là một phần quan trọng, không thể thiếu trong cuộc sống và có ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của cô khi quyết định Nam tiến.

Chi Pu và Gil Lê quen biết và trở nên thân thiết từ năm 2013 khi cùng tham gia đóng quảng cáo. Sau đó, cả hai liên tục công khai xuất hiện cùng nhau từ sự kiện cho đến đời thường. Netizen từng soi được cặp sao đi du lịch, đi ăn chung và dùng đồ đôi với nhau. Trong tiệc sinh nhật vào năm 2015, khi thể hiện ca khúc My Everything , Chi Pu dắt tay Gil Lê lên sân khấu như dùng âm nhạc để thay lời muốn nói.

Chi Pu từng chia sẻ Gil Lê là một phần quan trọng, không thể thiếu trong cuộc sống và có ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của cô khi quyết định Nam tiến. Chi Pu cho hay: "Gil là một người bạn, một người thân thực sự mà tôi may mắn có được từ khi Nam tiến. Nhờ Gil và gia đình Gil mà tôi thấy mình bớt cô đơn, có thêm chỗ dựa tinh thần giữa TP.HCM. Nếu không có Gil và bố mẹ Gil giúp đỡ, chắc tôi không tồn tại được ở Sài Gòn ồn ào này. Tôi mang ơn gia đình Gil nhiều lắm vì sự bình yên và một tình cảm gia đình đúng nghĩa mà cả nhà đã mang lại cho tôi".

Khi Hoàng Thùy Linh chuyển về nhà mới, ở tất cả các bữa tiệc luôn có sự xuất hiện của Gil Lê. Cả hai ngồi cạnh nhau và thoải mái chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội.

Vào tháng 11/2019, Hoàng Thùy Linh và Gil Lê bị dân tình bắt gặp hình ảnh đi chơi cùng nhau tại sân bay. Mặc dù cặp đôi đã diện trang phục đơn giản, bình dị để tránh đi sự chú ý của công chúng, nhưng cả hai vẫn không tránh được bị soi những khoảnh khắc đầy tình tứ. Giọng ca "Gieo quẻ" đã vô tư tựa đầu vào vai Gil Lê, cặp đôi còn trao cho nhau những cử chỉ, chăm sóc…

Khán giả cũng nhiều lần tìm ra bằng chứng cho rằng Gil Lê, Hoàng Thùy Linh đang hẹn hò. Cặp đôi tựa vai nhau tình cảm trên máy bay, cùng xuất hiện trong một lần đi du lịch ở Nhật Bản và tương tác vui vẻ với người hâm mộ.

Những lần Gil Lê và Hoàng Thùy Linh bị khán giả "soi" dùng đồ đôi, đeo nhẫn cặp khi tham gia các sự kiện.

Khi Hoàng Thùy Linh chuyển về nhà mới, ở tất cả các bữa tiệc luôn có sự xuất hiện của Gil Lê. Cả hai ngồi cạnh nhau và thoải mái chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, cho đến nay, Gil Lê chưa từng lên tiếng giải thích hay thừa nhận về mối quan hệ với các mỹ nhân Vbiz này. Vì thế, mọi thông tin đến nay chỉ dừng lại ở những lời đồn đại.

Gil Lê và Xoài Non bị bắt gặp ôm hôn thắm thiết trên sân pickleball (Nguồn- Đi soi sao đi).