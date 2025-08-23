Diễn viên đóng cảnh ăn rắn trong phim 'Mưa đỏ: Mẹ không nhận ra khi tôi từ đoàn phim trở về

Sau 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình', nhạc phim 'Mưa đỏ' của Nguyễn Văn Chung có gì đặc biệt? GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sau thành công "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", anh viết tiếp ca khúc chủ đề cho phim "Mưa đỏ". Nam nhạc sĩ đã xem phim và có những cảm xúc rất đặc biệt.

Trong những ngày tháng thiêng liêng của đất nước, bộ phim "Mưa đỏ" được công chiếu như một nén tâm nhang đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Diễn viên Gia Huy là một trong những gương mặt trẻ gen Z được vinh dự có mặt trong dự án phim lớn của Điện ảnh Quân đội Nhân dân.

Cậu rất tự hào và hạnh phúc khi được đạo diễn Đặng Thái Huyền giao cho vai diễn Tấn - người lính sống sót duy nhất trong tiểu đội 1. Câu chuyện của Gia Huy về phim khiến khán giả thêm hiểu được sự dụng tâm, dụng công của đoàn làm phim "Mưa đỏ" với sứ mệnh của mình.

Đăng ký casting một vai lúc được chọn là vai khác

Gia Huy thân mến, duyên phận đến với phim điện ảnh cách mạng "Mưa đỏ" của bạn như thế nào?

- Để đến được vai diễn Tấn trong phim "Mưa đỏ", tôi đã phải trải qua rất nhiều vòng casting. Khi ấy, tôi chỉ là sinh viên trường Đại học Sân khấu&Điện ảnh mới ra trường. Có thông tin về "Mưa đỏ", tôi cũng chủ động đăng ký nhưng là vai diễn khác (nhân vật Sen), không phải vai Tấn. Tôi đã phải thử diễn cảnh ăn con rắn và tôi đã tự cắn rách tay mình như thật. Nhờ sự chân thật trong diễn xuất đã giúp tôi thành công trong vòng thử vai.

Các vòng thử vai khác tôi cũng thành công, đến vòng cuối cùng đạo diễn Đặng Thái Huyền mới tiết lộ chị ấy chính là người gọi tôi đến thử vai. Điều đó khiến tôi rất cảm động và tự hứa với bản thân rằng phải cố gắng làm thật tốt vai diễn của mình để không phụ lòng đạo diễn.

Gia Huy trong tạo hình vai Tấn phim "Mưa đỏ". Ảnh: FBNV

Ban đầu Gia Huy muốn casting vai Sen, vì sao bạn lại lựa chọn nhân vật này?

- Tôi cảm thấy nhân vật Sen rất hay và cũng là sở trường của tôi. Khi ngồi trên ghế nhà trường, tôi thường vào những vai diễn xù xì, góc cạnh như vậy nên tôi mong muốn được thể hiện nhân vật Sen. Tôi thích cái chất riêng của vai diễn này, chính điều đó khiến tôi muốn được là Sen. Tôi muốn diễn phân cảnh Sen hóa điên khi nhìn thấy đồng đội hy sinh nhất, khoảnh khắc này rất cao trào mà bất cứ diễn viên nào cũng muốn được thể hiện. Tuy nhiên, do ngoại hình và độ tuổi của tôi không phù hợp, vậy nên đạo diễn Đặng Thái Huyền mới cho tôi casting vai Tấn.

Suốt quá trình quay phim "Mưa đỏ", Gia Huy có kỉ niệm đáng nhớ nhất?

- Khi tôi xác định tham gia dự án này, tôi muốn cống hiến hết mình cho vai diễn, không ngại khó, ngại khổ và cũng không sợ những nguy hiểm trong các cảnh quay. Tuy duy của tôi với nghề luôn là việc nào khó đều phải làm được, cảnh nào cũng phải diễn tốt nhất. Kỉ niệm đáng nhớ nhất với tôi là 2 ngày: ngày bắt đầu là lúc các thành viên khớp được về diễn xuất với nhau và ngày kết thúc là những khoảnh khắc mọi người xúc động khi sắp phải chia xa. Suốt quá trình quay, chúng tôi sống cùng nhau rồi thân thiết với nhau lúc nào không hay. Đặc biệt, duyên số là tôi thích nhân vật Sen thì ngoài đời tôi lại thân nhất với anh Hoàng Long đóng vai này.

Một cảnh quay của Tấn (Gia Huy) trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: FBNV

Yêu thích nhân vật Sen nhưng không được chọn đóng vai diễn này, bạn có buồn không?

- Duyên phận của tôi không đến được với vai Sen nhưng lại thân với anh Hoàng Long. Ngoài đời, vợ anh ấy cũng thân với chị gái ruột của tôi. Chính những điều kỳ diệu như vậy nên tôi không cảm thấy buồn.

Tham gia phim "Mưa đỏ" có nhiều cảnh mọi người phải dầm mưa rất nhiều, bạn thấy có vất vả không?

- Trong quá trình quay, có rất nhiều ngày ở Quảng Trị mưa không thể setup vào cảnh, đoàn làm phim tốn rất nhiều kinh phí vì phải nghỉ nhiều. Tôi chỉ nhớ sau đó quay trong mùa đông mà không nghĩ Quảng Trị lạnh đến mức như vậy. Nhất là khi chúng tôi quay đêm phải dầm mình trong nước rất buốt. Cách tốt nhất để vượt qua cái lạnh đó là khi xong cảnh quay ngồi sưởi lửa và ra ôm nhau cho ấm. Chính những khoảnh khắc, chúng tôi tình cảm như một gia đình ruột thịt, như những đồng đội thực sự chứ không còn là phim.

Mẹ không nhận ra sau khi từ đoàn làm phim trở về

Gia Huy đã từng đóng nhiều phim về đề tài chính kịch, đặc biệt là rất hợp vai diễn người chiến sĩ, có vẻ như bạn có duyên với bộ đội?

- Tôi cũng không hiểu sao được đạo diễn chọn vai bộ đội cho mình, chứ trong trường tôi thường vào vai hài, cá tính, gai góc xù xì. Tôi mong năm sau được đóng vai hài hoặc một vai diễn khác hẳn đi. Tôi cũng mong được mọi người đón nhận.

Gia Huy khi trên sân khấu kịch. Ảnh: FBNV

Trong "Mưa đỏ", Gia Huy vào vai không đúng sở trưởng, bạn có phải "gồng" để làm tốt không?

- Tôi không "gồng", là một diễn viên chuyên nghiệp tôi phải tìm cảm giác cho mình. Phải xây dựng cho mình một khoảng không gian để làm tốt nhân vật hết sức có thể.

Theo bạn, sự khác biệt của phim "Mưa đỏ" là những điểm gì so với những dự án trước?

- Phim "Mưa đỏ" là tái hiện lịch sự và nhân vật đó có thật mình phải làm thật. "Mưa đỏ" là một dự án điện ảnh cách mạng quay tại đúng địa phương phải đi xa nên tôi sẽ mất rất nhiều thời gian hơn so với những phim trước tôi tham gia.

Trong phim, cảnh nào với Gia Huy là ám ảnh nhất?

- Tôi thấy cảnh ám ảnh nhất chính là 2 cảnh: Quay ở Nhà hát Lớn và việc ăn rắn. Cụ thể, trong cảnh quay ở Nhà Hát lớn, đây là phân cảnh khó khăn vì tôi vừa phải thể hiện niềm tự hào, sự kế thừa, nhưng cũng là nỗi áy náy khôn nguôi với những đồng đội đã mãi mãi nằm xuống để chúng tôi được sống trong hòa bình. Đó là một vai diễn tâm lý nặng, đòi hỏi tôi phải lột tả được trọn vẹn tinh thần nhân vật.

Còn cảnh quay con rắn là tôi phải cầm con rắn lên cắn thật. Tuy nhiên, vì phim gắn mác 13T (không dành cho khán giả 13 tuổi) nên cảnh đó đã được lược đi nhiều chi tiết hơn.

Bạn không sợ khi tiếp xúc với rắn thật sao?

- Tôi xem các kênh truyền hình khám phá tự nhiên, thích đi rừng. Tôi sợ mấy con không có chân nhưng khi đóng phim tôi vẫn thể hiện là mình không sợ đâu. Rắn có độc thật nhưng đã buộc chặt miệng nên đỡ nguy hiểm. Khi đóng cảnh này, tôi chấp nhận chơi là chơi, cũng không còn sợ hãi gì cả. Tôi chỉ muốn làm thật có cái sợ thật thì nó mới đúng tinh thần của nhân vật được.

Gia đình diễn viên Gia Huy khi đến xem phim "Mưa đỏ". Ảnh: FBNV

Được biết, khi công chiếu phim, bố mẹ bạn đã đến xem, họ có đánh gì về vai diễn của bạn?

- Thực tế bố tôi ngày xưa là diễn viên nên ông có nhiều nhận xét về chuyên môn kỹ hơn. Bố góp ý, tôi diễn hơi non nhưng vẫn động viên tinh thần tôi. Bố góp ý tôi những khoảnh khắc cần tiết chế, rồi bắt ánh sáng như thế nào để đạt hiệu quả nhất.

Còn mẹ tôi thì vừa xem vừa khóc vì thương cho con khi vào vai này gặp nhiều vất vả. Mẹ còn không nhận ra tôi khi về nhà vì lúc ấy tôi tự cạo trọc đầu để đóng vai này. Thời điểm đóng phim, đầu tóc tôi nham nhở, không ra hình gì đến tôi soi gương còn không nhận ra mà.

Gia Huy chia sẻ về 2 cảnh quay ám ảnh trong phim "Mưa đỏ". Clip: Đỗ Quyên

Trong hồ sơ diễn viên, bạn còn một nghề khác?

- Đúng vậy, ngoài học ở trường Đại học Sân khấu&Điện ảnh, tôi còn là VĐV bộ môn Cầu lông chuyên nghiệp. Tôi theo nghề đã 13 năm và thường xuyên đi theo đội tuyển nên không ở nhà cũng từng đó năm. Tôi vẫn tập luyện và thi đấu khi không phải vào phim. Tuy vất vả nhưng tôi rất hạnh phúc vì theo đuổi được đam mê của bản thân lẫn gia đình. Bố tôi bỏ nghề quá sớm, chị tôi học năm 3 Đại học Sân khấu&điện ảnh đã dừng lại, còn tôi thì muốn bước tiếp con đường này.

Cảm ơn Gia Huy về cuộc trò chuyện này!

'Mưa đỏ' là cơ hội hội lớn cho các diễn viên thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng GĐXH - Tất cả diễn viên tham gia vào phim "Mưa đỏ" với tinh thần người lính thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng. Mỗi đóng góp, nỗ lực đều là nén tâm nhang mà ê kíp gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.



