Diễn viên đóng cảnh ăn rắn trong phim 'Mưa đỏ: Mẹ không nhận ra khi tôi từ đoàn phim trở về
GĐXH - Gia Huy là người đóng vai Tấn trong phim "Mưa đỏ" khi vừa tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu&Điện ảnh. Đây là vai diễn nặng về tâm lý khiến Gia Huy vừa cảm thấy áp lực nhưng cũng là cơ hội được thể hiện tấm lòng tri ân đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Trong những ngày tháng thiêng liêng của đất nước, bộ phim "Mưa đỏ" được công chiếu như một nén tâm nhang đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Diễn viên Gia Huy là một trong những gương mặt trẻ gen Z được vinh dự có mặt trong dự án phim lớn của Điện ảnh Quân đội Nhân dân.
Cậu rất tự hào và hạnh phúc khi được đạo diễn Đặng Thái Huyền giao cho vai diễn Tấn - người lính sống sót duy nhất trong tiểu đội 1. Câu chuyện của Gia Huy về phim khiến khán giả thêm hiểu được sự dụng tâm, dụng công của đoàn làm phim "Mưa đỏ" với sứ mệnh của mình.
Đăng ký casting một vai lúc được chọn là vai khác
Gia Huy thân mến, duyên phận đến với phim điện ảnh cách mạng "Mưa đỏ" của bạn như thế nào?
- Để đến được vai diễn Tấn trong phim "Mưa đỏ", tôi đã phải trải qua rất nhiều vòng casting. Khi ấy, tôi chỉ là sinh viên trường Đại học Sân khấu&Điện ảnh mới ra trường. Có thông tin về "Mưa đỏ", tôi cũng chủ động đăng ký nhưng là vai diễn khác (nhân vật Sen), không phải vai Tấn. Tôi đã phải thử diễn cảnh ăn con rắn và tôi đã tự cắn rách tay mình như thật. Nhờ sự chân thật trong diễn xuất đã giúp tôi thành công trong vòng thử vai.
Các vòng thử vai khác tôi cũng thành công, đến vòng cuối cùng đạo diễn Đặng Thái Huyền mới tiết lộ chị ấy chính là người gọi tôi đến thử vai. Điều đó khiến tôi rất cảm động và tự hứa với bản thân rằng phải cố gắng làm thật tốt vai diễn của mình để không phụ lòng đạo diễn.
Ban đầu Gia Huy muốn casting vai Sen, vì sao bạn lại lựa chọn nhân vật này?
- Tôi cảm thấy nhân vật Sen rất hay và cũng là sở trường của tôi. Khi ngồi trên ghế nhà trường, tôi thường vào những vai diễn xù xì, góc cạnh như vậy nên tôi mong muốn được thể hiện nhân vật Sen. Tôi thích cái chất riêng của vai diễn này, chính điều đó khiến tôi muốn được là Sen. Tôi muốn diễn phân cảnh Sen hóa điên khi nhìn thấy đồng đội hy sinh nhất, khoảnh khắc này rất cao trào mà bất cứ diễn viên nào cũng muốn được thể hiện. Tuy nhiên, do ngoại hình và độ tuổi của tôi không phù hợp, vậy nên đạo diễn Đặng Thái Huyền mới cho tôi casting vai Tấn.
Suốt quá trình quay phim "Mưa đỏ", Gia Huy có kỉ niệm đáng nhớ nhất?
- Khi tôi xác định tham gia dự án này, tôi muốn cống hiến hết mình cho vai diễn, không ngại khó, ngại khổ và cũng không sợ những nguy hiểm trong các cảnh quay. Tuy duy của tôi với nghề luôn là việc nào khó đều phải làm được, cảnh nào cũng phải diễn tốt nhất. Kỉ niệm đáng nhớ nhất với tôi là 2 ngày: ngày bắt đầu là lúc các thành viên khớp được về diễn xuất với nhau và ngày kết thúc là những khoảnh khắc mọi người xúc động khi sắp phải chia xa. Suốt quá trình quay, chúng tôi sống cùng nhau rồi thân thiết với nhau lúc nào không hay. Đặc biệt, duyên số là tôi thích nhân vật Sen thì ngoài đời tôi lại thân nhất với anh Hoàng Long đóng vai này.
Yêu thích nhân vật Sen nhưng không được chọn đóng vai diễn này, bạn có buồn không?
- Duyên phận của tôi không đến được với vai Sen nhưng lại thân với anh Hoàng Long. Ngoài đời, vợ anh ấy cũng thân với chị gái ruột của tôi. Chính những điều kỳ diệu như vậy nên tôi không cảm thấy buồn.
Tham gia phim "Mưa đỏ" có nhiều cảnh mọi người phải dầm mưa rất nhiều, bạn thấy có vất vả không?
- Trong quá trình quay, có rất nhiều ngày ở Quảng Trị mưa không thể setup vào cảnh, đoàn làm phim tốn rất nhiều kinh phí vì phải nghỉ nhiều. Tôi chỉ nhớ sau đó quay trong mùa đông mà không nghĩ Quảng Trị lạnh đến mức như vậy. Nhất là khi chúng tôi quay đêm phải dầm mình trong nước rất buốt. Cách tốt nhất để vượt qua cái lạnh đó là khi xong cảnh quay ngồi sưởi lửa và ra ôm nhau cho ấm. Chính những khoảnh khắc, chúng tôi tình cảm như một gia đình ruột thịt, như những đồng đội thực sự chứ không còn là phim.
Mẹ không nhận ra sau khi từ đoàn làm phim trở về
Gia Huy đã từng đóng nhiều phim về đề tài chính kịch, đặc biệt là rất hợp vai diễn người chiến sĩ, có vẻ như bạn có duyên với bộ đội?
- Tôi cũng không hiểu sao được đạo diễn chọn vai bộ đội cho mình, chứ trong trường tôi thường vào vai hài, cá tính, gai góc xù xì. Tôi mong năm sau được đóng vai hài hoặc một vai diễn khác hẳn đi. Tôi cũng mong được mọi người đón nhận.
Trong "Mưa đỏ", Gia Huy vào vai không đúng sở trưởng, bạn có phải "gồng" để làm tốt không?
- Tôi không "gồng", là một diễn viên chuyên nghiệp tôi phải tìm cảm giác cho mình. Phải xây dựng cho mình một khoảng không gian để làm tốt nhân vật hết sức có thể.
Theo bạn, sự khác biệt của phim "Mưa đỏ" là những điểm gì so với những dự án trước?
- Phim "Mưa đỏ" là tái hiện lịch sự và nhân vật đó có thật mình phải làm thật. "Mưa đỏ" là một dự án điện ảnh cách mạng quay tại đúng địa phương phải đi xa nên tôi sẽ mất rất nhiều thời gian hơn so với những phim trước tôi tham gia.
Trong phim, cảnh nào với Gia Huy là ám ảnh nhất?
- Tôi thấy cảnh ám ảnh nhất chính là 2 cảnh: Quay ở Nhà hát Lớn và việc ăn rắn. Cụ thể, trong cảnh quay ở Nhà Hát lớn, đây là phân cảnh khó khăn vì tôi vừa phải thể hiện niềm tự hào, sự kế thừa, nhưng cũng là nỗi áy náy khôn nguôi với những đồng đội đã mãi mãi nằm xuống để chúng tôi được sống trong hòa bình. Đó là một vai diễn tâm lý nặng, đòi hỏi tôi phải lột tả được trọn vẹn tinh thần nhân vật.
Còn cảnh quay con rắn là tôi phải cầm con rắn lên cắn thật. Tuy nhiên, vì phim gắn mác 13T (không dành cho khán giả 13 tuổi) nên cảnh đó đã được lược đi nhiều chi tiết hơn.
Bạn không sợ khi tiếp xúc với rắn thật sao?
- Tôi xem các kênh truyền hình khám phá tự nhiên, thích đi rừng. Tôi sợ mấy con không có chân nhưng khi đóng phim tôi vẫn thể hiện là mình không sợ đâu. Rắn có độc thật nhưng đã buộc chặt miệng nên đỡ nguy hiểm. Khi đóng cảnh này, tôi chấp nhận chơi là chơi, cũng không còn sợ hãi gì cả. Tôi chỉ muốn làm thật có cái sợ thật thì nó mới đúng tinh thần của nhân vật được.
Được biết, khi công chiếu phim, bố mẹ bạn đã đến xem, họ có đánh gì về vai diễn của bạn?
- Thực tế bố tôi ngày xưa là diễn viên nên ông có nhiều nhận xét về chuyên môn kỹ hơn. Bố góp ý, tôi diễn hơi non nhưng vẫn động viên tinh thần tôi. Bố góp ý tôi những khoảnh khắc cần tiết chế, rồi bắt ánh sáng như thế nào để đạt hiệu quả nhất.
Còn mẹ tôi thì vừa xem vừa khóc vì thương cho con khi vào vai này gặp nhiều vất vả. Mẹ còn không nhận ra tôi khi về nhà vì lúc ấy tôi tự cạo trọc đầu để đóng vai này. Thời điểm đóng phim, đầu tóc tôi nham nhở, không ra hình gì đến tôi soi gương còn không nhận ra mà.
Gia Huy chia sẻ về 2 cảnh quay ám ảnh trong phim "Mưa đỏ". Clip: Đỗ Quyên
Trong hồ sơ diễn viên, bạn còn một nghề khác?
- Đúng vậy, ngoài học ở trường Đại học Sân khấu&Điện ảnh, tôi còn là VĐV bộ môn Cầu lông chuyên nghiệp. Tôi theo nghề đã 13 năm và thường xuyên đi theo đội tuyển nên không ở nhà cũng từng đó năm. Tôi vẫn tập luyện và thi đấu khi không phải vào phim. Tuy vất vả nhưng tôi rất hạnh phúc vì theo đuổi được đam mê của bản thân lẫn gia đình. Bố tôi bỏ nghề quá sớm, chị tôi học năm 3 Đại học Sân khấu&điện ảnh đã dừng lại, còn tôi thì muốn bước tiếp con đường này.
Cảm ơn Gia Huy về cuộc trò chuyện này!
Tháng cuối thai kỳ, Hoa hậu Ngọc Hân vẫn 'bắt trend' yêu nướcGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Nàng hậu bụng bầu rất to nhưng vẫn giữ được sự năng động, vẫn háo hức vì làm được điều ý nghĩa nhỏ nhoi trong những ngày hướng tới 2/9.
NSND Như Quỳnh, Tiểu đội trưởng Tạ phim 'Mưa đỏ' góp mặt trong MV 'Nỗi đau giữa hòa bình' của Hòa MinzyXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Hòa Minzy mời diễn viên Phương Nam (vai chồng), người thủ vai Tạ - đội trưởng Tiểu đội 1 trong Mưa đỏ và NSND Như Quỳnh (vai mẹ) vào MV Nỗi đau giữa hòa bình. Những phân cảnh của NSND tại hiện trường khiến nhiều người không kìm được nước mắt.
Quỳnh Kool lại gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Quỳnh Kool đã có vai diễn khá thành công trong "Gió ngang khoảng trời xanh", nhưng nhân vật Trúc Lam lại gây nhiều tranh cãi và bị chê.
Ni cô đẹp nhất 'Tiếu ngạo giang hồ' bỏ showbiz, 50 tuổi sống kín tiếng một mìnhGiải trí - 4 giờ trước
Ở tuổi 50, nữ diễn viên này đang tận hưởng cuộc sống bình yên, giản dị, nhưng vẫn chưa tìm được một bờ vai để nương tựa.
Diễn viên 'Nhật ký Vàng Anh' từng nhận cả bao tải thư thời nổi tiếng giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trước
Thời điểm đóng “Nhật ký Vàng Anh”, nữ diễn viên này được yêu mến đến mức nhận được rất nhiều thư tay của người hâm mộ, thậm chí chất đầy cả một bao tải.
Mây - NSƯT Kim Oanh của 'Sóng ở đáy sông' khoe mặt mộc, NSND Thu Hà khen 'trẻ thế'Giải trí - 18 giờ trước
GĐXH - NSƯT Kim Oanh - Mây của "Sóng ở đây sông" mới đây đã khoe diện mạo mới với "mặt mộc, cam thường" khiến đồng nghiệp lẫn khán giả bất ngờ.
Ca sĩ Duyên Quỳnh: 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình từng bị từ chối biểu diễn vì... không nổi tiếng'Giải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Trước khi trở thành ca khúc "quốc dân" với hàng tỷ lượt nghe, Duyên Quỳnh cho biết, Viết tiếp câu chuyện hoà bình từng có số phận khá đặc biệt và từng bị đơn vị từ chối biểu diễn vì... không nổi tiếng.
Bị đuổi việc, Oanh quát mắng bé Bắp và chủ động chia tay TuấnXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Trong tập 24 "Cầu vồng ở phía chân trời", sau hàng loạt điều tồi tệ xảy với Oanh nên cô cho chị Ngà nghỉ việc vì không đủ khả năng trả lương và chủ động chia tay Tuấn.
Khán giả bất bình về Tô Dũng trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Tô Dũng đảm nhận vai Toàn trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh', vai diễn này ngay tập đầu tiên đã gây tranh cãi và từ tập 5, khán giả "dậy sóng" vì bất bình.
Việt Nam chính thức có kênh truyền hình đối ngoại quốc gia phủ sóng toàn cầuXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Vietnam Today – Cửa sổ nhìn về Việt Nam, là kênh truyền hình đối ngoại đầu tiên của Việt Nam, chính thức lên sóng từ ngày 7/9/2025. Vietnam Today phát sóng 24/7 bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ cung cấp phụ đề đa ngôn ngữ, phù hợp với từng quốc gia và vùng lãnh thổ nơi kênh được truyền dẫn.
Ca sĩ Duyên Quỳnh: 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình từng bị từ chối biểu diễn vì... không nổi tiếng'Giải trí
GĐXH - Trước khi trở thành ca khúc "quốc dân" với hàng tỷ lượt nghe, Duyên Quỳnh cho biết, Viết tiếp câu chuyện hoà bình từng có số phận khá đặc biệt và từng bị đơn vị từ chối biểu diễn vì... không nổi tiếng.