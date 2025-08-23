Ni cô đẹp nhất 'Tiếu ngạo giang hồ' bỏ showbiz, 50 tuổi sống kín tiếng một mình
Ở tuổi 50, nữ diễn viên này đang tận hưởng cuộc sống bình yên, giản dị, nhưng vẫn chưa tìm được một bờ vai để nương tựa.
Thập niên 90, truyền hình Hong Kong (Trung Quốc) nổi tiếng với hàng loạt bộ phim như Thiên long bát bộ , Tây du ký, Chàng mập nghĩa tình... Điều đặc biệt, tất cả những bộ phim kể trên đều có sự góp mặt của Hà Mỹ Điền - nữ diễn viên sinh năm 1975 nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp, trong sáng như trẻ thơ.
Năm 18 tuổi, nhờ ngoại hình nổi bật, Hà Mỹ Điền trúng tuyển vào khoá đào tạo diễn viên của TVB. cô nhanh chóng được giao cho nhiều vai diễn trong các bộ phim cổ trang như A My trong Thiên định kỳ duyên, Cúc Linh trong Điệp vụ sân khấu, Thẩm Y Lê trong Hương Vị tình yêu, Điềm Vượng Hỷ trong Chàng mập nghĩa tình , Na Tra trong Tây du ký (1996).
Tuy nhiên, chỉ đến khi thủ vai ni cô Nghi Lâm trong Tiếu ngạo giang hồ (1996) , Hà Mỹ Điền mới thực sự bật lên thành sao. Thời điểm này, cô được mệnh danh là “ni cô đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ”.
Nhờ bước đệm vững chắc, Hà Mỹ Điền phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc đại lục, tiếp tục gây tiếng vang với nhiều bộ phim đình đám.
Sự nghiệp vẻ vang song Hà Mỹ Điền lại lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng, yên bình. Trong suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên sinh năm 1975 chưa từng công khai mối tình nào. Thậm chí, khi được nam diễn viên Trần Chí Bằng công khai theo đuổi, Hà Mỹ Điền vẫn quyết từ chối và chỉ giữ mối quan hệ bạn bè.
Từ năm 2011, cô dần vắng bóng trên màn ảnh khiến nhiều tin đồn nổi lên cho rằng Hà Mỹ Điền đã kết hôn và sinh con với người đàn ông ngoài ngành giải trí. Tuy nhiên, nữ diễn viên nhanh chóng lên tiếng giải thích, cô phủ nhận và cho biết mình vẫn độc thân.
Ở tuổi 50, Hà Mỹ Điền không còn mặn mà với hào quang showbiz . Cô dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng những thú vui cá nhân.
Trên mạng xã hội, mỹ nhân nức tiếng một thời thường xuyên đăng tải hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp trong những chuyến du lịch. Dù ở tuổi ngũ tuần, Hà Mỹ Điền vẫn giữ được thân hình gọn gàng, vóc dáng thanh mảnh như thời còn đôi mươi.
Chia sẻ về cuộc sống kín tiếng, lặng lẽ, tránh xa khỏi scandal, Hà Mỹ Điền từng tâm niệm: "Suốt một chặng đường dài, tôi không phải là người quá ưu tú, xuất sắc nhưng tôi không hề giả dối, tôi nói được làm được, làm việc phóng khoáng, rộng lượng.
Tôi không thông minh nhưng tôi cũng không ngốc nghếch, có rất nhiều sự việc tôi đều nhìn thấu chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Đôi khi thông minh quá sẽ rất mệt mỏi, mơ mơ hồ hồ có khi lại có phúc.
Tôi không thích đấu đá, cũng không thích bị người khác lợi dụng tính toán, càng không thích giả bộ, vờ vĩnh. Tôi thích được sống thực với mình, không thích nói móc, chế giễu, mỉa mai, không thích toan tính người khác, đối đãi với người khác bằng sự chân thành".
Thời gian qua, Hà Mỹ Điền thỉnh thoảng nhận lời tham gia vài dự án phim cổ trang, đa số vào vai những bà mẹ. Nữ diễn viên cho biết thời trẻ miệt mài đóng phim, nên giờ cô chọn kịch bản kỹ hơn, không làm việc đến điên cuồng. Diễn viên gọi đây là sự sắp xếp để "quay về bình lặng".
Quỳnh Kool lại gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'Giải trí - 5 phút trước
GĐXH - Diễn viên Quỳnh Kool đã có vai diễn khá thành công trong "Gió ngang khoảng trời xanh", nhưng nhân vật Trúc Lam lại gây nhiều tranh cãi và bị chê.
Diễn viên 'Nhật ký Vàng Anh' từng nhận cả bao tải thư thời nổi tiếng giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 2 giờ trước
Thời điểm đóng “Nhật ký Vàng Anh”, nữ diễn viên này được yêu mến đến mức nhận được rất nhiều thư tay của người hâm mộ, thậm chí chất đầy cả một bao tải.
Mây - NSƯT Kim Oanh của 'Sóng ở đáy sông' khoe mặt mộc, NSND Thu Hà khen 'trẻ thế'Giải trí - 14 giờ trước
GĐXH - NSƯT Kim Oanh - Mây của "Sóng ở đây sông" mới đây đã khoe diện mạo mới với "mặt mộc, cam thường" khiến đồng nghiệp lẫn khán giả bất ngờ.
Ca sĩ Duyên Quỳnh: 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình từng bị từ chối biểu diễn vì... không nổi tiếng'Giải trí - 14 giờ trước
GĐXH - Trước khi trở thành ca khúc "quốc dân" với hàng tỷ lượt nghe, Duyên Quỳnh cho biết, Viết tiếp câu chuyện hoà bình từng có số phận khá đặc biệt và từng bị đơn vị từ chối biểu diễn vì... không nổi tiếng.
Bị đuổi việc, Oanh quát mắng bé Bắp và chủ động chia tay TuấnXem - nghe - đọc - 16 giờ trước
GĐXH - Trong tập 24 "Cầu vồng ở phía chân trời", sau hàng loạt điều tồi tệ xảy với Oanh nên cô cho chị Ngà nghỉ việc vì không đủ khả năng trả lương và chủ động chia tay Tuấn.
Khán giả bất bình về Tô Dũng trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'Giải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Tô Dũng đảm nhận vai Toàn trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh', vai diễn này ngay tập đầu tiên đã gây tranh cãi và từ tập 5, khán giả "dậy sóng" vì bất bình.
Việt Nam chính thức có kênh truyền hình đối ngoại quốc gia phủ sóng toàn cầuXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Vietnam Today – Cửa sổ nhìn về Việt Nam, là kênh truyền hình đối ngoại đầu tiên của Việt Nam, chính thức lên sóng từ ngày 7/9/2025. Vietnam Today phát sóng 24/7 bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ cung cấp phụ đề đa ngôn ngữ, phù hợp với từng quốc gia và vùng lãnh thổ nơi kênh được truyền dẫn.
Sau 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình', nhạc phim 'Mưa đỏ' của Nguyễn Văn Chung có gì đặc biệt?Giải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sau thành công "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", anh viết tiếp ca khúc chủ đề cho phim "Mưa đỏ". Nam nhạc sĩ đã xem phim và có những cảm xúc rất đặc biệt.
Hình ảnh đầy tự hào của nghệ sĩ Việt khi tham gia tổng hợp luyện diễu hành A80Giải trí - 20 giờ trước
GĐXH - NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, Mai Thu Huyền, Thu Quỳnh,… tự hào khi có mặt trong hàng ngũ khối Văn hóa - Thể thao tại buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21/8.
Tham gia tổng hợp luyện diễu hành, Salim tiết lộ bất ngờ liên quan đến NSND Xuân BắcGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Salim xả loạt ảnh đón sinh nhật đặc biệt và tiết lộ chi tiết gây bất ngờ liên quan đến MC Khánh Vy và NSND Xuân Bắc.
Tiết lộ bất ngờ về người em trai của Thương Tín, làm điều đáng ngưỡng mộ lúc anh trai sa sút, ốm yếuGiải trí
GĐXH - Đây là lần đầu tiên nhạc sĩ Tô Hiếu nhắc đến người em trai ruột của diễn viên Thương Tín. Từ ngày có người em này, cuộc sống của nam diễn viên cũng bất ngờ thay đổi.