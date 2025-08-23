Ni cô đẹp nhất 'Tiếu ngạo giang hồ' bỏ showbiz, 50 tuổi sống kín tiếng một mình

Thập niên 90, truyền hình Hong Kong (Trung Quốc) nổi tiếng với hàng loạt bộ phim như Thiên long bát bộ , Tây du ký, Chàng mập nghĩa tình... Điều đặc biệt, tất cả những bộ phim kể trên đều có sự góp mặt của Hà Mỹ Điền - nữ diễn viên sinh năm 1975 nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp, trong sáng như trẻ thơ.

Vẻ đẹp trong trẻo của Hà Mỹ Điền.

Năm 18 tuổi, nhờ ngoại hình nổi bật, Hà Mỹ Điền trúng tuyển vào khoá đào tạo diễn viên của TVB. cô nhanh chóng được giao cho nhiều vai diễn trong các bộ phim cổ trang như A My trong Thiên định kỳ duyên, Cúc Linh trong Điệp vụ sân khấu, Thẩm Y Lê trong Hương Vị tình yêu, Điềm Vượng Hỷ trong Chàng mập nghĩa tình , Na Tra trong Tây du ký (1996).

Tuy nhiên, chỉ đến khi thủ vai ni cô Nghi Lâm trong Tiếu ngạo giang hồ (1996) , Hà Mỹ Điền mới thực sự bật lên thành sao. Thời điểm này, cô được mệnh danh là “ni cô đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ”.

Nhờ bước đệm vững chắc, Hà Mỹ Điền phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc đại lục, tiếp tục gây tiếng vang với nhiều bộ phim đình đám.

Vai ni cô trong "Tiếu ngạo giang hồ" giúp tên tuổi Hà Mỹ Điền vụt sáng.

Sự nghiệp vẻ vang song Hà Mỹ Điền lại lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng, yên bình. Trong suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên sinh năm 1975 chưa từng công khai mối tình nào. Thậm chí, khi được nam diễn viên Trần Chí Bằng công khai theo đuổi, Hà Mỹ Điền vẫn quyết từ chối và chỉ giữ mối quan hệ bạn bè.

Từ năm 2011, cô dần vắng bóng trên màn ảnh khiến nhiều tin đồn nổi lên cho rằng Hà Mỹ Điền đã kết hôn và sinh con với người đàn ông ngoài ngành giải trí. Tuy nhiên, nữ diễn viên nhanh chóng lên tiếng giải thích, cô phủ nhận và cho biết mình vẫn độc thân.

Ở tuổi 50, Hà Mỹ Điền không còn mặn mà với hào quang showbiz . Cô dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng những thú vui cá nhân.

Trên mạng xã hội, mỹ nhân nức tiếng một thời thường xuyên đăng tải hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp trong những chuyến du lịch. Dù ở tuổi ngũ tuần, Hà Mỹ Điền vẫn giữ được thân hình gọn gàng, vóc dáng thanh mảnh như thời còn đôi mươi.

Hà Mỹ Điền hiện tận hưởng cuộc sống bình yên, giản dị.

Chia sẻ về cuộc sống kín tiếng, lặng lẽ, tránh xa khỏi scandal, Hà Mỹ Điền từng tâm niệm: "Suốt một chặng đường dài, tôi không phải là người quá ưu tú, xuất sắc nhưng tôi không hề giả dối, tôi nói được làm được, làm việc phóng khoáng, rộng lượng.

Tôi không thông minh nhưng tôi cũng không ngốc nghếch, có rất nhiều sự việc tôi đều nhìn thấu chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Đôi khi thông minh quá sẽ rất mệt mỏi, mơ mơ hồ hồ có khi lại có phúc.

Tôi không thích đấu đá, cũng không thích bị người khác lợi dụng tính toán, càng không thích giả bộ, vờ vĩnh. Tôi thích được sống thực với mình, không thích nói móc, chế giễu, mỉa mai, không thích toan tính người khác, đối đãi với người khác bằng sự chân thành".

Thời gian qua, Hà Mỹ Điền thỉnh thoảng nhận lời tham gia vài dự án phim cổ trang, đa số vào vai những bà mẹ. Nữ diễn viên cho biết thời trẻ miệt mài đóng phim, nên giờ cô chọn kịch bản kỹ hơn, không làm việc đến điên cuồng. Diễn viên gọi đây là sự sắp xếp để "quay về bình lặng".