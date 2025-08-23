Quỳnh Kool lại gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Gần đây, bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" - dự án quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Phương Oanh, Quỳnh Kool, Tô Dũng đã bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi khi chỉ vừa phát sóng đến tập 6. Nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng, thậm chí tuyên bố ngừng theo dõi vì tình tiết gượng gạo, xa rời thực tế, đặc biệt là các phân đoạn giữa hai nhân vật vợ chồng là Toàn (Tô Dũng) và Trúc Lam (Quỳnh Kool).

Với Tô Dũng, đó là vai Toàn keo kiệt, luôn tìm mọi lý do để không chấp nhận việc có con, điều này gây phản ứng mạnh đối với khán giả. Còn với Quỳnh Kool, vai Trúc Lam nhỏ tuổi nhất trong nhóm những chị em thân thiết, có tính cách vô tư, lớn lên trong gia cảnh khá giả được mẹ chiều chuộng như công chúa. Sau khi kết hôn, cô vẫn sống những tháng ngày thoải mái vô lo vô nghĩ. Trong khi đó, Toàn là người đàn ông tất bật mưu sinh, gánh vác kinh tế gia đình và chăm lo mẹ già.

Trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh", Tô Dũng và Quỳnh Kool là một cặp vợ chồng. Ảnh VTV

Ngay trong vài tập đầu Trúc Lam thể hiện mình là cô gái dù đã 30 tuổi nhưng lại có cách tiêu xài thoải mái, lấy chồng vẫn dựa dẫm vào sự chu cấp của mẹ. Chính những lần "vung tay quá trán" của Trúc Lam dẫn tới cả hai vợ chồng nảy sinh tranh cãi. Toàn cũng cảm thấy ngượng ngùng khi vợ vẫn xin tiền mẹ vợ, thậm chí còn giúp sửa lại cửa mới.

Nhân vật Trúc Lam gây tranh cãi khi có nhiều khán giả cho rằng cô quá vô tư, không quan tâm cảm xúc của chồng, sống như tiểu thư công chúa dù đã kết hôn. Điều này thể hiện sự ích kỷ, thiếu đồng cảm của Lam với những lo toan của chồng. Không ít khán giả cho rằng, kết hôn là sự lựa chọn của cả hai, khi hiểu rõ về con người và hoàn cảnh gia đình. Thế nhưng, dường như Trúc Lam đã lấy nhầm chồng, bởi với tính cách của cô, chỉ có "tổng tài" mới tương xứng.

Bên cạnh đó, vai diễn của Quỳnh Kool trong phim cũng được lan truyền trên mạng xã hội và bàn tán về ngoại hình khác lạ của người đẹp. Có nhiều nhận xét cho rằng nữ diễn viên có gương mặt phúng phính, hơi sưng, cười thiếu tự nhiên, tạo hình với mái tóc giả trở nên gượng gạo khiến cư dân mạng cho rằng 9X "lạm dụng" dao kéo... Khác hẳn với diện mạo vốn đã gây ấn tượng với khán giả ở các vai diễn trước đó.

Quỳnh Kool đảm nhận nhân vật của Chung Hiểu Cần (áo vàng) bản Trung Quốc nhưng đang nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Đảm nhận vai Trúc Lam, Quỳnh Kool từng được kỳ vọng sẽ mang đến một hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ nhưng cũng đầy khao khát được yêu thương, được làm mẹ. Tuy nhiên, chính cách xây dựng kịch bản đã khiến nhân vật này trở nên đáng ghét hơn là đáng đồng cảm. Khi Trúc Lam bị chồng từ chối ngay cả trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất nhưng chính cô cũng không hài lòng với chuyện có con, nhiều người xem cảm thấy nhân vật bị bi kịch hóa quá mức, dẫn đến sự gượng ép trong diễn xuất.

Không chỉ sống quá hồn nhiên, chi tiêu theo cảm tính, Trúc Lam còn mâu thuẫn với chín bản thân mình. Cô từng mong làm mẹ, nhưng trước phản ứng của chồng lại tỏ ra yếu đuối, mất phương hướng. Không chỉ yêu cầu đưa đến bệnh viện để bỏ con, Trúc Lam cũng dễ ngả theo những tư vấn của người khác. Chính Trúc Lam đã cùng Mỹ Anh tới bệnh viện, nhưng cũng tại đây trước hình ảnh một người phụ nữ khác khát khao làm mẹ, điều này đã khiến Trúc Lam suy nghĩ lại.

Trúc Lam là cô gái hồn nhiên, trong sáng nhưng gây nhiều tranh cãi và đón nhận bi kịch của hôn nhân. Ảnh VTV

Trên một số diễn đàn phim, nhiều khán giả tranh cãi về nhân vật Trúc Lam của Quỳnh Kool, khi cô chỉ biết yếu đuối, hờn trách chồng mà không tự mình tìm cách vượt qua. Trúc Lam không tìm mẹ hay ai đó để làm điểm tựa vượt qua. Chuyện giữa cô và chồng cũng chỉ liên quan tới tiền bạc, những băn khoăn, lo lắng của Toàn chưa sẵn sàng làm cha khi chưa đủ điều kiện về kinh tế. Trúc Lam có mẹ luôn giúp đỡ, động viên, khích lệ có con, chắc chắn rằng mẹ của Lam cũng luôn đứng về phía con gái mình, hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần.

Tuy vậy, cũng có không ít khán giả vẫn dành lời khen cho Quỳnh Kool. Cô đã lột tả được nỗi đau của một người phụ nữ bị chồng "dội gáo nước lạnh", ánh mắt chan chứa nước mắt và biểu cảm hụt hẫng phần nào cứu vớt cảm xúc cho các phân đoạn của Trúc Lam khi tuyệt vọng và ánh nhìn như van xin người khác yêu thương mình.

Biến cố hôn nhân xảy ra khi Trúc Lam lỡ mang bầu trong khi hai vợ chồng thống nhất để vài năm sau. Ảnh VTV

Theo kịch bản phim, cuộc sống hôn nhân với Toàn cộng với áp lực từ gia đình đã khiến Trúc Lam ngột ngạt. Biến cố sảy thai đã trở thành giọt nước tràn ly, đẩy cuộc hôn nhân của cô đến bờ vực tan vỡ. Như vậy, bi kịch của hôn nhân đã xảy ra với Trúc Lam, cô không còn ai để bấu víu và để lỡ mất đứa con.



Trúc Lam đáng thương nhưng cũng đáng trách bởi yếu đuối và lối sống hồn nhiên. Cô còn đứng trước những rung động khi xuất hiện người thứ 3 là bạn, nhưng xen vào cuộc hôn nhân giữa lúc bên bờ đổ vỡ. Đồng nghĩa với việc nhân vật Trúc Lam của Quỳnh Kool vẫn sẽ là tâm điểm gây tranh cãi ở những tập phim sắp tới.

