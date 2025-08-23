Nữ MC gây tiếc nuối khi vừa thông báo nghỉ công việc truyền hình là ai?
Vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho các con cũng như nghiêm túc học tập những điều mới, nữ MC này quyết định sẽ nghỉ công việc truyền hình.
BTV, MC Hương Giang vừa thông báo trên trang cá nhân sẽ nghỉ việc ở kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Nhiều năm qua, cô cho biết bản thân đảm nhận hai công việc biên tập viên và người làm nội dung. Lý do mà Hương Giang đưa ra là vì muốn học thêm, cập nhật lại bản thân, đồng thời cần nhiều thời gian hơn với con và đầu tư nghiêm túc cho công việc sáng tạo nội dung.
"Cuối cùng, tôi không cổ xuý ai đó nghỉ việc. Tôi chỉ mong, ai đang hoang mang, thì hãy dành thời gian hiểu mình thật sự muốn gì. Nếu có quyết định rẽ hướng, hãy dứt khoát bằng kế hoạch cẩn thận", cô chia sẻ.
Thông báo của Hương Giang nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Nhiều khán giả tiếc nuối khi sẽ không còn thấy nữ MC xinh đẹp trên các chương trình truyền hình .
Hương Giang sinh năm 1995, tốt nghiệp trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Từ khi còn đi học, cô tham gia câu lạc bộ MC của trường, trải qua nhiều khóa đào tạo với các BTV, MC nổi tiếng. Nhiều năm nỗ lực, Hương Giang thỏa ước mơ khi trở thành biên tập viên tại kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.
Nhờ công việc truyền hình, Hương Giang nên duyên với ông xã là BTV Mạnh Cường. Bạn đời của cô là MC nổi tiếng, hiện làm việc tại VTV . Cả hai kết hôn vào năm 2019 sau hơn một thập kỷ gắn bó.
Cặp đôi lập kênh TikTok có tên "Gia đình truyền hình" từ năm 2022, chia sẻ về công việc, cuộc sống... Đến nay, kênh TikTok của họ đã thu về hơn 1,9 triệu follower và 830 nghìn người theo dõi trên Facebook.
tháng 4/2024, cặp đôi chào đón cặp song sinh có tên gọi ở nhà là Cue, Cam. Sau khi "lên chức" cả hai dành thời gian ở bên con nhiều hơn. Đôi vợ chồng trẻ thường xuyên đăng tải các đoạn video hài hước, cuộc sống thường ngày, kinh nghiệm chăm con trên các nền tảng mạng xã hội. Thời gian gần đây, cặp đôi thường xuyên đi dự sự kiện, quay vlogs đi du lịch, chăm con.
Sau 6 năm chung nhà, Hương Giang đang có cuộc sống hạnh phúc bên Mạnh Cường. Cặp đôi cũng thường xuyên lưu lại kỷ niệm đáng nhớ trong những chuyến du lịch tại nhiều quốc gia.
Tuy vậy do đặc thù công việc truyền hình, Hương Giang và Mạnh Cường khá bận rộn, đặc biệt là sau khi đón cặp song sinh.
Nữ MC từng chia sẻ trong một tháng đầu tiên sinh con, cặp đôi được hai bà nội ngoại thay phiên nhau giúp.
"Thời gian đó hai vợ chồng không có đêm nào được ngủ tử tế, mỗi đêm chỉ được ngủ 3-4 tiếng nên khi sáng dậy, mở mắt ra là không nhận ra đâu là vợ, đâu là chồng mình. Sau đó, các bà sẽ trông giúp một lúc để hai vợ chồng ngủ và đó thật sự là một giấc ngủ tuyệt vời", cô từng nói.
Đó cũng là lý do Hương Giang quyết định nghỉ công việc truyền hình để tập trung nhiều thời gian cho việc chăm sóc con, học hỏi thêm nhiều kiến thức mới cũng như đầu tư hơn cho việc sáng tạo nội dung.
Chiêm ngưỡng sản phẩm gốm sứ được phủ vàng 24k độc đáoXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Những sản phẩm gốm được phủ vàng nano 24k độc đáo đang gây chú ý tại Không gian văn hóa di sản gốm sứ Nason của Tiến sĩ Lê Duy Hảo.
'Gia đình Haha', 'Vietnam's Next Top Model', 'Chiến sĩ quả cảm' hứa hẹn 'bùng nổ' cuối tuần nàyXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Chương trình "Gia đình Haha", "Chiến sĩ quả cảm", "Vietnam's Next Top Model" với nhiều nội dung hấp dẫn sẽ lên sóng VTV trong hai ngày cuối tuần này.
Diễn viên đóng cảnh ăn rắn trong phim 'Mưa đỏ: Mẹ không nhận ra khi tôi từ đoàn phim trở vềGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Gia Huy là người đóng vai Tấn trong phim "Mưa đỏ" khi vừa tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu&Điện ảnh. Đây là vai diễn nặng về tâm lý khiến Gia Huy vừa cảm thấy áp lực nhưng cũng là cơ hội được thể hiện tấm lòng tri ân đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Tháng cuối thai kỳ, Hoa hậu Ngọc Hân vẫn 'bắt trend' yêu nướcGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Nàng hậu bụng bầu rất to nhưng vẫn giữ được sự năng động, vẫn háo hức vì làm được điều ý nghĩa nhỏ nhoi trong những ngày hướng tới 2/9.
NSND Như Quỳnh, Tiểu đội trưởng Tạ phim 'Mưa đỏ' góp mặt trong MV 'Nỗi đau giữa hòa bình' của Hòa MinzyXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Hòa Minzy mời diễn viên Phương Nam (vai chồng), người thủ vai Tạ - đội trưởng Tiểu đội 1 trong Mưa đỏ và NSND Như Quỳnh (vai mẹ) vào MV Nỗi đau giữa hòa bình. Những phân cảnh của NSND tại hiện trường khiến nhiều người không kìm được nước mắt.
Quỳnh Kool lại gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Quỳnh Kool đã có vai diễn khá thành công trong "Gió ngang khoảng trời xanh", nhưng nhân vật Trúc Lam lại gây nhiều tranh cãi và bị chê.
Ni cô đẹp nhất 'Tiếu ngạo giang hồ' bỏ showbiz, 50 tuổi sống kín tiếng một mìnhGiải trí - 8 giờ trước
Ở tuổi 50, nữ diễn viên này đang tận hưởng cuộc sống bình yên, giản dị, nhưng vẫn chưa tìm được một bờ vai để nương tựa.
Diễn viên 'Nhật ký Vàng Anh' từng nhận cả bao tải thư thời nổi tiếng giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước
Thời điểm đóng “Nhật ký Vàng Anh”, nữ diễn viên này được yêu mến đến mức nhận được rất nhiều thư tay của người hâm mộ, thậm chí chất đầy cả một bao tải.
Mây - NSƯT Kim Oanh của 'Sóng ở đáy sông' khoe mặt mộc, NSND Thu Hà khen 'trẻ thế'Giải trí - 22 giờ trước
GĐXH - NSƯT Kim Oanh - Mây của "Sóng ở đây sông" mới đây đã khoe diện mạo mới với "mặt mộc, cam thường" khiến đồng nghiệp lẫn khán giả bất ngờ.
Ca sĩ Duyên Quỳnh: 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình từng bị từ chối biểu diễn vì... không nổi tiếng'Giải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Trước khi trở thành ca khúc "quốc dân" với hàng tỷ lượt nghe, Duyên Quỳnh cho biết, Viết tiếp câu chuyện hoà bình từng có số phận khá đặc biệt và từng bị đơn vị từ chối biểu diễn vì... không nổi tiếng.
Ca sĩ Duyên Quỳnh: 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình từng bị từ chối biểu diễn vì... không nổi tiếng'Giải trí
GĐXH - Trước khi trở thành ca khúc "quốc dân" với hàng tỷ lượt nghe, Duyên Quỳnh cho biết, Viết tiếp câu chuyện hoà bình từng có số phận khá đặc biệt và từng bị đơn vị từ chối biểu diễn vì... không nổi tiếng.