Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nhan sắc đời thực trái ngược trên phim của cô lái đò gây sốt trong 'Mưa đỏ'

Thứ bảy, 20:27 23/08/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Hạ Anh - nữ diễn viên đóng vai cô lái đò tên Hồng trong bộ phim đang gây sốt phòng vé "Mưa đỏ" được chú ý vì nhan sắc mong manh.

Nhan sắc đời thực trái ngược trên phim của cô lái đò gây sốt trong 'Mưa đỏ' - Ảnh 1.

Trong "", Hạ Anh được chọn vào vai nữ chính tên Hồng - cô lái đò và đồng thời cũng là nữ y tá xinh đẹp lọt vào mắt xanh của cả hai anh lính của hai bên chiến tuyến.

Nhan sắc đời thực trái ngược trên phim của cô lái đò gây sốt trong 'Mưa đỏ' - Ảnh 2.

Hạ Anh từng tham gia phim truyền hình do Thượng tá Đặng Thái Huyền đạo diễn và tiếp tục được nữ đạo diễn tin tưởng chọn vào vai nữ chính của "Mưa đỏ" với nhiều phân cảnh nặng ký.

Nhan sắc đời thực trái ngược trên phim của cô lái đò gây sốt trong 'Mưa đỏ' - Ảnh 3.

Đặng Thái Huyền dành lời khen cho diễn xuất của Hạ Anh và nói tim chị như thắt lại khi thấy nữ diễn viên ngất đi khi quay cảnh trên sông dưới cái lạnh cắt da cắt thịt trong tấm áo mỏng.

Nhan sắc đời thực trái ngược trên phim của cô lái đò gây sốt trong 'Mưa đỏ' - Ảnh 4.

Trên phim, nhân vật Hồng thường xuyên xuất hiện trong những bộ áo bà ba nhận nhiều lời khen về tạo hình. Tại các sự kiện ra mắt "Mưa đỏ", Hạ Anh luôn chọn áo dài, tôn lên vẻ mong manh của nhân vật.

Nhan sắc đời thực trái ngược trên phim của cô lái đò gây sốt trong 'Mưa đỏ' - Ảnh 5.

Nữ diễn viên chia sẻ, khi vào vai Hồng, cô được đạo diễn yêu cầu không trò chuyện trước với diễn viên Nhật Hoàng (vai Cường) để tạo cảm giác tươi mới, ngại ngùng giữa hai nhân vật lần đầu thấy nhau.

Nhan sắc đời thực trái ngược trên phim của cô lái đò gây sốt trong 'Mưa đỏ' - Ảnh 6.

Hạ Anh sinh năm 1995, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Nam. Trước "Mưa đỏ", gần đây Hạ Anh gây chú ý khi góp mặt trong "Chiếc vòng ngọc bích".

Nhan sắc đời thực trái ngược trên phim của cô lái đò gây sốt trong 'Mưa đỏ' - Ảnh 7.

Trước đó, cô tham gia nhiều dự án phim như: "Cả một đời ân oán", "Đánh cắp giấc mơ", "Lưới trời"…

Nhan sắc đời thực trái ngược trên phim của cô lái đò gây sốt trong 'Mưa đỏ' - Ảnh 8.

Trước khi đến với nghề diễn, Hạ Anh từng là sinh viên ngành Tài chính ngân hàng. Cô đến với cuộc thi Ngôi sao thời trang 2011 và giành giải cao nhất, bước đệm để Hạ Anh đến với màn ảnh.

Nhan sắc đời thực trái ngược trên phim của cô lái đò gây sốt trong 'Mưa đỏ' - Ảnh 9.

Hoạt động trong showbiz nhưng Hạ Anh chọn cuộc sống đơn giản, kín tiếng phía sau màn ảnh, đời tư không scandal.

Nhan sắc đời thực trái ngược trên phim của cô lái đò gây sốt trong 'Mưa đỏ' - Ảnh 10.

Ngoài đời, Hạ Anh chọn phong cách trẻ trung, nữ tính và tôn dáng.

Nhan sắc đời thực trái ngược trên phim của cô lái đò gây sốt trong 'Mưa đỏ' - Ảnh 11.

Thi thoảng cô gây bất ngờ khi xuất hiện trong những shoot hình gợi cảm, cá tính và hiện đại.

Nhan sắc đời thực trái ngược trên phim của cô lái đò gây sốt trong 'Mưa đỏ' - Ảnh 12.

Nhan sắc đời thực trái ngược trên phim của cô lái đò gây sốt trong 'Mưa đỏ' - Ảnh 13.

Nhan sắc đời thực trái ngược trên phim của cô lái đò gây sốt trong 'Mưa đỏ' - Ảnh 14.

Ảnh đời thực khác hẳn trên phim "Mưa đỏ" của Hạ Anh.


Mặt mộc ở tuổi trung niên của nữ diễn viên phim "Mưa đỏ" - Thân Thúy HàMặt mộc ở tuổi trung niên của nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ' - Thân Thúy Hà

GĐXH - Thân Thúy Hà mới đây đã gây ấn tượng khi góp mặt trong dự án phim điện ảnh "Mưa đỏ". Ngoài vai diễn ghi dấu ấn với khán giả, chị còn sở hữu làn da mộc mạc, khỏe khoắn.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

3 con giáp thường xuyên gây mâu thuẫn nơi công sở, làm việc chung khó yên ổn

3 con giáp thường xuyên gây mâu thuẫn nơi công sở, làm việc chung khó yên ổn

Nghỉ hưu tôi vẫn vất vả làm đủ nghề để giúp con gái thực hiện ước mơ tiến sĩ

Nghỉ hưu tôi vẫn vất vả làm đủ nghề để giúp con gái thực hiện ước mơ tiến sĩ

Các cung hoàng đạo lắm lời: Khi sự cởi mở trở thành 'con dao hai lưỡi'

Các cung hoàng đạo lắm lời: Khi sự cởi mở trở thành 'con dao hai lưỡi'

Tuổi già có nên sống cùng con cái? Trải nghiệm xót xa của cặp vợ chồng U70 sẽ cho bạn câu trả lời

Tuổi già có nên sống cùng con cái? Trải nghiệm xót xa của cặp vợ chồng U70 sẽ cho bạn câu trả lời

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ vận mệnh: Người sinh vào những tháng này cả đời thuận lợi, hanh thông

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ vận mệnh: Người sinh vào những tháng này cả đời thuận lợi, hanh thông

Cùng chuyên mục

Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh xung phong tham gia diễu hành A80

Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh xung phong tham gia diễu hành A80

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - "Đen Vâu cũng nhắn tin cho tôi xin được tham gia diễu binh, diễu hành từ sớm", NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục NTBD cho biết.

Chiêm ngưỡng sản phẩm gốm sứ được phủ vàng 24k độc đáo

Chiêm ngưỡng sản phẩm gốm sứ được phủ vàng 24k độc đáo

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Những sản phẩm gốm được phủ vàng nano 24k độc đáo đang gây chú ý tại Không gian văn hóa di sản gốm sứ Nason của Tiến sĩ Lê Duy Hảo.

Nữ MC gây tiếc nuối khi vừa thông báo nghỉ công việc truyền hình là ai?

Nữ MC gây tiếc nuối khi vừa thông báo nghỉ công việc truyền hình là ai?

Giải trí - 6 giờ trước

Vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho các con cũng như nghiêm túc học tập những điều mới, nữ MC này quyết định sẽ nghỉ công việc truyền hình.

'Gia đình Haha', 'Vietnam's Next Top Model', 'Chiến sĩ quả cảm' hứa hẹn 'bùng nổ' cuối tuần này

'Gia đình Haha', 'Vietnam's Next Top Model', 'Chiến sĩ quả cảm' hứa hẹn 'bùng nổ' cuối tuần này

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Chương trình "Gia đình Haha", "Chiến sĩ quả cảm", "Vietnam's Next Top Model" với nhiều nội dung hấp dẫn sẽ lên sóng VTV trong hai ngày cuối tuần này.

Diễn viên đóng cảnh ăn rắn trong phim 'Mưa đỏ: Mẹ không nhận ra khi tôi từ đoàn phim trở về

Diễn viên đóng cảnh ăn rắn trong phim 'Mưa đỏ: Mẹ không nhận ra khi tôi từ đoàn phim trở về

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Gia Huy là người đóng vai Tấn trong phim "Mưa đỏ" khi vừa tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu&Điện ảnh. Đây là vai diễn nặng về tâm lý khiến Gia Huy vừa cảm thấy áp lực nhưng cũng là cơ hội được thể hiện tấm lòng tri ân đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Tháng cuối thai kỳ, Hoa hậu Ngọc Hân vẫn 'bắt trend' yêu nước

Tháng cuối thai kỳ, Hoa hậu Ngọc Hân vẫn 'bắt trend' yêu nước

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Nàng hậu bụng bầu rất to nhưng vẫn giữ được sự năng động, vẫn háo hức vì làm được điều ý nghĩa nhỏ nhoi trong những ngày hướng tới 2/9.

NSND Như Quỳnh, Tiểu đội trưởng Tạ phim 'Mưa đỏ' góp mặt trong MV 'Nỗi đau giữa hòa bình' của Hòa Minzy

NSND Như Quỳnh, Tiểu đội trưởng Tạ phim 'Mưa đỏ' góp mặt trong MV 'Nỗi đau giữa hòa bình' của Hòa Minzy

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Hòa Minzy mời diễn viên Phương Nam (vai chồng), người thủ vai Tạ - đội trưởng Tiểu đội 1 trong Mưa đỏ và NSND Như Quỳnh (vai mẹ) vào MV Nỗi đau giữa hòa bình. Những phân cảnh của NSND tại hiện trường khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

Quỳnh Kool lại gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Quỳnh Kool lại gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Quỳnh Kool đã có vai diễn khá thành công trong "Gió ngang khoảng trời xanh", nhưng nhân vật Trúc Lam lại gây nhiều tranh cãi và bị chê.

Ni cô đẹp nhất 'Tiếu ngạo giang hồ' bỏ showbiz, 50 tuổi sống kín tiếng một mình

Ni cô đẹp nhất 'Tiếu ngạo giang hồ' bỏ showbiz, 50 tuổi sống kín tiếng một mình

Giải trí - 12 giờ trước

Ở tuổi 50, nữ diễn viên này đang tận hưởng cuộc sống bình yên, giản dị, nhưng vẫn chưa tìm được một bờ vai để nương tựa.

Diễn viên 'Nhật ký Vàng Anh' từng nhận cả bao tải thư thời nổi tiếng giờ ra sao?

Diễn viên 'Nhật ký Vàng Anh' từng nhận cả bao tải thư thời nổi tiếng giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 14 giờ trước

Thời điểm đóng “Nhật ký Vàng Anh”, nữ diễn viên này được yêu mến đến mức nhận được rất nhiều thư tay của người hâm mộ, thậm chí chất đầy cả một bao tải.

Xem nhiều

Ca sĩ Duyên Quỳnh: 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình từng bị từ chối biểu diễn vì... không nổi tiếng'

Ca sĩ Duyên Quỳnh: 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình từng bị từ chối biểu diễn vì... không nổi tiếng'

Giải trí

GĐXH - Trước khi trở thành ca khúc "quốc dân" với hàng tỷ lượt nghe, Duyên Quỳnh cho biết, Viết tiếp câu chuyện hoà bình từng có số phận khá đặc biệt và từng bị đơn vị từ chối biểu diễn vì... không nổi tiếng.

Mây - NSƯT Kim Oanh của 'Sóng ở đáy sông' khoe mặt mộc, NSND Thu Hà khen 'trẻ thế'

Mây - NSƯT Kim Oanh của 'Sóng ở đáy sông' khoe mặt mộc, NSND Thu Hà khen 'trẻ thế'

Giải trí
Giữa lúc bất hòa với chồng, Trúc Lam va phải 'phi công'

Giữa lúc bất hòa với chồng, Trúc Lam va phải 'phi công'

Xem - nghe - đọc
Mai Phương Thúy U40 chưa kết hôn: 'Muộn cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì'

Mai Phương Thúy U40 chưa kết hôn: 'Muộn cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì'

Thế giới showbiz
Bị đuổi việc, Oanh quát mắng bé Bắp và chủ động chia tay Tuấn

Bị đuổi việc, Oanh quát mắng bé Bắp và chủ động chia tay Tuấn

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top