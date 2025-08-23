Nhan sắc đời thực trái ngược trên phim của cô lái đò gây sốt trong 'Mưa đỏ'

8 giờ trước

GĐXH - Gia Huy là người đóng vai Tấn trong phim "Mưa đỏ" khi vừa tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu&Điện ảnh. Đây là vai diễn nặng về tâm lý khiến Gia Huy vừa cảm thấy áp lực nhưng cũng là cơ hội được thể hiện tấm lòng tri ân đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.