Nhan sắc đời thực trái ngược trên phim của cô lái đò gây sốt trong 'Mưa đỏ'
Hạ Anh - nữ diễn viên đóng vai cô lái đò tên Hồng trong bộ phim đang gây sốt phòng vé "Mưa đỏ" được chú ý vì nhan sắc mong manh.
Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh xung phong tham gia diễu hành A80Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - "Đen Vâu cũng nhắn tin cho tôi xin được tham gia diễu binh, diễu hành từ sớm", NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục NTBD cho biết.
Chiêm ngưỡng sản phẩm gốm sứ được phủ vàng 24k độc đáoXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Những sản phẩm gốm được phủ vàng nano 24k độc đáo đang gây chú ý tại Không gian văn hóa di sản gốm sứ Nason của Tiến sĩ Lê Duy Hảo.
Nữ MC gây tiếc nuối khi vừa thông báo nghỉ công việc truyền hình là ai?Giải trí - 6 giờ trước
Vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho các con cũng như nghiêm túc học tập những điều mới, nữ MC này quyết định sẽ nghỉ công việc truyền hình.
'Gia đình Haha', 'Vietnam's Next Top Model', 'Chiến sĩ quả cảm' hứa hẹn 'bùng nổ' cuối tuần nàyXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Chương trình "Gia đình Haha", "Chiến sĩ quả cảm", "Vietnam's Next Top Model" với nhiều nội dung hấp dẫn sẽ lên sóng VTV trong hai ngày cuối tuần này.
Diễn viên đóng cảnh ăn rắn trong phim 'Mưa đỏ: Mẹ không nhận ra khi tôi từ đoàn phim trở vềGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Gia Huy là người đóng vai Tấn trong phim "Mưa đỏ" khi vừa tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu&Điện ảnh. Đây là vai diễn nặng về tâm lý khiến Gia Huy vừa cảm thấy áp lực nhưng cũng là cơ hội được thể hiện tấm lòng tri ân đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Tháng cuối thai kỳ, Hoa hậu Ngọc Hân vẫn 'bắt trend' yêu nướcGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Nàng hậu bụng bầu rất to nhưng vẫn giữ được sự năng động, vẫn háo hức vì làm được điều ý nghĩa nhỏ nhoi trong những ngày hướng tới 2/9.
NSND Như Quỳnh, Tiểu đội trưởng Tạ phim 'Mưa đỏ' góp mặt trong MV 'Nỗi đau giữa hòa bình' của Hòa MinzyXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Hòa Minzy mời diễn viên Phương Nam (vai chồng), người thủ vai Tạ - đội trưởng Tiểu đội 1 trong Mưa đỏ và NSND Như Quỳnh (vai mẹ) vào MV Nỗi đau giữa hòa bình. Những phân cảnh của NSND tại hiện trường khiến nhiều người không kìm được nước mắt.
Quỳnh Kool lại gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'Giải trí - 11 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Quỳnh Kool đã có vai diễn khá thành công trong "Gió ngang khoảng trời xanh", nhưng nhân vật Trúc Lam lại gây nhiều tranh cãi và bị chê.
Ni cô đẹp nhất 'Tiếu ngạo giang hồ' bỏ showbiz, 50 tuổi sống kín tiếng một mìnhGiải trí - 12 giờ trước
Ở tuổi 50, nữ diễn viên này đang tận hưởng cuộc sống bình yên, giản dị, nhưng vẫn chưa tìm được một bờ vai để nương tựa.
Diễn viên 'Nhật ký Vàng Anh' từng nhận cả bao tải thư thời nổi tiếng giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 14 giờ trước
Thời điểm đóng “Nhật ký Vàng Anh”, nữ diễn viên này được yêu mến đến mức nhận được rất nhiều thư tay của người hâm mộ, thậm chí chất đầy cả một bao tải.
Ca sĩ Duyên Quỳnh: 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình từng bị từ chối biểu diễn vì... không nổi tiếng'Giải trí
GĐXH - Trước khi trở thành ca khúc "quốc dân" với hàng tỷ lượt nghe, Duyên Quỳnh cho biết, Viết tiếp câu chuyện hoà bình từng có số phận khá đặc biệt và từng bị đơn vị từ chối biểu diễn vì... không nổi tiếng.