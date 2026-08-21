Tháng 7 âm, học Tăng Thanh Hà làm món chay nhanh gọn, công thức đơn giản

Thứ sáu, 13:37 21/08/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Tăng Thanh Hà thường chuẩn bị những món chay đơn giản như bún trộn nước tương, chả giò, nấm xào bơ tỏi, vừa bắt miệng lại chế biến đơn giản.

Tăng Thanh Hà chia sẻ công thức món chay đơn giản cho tháng 7 âm lịch - Ảnh 1.

Tăng Thanh Hà không chỉ khéo léo trong việc chế biến các món mặn từ Á sang Âu mà còn thích vào bếp làm các món chay đơn giản, thanh đạm. Thỉnh thoảng bà mẹ ba con trổ tài làm các món chay dân dã nhưng không kém phần đưa cơm.

Tăng Thanh Hà chia sẻ công thức món chay đơn giản cho tháng 7 âm lịch - Ảnh 2.

Theo Ngôi sao, cô từng tiết lộ món ăn yêu thích là bún trộn cùng nước tương, các loại rau thanh mát và đậu hũ chiên, rắc thêm đậu phộng rang, mỡ hành. Món bún này không chỉ phù hợp trong những ngày ăn chay như mồng 1, ngày rằm mà còn là lựa chọn đổi bữa lý tưởng cho những ngày hè oi bức hay những lúc bận rộn không có nhiều thời gian nấu nướng.

Tăng Thanh Hà chia sẻ công thức món chay đơn giản cho tháng 7 âm lịch - Ảnh 3.

Món nấm xào bơ tỏi được Tăng Thanh Hà mô tả có thể dùng bất cứ loại nấm nào theo sở thích. Cô chờ chảo thật nóng, cho chút dầu olive (loại chịu nhiệt, dùng cho nấu ăn) sau đó áp chảo nấm cho xém vàng rồi trở mặt. Chờ nấm vàng đều rồi thêm tỏi bằm vào phi vàng, nêm muối, thêm bơ cho dậy mùi thơm là hoàn thành. Ngôi sao cho hay.

Tăng Thanh Hà chia sẻ công thức món chay đơn giản cho tháng 7 âm lịch - Ảnh 4.

Cũng công thức nấm xào tỏi như trên, nữ diễn viên kết hợp thêm cùng hủ tíu làm món trộn thanh mát, giải ngấy.

Tăng Thanh Hà chia sẻ công thức món chay đơn giản cho tháng 7 âm lịch - Ảnh 5.

Nước dùng của bún Huế chay được Tăng Thanh Hà tận dụng các loại rau củ sẵn có trong nhà hầm lấy nước. Công thức của cô thường có củ cải trắng, su su, cà rốt, hành tây, đem cắt nhỏ rồi hầm trong nồi áp suất điện khoảng 20 phút. Khi ăn phi thơm sả và tỏi, trút nước dùng vào và đun thêm cùng hai nhánh sả tươi, nêm nếm cho vừa miệng. Topping là các loại nấm tươi, đậu hũ, rau thơm.

Tăng Thanh Hà chia sẻ công thức món chay đơn giản cho tháng 7 âm lịch - Ảnh 6.

Chả giò chay của Tăng Thanh Hà được làm từ các loại rau củ theo mùa như khoai môn, khoai lang, bí đỏ, giá đỗ, nấm kim châm, nấm, trứng gà, hành lá, bánh tráng để cuốn. Sau khi cuộn, cô phết một lớp mỏng dầu dừa bên ngoài chả giò rồi chế biến bằng nồi chiên không dầu trong khoảng 20 phút (10 phút ở 160 độ C và 10 phút ở 190 độ C).

Tăng Thanh Hà chia sẻ công thức món chay đơn giản cho tháng 7 âm lịch - Ảnh 7.

Tăng Thanh Hà được biết đến là một trong những nghệ sĩ đảm đang, tháo vát việc nếp núc của showbiz Việt, có thể nấu thành thạo từ món Âu sang Á. Mỗi khi chia sẻ hình ảnh món ăn, 'ngọc nữ' màn ảnh Việt khiến nhiều chị em xuýt xoa, xin công thức, thậm chí gợi ý cô viết sách nấu ăn. Người hâm mộ từng nhiều lần đề nghị Hà Tăng quay vlog nhưng cô cho biết nấu ăn là thời gian thư giãn nên ngại quay video. VTC News cho hay.

Tăng Thanh Hà chia sẻ công thức món chay đơn giản cho tháng 7 âm lịch - Ảnh 8.

Là phu nhân hào môn, Tăng Thanh Hà vẫn ưa thích các món ăn bình dân, tự đi chợ chọn mua nguyên liệu về nhà nấu. Sở trường của người đẹp là những món dân dã như cá kho, tôm tép rang, thịt kho, ba rọi cháy cạnh, cơm tấm... đậm vị quê hương.

Tăng Thanh Hà chia sẻ công thức món chay đơn giản cho tháng 7 âm lịch - Ảnh 9.

Là phu nhân hào môn, Tăng Thanh Hà vẫn ưa thích các món ăn bình dân, tự đi chợ chọn mua nguyên liệu về nhà nấu. Sở trường của người đẹp là những món dân dã như cá kho, tôm tép rang, thịt kho, ba rọi cháy cạnh, cơm tấm... đậm vị quê hương. Bà mẹ ba con thường sử dụng nguyên liệu và gia vị đơn giản như nước mắm, đường, tiêu, hành lá để rang cùng tôm đất. Tôm đất rang có vị mặn ngọt hài hòa, thấm vị nước mắm, quyện cùng chút đường ngọt dịu, đưa cơm. Ăn kèm tôm đất rang, bà xã Louis Nguyễn luộc rau muống, lấy nước luộc làm canh.

Tăng Thanh Hà chia sẻ công thức món chay đơn giản cho tháng 7 âm lịch - Ảnh 10.

Cá nục kho cà chua là một trong những món tủ của gia đình Tăng Thanh Hà. Sau khi sơ chế, cá được cắt làm 2-3 miếng vừa ăn rồi chiên sơ. Các gia vị để làm xốt kho gồm: hành, tỏi, củ nén, đường thốt nốt, hành lá, bột nấm, nước mắm, ớt (nếu ăn cay), cà chua, ớt chuông được đem rim cho chín. Tiếp đến, bỏ cá vào nồi nấu chậm, cho hỗn hợp xốt lên trên cá, thêm ít củ nén tươi, cà chua, hành lá rồi chỉnh chế độ high (cao) khoảng 30 phút và slow cook (nấu chậm) khoảng 4 tiếng. Sau khi kho, cá chín mềm, thấm đẫm vị xốt chua, cay, mặn, ngọt vừa miệng. Chỉ cần một miếng cá, rưới chút nước xốt đậm đà là có thể 'đánh bay' cả bát cơm.

Tăng Thanh Hà chia sẻ công thức món chay đơn giản cho tháng 7 âm lịch - Ảnh 11.

Cá bống đục khi mua về được Tăng Thanh Hà sơ chế sạch, đem chiên già lửa cho vàng ruộm, giòn tan. Khi ăn chấm cùng mắm me chua ngọt.

Tăng Thanh Hà chia sẻ công thức món chay đơn giản cho tháng 7 âm lịch - Ảnh 12.

Với món tôm rang khế, Hà Tăng chọn những con tép tươi nhỏ xíu, đem rang mỡ hành, thêm vài lát khế, ăn với cơm trắng. Tép sơ chế sạch, phi hành tím cho thơm, bỏ tép vào đảo đều trên lửa nhỏ tới khi tép chuyển màu đỏ, nêm mắm, muối, hạt nêm vừa miệng. Rang tới khi cạn bớt nước thì thêm chút đường. Trước khi ăn, thêm hành lá thái nhỏ, khế cắt lát, đảo đều lần nữa là hoàn thiện.

Tăng Thanh Hà chia sẻ công thức món chay đơn giản cho tháng 7 âm lịch - Ảnh 13.

Với món bún tôm cua, Hà Tăng luôn chứng tỏ tài nấu bếp khéo léo khi chế biến riêu cua thành từng tảng đẹp mắt, không bị vỡ vụn. Cua mua về tự xay cho chất lượng, thêm chút muối vào để cua thấm vị, dễ nổi lên. Khi lọc cua, chuẩn bị một cái rây và nồi lớn, cho nước vào tô cua xay nhuyễn, dùng tay trộn đều rồi đổ qua rây, làm liên tục vài lần. Khi đun nước lọc cua, để lửa vừa, khuấy nhẹ tay để riêu nổi lên là được. Phần riêu đóng tảng được vớt ra, chia vào từng bát. Nước dùng bún được ninh từ xương lợn cần trong ít nhất một giờ, thêm gia vị như muối, tiêu, hành tím. Ngoài ra, Hà Tăng luộc thêm tôm càng xanh cho ngọt nước và để topping thêm đặc biệt. Bát bún riêu nhà Hà Tăng luôn có đậu hũ chiên, hành phi và chả lụa. Nước dùng chua thanh vị cà chua, ngọt vị tôm và nước xương, hành phi thơm bùi, riêu cua đóng tảng beo béo, ăn kèm sợi bún nhỏ, thanh mảnh.

Tăng Thanh Hà chia sẻ công thức món chay đơn giản cho tháng 7 âm lịch - Ảnh 14.

Với món canh nghêu nấu khế chua, Hà Tăng làm người hâm mộ nể phục khi trình bày một món ăn cổ truyền nhưng đầy hấp dẫn. Món này phổ biến ở cả ba miền, mỗi miền có cách tạo vị chua khác nhau. Nếu như ở miền Bắc thường nấu cùng sấu, canh chua miền Nam hay nấu cùng me và khế.

Tăng Thanh Hà chia sẻ công thức món chay đơn giản cho tháng 7 âm lịch - Ảnh 15.

Với món tôm đất rang, Tăng Thanh Hà không chế biến cầu kỳ mà chỉ sử dụng nguyên liệu và gia vị đơn giản như nước mắm, đường, tiêu, hành lá để rang cùng tôm đất. Tôm đất rang có vị mặn ngọt hài hòa, tôm thấm đẫm vị mặn của nước mắm, quyện cùng chút đường ngọt dịu.

 

Tăng Thanh Hà chia sẻ công thức món chay đơn giản cho tháng 7 âm lịch - Ảnh 16.

Tăng Thanh Hà cho biết gia đình mình có hai kiểu ăn món này, một là ăn cơm trắng với tôm riêng hoặc đổ cơm thẳng vào chảo để trộn với phần nước xốt keo keo. Các con cô thích kiểu ăn thứ hai. Đây cũng là cách làm truyền thống của mẹ Hà Tăng khi cô còn nhỏ. Ăn kèm tôm đất rang, bà xã Louis Nguyễn luộc rau muống, lấy nước luộc làm canh, thêm cà chua và chanh.

Tăng Thanh Hà chia sẻ công thức món chay đơn giản cho tháng 7 âm lịch - Ảnh 17.

Tăng Thanh Hà từng khoe một món ăn rất dân dã, đậm chất Việt Nam. Đó là gỏi vịt. Đây là món ăn đơn giản nhưng khiến không ít tín đồ mê ẩm thực yêu thích vì vừa ngon, rẻ lại thanh mát và bổ dưỡng. 

Tăng Thanh Hà chia sẻ công thức món chay đơn giản cho tháng 7 âm lịch - Ảnh 18.Phương Oanh lại gây sốt với món ăn 'hot trend'

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