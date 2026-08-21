Tháng 7 âm, học Tăng Thanh Hà làm món chay nhanh gọn, công thức đơn giản
GĐXH - Tăng Thanh Hà thường chuẩn bị những món chay đơn giản như bún trộn nước tương, chả giò, nấm xào bơ tỏi, vừa bắt miệng lại chế biến đơn giản.
Loại củ mọng nước, giòn mát không chỉ ăn vặt mà dễ chế biến nhiều món ngon giúp người tiểu đường kiểm soát đường huyếtĂn -
GĐXH – Với vị ngọt nhẹ, mọng nước và giòn mát, củ đậu không chỉ là món ăn vặt giải khát mà còn là nguyên liệu chế biến được nhiều món ngon. Đối với người mắc tiểu đường, củ đậu giúp kiểm soát đường huyết tốt khi biết cách sử dụng dưới đây.
10 thực đơn cơm chay vừa ngon mắt vừa đủ chất: Lưu ngay để cả tuần không phải nghĩ hôm nay ăn gìĂn -
Nếu bạn thích ăn món chay hoặc muốn tìm gợi ý cho mâm cơm chay ngày Rằm tháng 7 hãy thử tham khảo các thực đơn sau đây nhé.
Loại rau được ví là “nhân sâm”, bán đầy chợ Việt quanh năm: Giàu nước, vitamin, giá lại rất rẻĂn -
GĐXH - Trong số những loại rau mầm quen thuộc, giá đỗ có lẽ là một trong những thực phẩm gần gũi nhất với người Việt. Từ đĩa rau sống ăn kèm phở, bún đến giá xào, giá nấu canh hay trộn salad, loại rau này xuất hiện trong rất nhiều món ăn hàng ngày.
4 món chay ngon từ đậu phụ trắng dễ làm, vừa ngon vừa đẹp mắt cho mâm cỗ chay Rằm tháng 7 âm lịch 2026Ăn -
GĐXH – Đậu phụ trắng là nguyên liệu quen thuộc trong các bữa cơm gia đình. Các mẹ đảm có thể tham khảo cách chế biến món chay ngon từ đậu phụ dưới đây để đổi vị cho mâm cỗ chay Rằm tháng 7 âm lịch 2026, không chỉ đẹp mắt mà còn bổ dưỡng.
Món ăn này rất dễ nấu, có đủ rau, thịt và đậu, hương vị chua ngọt đậm đà, nghĩ thôi đã thấy thèm!Ăn -
Nếu bạn đang phân vân không biết ăn gì, hãy thử món này. Đảm bảo cả gia đình bạn sẽ thích mê.
Phương Oanh lại gây sốt với món ăn 'hot trend'Ăn -
GĐXH - Diễn viên Phương Oanh chia sẻ cách làm trứng muối tại nhà, sử dụng muối hạt kết hợp quế, hoa hồi và đinh hương, ra thành phẩm sau khoảng hai tuần.
Sắc vóc trẻ đẹp của Hiền Thục ở tuổi 45 nhờ ăn chay trường gián đoạnĂn -
GĐXH - Thay vì ăn chay trường dài kỳ, nữ ca sĩ chỉ duy trì khoảng 1 tháng hoặc 3 tháng bởi vì cô không muốn cơ thể thiếu các chất cơ bản. Hơn nữa điều đó cũng phù hợp với thể trạng của cô.
Bí quyết ăn tỏi sống đúng cách: Liều lượng, thời điểm và cách ngâm tỏi trắng giòn, không xanhĂn -
GĐXH - Ăn tỏi sống mỗi ngày là thói quen của nhiều người nhằm tăng cường sức đề kháng. Thế nhưng, ăn tỏi sai cách hay sai thời điểm có thể gây tác dụng phụ không mong muốn.
Bác sĩ chuyên khoa thận cảnh báo: 5 món có thể tàn phá gan, thận nhưng vạn người mêĂn -
Toàn món khoái khẩu quen thuộc xung quanh bạn!
5 mâm cơm gia đình nấu vội khiến cộng đồng thích thúĂn -
GĐXH - Chỉ là những mâm cơm được nấu vội sau giờ tan ca, không cầu kỳ, chẳng có sơn hào hải vị, nhưng mỗi món ăn đều được chuẩn bị bằng tất cả tình yêu thương dành cho gia đình.