Thắng mỡ lợn, tuyệt đối đừng chỉ cho muối! Thêm 3 thứ này mỡ sẽ trắng phau, thơm phức, để cả năm không hỏng
Cho mỡ trực tiếp vào chảo là sai lầm lớn! Thêm bước này, mỡ sẽ trắng thơm, để một năm không hỏng.
Sau hàng nghìn năm gắn bó với mỡ lợn, có những thời điểm, mỡ lợn bị "ghẻ lạnh" và mang tiếng xấu. Nhưng những năm gần đây, mỡ lợn đang lấy lại ưu thế của mình và dần được "lên ngôi" trong chế độ ăn hàng ngày.
Ký ức tuổi thơ với hũ mỡ của bà nội
Ngày nhỏ, ở quê tôi có một chiếc hũ gốm do một tay bà nội quản lý, không ai trong nhà được chạm vào, nhất là tôi và em gái. Mỗi lần xào rau, bà lại múc từ trong đó ra một thìa mỡ lợn trắng ngần, mịn màng. Chỉ cần một thìa nhỏ thôi, bất kể món ăn bình thường đến đâu cũng như được "thăng hoa", tỏa hương thơm nức mũi!
Từ ngày mở cửa hàng ăn uống, bếp của tôi luôn sẵn mỡ lợn vì đôi khi tôi thèm cái hương vị tuổi thơ ấy. Dù là cơm trộn mỡ hành hay các loại bánh điểm tâm, thiếu mỡ lợn là mất đi linh hồn! Nhiều người cho rằng mỡ lợn không tốt, calo cao... Thực ra, ăn một lượng vừa phải trong tầm kiểm soát hoàn toàn có lợi cho sức khỏe.
Vậy làm sao để thắng được một nồi mỡ vừa trắng, vừa thơm ngay tại nhà? Tôi đã thỉnh giáo một đầu bếp chuyên nghiệp, ông ấy nói rằng: Cho mỡ trực tiếp vào chảo là sai lầm lớn! Thêm bước này, mỡ sẽ trắng thơm, để một năm không hỏng. Hãy cùng xem cách làm chi tiết nhé...
Bí quyết chọn mỡ lợn
Nếu bạn muốn mỡ lợn thơm và trắng, không tanh, thì việc lựa chọn nguyên liệu này là rất quan trọng! Bạn có thể dùng mỡ lá hoặc mỡ phần (mỡ lưng). So với mỡ lá, mỡ phần có chất lượng ổn định hơn, mỡ thắng xong trong và thơm thuần khiết, tóp mỡ lại cực kỳ giòn.
3 phương pháp thắng mỡ phổ biến để mỡ có màu trắng
Thắng khô: Không cho gì vào chảo, chỉ cho mỡ vào chiên ở lửa nhỏ. Nhược điểm của phương pháp này là khó kiểm soát nhiệt độ, mỡ dễ bị cháy đen.
Thắng bằng dầu: Cho một ít dầu thực vật vào trước rồi mới cho mỡ vào, chiên từ từ trên lửa nhỏ để loại bỏ dầu. Nhược điểm của phương pháp này là mỡ dễ bị ngả vàng, thời gian bảo quản ngắn, dễ bị chua.
Thắng bằng nước (khuyên dùng): Cho một ít nước vào đun sôi rồi mới cho mỡ vào chiên từ từ. Tuy tốn thời gian hơn nhưng mỡ thành phẩm sẽ trắng như tuyết và cực kỳ lâu hỏng.
Các bước thực hiện thắng mỡ bằng nước:
Nguyên liệu: Mỡ heo (mỡ phần), hành lá, gừng, hoa hồi, muối.
Bước 1: Mỡ heo rửa sạch, thái miếng vuông nhỏ. Hành lá và gừng cắt miếng to.
Bước 2: Đun sôi một nồi nước, cho mỡ vào chần sơ khoảng 2 phút rồi vớt ra, để thật ráo nước. (Đây chính là bước quan trọng nhất để mỡ thơm và sạch tạp chất).
Bước 3: Cho một chút nước sạch vào chảo đun sôi, cho mỡ đã chần vào, hạ lửa nhỏ thắng từ từ.
Bước 4: Khi thấy miếng mỡ bắt đầu hơi săn lại và ra dầu, cho hoa hồi, hành lá và gừng vào thắng cùng.
Bước 5: Thắng đến khi tóp mỡ chuyển sang màu vàng nhạt thì tắt bếp ngay. Vớt tóp mỡ ra, rắc một chút muối vào nồi dầu.
Bước 6: Dùng lưới lọc để loại bỏ cặn, để dầu nguội bớt rồi rót vào hũ thủy tinh hoặc hũ gốm.
Mách bạn vài bước kỹ thuật:
Thái nhỏ: Nên thái mỡ thành miếng nhỏ hoặc hạt lựu để mỡ tiết ra đều hơn.
Chần nước sôi: Đừng bỏ qua bước này. Chần mỡ giúp loại bỏ mùi hôi và tạp chất, giúp mỡ thơm hơn hẳn.
Kiểm soát lửa: Chỉ cần thấy tóp mỡ hơi ngả vàng là phải tắt bếp. Nếu để lâu mỡ sẽ bị vàng, không còn màu trắng đẹp mắt.
Bộ ba "thần thánh": Muốn mỡ thơm nhất, đừng chỉ gia muối. Hãy thêm hành, gừng và hoa hồi - bộ ba này vừa khử mùi hiệu quả, vừa tạo hương thơm cực kỳ đặc trưng.
Cách bảo quản mỡ lợn sau khi chiên
Để mỡ để được lâu, bạn cần thêm chút muối và đựng trong hũ kín. Tốt nhất nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, mỡ sẽ giữ được chất lượng trong vòng 1 năm. Nếu để ngoài, hãy đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh sáng trực tiếp.
