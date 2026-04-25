Thắng mỡ lợn, tuyệt đối đừng chỉ cho muối! Thêm 3 thứ này mỡ sẽ trắng phau, thơm phức, để cả năm không hỏng

Thứ bảy, 06:28 25/04/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Cho mỡ trực tiếp vào chảo là sai lầm lớn! Thêm bước này, mỡ sẽ trắng thơm, để một năm không hỏng.

Sau hàng nghìn năm gắn bó với mỡ lợn, có những thời điểm, mỡ lợn bị "ghẻ lạnh" và mang tiếng xấu. Nhưng những năm gần đây, mỡ lợn đang lấy lại ưu thế của mình và dần được "lên ngôi" trong chế độ ăn hàng ngày.

Ký ức tuổi thơ với hũ mỡ của bà nội

Ngày nhỏ, ở quê tôi có một chiếc hũ gốm do một tay bà nội quản lý, không ai trong nhà được chạm vào, nhất là tôi và em gái. Mỗi lần xào rau, bà lại múc từ trong đó ra một thìa mỡ lợn trắng ngần, mịn màng. Chỉ cần một thìa nhỏ thôi, bất kể món ăn bình thường đến đâu cũng như được "thăng hoa", tỏa hương thơm nức mũi!

Từ ngày mở cửa hàng ăn uống, bếp của tôi luôn sẵn mỡ lợn vì đôi khi tôi thèm cái hương vị tuổi thơ ấy. Dù là cơm trộn mỡ hành hay các loại bánh điểm tâm, thiếu mỡ lợn là mất đi linh hồn! Nhiều người cho rằng mỡ lợn không tốt, calo cao... Thực ra, ăn một lượng vừa phải trong tầm kiểm soát hoàn toàn có lợi cho sức khỏe.

Vậy làm sao để thắng được một nồi mỡ vừa trắng, vừa thơm ngay tại nhà? Tôi đã thỉnh giáo một đầu bếp chuyên nghiệp, ông ấy nói rằng: Cho mỡ trực tiếp vào chảo là sai lầm lớn! Thêm bước này, mỡ sẽ trắng thơm, để một năm không hỏng. Hãy cùng xem cách làm chi tiết nhé...

Bí quyết chọn mỡ lợn

Nếu bạn muốn mỡ lợn thơm và trắng, không tanh, thì việc lựa chọn nguyên liệu này là rất quan trọng! Bạn có thể dùng mỡ lá hoặc mỡ phần (mỡ lưng). So với mỡ lá, mỡ phần có chất lượng ổn định hơn, mỡ thắng xong trong và thơm thuần khiết, tóp mỡ lại cực kỳ giòn.

3 phương pháp thắng mỡ phổ biến để mỡ có màu trắng

Thắng khô: Không cho gì vào chảo, chỉ cho mỡ vào chiên ở lửa nhỏ. Nhược điểm của phương pháp này là khó kiểm soát nhiệt độ, mỡ dễ bị cháy đen.

Thắng bằng dầu: Cho một ít dầu thực vật vào trước rồi mới cho mỡ vào, chiên từ từ trên lửa nhỏ để loại bỏ dầu. Nhược điểm của phương pháp này là mỡ dễ bị ngả vàng, thời gian bảo quản ngắn, dễ bị chua.

Thắng bằng nước (khuyên dùng): Cho một ít nước vào đun sôi rồi mới cho mỡ vào chiên từ từ. Tuy tốn thời gian hơn nhưng mỡ thành phẩm sẽ trắng như tuyết và cực kỳ lâu hỏng.

Các bước thực hiện thắng mỡ bằng nước:

Nguyên liệu: Mỡ heo (mỡ phần), hành lá, gừng, hoa hồi, muối.

Bước 1: Mỡ heo rửa sạch, thái miếng vuông nhỏ. Hành lá và gừng cắt miếng to.

Bước 2: Đun sôi một nồi nước, cho mỡ vào chần sơ khoảng 2 phút rồi vớt ra, để thật ráo nước. (Đây chính là bước quan trọng nhất để mỡ thơm và sạch tạp chất).

Bước 3: Cho một chút nước sạch vào chảo đun sôi, cho mỡ đã chần vào, hạ lửa nhỏ thắng từ từ.

Bước 4: Khi thấy miếng mỡ bắt đầu hơi săn lại và ra dầu, cho hoa hồi, hành lá và gừng vào thắng cùng.

Bước 5: Thắng đến khi tóp mỡ chuyển sang màu vàng nhạt thì tắt bếp ngay. Vớt tóp mỡ ra, rắc một chút muối vào nồi dầu.

Bước 6: Dùng lưới lọc để loại bỏ cặn, để dầu nguội bớt rồi rót vào hũ thủy tinh hoặc hũ gốm.

Mách bạn vài bước kỹ thuật:

Thái nhỏ: Nên thái mỡ thành miếng nhỏ hoặc hạt lựu để mỡ tiết ra đều hơn.

Chần nước sôi: Đừng bỏ qua bước này. Chần mỡ giúp loại bỏ mùi hôi và tạp chất, giúp mỡ thơm hơn hẳn.

Kiểm soát lửa: Chỉ cần thấy tóp mỡ hơi ngả vàng là phải tắt bếp. Nếu để lâu mỡ sẽ bị vàng, không còn màu trắng đẹp mắt.

Bộ ba "thần thánh": Muốn mỡ thơm nhất, đừng chỉ gia muối. Hãy thêm hành, gừng và hoa hồi - bộ ba này vừa khử mùi hiệu quả, vừa tạo hương thơm cực kỳ đặc trưng.

Cách bảo quản mỡ lợn sau khi chiên

Để mỡ để được lâu, bạn cần thêm chút muối và đựng trong hũ kín. Tốt nhất nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, mỡ sẽ giữ được chất lượng trong vòng 1 năm. Nếu để ngoài, hãy đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh sáng trực tiếp.

Nghỉ lễ Giỗ Tổ, gợi ý các đặc sản Hà Nội cho cả một ngày, không ăn thì "tiếc hùi hụi"Nghỉ lễ Giỗ Tổ, gợi ý các đặc sản Hà Nội cho cả một ngày, không ăn thì 'tiếc hùi hụi'

GĐXH - Hà Nội nổi tiếng cả trong nước và quốc tế về văn hoá ẩm thực phong phú, những đặc sản ẩm thực đặc trưng Hà Nội. Dường như ẩm thực là một nét đặc biệt để khi ai đó nhắc tới Hà Nội là nhắc về những món ăn ngon. Nếu bạn có dịp ghé thủ đô chơi dịp nghỉ lễ, hãy đừng quên thưởng thức đặc sản ẩm thực nơi này.

Uống loại nước ai cũng thích này vào buổi sáng khiến vòng bụng to raUống loại nước ai cũng thích này vào buổi sáng khiến vòng bụng to ra

GĐXH – Nhiều người vẫn duy trì thói quen uống nước ép trái cây vào buổi sáng vì tin rằng nó tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây lại là nguyên nhân âm thầm có thể khiến vòng bụng của bạn ngày càng to ra.

Cùng chuyên mục

Món ăn ngon ngày giỗ Tổ Hùng Vương 2026 - những biến tấu cực hấp dẫn

Món ăn ngon ngày giỗ Tổ Hùng Vương 2026 - những biến tấu cực hấp dẫn

Ăn - 37 phút trước

GĐXH - Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ gắn liền với các món ăn truyền thống ý nghĩa, mà còn là dịp để gia đình thưởng thức các món ăn mới lạ. Nếu bạn đang muốn đổi vị mà vẫn chưa chọn được món ăn ưng ý, hãy tham khảo ngay gợi ý này.

Cư dân mạng 'lú diện rộng' vì 2 loại lá quen thuộc: 10 người đoán thì 9 người nhầm

Cư dân mạng 'lú diện rộng' vì 2 loại lá quen thuộc: 10 người đoán thì 9 người nhầm

Ăn - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ từ một bức ảnh tưởng chừng rất bình thường, cộng đồng mạng đã có một phen “đau đầu tập thể”.

Loại rau dại giúp thanh nhiệt ngày hè, đem trộn tỏi giòn ngọt đưa cơm vô cùng

Loại rau dại giúp thanh nhiệt ngày hè, đem trộn tỏi giòn ngọt đưa cơm vô cùng

Ăn - 15 giờ trước

GĐXH – Dọc bờ ruộng hay ven mương thường xuất hiện loại rau dại mọc thành từng đám xanh mướt là cỏ chân vịt, còn gọi cỏ sao. Ít ai biết, loại rau từng bị nhổ bỏ này lại có thể chế biến thành món ngon giúp thanh nhiệt ngày hè và đưa cơm vô cùng.

Không cần sang Trung Quốc xếp hàng cùng nghìn người ăn gà hầm thảo mộc của ông chủ Mạc: Bạn vẫn có thể làm tại nhà với bí quyết này!

Không cần sang Trung Quốc xếp hàng cùng nghìn người ăn gà hầm thảo mộc của ông chủ Mạc: Bạn vẫn có thể làm tại nhà với bí quyết này!

Ăn - 16 giờ trước

Món gà hầm trứ danh khiến bao người xếp hàng chờ đợi thực ra cực kỳ dễ làm. Khám phá ngay công thức nước dùng thảo mộc ngọt thanh, bồi bổ cho mâm cơm nhà!

Giỗ Tổ Hùng Vương ăn gì vừa ngon vừa khỏe?

Giỗ Tổ Hùng Vương ăn gì vừa ngon vừa khỏe?

Ăn - 16 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh các món ăn truyền thống, Giỗ Tổ Hùng Vương cũng là dịp nghỉ lễ quây quần bên người thân, bạn bè. Vì vậy, đây cũng là cơ hội để mọi người cùng nhau thưởng thức các món ăn ngon, bổ dưỡng cho sức khỏe.

Đậu phụ mua về có nên rửa không? Câu trả lời không đơn giản như bạn nghĩ

Đậu phụ mua về có nên rửa không? Câu trả lời không đơn giản như bạn nghĩ

Ăn - 17 giờ trước

GĐXH - Câu trả lời từ giới đầu bếp chuyên nghiệp có thể khiến bạn bất ngờ.

Ăn bao nhiêu muối mỗi ngày là đủ?

Ăn bao nhiêu muối mỗi ngày là đủ?

Ăn - 19 giờ trước

GĐXH - Muối là thành phần không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày, nhưng sử dụng quá nhiều sẽ gây hại cho cơ thể.

Các cách uống nước rau ngổ để hỗ trợ chữa sỏi thận

Các cách uống nước rau ngổ để hỗ trợ chữa sỏi thận

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ là một loại rau sử dụng trong các món ăn, rau ngổ còn được biết đến với các bài thuốc dân gian để hỗ trợ điều trị bệnh.

Loại "rau trường thọ" nên ăn mùa này để sạch ruột, bổ dạ dày, tăng miễn dịch: Chỉ vài ngàn một bó lại chế biến nhiều món cực ngon miệng

Loại "rau trường thọ" nên ăn mùa này để sạch ruột, bổ dạ dày, tăng miễn dịch: Chỉ vài ngàn một bó lại chế biến nhiều món cực ngon miệng

Ăn - 1 ngày trước

Trong nhịp sống hiện đại, chúng ta thường được khuyên nên ăn nhiều rau củ hơn. Tuy nhiên, mùa nào nên ăn rau nào thì không phải ai cũng biết.

Loại cỏ dại mọc nhiều sau mưa, chế biến đủ món ngon giúp bổ phổi, giải nhiệt ngày hè tốt

Loại cỏ dại mọc nhiều sau mưa, chế biến đủ món ngon giúp bổ phổi, giải nhiệt ngày hè tốt

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Loại rau cỏ dại này mỗi khi mưa xuống mọc nhiều ở bờ ruộng, ven ao hồ hay dọc các con mương. Đây còn là nguyên liệu chế biến nhiều món ngon thanh mát, đặc biệt phù hợp để bổ phổi, giải nhiệt cơ thể trong những ngày nắng nóng.

Xem nhiều

Cách chế biến thức uống từ gừng tươi giúp tăng cường sức khỏe

Cách chế biến thức uống từ gừng tươi giúp tăng cường sức khỏe

Ăn

GĐXH - Bài viết này cho bạn biết một loại thức uống được chiết xuất với thành phần chính là gừng tươi, tuy nhỏ gọn nhưng lại chứa cả một "kho tàng" dinh dưỡng bên trong, giúp ích rất nhiều trong việc tăng cường sức khỏe.

Hạ huyết áp cao nhờ những món ăn thơm ngon, siêu dễ làm cho người tuổi trung niên

Hạ huyết áp cao nhờ những món ăn thơm ngon, siêu dễ làm cho người tuổi trung niên

Ăn
Kỳ lạ loại cá nhiều chất béo nhưng lại giúp giảm mỡ máu hiệu quả

Kỳ lạ loại cá nhiều chất béo nhưng lại giúp giảm mỡ máu hiệu quả

Ăn
Một thói quen khi nấu cơm của nhiều người Việt đang làm sai mà không hề biết

Một thói quen khi nấu cơm của nhiều người Việt đang làm sai mà không hề biết

Mẹo nấu nướng
Nghỉ lễ Giỗ Tổ, gợi ý các đặc sản Hà Nội cho cả một ngày, không ăn thì 'tiếc hùi hụi'

Nghỉ lễ Giỗ Tổ, gợi ý các đặc sản Hà Nội cho cả một ngày, không ăn thì 'tiếc hùi hụi'

Ăn

Xã hội
