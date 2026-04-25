Món ăn ngon ngày giỗ Tổ Hùng Vương 2026 - những biến tấu cực hấp dẫn
GĐXH - Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ gắn liền với các món ăn truyền thống ý nghĩa, mà còn là dịp để gia đình thưởng thức các món ăn mới lạ. Nếu bạn đang muốn đổi vị mà vẫn chưa chọn được món ăn ưng ý, hãy tham khảo ngay gợi ý này.
Bánh trôi nước nhiều màu sắc
Bánh trôi nước nhiều màu sắc là món ăn được biến tấu từ món bánh trôi truyền thống. Mang đến một diện mạo mới mẻ, hiện đại và thu hút ánh nhìn trong mâm cơm ngày giỗ Tổ.
Thay vì chỉ màu trắng quen thuộc, bánh trôi được tạo hình từ nhiều màu sắc khác nhau từ nguyên liệu như gấc, hoa đậu biếc, lá dứa... Vừa đảm bảo an toàn vừa tạo nên những màu sắc nổi bật.
Dù được biến tấu theo phong cách hiện đại, bánh trôi nước vẫn giữ được ý nghĩa của sự tròn đầy, sum vầy. Đây là sự lựa chọn phù hợp trong các dịp lễ, Tết, vừa đảm bảo làm mới thực đơn vừa giữ gìn được nét đẹp văn hóa dân tộc.
Xôi ngũ sắc
Xôi ngũ sắc mang đến điểm nhấn nổi bật cho mâm cỗ ngày giỗ Tổ Hùng Vương nhờ vào vẻ ngoài rực rỡ và ý nghĩa sâu sắc.
Các màu sắc xôi được tạo nên từ các nguyên liệu tự nhiên như lá dứa, gấc, hoa đậu biếc... đảm bảo an toàn. Đặc biệt, xôi ngũ sắc còn mang ý nghĩa tượng trưng cho ngũ hành, khát vọng về ấm no, may mắn và đoàn kết.
Sự kết hợp giữa ý nghĩa và cách trình bày bắt mắt giúp món ăn trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong các dịp lễ.
Cơm chiên hải sản
Cơm chiên hải sản là lựa chọn dễ chế biến và phù hợp với nhiều gia đình, đặc biệt được các trẻ nhỏ yêu thích. Hạt cơm tơi xốp được kết hợp cùng các nguyên liệu như tôm, mực và các loại rau củ tạo nên tổng thể hài hòa về hương vị.
Không chỉ tiện lợi trong cách chế biến, cơm chiên hải sản còn đảm bảo sự cân đối giữa tinh bột và đạm, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Đây là lựa chọn lý tưởng để thay đổi thực đơn ngày lễ mà vẫn đảm bảo sự no đủ, tròn vị.
Gà sốt cam chua ngọt
Một món ăn mới lạ, đảm bảo đánh thức vị giác trong dịp Giỗ Tổ là gà sốt cam chua ngọt. Phần thịt gà được chế biến mềm, giữ độ mọng, phủ bên ngoài lớp sốt cam sánh nhẹ với vị chua ngọt cân bằng, thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ.
Điểm cuốn hút của món ăn nằm ở sự kết hợp giữa tinh tế giữa vị ngọt tự nhiên của gà và vị chua thanh từ cam. Khi thưởng thức, lớp sốt thấm đều vào từng sớ thịt khiến hương vị tổng thể trở nên đậm đà hơn.
Chả giò tôm tít giòn ngon
Chả giò tôm là món ăn truyền thống của người Việt chúng ta, nhất là vào ngày lễ tết, chả giò tôm thịt lúc nào có mặt trong mâm cỗ đãi khách khứa.
Nhưng thay vì làm bằng tôm thường, thì món chả giò tôm tít, sẽ được làm bằng thịt những con tôm tít được tách vỏ sẵn, vừa giòn rụm, vị tôm ngọt quyện với thịt đậm đà, chút bùi bùi của khoai lang, khoai môn khiến món ăn thêm thú vị.
Sò điệp đút lò tiện lợi
Nhanh gọn lẹ và vô cùng thơm ngon là những gì có thể miêu tả cho món sò điệp đút lò tiện lợi này. Sò điệp tách bỏ vỏ, lấy phần cồi, rửa sạch, cắt làm đôi theo chiều ngang. Làm nóng lòng nướng.
Xếp sò điệp lên khay, đặt vào lò. Nướng sò ở nhiệt độ 130 độ C, nướng khoảng 3 phút là vừa chín. Dùng nóng với muối tiêu chanh hay muối ớt xanh. Sò Điệp ngọt dai, kết hợp với vị thơm của phô mai và gia vị, thật tuyệt vời.
Mực trứng chiên mắm
Bữa tiệc sẽ ngon hơn với món mực trứng chiên nước mắm. Mực trứng thịt dai, ngọt, nhiều chất đạm hòa với vị mắm đậm đà thì món mực trứng chiên nước mắm sẽ rất ngon cơm nha mọi người. Hãy cùng vào bếp để thực hiện món mực trứng chiên nước mắm cho bữa tiệc cũng như các bữa ăn gia đình.
