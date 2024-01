Thanh Hằng tận hưởng cuộc sống vợ chồng son

Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh tổ chức đám cưới cuối tháng 10/2023. Chồng của siêu mẫu sinh năm 1981, hơn cô hai tuổi, tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Chỉ huy hợp xướng tại Nhạc viện Tchaikovsky, Moscow (Nga). Hiện, anh chỉ duy dàn nhạc tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP HCM.... Nữ huấn luyện viên The New Mentor nói vì chồng cần một nốt nhạc cuối cùng để hoàn thành bản giao hưởng hạnh phúc mà anh đã biên soạn nhiều năm và cô có nốt nhạc đắt giá đó nên cả hai quyết định kết hôn. Ba tháng về chung nhà, Thanh Hằng cho biết cuộc sống vợ chồng son của cô và ông xã không thay đổi nhiều, chỉ là được ở bên cạnh nhau nhiều hơn.

Thanh Hằng được chồng đưa đi dự một lễ trao giải ở TP HCM hôm 16/1. Trong khi siêu mẫu luôn tự nhiên, thoải mái trước ống kính, chồng cô tỏ ra ngại ngùng. Cô nói Nhật Minh vốn không biết diễn hay tạo dáng và có thói quen giữ sự chừng mực trước mọi người. Trong mắt cô, ông xã như vậy cũng dễ thương, ngọt ngào.

Hôm 9/1, nhạc trưởng Trần Nhật Minh lái xe tới đón vợ từ lễ trao giải 'Male Icon Awards 2023'. Khi gặp chồng, siêu mẫu không quên khoe cúp 'Female Icon of the Year' (Biểu tượng phụ nữ của năm 2023) và nũng nịu đòi anh thưởng nóng. Khi được hỏi có phải nhờ kết hôn, chồng cưng chiều nên nhan sắc ngày càng thăng hạng, Thanh Hằng tủm tỉm nói: 'Tôi cũng chưa rõ nữa'.

Thanh Hằng thú nhận ban đầu có chút lo lắng khi giới thiệu bạn đời. Cô hạnh phúc, biết ơn vì được bạn bè, đồng nghiệp và khán giả dành nhiều tình cảm, khen vợ chồng đẹp đôi, có tướng phu thê. Huấn luyện viên The New Mentor nói nhà tự xây, tiền tự kiếm nhưng trong tình yêu, cô muốn gắn bó với người giúp bản thân khai sáng tư duy, tương trợ nhau trong công việc. Nhật Minh đáp ứng điều này. Với cô, ông xã còn là người đàn ông kiên nhẫn nhất cô từng biết. Cô học được ở chồng cách giữ bình tĩnh trong mọi tình huống.

Mỹ nhân 41 tuổi nói đến giờ, chồng vẫn cho cô cảm giác anh là người đàn ông có thể tin được. Hiện cô muốn gắn kết cảm xúc từ bên trong với anh. Mỗi ngày, đi làm về, Thanh Hằng hạnh phúc vì ông xã giúp mình mở cửa xe, rót nước, cùng dùng bữa và chia sẻ với cô cuộc sống lẫn công việc. 'Vợ chồng tôi cân bằng mọi thứ cho phù hợp hoàn cảnh. Mỗi người có những quy định riêng nhưng sẽ tôn trọng, dung hòa cá tính của nhau để tạo sự hòa hợp', cô tâm sự.

Thanh Hằng đón năm mới tại biệt thự riêng cùng chồng. Siêu mẫu nói cô nữ tính, mềm mỏng, thấy mọi thứ tươi vui và tích cực nên vẻ ngoài rạng rỡ hơn từ ngày kết hôn với Nhật Minh. Cô không áp lực chuyện làm dâu vì tin bản thân đủ trưởng thành, tinh tế để dung hòa các mối quan hệ.

Nhật Minh thường làm 'bao cát' chịu đau để Thanh Hằng tập boxing lúc rảnh rỗi.

Khi được hỏi chuyện bếp núc, Thanh Hằng cho biết người đàn ông vào bếp hoặc người phụ nữ tự nấu ăn, chăm sóc gia đình đều là những cảm giác hạnh phúc. Cô và chồng không 'phân vai' mà hỗ trợ nhau để tạo nên niềm vui, sự ấm áp. Cô thấy may mắn khi chồng thấu hiểu, đồng cảm và tương tác qua lại.

Cặp sao thường xuyên hâm nóng tình cảm bằng những buổi đi chơi, hẹn hò. Ở tuổi 41, Thanh Hằng mong sinh đôi như vợ chồng bạn thân Hồ Ngọc Hà - Kim Lý. 'Trong cuộc sống hôn nhân, tôi không lên bất cứ kế hoạch nào, chỉ làm những điều bản thân thấy thoải mái. Vợ chồng tôi cũng nghĩ đến chuyện có con, nhưng muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên', cô cho hay.

Thanh Hằng sinh năm 1983, hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên, nhà sản xuất phim. Thanh Hằng được khán giả biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2001. Sau đó, cô nhanh chóng gây ấn tượng trên sàn diễn thời trang và giữ vững vị thế một trong những người mẫu hàng đầu Việt Nam suốt hai thập kỷ. Người đẹp cũng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm điện ảnh như: Nụ hôn thần chết, Mỹ nhân kế, Những nụ hôn rực rỡ, Mẹ chồng, Chị chị em em...

Nhờ năng lực chuyên môn và sức hút bền vững, Thanh Hằng được mời ngồi ghế giám khảo một số mùa Vietnam's Next Top Model, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, làm huấn luyện viên The Face Vietnam 2018... đồng thời trở thành gương mặt quảng cáo, đại diện thương hiệu của nhiều nhãn hàng lớn. Gần đây, cô gây chú ý khi nhận lời làm huấn luyện viên show The New Mentor cùng Hồ Ngọc Hà, Hương Giang, Lan Khuê.