Uống mật ong vào buổi sáng: Không cần cầu kỳ, đây là cách pha giúp thải độc, giảm ho và viêm họng hiệu quả nhất
GĐXH - Một ly mật ong pha cùng nước ấm uống vào buổi sáng giúp thanh lọc cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch và ngừa bệnh hiệu quả.
Uống mật ong pha nước ấm vào buổi sáng có tốt không?
Buổi sáng ngủ dậy, uống một ly mật ong pha cùng nước ấm là một thói quen của người Việt. Cả 2 nguyên liệu này đều có tính ấm, giúp kích thích hoạt động của đường tiêu hóa và giúp tiêu hóa tốt hơn.
Mật ong chứa đường fructose và glucose, cung cấp năng lượng cho cơ thể và giúp bạn có đủ năng lượng để bắt đầu ngày mới.
Không chỉ vậy, mật ong chứa các chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất quan trọng mà còn đem đến nhiều lợi ích khác.
Uống mật ong buổi sáng: Công dụng tuyệt vời
Cải thiện tiêu hóa
Với tính chất kháng khuẩn, mật ong giúp giảm nồng độ axit trong dạ dày và hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Khi hòa tan trong nước ấm, mật ong còn giúp cải thiện tình trạng trào ngược dạ dày và hỗ trợ hoạt động tiêu hóa.
Giúp giảm ho và viêm họng
Mật ong có khả năng chống oxy hóa và kháng khuẩn cao, giúp giảm ho và viêm họng hiệu quả. Khi uống mật ong pha nước ấm, cổ họng sẽ được làm dịu, giảm bớt cảm giác đau rát.
Hỗ trợ giảm cân
Là một chất ngọt tự nhiên giàu axit amin, vitamin, và khoáng chất, mật ong giúp cơ thể giảm hấp thụ cholesterol và chất béo, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Uống mật ong với nước ấm vào buổi sáng khi bụng đói hoặc buổi tối trước khi đi ngủ kết hợp với việc tập luyện thể thao sẽ giúp việc giảm cân hiệu quả hơn. Thức uống này còn duy trì năng lượng và giữ cân bằng pH trong cơ thể.
Giúp làm đẹp da
Nhờ tính kháng khuẩn, mật ong hỗ trợ làm sạch máu, kích thích sản sinh tế bào máu mới giúp làn da trắng sáng và giảm viêm mụn. Pha mật ong với nước ấm và chanh để uống sẽ giúp da khỏe mạnh, căng bóng và ngăn ngừa mụn.
Tăng cường hệ miễn dịch
Mật ong chứa nhiều khoáng chất, enzyme và vitamin giúp cơ thể chống lại vi khuẩn có hại, đồng thời chống oxy hóa mạnh mẽ để bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do. Uống một ly mật ong pha với nước ấm mỗi ngày sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch.
Thải độc cơ thể
Uống mật ong với nước ấm hai lần mỗi ngày giúp cơ thể đào thải độc tố và thanh lọc hiệu quả. Thêm một chút chanh vào ly nước này còn giúp tăng cường khả năng lợi tiểu và loại bỏ độc tố nhanh chóng hơn.
Uống mật ong buổi sáng thế nào cho đúng cách?
- Bạn lấy khoảng 2 thìa cà phê mật ong, pha cùng 1 ly nước ấm theo tỉ lệ 1:1 để có ly nước ấm 40-45 độ C, không dùng nước sôi để tránh làm mất chất dinh dưỡng có trong mật ong. Say đó khuấy đều cho đến khi mật ong tan hết rồi thưởng thức.
- Tuyệt đối không pha mật ong với nước sôi. Vì nhiệt độ cao của nước có thể phá hủy các enzyme, vitamin, khoáng chất có lợi trong mật ong.
- Mỗi ngày chỉ nên tiêu thụ một lượng mật ong vừa phải để lượng calo nạp vào cơ thể không quá cao. Bệnh nhân tiểu đường hay người có cơ địa dị ứng mật ong cũng nên hạn chế tiêu thụ loại thực phẩm này.
Cách phân biệt mật ong thật và giả?
Chuẩn bị một cốc nước lọc, lấy ống hút nhúng vào phần mật ong cần thử, từ từ thả một giọt mật ong vào cốc nước. Mật ong thật sẽ từ từ chìm xuống đáy, không tan, trong khi mật ong giả sẽ tan dần ra và hết.
Lưu ý, để chính xác trong quá trình thử, bạn nên chuẩn bị cốc thủy tinh dài để dễ quan sát, quá trình dùng ống hút lấy mật ong nên lấy giọt bé vì giọt lớn không kịp tan.
Các vật đựng bằng thủy tinh được cho là an toàn nhất để đựng và bảo quản mật ong. Chúng chắc chắn, không màu, không mùi và đặc biệt là không làm thay đổi tính chất của mật ong dù cho bạn có chứa mật ong bao lâu đi nữa.
Việc đậy chặt các vật dụng đựng mật ong giúp hạn chế đến mức thấp nhất sự tiếp xúc mật ong và không khí, giữ được hương vị và màu sắc lâu hơn.
