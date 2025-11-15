Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Uống mật ong vào buổi sáng: Không cần cầu kỳ, đây là cách pha giúp thải độc, giảm ho và viêm họng hiệu quả nhất

Thứ bảy, 07:00 15/11/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một ly mật ong pha cùng nước ấm uống vào buổi sáng giúp thanh lọc cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch và ngừa bệnh hiệu quả.

Uống mật ong pha nước ấm vào buổi sáng có tốt không?

Buổi sáng ngủ dậy, uống một ly mật ong pha cùng nước ấm là một thói quen của người Việt. Cả 2 nguyên liệu này đều có tính ấm, giúp kích thích hoạt động của đường tiêu hóa và giúp tiêu hóa tốt hơn.

Uống mật ong vào buổi sáng: Không cần cầu kỳ, đây là cách pha giúp thải độc, giảm ho và viêm họng hiệu quả nhất - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Mật ong chứa đường fructose và glucose, cung cấp năng lượng cho cơ thể và giúp bạn có đủ năng lượng để bắt đầu ngày mới. 

Không chỉ vậy, mật ong chứa các chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất quan trọng mà còn đem đến nhiều lợi ích khác.

Uống mật ong buổi sáng: Công dụng tuyệt vời

Cải thiện tiêu hóa

Với tính chất kháng khuẩn, mật ong giúp giảm nồng độ axit trong dạ dày và hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Khi hòa tan trong nước ấm, mật ong còn giúp cải thiện tình trạng trào ngược dạ dày và hỗ trợ hoạt động tiêu hóa.

Giúp giảm ho và viêm họng

Mật ong có khả năng chống oxy hóa và kháng khuẩn cao, giúp giảm ho và viêm họng hiệu quả. Khi uống mật ong pha nước ấm, cổ họng sẽ được làm dịu, giảm bớt cảm giác đau rát.

Uống mật ong vào buổi sáng: Không cần cầu kỳ, đây là cách pha giúp thải độc, giảm ho và viêm họng hiệu quả nhất - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Hỗ trợ giảm cân

Là một chất ngọt tự nhiên giàu axit amin, vitamin, và khoáng chất, mật ong giúp cơ thể giảm hấp thụ cholesterol và chất béo, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Uống mật ong với nước ấm vào buổi sáng khi bụng đói hoặc buổi tối trước khi đi ngủ kết hợp với việc tập luyện thể thao sẽ giúp việc giảm cân hiệu quả hơn. Thức uống này còn duy trì năng lượng và giữ cân bằng pH trong cơ thể.

Giúp làm đẹp da

Nhờ tính kháng khuẩn, mật ong hỗ trợ làm sạch máu, kích thích sản sinh tế bào máu mới giúp làn da trắng sáng và giảm viêm mụn. Pha mật ong với nước ấm và chanh để uống sẽ giúp da khỏe mạnh, căng bóng và ngăn ngừa mụn.

Tăng cường hệ miễn dịch

Mật ong chứa nhiều khoáng chất, enzyme và vitamin giúp cơ thể chống lại vi khuẩn có hại, đồng thời chống oxy hóa mạnh mẽ để bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do. Uống một ly mật ong pha với nước ấm mỗi ngày sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Thải độc cơ thể

Uống mật ong với nước ấm hai lần mỗi ngày giúp cơ thể đào thải độc tố và thanh lọc hiệu quả. Thêm một chút chanh vào ly nước này còn giúp tăng cường khả năng lợi tiểu và loại bỏ độc tố nhanh chóng hơn.

Uống mật ong buổi sáng thế nào cho đúng cách?

Uống mật ong vào buổi sáng: Không cần cầu kỳ, đây là cách pha giúp thải độc, giảm ho và viêm họng hiệu quả nhất - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

- Bạn lấy khoảng 2 thìa cà phê mật ong, pha cùng 1 ly nước ấm theo tỉ lệ 1:1 để có ly nước ấm 40-45 độ C, không dùng nước sôi để tránh làm mất chất dinh dưỡng có trong mật ong. Say đó khuấy đều cho đến khi mật ong tan hết rồi thưởng thức.

- Tuyệt đối không pha mật ong với nước sôi. Vì nhiệt độ cao của nước có thể phá hủy các enzyme, vitamin, khoáng chất có lợi trong mật ong.

- Mỗi ngày chỉ nên tiêu thụ một lượng mật ong vừa phải để lượng calo nạp vào cơ thể không quá cao. Bệnh nhân tiểu đường hay người có cơ địa dị ứng mật ong cũng nên hạn chế tiêu thụ loại thực phẩm này.

Cách phân biệt mật ong thật và giả?

Uống mật ong vào buổi sáng: Không cần cầu kỳ, đây là cách pha giúp thải độc, giảm ho và viêm họng hiệu quả nhất - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Chuẩn bị một cốc nước lọc, lấy ống hút nhúng vào phần mật ong cần thử, từ từ thả một giọt mật ong vào cốc nước. Mật ong thật sẽ từ từ chìm xuống đáy, không tan, trong khi mật ong giả sẽ tan dần ra và hết.

Lưu ý, để chính xác trong quá trình thử, bạn nên chuẩn bị cốc thủy tinh dài để dễ quan sát, quá trình dùng ống hút lấy mật ong nên lấy giọt bé vì giọt lớn không kịp tan.

Các vật đựng bằng thủy tinh được cho là an toàn nhất để đựng và bảo quản mật ong. Chúng chắc chắn, không màu, không mùi và đặc biệt là không làm thay đổi tính chất của mật ong dù cho bạn có chứa mật ong bao lâu đi nữa. 

Việc đậy chặt các vật dụng đựng mật ong giúp hạn chế đến mức thấp nhất sự tiếp xúc mật ong và không khí, giữ được hương vị và màu sắc lâu hơn.

Thực phẩm đại kỵ với mật ong: Uống mật ong buổi sáng cần tránh xa những thực phẩm nàyThực phẩm đại kỵ với mật ong: Uống mật ong buổi sáng cần tránh xa những thực phẩm này

GĐXH - Mật ong chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng giá trị mà không phải loại thực phẩm nào cũng có. Tuy nhiên, dùng mật ong không phải lúc nào cũng an toàn.

Nguyễn Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sáng ngủ dậy uống nước cam mật ong pha theo cách này còn tốt hơn thuốc bổ

Sáng ngủ dậy uống nước cam mật ong pha theo cách này còn tốt hơn thuốc bổ

Thực phẩm đại kỵ với mật ong: Uống mật ong buổi sáng cần tránh xa những thực phẩm này

Thực phẩm đại kỵ với mật ong: Uống mật ong buổi sáng cần tránh xa những thực phẩm này

Sáng ngủ dậy uống mật ong pha thêm thứ này: Ngừa bệnh trào ngược dạ dày thực quản, viêm hô hấp rất hiệu quả

Sáng ngủ dậy uống mật ong pha thêm thứ này: Ngừa bệnh trào ngược dạ dày thực quản, viêm hô hấp rất hiệu quả

7 trường hợp nên tránh và thận trọng khi dùng mật ong

7 trường hợp nên tránh và thận trọng khi dùng mật ong

Uống nước mật ong ấm có tác dụng gì?

Uống nước mật ong ấm có tác dụng gì?

Cùng chuyên mục

5 loại tinh bột càng ăn càng eo thon: bí kíp đánh bay mỡ bụng ít ai ngờ

5 loại tinh bột càng ăn càng eo thon: bí kíp đánh bay mỡ bụng ít ai ngờ

Sống khỏe - 11 giờ trước

GĐXH - Ai bảo ăn tinh bột là béo? Chỉ là bạn chưa chọn đúng loại thôi. Có những loại tinh bột giúp no lâu, giữ năng lượng mà vẫn hỗ trợ đốt mỡ bụng cực tốt. Nếu bạn đang tìm cách siết vòng eo nhưng vẫn muốn ăn ngon, đây chính là danh sách bạn không thể bỏ qua.

Hạt vi nhựa tàn phá cơ thể ra sao? Đây là 4 nguy cơ đáng sợ

Hạt vi nhựa tàn phá cơ thể ra sao? Đây là 4 nguy cơ đáng sợ

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Hạt vi nhựa khi thâm nhập vào cơ thể có thể phá vỡ hormone và gây ra các bệnh mãn tính.

Đây chính là 5 sai lầm khi ăn uống lành mạnh mà mãi không giảm được cân

Đây chính là 5 sai lầm khi ăn uống lành mạnh mà mãi không giảm được cân

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Nhiều người áp dụng chế độ ăn lành mạnh nhưng cân nặng vẫn không thay đổi. Nguyên nhân thường nằm ở những sai lầm nhỏ trong thói quen hằng ngày, âm thầm cản trở quá trình giảm cân. Hiểu đúng và điều chỉnh kịp thời sẽ giúp hành trình giảm cân hiệu quả hơn mà không cần siết ăn quá mức.

6 thực phẩm chứa nhiều hạt vi nhựa mà người Việt hay ăn hàng ngày: Công bố gây bất ngờ!

6 thực phẩm chứa nhiều hạt vi nhựa mà người Việt hay ăn hàng ngày: Công bố gây bất ngờ!

Sống khỏe - 19 giờ trước

GĐXH - Hạt vi nhựa khi đi vào cơ thể qua đường ăn uống có thể đi vào máu hoặc hệ thống bạch huyết, gây tình trạng viêm mãn tính, làm tăng nguy cơ xơ cứng mạch máu và ung thư.

Bé 8 tuổi ở Phú Thọ ho kéo dài không khỏi, đi khám bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Bé 8 tuổi ở Phú Thọ ho kéo dài không khỏi, đi khám bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Mẹ và bé - 20 giờ trước

GĐXH - Nhìn phim CT ngực, sự thật khiến gia đình “giật mình”: Một chiếc răng nằm gọn trong phế quản bệnh nhân.

Nghiên cứu Nhật: Môn thể dục giúp sống thọ thêm nhiều năm

Nghiên cứu Nhật: Môn thể dục giúp sống thọ thêm nhiều năm

Sống khỏe - 21 giờ trước

Công trình từ Đại học Tsukuba cho thấy cơ hội sống thọ và khỏe mạnh trong 10 năm tiếp theo ở người lớn tuổi tăng cao nhờ một điều đơn giản.

6 thực phẩm bổ sung giúp người trên 40 tuổi sống khỏe, tăng năng lượng mỗi ngày

6 thực phẩm bổ sung giúp người trên 40 tuổi sống khỏe, tăng năng lượng mỗi ngày

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Bước qua tuổi 40, cơ thể bắt đầu thay đổi, trao đổi chất chậm lại, khối cơ suy giảm và năng lượng mỗi ngày giảm dần. Nhưng bạn hoàn toàn có thể duy trì sức khỏe tốt và sống trọn vẹn nhờ việc bổ sung đúng dưỡng chất. 6 loại thực phẩm này không chỉ giúp bạn tăng cường sức khỏe, nâng cao năng lượng, mà còn hỗ trợ cơ thể chống lão hóa, giữ phong độ và tràn đầy sức sống sau 40 tuổi.

Sáng ngủ dậy uống nước cam mật ong pha theo cách này còn tốt hơn thuốc bổ

Sáng ngủ dậy uống nước cam mật ong pha theo cách này còn tốt hơn thuốc bổ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nước cam mật ong không chỉ là một thức uống ngon miệng mà còn là một "bài thuốc" tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe trong mùa đông hiệu quả.

Bệnh nhân cúm A và nhiễm RSV tăng nhanh

Bệnh nhân cúm A và nhiễm RSV tăng nhanh

Y tế - 1 ngày trước

Tại Hà Nội, số trẻ mắc bệnh đường hô hấp tăng nhanh 2-3 tuần gần đây, trong đó khoảng 80% nhiễm virus cúm A

7 món ăn tối giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 50: Ăn xong eo thon, ngủ ngon

7 món ăn tối giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 50: Ăn xong eo thon, ngủ ngon

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Bước qua tuổi 50, vòng eo dễ tích mỡ hơn, cơ thể cũng bắt đầu chậm nhịp. Nhưng đừng lo, chỉ với 7 món ăn tối thông minh, bạn có thể vừa thưởng thức bữa ngon, vừa đánh bay mỡ bụng, nâng cao sức khỏe và tận hưởng giấc ngủ sâu. Cùng khám phá thực đơn dễ thực hiện, giúp eo thon, cơ thể nhẹ nhàng, và giữ trọn hạnh phúc tuổi 50 nhé!

Xem nhiều

4 vật dụng chứa hạt vi nhựa xuất hiện nhiều trong gia đình người Việt, loại thứ nhất nhiều chị em hay dùng

4 vật dụng chứa hạt vi nhựa xuất hiện nhiều trong gia đình người Việt, loại thứ nhất nhiều chị em hay dùng

Sống khỏe

GĐXH - Hạt vi nhựa có nhiều trong mĩ phẩm, trong một số thực phẩm, nước đóng chai và có trong không khí.

Cách loại bỏ hạt vi nhựa trong thực phẩm, người Việt nên làm càng sớm càng tốt

Cách loại bỏ hạt vi nhựa trong thực phẩm, người Việt nên làm càng sớm càng tốt

Bệnh thường gặp
7 món ăn tối giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 50: Ăn xong eo thon, ngủ ngon

7 món ăn tối giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 50: Ăn xong eo thon, ngủ ngon

Sống khỏe
7 mẹo giảm mỡ bụng tại nhà: Nam nữ đều áp dụng được, giúp cơ thể săn chắc mỗi ngày

7 mẹo giảm mỡ bụng tại nhà: Nam nữ đều áp dụng được, giúp cơ thể săn chắc mỗi ngày

Bệnh thường gặp
Ăn yến chưng táo đỏ, người phụ nữ 52 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện gấp vì bất cẩn

Ăn yến chưng táo đỏ, người phụ nữ 52 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện gấp vì bất cẩn

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top