Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Cơ quan chức năng vào cuộc, ca sỹ Jun Phạm gỡ MV 'Truth or Dare'

Thứ sáu, 11:00 10/04/2026 | Giải trí
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - MV "Truth or Dare" của ca sĩ Jun Phạm đã được gỡ bỏ sau nhiều tranh cãi về hình ảnh bị cho là “gợi ẩn ý tình dục”.

Tối 9/4, KAIZEN Gumi - công ty đại diện của ca sỹ Jun Phạm thông báo đã gỡ bỏ MV "Truth or Dare" trên các nền tảng từ 21h cùng ngày. Quyết định này xuất phát từ mong muốn của Jun Phạm cùng ê-kíp về việc mang đến sản phẩm âm nhạc không chỉ đảm bảo tính sáng tạo mà còn phải nhận được sự đồng thuận và cảm xúc trọn vẹn từ công chúng.

"Chúng tôi tiếp tục giữ vững tinh thần phối hợp chặt chẽ và sẽ chủ động liên hệ làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng các cơ quan liên quan ngay trong những ngày làm việc tiếp theo. Việc chủ động ngừng phát hành MV cũng là cách chúng tôi thể hiện sự tôn trọng đối với quá trình thẩm định đang diễn ra của cơ quan quản lý" , đại diện công ty chia sẻ.

Ca sỹ Jun Phạm gỡ bỏ MV gây tranh cãi về hình ảnh gợi ẩn ý tình dục - Ảnh 1.

Ca sĩ Jun Phạm đã gỡ bỏ MV gây tranh cãi.

Nói về những tranh cãi xoay quanh hình ảnh trong sản phẩm, đại diện công ty khẳng định MV là một thế giới được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, mọi bối cảnh chỉ là lớp vỏ cho những câu chuyện cảm xúc phía sau. Mỗi khung hình mang một dụng ý riêng, hướng đến cảm xúc và trải nghiệm thị giác. "Chúng tôi tin rằng nghệ thuật luôn có nhiều cách tiếp cận và diễn giải, nhưng trong mọi trường hợp, ê-kíp không hướng đến việc cổ súy hay đi ngược lại các giá trị tích cực của cộng đồng", phía Jun Phạm khẳng định.

MV "Truth or Dare" ra mắt tối 28/3. Sản phẩm được Jun Phạm đầu tư về mặt hình ảnh và do Kiên Ứng thực hiện. Tuy nhiên, ngay khi ra mắt, MV đã gây tranh luận. Một số khán giả lo ngại sản phẩm có thể không phù hợp với người xem trẻ tuổi, đặc biệt khi không có cảnh báo...

Ca sỹ Jun Phạm gỡ bỏ MV gây tranh cãi về hình ảnh gợi ẩn ý tình dục - Ảnh 2.

MV "Truth or Dare" tạo nên nhiều ý kiến trái chiều (Ảnh: VTV/FBNV)

Theo Thời báo VTV, chiều 9/4, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cho biết sẽ lấy ý kiến chuyên môn của Hội đồng Nghệ thuật, các cơ quan chức năng và các chuyên gia và sớm có kết luận chính thức trước những phản ánh cho rằng MV mới ra mắt của Jun Phạm có những yếu tố mang tính "gợi ẩn ý về tình dục".

Phía Sở cũng thông tin thêm, tại Việt Nam, các video ca nhạc phát hành trên không gian mạng hiện nay chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật khác nhau, từ quy định về nghệ thuật biểu diễn đến an ninh mạng và sở hữu trí tuệ. Trong đó nhắc lại một thực trạng rằng, hiện nay, việc phân loại độ tuổi cho sản phẩm âm nhạc phát hành trên các nền tảng số chưa có quy định dán nhãn, phân loại độ tuổi. Việc làm này, nếu có, vẫn tùy thuộc vào sự chủ động của chính nghệ sĩ và ekip khi công bố sản phẩm âm nhạc.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top