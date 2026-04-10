Cơ quan chức năng vào cuộc, ca sỹ Jun Phạm gỡ MV 'Truth or Dare'

Tối 9/4, KAIZEN Gumi - công ty đại diện của ca sỹ Jun Phạm thông báo đã gỡ bỏ MV "Truth or Dare" trên các nền tảng từ 21h cùng ngày. Quyết định này xuất phát từ mong muốn của Jun Phạm cùng ê-kíp về việc mang đến sản phẩm âm nhạc không chỉ đảm bảo tính sáng tạo mà còn phải nhận được sự đồng thuận và cảm xúc trọn vẹn từ công chúng.

"Chúng tôi tiếp tục giữ vững tinh thần phối hợp chặt chẽ và sẽ chủ động liên hệ làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng các cơ quan liên quan ngay trong những ngày làm việc tiếp theo. Việc chủ động ngừng phát hành MV cũng là cách chúng tôi thể hiện sự tôn trọng đối với quá trình thẩm định đang diễn ra của cơ quan quản lý" , đại diện công ty chia sẻ.

Ca sĩ Jun Phạm đã gỡ bỏ MV gây tranh cãi.

Nói về những tranh cãi xoay quanh hình ảnh trong sản phẩm, đại diện công ty khẳng định MV là một thế giới được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, mọi bối cảnh chỉ là lớp vỏ cho những câu chuyện cảm xúc phía sau. Mỗi khung hình mang một dụng ý riêng, hướng đến cảm xúc và trải nghiệm thị giác. "Chúng tôi tin rằng nghệ thuật luôn có nhiều cách tiếp cận và diễn giải, nhưng trong mọi trường hợp, ê-kíp không hướng đến việc cổ súy hay đi ngược lại các giá trị tích cực của cộng đồng", phía Jun Phạm khẳng định.

MV "Truth or Dare" ra mắt tối 28/3. Sản phẩm được Jun Phạm đầu tư về mặt hình ảnh và do Kiên Ứng thực hiện. Tuy nhiên, ngay khi ra mắt, MV đã gây tranh luận. Một số khán giả lo ngại sản phẩm có thể không phù hợp với người xem trẻ tuổi, đặc biệt khi không có cảnh báo...

MV "Truth or Dare" tạo nên nhiều ý kiến trái chiều (Ảnh: VTV/FBNV)

Theo Thời báo VTV, chiều 9/4, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cho biết sẽ lấy ý kiến chuyên môn của Hội đồng Nghệ thuật, các cơ quan chức năng và các chuyên gia và sớm có kết luận chính thức trước những phản ánh cho rằng MV mới ra mắt của Jun Phạm có những yếu tố mang tính "gợi ẩn ý về tình dục".

Phía Sở cũng thông tin thêm, tại Việt Nam, các video ca nhạc phát hành trên không gian mạng hiện nay chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật khác nhau, từ quy định về nghệ thuật biểu diễn đến an ninh mạng và sở hữu trí tuệ. Trong đó nhắc lại một thực trạng rằng, hiện nay, việc phân loại độ tuổi cho sản phẩm âm nhạc phát hành trên các nền tảng số chưa có quy định dán nhãn, phân loại độ tuổi. Việc làm này, nếu có, vẫn tùy thuộc vào sự chủ động của chính nghệ sĩ và ekip khi công bố sản phẩm âm nhạc.

Tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời để lại tài sản 6,8 tỷ USD, 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy được nhận bao nhiêu? GĐXH - Nữ tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời, tâm điểm dư luận đổ dồn vào việc "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy sẽ nhận được bao nhiêu tài sản thừa kế từ di sản khổng lồ của vợ.

G-Dragon kiếm được bao nhiêu tiền mà đến mức gây chấn động? GĐXH - Khoản tiền khổng lồ 48 triệu USD mà G-Dragon nhận được chỉ trong năm 2025 đang gây xôn xao dư luận.