'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 17): Trúc Lam bàng hoàng nghe tin thai lưu

Trong trích đoạn giới thiệu tập 17 "Gió ngang khoảng trời xanh", dù luôn nói chưa sẵn sàng có con bởi còn lo cơm áo gạo tiền, muốn chuẩn bị tài chính ổn định để lo cho con tốt nhất khi chào đời... nhưng trong lòng Toàn vẫn vui khi biết vợ có bầu.

Toàn dẫu có những câu nói khiến hai vợ chồng bất hòa, nhưng anh thực tâm vẫn yêu thương, lo lắng, quan tâm, chăm sóc vợ con, thậm chí chuẩn bị cho sắp tới khi con chào đời.

Tuy nhiên, điều không may đã xảy ra. Trong lần Toàn đưa Trúc Lam đi khám, bác sĩ thông báo thai chết lưu, nhưng Trúc Lam không tin đó là sự thật.

Trúc Lam nhận tin sét đánh khi đi khám thai. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, nhờ sở hữu chiếc túi hàng hiệu mà Mỹ Anh đã tự tin bước chân vào tấm ảnh chụp chung với các phu nhân. Có vẻ như khoản đầu tư chiếc túi hàng hiệu trả góp này của Mỹ Anh là hoàn toàn xứng đáng. Mục tiêu gia nhập hội quý bà của cô là để tiếp cận Sương - chồng của một phú bà là chủ một công ty truyền thông lớn.

Mỹ Anh tự tin ra nhập hội phú bà với chiếc túi xách hàng hiệu. Ảnh VTV

Trong khi đó, Trúc Ngân về quê chưa được bao lâu, bố mẹ đã mời anh Trí sơ mi trắng, cà vạt đỏ đến ăn cơm cùng gia đình. Bố mẹ Ngân khen anh Trí có công ăn việc làm ổn định, tốt tướng, chất phác..., mẹ Ngân sẵn sàng gả ngay con gái nếu Trí ưng.

Thấy vậy, Trí lập tức gọi bố mẹ Kim Ngân là "bố mẹ". Còn Ngân tỏ ra bối rối, chưa biết phải xử trí ra sao bởi tình huống diễn ra khá nhanh.

Sau rắc rối với Đồng Văn Tiền, Kim Ngân tiếp tục bị bố mẹ mối lái cho người mới. Ảnh VTV

Tập 17 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 16/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

