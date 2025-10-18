Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Thị trường hoa, quà tặng nhộn nhịp cận lễ 20/10

Thứ bảy, 16:00 18/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thị trường hoa tươi và quà tặng, thời trang đang nóng hơn bao giờ hết nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Nhiều cửa hàng đưa ra hàng loạt khuyến mãi khủng nhằm kích cầu mua sắm.

Thị trường hoa tươi đua nhau khoe sắc

Ghi nhận tại các tuyến phố như Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Khang, Cầu Giấy…, các cửa hàng đều tất bật chuẩn bị nhiều loại hoa, đa dạng về mẫu mã và giá cả để đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Các loại hoa nhập khẩu như hồng Ecuador, tulip Hà Lan được nhiều khách ưa chuộng, có giá dao động từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng/bó.

Bên cạnh đó, các loại hoa phổ biến hơn, được nhập từ Đà Lạt như: hướng dương, cẩm tú cầu, hoa đồng tiền, … được gói theo phong cách trẻ trung, hiện đại, có giá từ 100.000 - 400.000 đồng/bó, phù hợp với nhu cầu của sinh viên và người trẻ.

Thị trường hoa, quà tặng nhộn nhịp cận lễ 20/10 - Ảnh 1.

Các bó hoa giá bình dân được các bạn trẻ rất ưa chuộng. Ảnh: Đỗ Vân - Ngọc Linh

Bạn Cao Thị Kim Linh (20 tuổi) - sinh viên Trường Đại học Lao động - Xã hội chia sẻ: "Gần tới 20/10 nên tớ cũng muốn đi mua hoa tặng mẹ và bà. Giá hoa có tăng nhẹ nhưng không khí mua sắm thì nhộn nhịp, vui lắm."

Thị trường hoa, quà tặng nhộn nhịp cận lễ 20/10 - Ảnh 2.

Bạn Cao Thị Kim Linh (áo đen) cùng bạn lựa chọn hoa 20/10. Ảnh Đỗ Vân - Ngọc Linh

Bà Đặng Thị Tiến (50 tuổi), chủ tiệm hoa tại Nguyễn Khang chia sẻ: "Mấy ngày cận lễ này tôi phải mở cửa từ 4h sáng tới 12h đêm; làm không hết việc. Người mua hoa tặng người thân, bạn bè đông lắm, có ngày bán gấp 3 lần so với thường."

THỊ TRƯỜNG HOA, QUÀ TẶNG NHỘN NHỊP CẬN LỄ 2010

Các cửa hàng quà tặng tung nhiều khuyến mãi hấp dẫn

Bên cạnh các mặt hàng hoa tươi, nhiều cửa hàng thời trang, mỹ phẩm cũng đã bắt đầu tung ra thị trường nhiều ưu đãi hấp dẫn cho dịp 20/10. Dọc tuyến đường Cầu Giấy, Chùa Bộc, Nguyễn Trãi,... lượng người mua đã đông hơn so với ngày thường. Các thương hiệu đồng loạt triển khai nhiều ưu đãi như: mua 2 tặng 1; sale 50%; deal hời đồng giá từ 11k hay có thêm quà tặng hấp dẫn.

Thị trường hoa, quà tặng nhộn nhịp cận lễ 20/10 - Ảnh 3.

Các cửa hàng tung ra nhiều ưu đãi lớn. Ảnh: Đỗ Vân - Ngọc Linh

Không chỉ ở các cửa hàng truyền thống, các gian hàng gấu bông, quà tặng trong trung tâm thương mại như Aeon Xuân Thuỷ những ngày này cũng đón một lượng khách khá đông.

Thị trường hoa, quà tặng nhộn nhịp cận lễ 20/10 - Ảnh 4.

Mặt hàng gấu bông được các bạn trẻ rất ưa chuông. Ảnh: Đỗ Vân

Nhiều mặt hàng được sản xuất riêng, phù hợp với những ngày lễ như 20/10: hoa hồng "khổng lồ"; chậu cây quà tặng,… thu hút sự chú ý của rất nhiều các bạn trẻ. Khách hàng nam cũng tự tay lựa chọn các món quà dành cho bà, mẹ và nửa kia của mình. Những sản phẩm như: sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt,… được đóng gói vào túi giấy xinh xắn; phù hợp làm quà tặng.

Thị trường hoa, quà tặng nhộn nhịp cận lễ 20/10 - Ảnh 5.

Sản phẩm sữa tắm, dầu gội thu hút được nhiều sự quan tâm. Ảnh: Đỗ Vân

Thị trường hoa, quà tặng nhộn nhịp cận lễ 20/10 - Ảnh 6.

20/10 không chỉ là dịp tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam, mà còn là cơ hội để mọi người thể hiện tình cảm, sự quan tâm và gắn kết yêu thương. Những bó hoa, món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa, là lời chúc dành cho một nửa thế giới luôn âm thầm hy sinh và cống hiến.

Thị trường hoa, quà tặng nhộn nhịp cận lễ 20/10 - Ảnh 7.Chỉ với 500 nghìn, gợi ý tổ chức bữa tối tại gia nhưng không kém phần lãng mạn trong ngày 20.10

Chỉ cần đặt đơn trên ShopeeFood, bạn hoàn toàn có thể chiêu đãi nàng bữa ăn chuẩn nhà hàng từ Âu đến Á, từ món Nhật cho đến món Hàn,… nhưng vẫn tiết kiệm dưới 500 nghìn đồng nhờ kết hợp loạt ưu đãi giảm giá đấy.

Thị trường hoa, quà tặng nhộn nhịp cận lễ 20/10 - Ảnh 8.Tâm sự của người phụ nữ cùng chồng mua hoa tặng bồ ngày 20.10

Ngày 20.10 với tôi đã trôi qua trong tê dại cảm xúc. 12h đêm, tôi bò ra đầu phố, ngồi ở quán nước ven đường, trời rét mướt, mưa phùn, tôi chỉ mặc một tấm áo mỏng nhưng tôi không cảm thấy lạnh, vì lòng tôi rét lạnh hơn nhiều.

Ngọc Linh – Đỗ Vân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam, các loại mỹ phẩm giảm giá sâu, người dân tấp nập mua sắm

Trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam, các loại mỹ phẩm giảm giá sâu, người dân tấp nập mua sắm

Quá ế hay tri ân mà các siêu thị ở Hà Nội đồng loạt giảm đến 50% hàng nghìn mặt hàng đón Ngày Phụ nữ Việt Nam?

Quá ế hay tri ân mà các siêu thị ở Hà Nội đồng loạt giảm đến 50% hàng nghìn mặt hàng đón Ngày Phụ nữ Việt Nam?

WinMart “tung” ngàn ưu đãi hấp dẫn dành cho phái đẹp nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam

WinMart “tung” ngàn ưu đãi hấp dẫn dành cho phái đẹp nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam

ShopeeFood và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM trao 1.000 giỏ quà đến phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn nhân ngày 20.10

ShopeeFood và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM trao 1.000 giỏ quà đến phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn nhân ngày 20.10

Sức mua yếu ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tiểu thương chợ hoa Hồ Thị Kỷ than thở

Sức mua yếu ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tiểu thương chợ hoa Hồ Thị Kỷ than thở

Cùng chuyên mục

Trung tâm giao dịch bất động sản Quốc gia: Mô hình được kỳ vọng tháo gỡ nhiều nút thắt trong lĩnh vực đất đai

Trung tâm giao dịch bất động sản Quốc gia: Mô hình được kỳ vọng tháo gỡ nhiều nút thắt trong lĩnh vực đất đai

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Để tháo gỡ nhiều nút thắt đã tồn tại suốt thời gian dài trong lĩnh vực đất đai, Chính phủ Việt Nam đang tích cực nghiên cứu, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó việc thiết lập Trung tâm Giao dịch Bất động sản Quốc gia đang được kỳ vọng cao.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 18/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 18/10/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 18/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá vàng hôm nay 18/10: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 18/10: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục tăng cao, giá vàng nhẫn lập đỉnh ở mức gần 160 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới hạ nhiệt.

Giá bạc hôm nay ngày 18/10: Thị trường quốc tế 'lao dốc' giữa đêm, trong nước 'sập sàn' từ 57 triệu đồng xuống còn hơn 54 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 18/10: Thị trường quốc tế 'lao dốc' giữa đêm, trong nước 'sập sàn' từ 57 triệu đồng xuống còn hơn 54 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Thị trường bạc quốc tế ghi nhận giá đảo chiều mạnh giữa đêm qua (17/10, theo giờ Việt Nam), kéo theo đà giảm sâu của giá bạc trong nước tại các phiên điều chỉnh sáng cuối tuần.

Xe máy điện giảm giá mạnh trên thị trường, rẻ nhất chỉ 11,99 triệu đồng, cơ hội hiếm cho khách có nhu cầu

Xe máy điện giảm giá mạnh trên thị trường, rẻ nhất chỉ 11,99 triệu đồng, cơ hội hiếm cho khách có nhu cầu

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Nhiều hãng xe máy điện như Honda, Yamaha và Yadea tung khuyến mãi "khủng" cho xe điện giảm giá tới 15 triệu,.

Từ 'biệt đội xe thồ' rong ruổi khắp phố đến tỷ phú cây cảnh

Từ 'biệt đội xe thồ' rong ruổi khắp phố đến tỷ phú cây cảnh

Xu hướng - 10 giờ trước

Những năm qua, người dân làng Vị Khê (phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) không ngừng trau dồi kiến thức và nỗ lực sáng tạo, biến những phôi cây thành vườn cây trị giá hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 17/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 17/10/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 17/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá cả leo thang, người trẻ 'thắt hầu bao' bằng những cách sáng tạo

Giá cả leo thang, người trẻ 'thắt hầu bao' bằng những cách sáng tạo

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Tiền xăng, tiền trọ, cà phê, đồ ăn… đồng loạt tăng khiến chi tiêu hàng tháng của người trẻ bị “đội” lên đáng kể. Thay vì than thở, thế hệ Gen Z chọn cách ứng biến: cắt giảm hợp lý, chi tiêu có kế hoạch và tận dụng công nghệ để giữ cân bằng cuộc sống.

'Điểm nóng' bất động sản Việt Nam với nhiều rào cản cần tháo gỡ

'Điểm nóng' bất động sản Việt Nam với nhiều rào cản cần tháo gỡ

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 16/10 tại Hà Nội, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cùng Viện VARS IRE tổ chức hội thảo “Thị trường bất động sản Việt Nam: Nhận diện những bất cập và giải pháp”. Sự kiện thu hút sự chú ý khi nhiều “điểm nghẽn” của thị trường tiếp tục được mổ xẻ. Các chuyên gia kỳ vọng sẽ sớm có hướng tháo gỡ khả thi cho giai đoạn tới.

Đa dạng thị trường quà tặng ngày 20/10: Siêu thị bó rau củ 'xanh' tặng khách nữ, người tiêu dùng ưu tiên tìm quà 'xanh'

Đa dạng thị trường quà tặng ngày 20/10: Siêu thị bó rau củ 'xanh' tặng khách nữ, người tiêu dùng ưu tiên tìm quà 'xanh'

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường quà tặng dịp 20/10 năm nay trở nên sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, từ hoa tươi, trái cây, mỹ phẩm, thực phẩm dinh dưỡng đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Xem nhiều

Xe ga 110cc giá 19 triệu đồng thiết kế đẹp ngang Lead, cốp rộng, trang bị chẳng kém Vision, rẻ hơn hẳn Wave Alpha

Xe ga 110cc giá 19 triệu đồng thiết kế đẹp ngang Lead, cốp rộng, trang bị chẳng kém Vision, rẻ hơn hẳn Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 110cc được dân tình săn đón bởi mức giá siêu rẻ chỉ 19 triệu đồng, thiết kế đẹp hơn cả Honda Vision và Lead.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 17-19/10/2025: Một số khu vực nằm trong diện bị cúp điện để sửa chữa, bảo dưỡng

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 17-19/10/2025: Một số khu vực nằm trong diện bị cúp điện để sửa chữa, bảo dưỡng

Sản phẩm - Dịch vụ
Sedan hạng B vừa bán ở Việt Nam đã giảm 50 triệu đồng, sánh ngang Toyota Vios, Honda City, rẻ chỉ như Kia Morning

Sedan hạng B vừa bán ở Việt Nam đã giảm 50 triệu đồng, sánh ngang Toyota Vios, Honda City, rẻ chỉ như Kia Morning

Giá cả thị trường
Xe ô tô giá 340 triệu đồng thiết kế cá tính mui trần, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?

Xe ô tô giá 340 triệu đồng thiết kế cá tính mui trần, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 17/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 17/10/2025

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top