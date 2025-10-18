Thị trường hoa, quà tặng nhộn nhịp cận lễ 20/10

Thị trường hoa tươi đua nhau khoe sắc

Ghi nhận tại các tuyến phố như Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Khang, Cầu Giấy…, các cửa hàng đều tất bật chuẩn bị nhiều loại hoa, đa dạng về mẫu mã và giá cả để đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Các loại hoa nhập khẩu như hồng Ecuador, tulip Hà Lan được nhiều khách ưa chuộng, có giá dao động từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng/bó.

Bên cạnh đó, các loại hoa phổ biến hơn, được nhập từ Đà Lạt như: hướng dương, cẩm tú cầu, hoa đồng tiền, … được gói theo phong cách trẻ trung, hiện đại, có giá từ 100.000 - 400.000 đồng/bó, phù hợp với nhu cầu của sinh viên và người trẻ.

Các bó hoa giá bình dân được các bạn trẻ rất ưa chuộng. Ảnh: Đỗ Vân - Ngọc Linh

Bạn Cao Thị Kim Linh (20 tuổi) - sinh viên Trường Đại học Lao động - Xã hội chia sẻ: "Gần tới 20/10 nên tớ cũng muốn đi mua hoa tặng mẹ và bà. Giá hoa có tăng nhẹ nhưng không khí mua sắm thì nhộn nhịp, vui lắm."

Bạn Cao Thị Kim Linh (áo đen) cùng bạn lựa chọn hoa 20/10. Ảnh Đỗ Vân - Ngọc Linh

Bà Đặng Thị Tiến (50 tuổi), chủ tiệm hoa tại Nguyễn Khang chia sẻ: "Mấy ngày cận lễ này tôi phải mở cửa từ 4h sáng tới 12h đêm; làm không hết việc. Người mua hoa tặng người thân, bạn bè đông lắm, có ngày bán gấp 3 lần so với thường."

THỊ TRƯỜNG HOA, QUÀ TẶNG NHỘN NHỊP CẬN LỄ 2010

Các cửa hàng quà tặng tung nhiều khuyến mãi hấp dẫn

Bên cạnh các mặt hàng hoa tươi, nhiều cửa hàng thời trang, mỹ phẩm cũng đã bắt đầu tung ra thị trường nhiều ưu đãi hấp dẫn cho dịp 20/10. Dọc tuyến đường Cầu Giấy, Chùa Bộc, Nguyễn Trãi,... lượng người mua đã đông hơn so với ngày thường. Các thương hiệu đồng loạt triển khai nhiều ưu đãi như: mua 2 tặng 1; sale 50%; deal hời đồng giá từ 11k hay có thêm quà tặng hấp dẫn.

Các cửa hàng tung ra nhiều ưu đãi lớn. Ảnh: Đỗ Vân - Ngọc Linh

Không chỉ ở các cửa hàng truyền thống, các gian hàng gấu bông, quà tặng trong trung tâm thương mại như Aeon Xuân Thuỷ những ngày này cũng đón một lượng khách khá đông.

Mặt hàng gấu bông được các bạn trẻ rất ưa chuông. Ảnh: Đỗ Vân

Nhiều mặt hàng được sản xuất riêng, phù hợp với những ngày lễ như 20/10: hoa hồng "khổng lồ"; chậu cây quà tặng,… thu hút sự chú ý của rất nhiều các bạn trẻ. Khách hàng nam cũng tự tay lựa chọn các món quà dành cho bà, mẹ và nửa kia của mình. Những sản phẩm như: sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt,… được đóng gói vào túi giấy xinh xắn; phù hợp làm quà tặng.

Sản phẩm sữa tắm, dầu gội thu hút được nhiều sự quan tâm. Ảnh: Đỗ Vân

20/10 không chỉ là dịp tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam, mà còn là cơ hội để mọi người thể hiện tình cảm, sự quan tâm và gắn kết yêu thương. Những bó hoa, món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa, là lời chúc dành cho một nửa thế giới luôn âm thầm hy sinh và cống hiến.

Chỉ với 500 nghìn, gợi ý tổ chức bữa tối tại gia nhưng không kém phần lãng mạn trong ngày 20.10 Chỉ cần đặt đơn trên ShopeeFood, bạn hoàn toàn có thể chiêu đãi nàng bữa ăn chuẩn nhà hàng từ Âu đến Á, từ món Nhật cho đến món Hàn,… nhưng vẫn tiết kiệm dưới 500 nghìn đồng nhờ kết hợp loạt ưu đãi giảm giá đấy.