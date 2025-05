Thiếu tiền tiêu, 'quý tử' đi máy bay về quê trộm gần 500 triệu của mẹ đẻ

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can , ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 1983, trú tại tổ dân phố Hùng Thắng, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình); hiện làm việc tại tỉnh Bình Dương để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại khoản 3, Điều 173, Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, Hùng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của mẹ ruột là bà Phạm Thị O (SN 1956, trú tại thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Biết mẹ thường đi chợ từ khoảng 15h đến 19h hằng ngày, không có người trông nhà và có cất giữ tiền, vàng trong nhà. Do đó, vào sáng 19/4, Hùng từ đi máy bay từ TP. Hồ Chí Minh về sân bay Cát Bi (Hải Phòng), mang theo túi xách đựng tài sản trộm cắp. Sau đó, Hùng bắt taxi về huyện Tiền Hải, mua cưa tay tại quán tạp hóa để phá khóa đột nhập vào nhà.

Chân dung đối tượng Nguyễn Văn Hùng cùng tang vật vụ án.

Khoảng 16h cùng ngày, Hùng lẻn vào nhà qua đường sau, dùng cưa phá khóa kho chứa đồ, lục tìm và lấy được nhiều tài sản, gồm: trang sức bằng kim loại màu vàng và 1.900 USD. Để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, Hùng tạo hiện trường giả rồi rời khỏi hiện trường. Sau khi lấy được tài sản của mẹ đẻ, đối tượng bắt taxi ra TP. Hải Phòng bán toàn bộ số USD để lấy 47,5 triệu đồng tiền mặt và đi máy bay trở lại Bình Dương ngay trong đêm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã tiến hành xác minh, điều tra và triệu tập Hùng về trụ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật gồm: túi xách, trang phục sử dụng khi gây án và 39 chỉ vàng cùng một số đá nhân tạo gắn trên các trang sức. Theo kết quả giám định, định giá tài sản của các cơ quan chuyên môn, tổng giá trị số trang sức bằng vàng và tiền mặt USD mà Hùng đã trộm cắp được tại nhà mẹ đẻ hơn 480 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Hùng theo quy định của pháp luật.