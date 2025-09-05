Thiếu tướng 95 tuổi ra mắt hồi ký 'Chiến trường và quê hương'
GĐXH - Ở tuổi 95, Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai ra mắt hồi ký "Chiến trường và quê hương".
Ngày 5/9, Tổ chức Trái tim người lính tổ chức lễ trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam bộ sưu tập di ảnh chân dung Tự hào Công an nhân dân Việt Nam và ra mắt hồi ký Chiến trường và quê hương của Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai.
Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng - Chủ tịch Tổ chức Trái tim người lính, người khởi xướng hoạt động phục dựng màu cho các di ảnh đen trắng của các anh hùng liệt sĩ cho biết: "Do đặc thù bảo mật của ngành công an, việc sưu tầm hình ảnh cán bộ qua các thời kỳ kháng chiến gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi sẽ tiếp tục lựa chọn những chân dung tiêu biểu nhất để nhóm họa sĩ trẻ của Trái tim người lính phục dựng và công khai trao tặng, góp phần tri ân những người có công với nước và truyền lửa cho thế hệ trẻ".
Ông Hưng cũng kêu gọi sự chung tay của cựu cán bộ công an và bạn đọc cả nước trong việc cung cấp thêm nguồn ảnh, tư liệu về các Anh hùng liệt sĩ CAND.
Nhân dịp này, Tổ chức Trái tim người lính giới thiệu tới bạn đọc cuốn hồi ký Chiến trường và quê hương của Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai.
Tác giả Phan Văn Lai sinh năm 1930 tại Trực Ninh (Nam Định) trong một gia đình cách mạng. Cha mẹ ông có 4 con trai, 2 người hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Năm 2016, mẹ ông - cụ Lê Thị Mỵ, được Nhà nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
"Chiến trường và Quê hương" dày 344 trang, khổ 16x24cm, in bìa cứng, do NXB Hội Nhà văn ấn hành. Tác phẩm tái hiện ký ức chiến trường Trị - Thiên - Huế trong khói lửa kháng chiến với những trận đánh, những cuộc càn, sự gian khổ bệnh tật của cán bộ nhưng vẫn kiên cường, lạc quan.
Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai.
Với sự khiêm nhường, tác giả hạn chế viết về bản thân, mà tập trung khắc họa đồng đội và nhân dân. Những tấm gương như Bảy Khiêm, Lê Văn Trĩ (sau được truy tặng Anh hùng LLVTND) cùng bà con Phú Vang (Thừa Thiên Huế) được ông khắc họa đầy xúc động.
"Tôi cũng muốn gửi vào trang sách tấm lòng biết ơn và tưởng nhớ các bậc lãnh đạo ngành Công an đã dìu dắt tôi; tưởng nhớ và biết ơn đồng đội tôi, những người mẹ nơi chiến trường Trị Thiên Huế trung kiên đã thương yêu, che chở, bảo vệ tôi trong những trận càn khốc liệt của địch... Tôi mong muốn, cuốn hồi ký này là tài liệu giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ con cháu chúng tôi để luôn học tập, phấn đấu trong công tác, xứng đáng với truyền thống gia đình, truyền thống quê hương", Anh hùng Phan Văn Lai chia sẻ.
Sau một loạt hits, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận vai trò mớiXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ ngồi "ghế nóng" chương trình "Tỏa sáng ước mơ" mùa 4 - sân chơi âm nhạc dành cho sinh viên.
NSND Tự Long biểu diễn tại Chương trình chính luận nghệ thuật 'Bản hùng ca chiến thắng'Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - "Bản hùng ca chiến thắng" là chương trình chính luận nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm 80 năm truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam.
'Cách em 1 milimet' mới nhất (tập 2): Tú tiếp tục gây họa khi đánh người khácXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Trong tập 2 "Cách em 1 milimet", Tú tiếp tục gây họa khi đánh người khác, sau đó cô bé gặp nguy hiểm khi bị ngã khỏi thuyền.
Sau 'Nỗi đau giữa hòa bình', nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại có hit mớiXem - nghe - đọc - 13 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mới đây lại ra mắt khán giả một ca khúc mới. Ca khúc này được viết cùng lúc với hai bản hits lớn dịp Quốc khánh 2/9. Ca khúc mang tên "Vỡ mộng đời".
Quốc Trường 'nên duyên' cùng 'đàn chị' Lê KhánhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Quốc Trường và Lê Khánh sẽ có những màn đối diễn ăn ý, hứa hẹn trở thành cặp đôi hot của màn ảnh rộng tháng 10.
Thiếu tá Huy quyết kiểm tra trang trại lợn Hồng PhátXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 22 "Có anh, nơi ấy bình yên", Phó chủ tịch xã Xuân và Thiếu tá Huy muốn kiểm tra trại lợn của công ty Hồng Phát nhưng bị từ chối.
Bộ phim 'Cách em 1 milimet' lên sóng VTV3 vào tối nay (4/9)Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ phim truyền hình dài tập "Cách em 1 milimet" sẽ chính thức lên sóng VTV3 vào lúc 20h các ngày thứ 5, 6 hàng tuần, bắt đầu từ 4/9.
Cận cảnh body khi 'cởi áo' của dàn trai đẹp Bình An, Anh Tú, Huỳnh AnhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 5 của Sao nhập ngũ, ở cảnh vượt sông, dàn trai đẹp Bình An, Anh Tú, Huỳnh Anh tự tin khoe body.
Phó chủ tịch xã tìm cách đổ lỗi nguyên nhân cá chết là do thiếu oxyXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 21 "Có anh, nơi ấy bình yên", Phó chủ tịch xã Xuân cho cấp dưới dùng tiền để xoa dịu người dân, đồng thời công bố kết quả nguyên nhân cá chết là do thời tiết và thiếu oxy.
Mỹ Anh (Phương Oanh) trả đũa phụ huynh quyền lực khi biết con trai bị nhốtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 12 "Gió ngang khoảng trời xanh", bé Minh đến sinh nhật bạn rồi bị nhốt ở trong phòng, Mỹ Anh tới đón con và đáp trả mạnh mẽ vị phụ huynh hống hách.
Quốc Trường 'nên duyên' cùng 'đàn chị' Lê KhánhXem - nghe - đọc
GĐXH - Quốc Trường và Lê Khánh sẽ có những màn đối diễn ăn ý, hứa hẹn trở thành cặp đôi hot của màn ảnh rộng tháng 10.