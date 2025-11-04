Thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý khi vừa chơi đàn vừa làm người mẫu

Trần Ngọc, Á hậu Việt Nam 2024, là quân nhân đầu tiên giành thứ hạng cao ở cuộc thi nhan sắc lớn. Tại Hoa hậu Việt Nam 2024, Châu Anh từng gây chú ý với khả năng chơi đàn và tại show thời trang cuối tuần qua tại Hà Nội, cô một lần nữa xuất hiện với cây đàn dương cầm.