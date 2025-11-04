Thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý khi vừa chơi đàn vừa làm người mẫu
Khán giả ngỡ ngàng khi thấy Trần Ngọc Châu Anh - Á hậu Việt Nam 2024 thể hiện tài chơi đàn trên sân khấu rồi sau đó xuất hiện với tư cách người mở màn catwalk cho show thời trang Hemp Oi.
Ngay sau khi ra mắt bộ sưu tập, BTC tiến hành đấu giá các sản phẩm, dịch vụ đặc biệt từ các đối tác nhằm gây quỹ cho hoạt động xây dựng Hợp tác xã dệt vải gai dầu truyền thống và Nhà sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc H’Mông tại thôn Sán Séo Tỷ, xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang.
Ảnh: BTC
