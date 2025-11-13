Thoát kén thành phố: Hành trình Gen Z giải nhiệt cuộc sống giữa thiên nhiên
Thành phố đôi khi giống như chiếc nồi áp suất: càng cố chịu, càng thấy nghẹt thở. Với nhiều sinh viên, áp lực không chỉ đến từ điểm số, mà còn từ deadline, mạng xã hội và nỗi sợ tụt lại phía sau.
Nhật Linh, sinh viên năm 3 ngành Luật tại TP.HCM, ví cuộc sống của mình như một trình duyệt mở hoài không tắt: "Đầu mình lúc nào cũng như đang mở trăm tab cùng lúc, chỉ muốn bấm 'refresh' cho chính mình."
Nói là làm. Một buổi sáng cuối tháng 9, Nhật Linh cùng nhóm bạn đóng laptop, xếp vài bộ đồ, và những chai Trà Xanh Không Độ vào thùng đá rồi rời thành phố. Họ gọi chuyến đi ấy là "hành trình Không Độ" — để làm mát cơ thể, hạ nhiệt cảm xúc và tìm lại chính mình giữa thiên nhiên.
Camping tại Hồ Trị An: Khoảnh khắc "Không Độ" giữa rừng
Giữa trưa, Trị An hiện ra xanh biếc, mặt hồ như tấm gương phản chiếu mây trời, được ôm bởi những rừng cây bạt ngàn. Không còn tiếng thông báo, không còn file bài tập, bàn phím lách cách đến phát ngợp. Thay vào đó, là tiếng mái chèo rẽ mặt nước, tiếng gió, tiếng cười giòn tan. Cảm giác tự do, mát lạnh len vào từng hơi thở.
Nhật Linh mở chai Trà Xanh Không Độ để giải nhiệt sau hành trình dài hơn 70km. Thả chân xuống mặt hồ, để làn nước mát lịm lan khắp người. "Hương vị trà xanh thiên nhiên thơm ngon, mát lạnh, sảng khoái, cảm giác như đang được 'refresh' thật sự," cô cười. Lâu rồi mới thấy đầu óc mình thật sự thảnh thơi," Mai Anh nói, đôi mắt ánh lên trong mặt nước lấp loáng ánh nắng.
Màn đêm buông xuống, bếp lửa bập bùng, tiếng củi cháy hòa vào tiếng nhạc lofi êm dịu xen lẫn mùi thơm lừng của thịt nướng. Những chai Trà Xanh Không Độ chuyền tay nhau, hơi lạnh bám vào ngón tay, lan đến cả tâm trí, hương trà xanh nguyên chất làm dịu đi những ngày bức bối, áp lực.
Nhật Linh mở nắp, uống một ngụm dài. Hương vị thơm ngon với EGCG từ lá trà thiên nhiên lan xuống khắp người, thanh mát, dễ chịu. Mọi căng thẳng, stress tan biến như hơi nóng bốc lên từ than hồng.
"Cảm giác lúc đó đúng kiểu 'Không Độ không stress'," Linh cười. "Giữa thiên nhiên, chỉ cần một hơi mát lạnh, hương vị trà xanh thiên nhiên ngon đúng điệu là đủ để thư thái, giảm căng thẳng để giải nhiệt cuộc sống. Cảm nhận mình đang thật sự sống chậm, sống thật."
Mũi Né: Đồi cát, nắng, gió và bí kíp giải nhiệt
Nếu Trị An là hơi mát của rừng, thì Mũi Né là làn gió biển xua tan căng thẳng. Nhóm của Nam Phong, sinh viên năm 3 ngành Công nghệ thực phẩm chọn cách giải nhiệt cả thể chất lẫn tinh thần giữa biển xanh, cát trắng, nắng vàng cùng những chai Trà Xanh Không Độ để thổi bay stress.
Phong chia sẻ: "Kẹt xe, khói bụi, áp lực học tập khiến mình lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi nên mình chọn Mũi Né để giải nhiệt cả thể chất lẫn tinh thần."
Buổi sáng, cả nhóm leo lên Đồi Cát Bay, đổ dốc trên những tấm ván trượt, la hét trong tiếng cười giòn tan. Giữa nắng 35 độ, thùng đá được bật mở, những chai Trà Xanh Không Độ phủ sương được rút ra, trao nhau mát lạnh.
Phong bật nắp, hương vị thơm ngon, thanh mát từ lá trà xanh thiên nhiên với EGCG lan tỏa, xoa dịu cái nóng và mệt mỏi. "Mọi stress như được thổi bay trên đồi cát, cảm giác sảng khoái chạm mức "Không Độ", nam sinh nói, ngồi bệt xuống cát, phóng mắt ra biển xa. "Khi cuộc sống được giải nhiệt, mọi thứ dường như dễ thở, thư thái hơn".
Chiều dần buông, hoàng hôn nhuộm đỏ mặt biển. Trên bãi cát, nhóm bạn ngồi khoanh chân, chai trà trong tay lấp lánh dưới ánh mặt trời. Giữa khung cảnh tuyệt đẹp ấy, họ nhận ra: sống chill không có nghĩa là dừng lại, mà là học cách giải nhiệt cuộc sống, giảm căng thẳng, xua tan stress để tâm trí luôn tươi mới và tiếp tục sáng tạo.
Không Độ không stress: "Vibe" sống chill của Gen Z
Sau những ngày "trốn deadline" ở Trị An và Mũi Né, Nhật Linh, Nam Phong cùng nhóm bạn nhận ra một điều giản dị: để vượt qua áp lực, đôi khi chỉ cần cho mình một khoảng nghỉ, hít một hơi thật sâu, và để thiên nhiên cùng một chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh làm dịu đi tâm trí.
Hương vị trà thơm ngon, thanh mát với EGCG từ lá trà tươi nguyên chất không chỉ giúp họ giải nhiệt cuộc sống mà còn làm dịu tâm trí. Khi stress đã tan, tinh thần sảng khoải về lại, những người trẻ như Linh, Phong trở lại với cuộc sống thành phố đầy sáng tạo và khởi sắc hơn.
Chiếc xe rời Mũi Né, hoàng hôn cuối ngày phản chiếu trên ô kính. Trong tay Nam Phong, chai Trà Xanh Không Độ vẫn còn đọng sương lạnh, như giữ lại chút mát lành của biển cả.
Ở một nơi khác, Nhật Linh cũng khẽ mỉm cười khi nhớ về Trị An buổi chiều hôm ấy. Cô hiểu rằng, chỉ cần giữ được cảm giác thư thái như làn gió mát giữa rừng, hay đơn giản là giải nhiệt mỗi ngày với Trà Xanh Không Độ, thì mọi áp lực rồi cũng sẽ tan đi.
Vì khi tâm trí được thư giãn, mọi căng thẳng mệt mỏi được xóa tan, năng lượng tích cực tự nhiên sẽ bừng sáng như chính vibe "Không Độ không stress" đang lan tỏa trong mỗi người trẻ hôm nay.
Tân Hiệp Phát
Xuất hiện ngân hàng có lãi suất cao tới 7,7 - 9% khi gửi tiết kiệm 12 thángGiá cả thị trường - 24 phút trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.
Giá bạc hôm nay 13/11: Thị trường trong nước liên tục chạm 'trần', giá giao dịch tiến sát 57 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 25 phút trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận tiếp tục giữ đà tăng mạnh khi tại các phiên điều chỉnh sáng nay, giá giao dịch liên tục chạm "trần". Vùng giá bán ra đang tiến sát 57 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 13/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tăng bao nhiêu sau 24 giờ?Giá cả thị trường - 30 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tăng mạnh, giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng tới gần 2 triệu đồng/lượng.
Khám phá ô tô hatchback giá 184 triệu đồng thiết kế hiện đại, đi từ Hà Nội tới Quảng Trị mới cần sạc, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH, ra mắt tại Trung QuốcGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Khám phá ô tô hatchback giá chỉ 184 triệu đồng, rẻ hơn Kia Morning và Hyundai Grand i10. Mẫu xe đi 500km mỗi lần sạc, trang bị công nghệ tiên tiến.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 13-16/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ 4 ngày cuối tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Quãng đường gấp đôi, ưu đãi gấp bội, đi xa bằng xe máy điện là 'chuyện nhỏ' với VinFast FelizSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
Bộ đôi xe máy điện Feliz và Feliz Lite giúp người dùng Việt hoàn toàn không phải băn khoăn về quãng đường di chuyển và tự tin chuyển đổi sang xe xanh.
Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 13-16/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện 4 ngày cuối tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Giá iPhone 12, iPhone 12 Pro Max rẻ kỷ lục, xứng danh vua iPhone cao cấp giá rẻGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - iPhone 12 hiện đã không còn máy mới được bán tuy nhiên những lựa chọn cũ khác như iPhone 12 Pro Max hay iPhone 12 Mini vẫn khá hấp dẫn và đặc biệt là mức giá rẻ kỷ lục.
Xe máy điện giá 26 triệu đồng, công nghệ hiện đại, cốp rộng, thiết kế đẹp chẳng kém SH Mode, LEAD, rẻ hơn VisionGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện đang được dân tình săn đón hơn cả Honda Vision và LEAD nhờ thiết kế đẹp lấn át SH Mode, giá bán siêu rẻ chỉ 26 triệu đồng.
Sầu riêng Việt Nam xuất khẩu kỷ lục, nhập khẩu vẫn tăng gấp 16 lầnXu hướng - 4 giờ trước
Trong thời điểm các vùng trồng sầu riêng lớn trong nước đang bước vào chính vụ thu hoạch, lượng sầu riêng nhập khẩu của Việt Nam vẫn tăng mạnh, với giá trị nhập khẩu cao gấp 16 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 12-16/11/2025: Cúp điện liên tục từ 6h sáng đến 18h tối nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.