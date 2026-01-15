Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có rét đậm?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thời tiết miền Bắc thay đổi do ảnh hưởng không khí lạnh?

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông nên duy trì gió Đông Nam dồn ẩm từ biển vào khiến khu vực này nhiều mây. Ở vùng núi đồng thời hình thành một vùng hội tụ gió, do vậy ở một số nơi như Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang có mưa nhỏ.

Các nơi khác của Bắc Bộ không mưa, nhưng buổi sáng sớm có sương mù.

Nhiệt độ khu vực Bắc Bộ giảm nhẹ 1-2 độ so với ngày hôm qua. Phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và các nơi khác mức nhiệt dao động từ 20-23 độ. Thời tiết không quá rét.

Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến Huế sáng sớm nay cũng có sương mù làm cho tầm nhìn xa giảm xuống từ 1-4km, một số nơi vùng núi tầm nhìn xa giảm xuống thấp 500m.

Đến trưa chiều trời nắng, sương tan dần. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc miền Trung từ 22-26 độ. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ mức nhiệt 27-29 độ.

Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng. Nhiệt độ cao nhất các phường từ 29-32 độ.

Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh miền Bắc trời nhiều mây. Ảnh: T.H

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-24 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ, có nơi trên 25 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng; đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ.