Đây là lý do vì sao 2 mệnh này không nên trồng hoa nhài trong nhà

Đặc điểm và tác dụng của hoa nhài trong cuộc sống

Theo VTC News, hoa nhài có nguồn gốc từ Ấn Độ và được trồng khá phổ biến ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Hoa nhài được trồng phổ biến ở khắp các tỉnh thành nước ta. Cây hoa nhài là loại cây bụi nhỏ với chiều cao thường chỉ tầm 1 - 2m, thân nhỏ có lá hình bầu dục nhọn dần về phía đầu lá.

Hoa nhài có màu trắng tinh khôi với mùi thơm dễ chịu. Hoa nhài nở quanh năm, nhưng nở rộ nhất trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 9.

Nhiều kết quả nghiên cứu đã khẳng định hương hoa nhài rất tốt cho việc cải thiện tâm trạng con người giúp giảm stress, lo lắng, mệt mỏi.

Hoa nhài có màu trắng tinh khôi với mùi thơm dễ chịu. Hoa nhài nở quanh năm, nhưng nở rộ nhất trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 9.

Bên cạnh đó hoa nhài còn được sử dụng trong làm đẹp. Trong hoa nhài chứa nhiều các chất chống oxy hóa, polyphenol... giúp làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa nếp nhăn. Ngoài ra, hoa nhài còn giúp kháng khuẩn và chống viêm, loại trừ các mụn nám, tàn nhang hiệu quả.

Ý nghĩa phong thủy của cây hoa nhài

Xua đuổi âm khí: Chuyên trang Gia đình và Xã hội từng đưa tin, cây hoa nhài mang tính dương với đặc điểm lá tròn, to và luôn hướng lên trên. Chúng có tác dụng thu hút những nguồn năng lượng dương, tích cực và dồi dào. Trồng cây hoa nhài nhằm trừ xú uế, đuổi năng lượng âm.

Thu hút tài lộc: Cây hoa nhài được cho là mang đến nhiều sự may mắn và tài lộc. Do đó, chúng thường được trồng ở văn phòng, công ty hay các cửa hàng.

Cải thiện các mối quan hệ: Hoa nhài với mùi hương nhẹ nhàng có tác dụng giải tỏa căng thẳng. Làm dịu đi không khí xung quanh, giúp mọi người bớt nóng giận, giữ gìn hòa khí chung.

Biểu tượng của tình yêu: Hoa nhài thể hiện cho lòng chung thủy. Ở Trung Quốc, người ta dùng hoa nhài với ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của vợ chồng.

Ai không nên trồng hoa nhài trong nhà?

Người mệnh Thổ, mệnh Mộc

Theo quan niệm phong thủy, hoa nhài mang mệnh Kim, trong khi đó Thổ sinh Kim. Điều này tạo ra sự xung khắc, khiến những người mệnh Thổ trồng hoa nhài dễ gặp phải những điều không may mắn.

Hoa nhài rất khó thích nghi với khí hậu lạnh giá.

Căng thẳng, mệt mỏi có thể thường xuyên đeo bám, ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần và sức khỏe. Tương tự, Kim khắc Mộc, nên người mệnh Mộc cũng không nên lựa chọn hoa nhài làm cây cảnh trong nhà.

Người sống ở nơi quá lạnh

Hoa nhài rất khó thích nghi với khí hậu lạnh giá. Khi nhiệt độ xuống thấp, đặc biệt là dưới 5 độ C, cây sẽ không thể chịu đựng được và dần héo úa. Cái lạnh giá như một "kẻ thù" tàn phá hoa nhài, khiến những bông hoa xinh đẹp không thể nở rộ. Nếu bạn sống ở vùng có khí hậu lạnh giá, tốt nhất nên từ bỏ ý định trồng hoa nhài để tránh tình trạng cây chết đông.

Lưu ý: Cây hoa nhài thích nghi khá tốt với khí hậu nước ta nhưng trong môi trường quá lạnh hay quá nóng cây sẽ kém phát triển và không ra hoa. Vì thế, nhiệt độ lý tưởng để loài cây này sinh trưởng và phát triển tốt nhất là khoảng từ 20 độ đến 25 độ C. Đồng thời, do là cây ưa sáng nên bạn hãy để hoa nhài được tiếp xúc với ánh nắng buổi sáng khoảng 6 tiếng mỗi ngày.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.