Các gia chủ tuổi này khi trồng bưởi sẽ nhận được nhiều may mắn, vượng khí tốt

Ý nghĩa phong thủy của cây bưởi

Chuyên trang Gia đình và Xã hội từng đưa tin, cây bưởi mang lại nhiều ý nghĩa phong thủy, đặc biệt khi được đặt ở vị trí trước nhà. Dưới đây là một số lợi ích phong thủy của cây bưởi.

Tài lộc và thịnh vượng: Trong phong thủy, cây bưởi được coi là biểu tượng của sự thịnh vượng và tài lộc.

Việc trồng bưởi trước nhà được cho là sẽ mang lại sự dồi dào về tài chính cho gia chủ. Nhiều người tin rằng sự hiện diện của cây bưởi sẽ thu hút những cơ hội tài chính và giúp gia đình phát triển hơn.

Hóa giải khí xấu: Cây bưởi có khả năng thanh lọc không khí và hấp thụ năng lượng xấu, giúp bảo vệ ngôi nhà khỏi những điều không may mắn.

Việc trồng cây bưởi không chỉ làm cho không gian sống trở nên tươi mát mà còn giúp cải thiện chất lượng không khí, tạo ra môi trường sống lành mạnh hơn.

Cây bưởi là loại cây ăn quả quen thuộc với mỗi chúng ta. Không chỉ có hoa đẹp với mùi thơm dịu nhẹ mà cây còn mang biểu tượng cho sự sum vầy, sung túc, tài lộc, may mắn.

Sức khỏe và an khang: Cây bưởi còn được coi là biểu tượng của sức khỏe và sự an lành. Việc có cây bưởi trong vườn có thể giúp tăng cường sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, nhờ vào việc cung cấp trái cây tươi ngon và giàu dinh dưỡng. Hương thơm từ hoa bưởi cũng có tác dụng thư giãn, giúp giảm stress cho các thành viên trong gia đình.

Vị trí đắc địa trồng cây bưởi giúp thu hút tài lộc

Thông tin trên Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, cây bưởi là loài cây ăn quả ưa sáng, sinh trưởng nhanh và không đòi hỏi quy trình chăm sóc quá phức tạp. Với kích thước chiều cao đa dạng, bưởi phù hợp để trồng trước sân hoặc trong khuôn viên vườn nhà. Đối với những không gian hẹp, gia chủ cũng có thể chọn các chậu bưởi cảnh hoặc bưởi bonsai để thay thế.

Để phát huy tối đa giá trị phong thủy, vị trí đặt cây đóng vai trò vô cùng quan trọng. Trồng cây bưởi trước cửa chính, nơi đón nhận các luồng năng lượng mới – sẽ giúp thu hút vận khí tích cực và gia tăng may mắn cho ngôi nhà.

Để phát huy tối đa giá trị phong thủy, vị trí đặt cây đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Ngoài ra, đặt cây ở hướng Nam, hướng tượng trưng cho danh vọng và sự nghiệp, không chỉ hỗ trợ đường công danh của gia chủ mà còn giúp cây hấp thụ trọn vẹn ánh sáng mặt trời để phát triển khỏe mạnh. Gia chủ cần lưu ý tránh đặt cây quá sát cửa sổ để không làm cản trở sự lưu thông của luồng khí và che khuất tầm nhìn.

Cây bưởi có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe

Theo VTC News, ăn bưởi thường xuyên giúp bạn có hệ miễn dịch khỏe mạnh do bổ sung hàm lượng lớn Vitamin C cùng các chất chống oxy hóa khác, hỗ trợ hệ miễn dịch.

Ngoài hàm lượng vitamin C cao thì trong trái bưởi cũng chứa nhiều vitamin A tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại bệnh truyền nhiễm, cải thiện tình trạng viêm sưng.

Lá bưởi tươi thường được dùng nấu với nhiều lá thơm khác để xông chữa cảm cúm, nhức đầu. Lá còn dùng để cất tinh dầu.

Vỏ quả bưởi chữa ăn uống không tiêu, đau bụng, ho. Vở bưởi chứa rất nhiều tinh dầu, có tính chống oxy hóa cao. Hoạt chất tinh dầu trong vỏ bưởi còn có tác dụng làm giảm mỡ máu, giảm tình trạng gan nhiễm mỡ.

Xét theo ngũ hành, cây bưởi thuộc hành Mộc, phù hợp nhất với người mệnh Mộc và mệnh Hỏa.

Nước hoa bưởi thường bán ở các hiệu làm bánh được cất từ hoa bưởi phối hợp với nhiều vị thuốc có vị thơm khác như hồi, quế… dùng để làm thơm các thức ăn, bánh trái.

Tuổi và mệnh nào khi trồng bưởi sẽ nhận được nhiều may mắn?

Xét theo ngũ hành, cây bưởi thuộc hành Mộc, phù hợp nhất với người mệnh Mộc và mệnh Hỏa. Với hai nhóm mệnh này, cây bưởi được tin là giúp công việc hanh thông, tài vận thuận lợi và tinh thần ổn định hơn.

Người mệnh Kim hoặc Thổ vẫn có thể trồng cây bưởi nếu biết cách cân bằng năng lượng, chẳng hạn như sử dụng chậu trồng màu trắng, vàng hoặc nâu, kết hợp sỏi trang trí quanh gốc để tạo thế hài hòa.

Về tuổi, một số quan niệm dân gian cho rằng người tuổi Sửu và tuổi Thân đặc biệt hưởng lợi từ năng lượng của cây bưởi. Cây được ví như "kho tích trữ", giúp người tuổi Sửu giữ vững thành quả lao động, trong khi với tuổi Thân, cây bưởi mang ý nghĩa ổn định tài chính và hoàn thiện các dự định còn dang dở.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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