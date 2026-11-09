Loại cây ăn quả trồng sân vườn dễ chăm sóc, làm đẹp không gian và nhà thêm may mắn

Ý nghĩa và lợi ích của cây ăn quả trong sân vườn

Chuyên trang Gia đình và Xã hội từng đưa tin, cây ăn quả không chỉ làm đẹp cho không gian sân vườn, mà còn mang lại nhiều lợi ích quan trọng:

Cây ăn quả tạo ra những trái ngọt ngào và bổ dưỡng cho gia đình bạn. Bạn có thể thu hoạch và sử dụng trực tiếp những quả tươi ngon từ sân vườn của mình, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

Trồng cây ăn quả trong sân vườn giúp bạn tiết kiệm chi phí mua hàng và thời gian đi đến cửa hàng. Bạn có thể trồng những loại cây mà gia đình thích và tiết kiệm một khoản tiền đáng kể trong thời gian dài.

Loại cây phong thủy sân vườn ăn ngon, nhà thêm may mắn

Cây táo - tượng trưng cho bình an, phú quý

Thông tin trên Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, cây táo được xem là biểu tượng của bình an và phú quý. Người xưa quan niệm "bình an là phúc", vì thế táo luôn được coi trọng và trồng phổ biến. Ở nước ta, táo là loại quả quen thuộc, vừa ngon ngọt vừa mang ý nghĩa cát tường.

Cây táo được xem là biểu tượng của bình an và phú quý.

Tại Trung Quốc, trong các lễ cưới truyền thống, cô dâu chú rể thường cùng nhau ăn táo để gửi gắm mong ước về một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Còn trong văn hóa phương Tây, táo cũng tượng trưng cho sự an lành và may mắn.

Nếu nhà bạn có sân, nhất định nên trồng một cây táo. Mùa xuân có thể ngắm hoa táo nở rực rỡ, mùa hè ngồi dưới bóng cây hóng mát, mùa thu thì thưởng thức những trái táo ngọt lành.

Tuổi thọ của cây táo thường khoảng 50 năm, sau khi trồng khoảng 2–3 năm là bắt đầu cho quả. Ngoài ra, táo còn tượng trưng cho "đa phúc, đa tử", trồng một cây trong nhà, nuôi dưỡng càng lâu thì quả kết càng nhiều.

Cây hồng - vạn sự như ý, sự nghiệp hanh thông

Cây hồng tượng trưng cho vạn sự như ý, thuận hòa và bình an, cũng là loại cây ăn quả phổ biến. Trong văn hóa truyền thống, người ta tin rằng hồng mang ý nghĩa "sớm sinh quý tử, sớm giàu sang", vì thế rất được coi trọng trong sự nghiệp và tài vận.

Cây hồng có dáng đẹp, lá xanh đậm um tùm, khi quả chín có màu vàng óng như ngọc, ăn giòn và ngọt. Người xưa có câu: "Nhà trồng cây hồng, việc gì cũng nhanh một bước", vì thế hồng cũng là loài cây mang không khí cát tường.

Cây hồng tượng trưng cho vạn sự như ý, thuận hòa và bình an, cũng là loại cây ăn quả phổ biến.

Ở nhiều nơi, trong lễ cưới thường bày quả hồng, ngụ ý "sớm sinh quý tử". Ngoài ra, trồng một cây hồng ở phía Đông sân có thể chiêu tài nạp phúc, bảo vệ sự bình an cho gia đình. Tuổi thọ của hồng thường tới 100 năm, cây hồng chiết cành khoảng 2–3 năm thì ra quả, còn cây hồng gieo hạt phải 6–7 năm mới kết trái.

Cây vú sữa

Vú sữa là loại có thân cây gỗ dẻo, cao, tán lá trải rộng và cũng là một trong những loại cây ăn quả dễ trồng nhất.

Quả vú sữa mọc đơn lẻ từng quả, đôi khi mọc sát nhau tạo thành chùm nhỏ. Loài cây này cũng được trồng làm cây bóng mát vì khả năng cản nắng và giảm nhiệt khá tốt.

Quả vú sữa có màu xanh nhạt, khi chín pha thêm chút đỏ hồng. Vỏ trơn, bóng, bên trong là thịt quả có vị ngọt thanh, nước chảy ra bên trong màu trắng đục như sữa.

Loại quả này thường được sử dụng cho người ốm vì rất dễ ăn mà còn bổ. Là một loại cây ăn quả khá dễ trồng và bổ dưỡng, vú sữa cũng là một loại cây mang lại giá trị kinh tế cao.

Cây khế

Cũng theo Báo Lâm Đồng điện tử, cách trồng cây khế đơn giản, không cầu kỳ, phức tạp, bất kể ai cũng có thể trồng cho quả sai trĩu cây. Bạn có thể trồng khế ngọt hoặc khế chua, tùy theo sở thích. Cây khế cũng có thể trồng chậu hoặc trồng ngoài vườn, không kén đất.

Về mặt phong thủy, qủa khế có màu xanh, vàng được nhiều gia chủ yêu thích với quan niệm đem may mắn, phát tài cho người trồng cây.

Các bạn có thể mua sẵn cây giống chiết cành hoặc ghép cành tại các nhà vườn. Từ khi cây bắt đầu ra hoa đến khi cho quả thu hoạch chỉ khoảng 100 ngày.

Cây ít sâu bệnh, quá trình chăm sóc không quá phức tạp. Các bạn có thể trồng khế và vụ xuân (tháng 2-3) hoặc vụ thu (tháng 8-10).

Cây khế có tán rộng có thể tạo bóng mát cho vườn nhà hoặc trang trí sân vườn bằng những chậu khế bonsai kích thước nhỏ.

Về mặt phong thủy, qủa khế có màu xanh, vàng được nhiều gia chủ yêu thích với quan niệm đem may mắn, phát tài cho người trồng cây.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Loài hoa thường gặp nhưng có "sát khí" tiềm ẩn, nên cân nhắc trước khi đặt tại ban công GĐXH - Phong thủy ban công là không gian xanh nhằm thu hút vượng khí. Những loài hoa có gai nhọn, tán lá quá rậm rạp hoặc mang năng lượng âm hàn cần tránh trồng để không cản trở luồng khí lưu thông, giúp gia chủ tránh thị phi.