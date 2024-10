Tin sáng 20/10: Tin mới nhất vụ thu học phí sai quy định lên đến 37 tỉ đồng; điều tra vụ nam sinh bị ép xe máy, hành hung trên đường

Điều tra vụ nam sinh bị ép xe máy, hành hung trên đường

Người dân vây bắt kẻ hành hung nam sinh sau khi va chạm giao thông. (Ảnh cắt từ clip)

Theo VTC New, mạng xã hội đăng tải video ghi lại cảnh một nam sinh bị đánh tới tấp sau va chạm giao thông trên đường.

Clip lan truyền trên mạng cho thấy hai nam sinh đang đi xe máy trên đường thì bất ngờ bị một xe khác chạy phía sau lên áp sát, dẫn tới va chạm. Sau cú va chạm, cả hai xe cùng ngã xuống đường.

Thời điểm này, xuất hiện 3 thanh niên chạy 2 xe khác từ phía sau lên dừng lại, áp sát hai nam sinh. Lúc này, người ngồi sau xuống xe, cầm nón bảo hiểm đánh, đá tới tấp vào người một nam sinh. Thấy vậy, nam sinh còn lại hoảng sợ bỏ chạy.

Sau khi hành hung đối phương xong, thanh niên lên xe của đồng phạm để tẩu thoát. Người dân đi đường khống chế, bắt giữ thanh niên này.

Theo Công an phường Tân Chánh Hiệp (Quận 12, TP.HCM), vụ việc xảy ra khoảng 17h ngày 18/10 trên đường Bùi Văn Ngữ, phường Tân Chánh Hiệp.

Bước đầu, lưc lượng chức năng xác định nạn nhân là học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 12. Còn người hành hung là học sinh Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Quận 12. Đồng thời, ngoài người hành hung, công an cũng đang làm việc với một số người liên quan đến vụ việc.

Đại học Thủ Dầu Một muốn trả lại 37 tỷ đồng thu vượt cho sinh viên

Trường Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Theo VOV, Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang xem xét phương án hoàn trả học phí cho sinh viên sau khi phát hiện việc thu vượt quy định trong các năm học 2020-2021 và 2021-2022.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Cường (Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Thủ Dầu Một) ở Bình Dương cho biết, số tiền thu vượt quy định ước tính khoảng 37 tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến việc thu sai học phí tại Đại học Thủ Dầu Một chủ yếu do hiểu sai về quy định và sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế trong quá trình triển khai đào tạo.

Cụ thể, trước năm 2022, khi nhà trường chưa tự chủ tài chính, việc thu học phí được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, do đặc thù của các môn học thực hành, với quy mô lớp học nhỏ hơn và chi phí đầu tư lớn hơn so với các môn lý thuyết, nhà trường đã chủ động đề xuất điều chỉnh mức thu đối với tín chỉ thực hành để đảm bảo chất lượng đào tạo.

Việc điều chỉnh này dựa trên những căn cứ các môn học thực hành thường yêu cầu nhiều thiết bị, vật tư và không gian hơn so với các môn lý thuyết, dẫn đến chi phí đào tạo cao hơn. Để đảm bảo chất lượng đào tạo, các lớp học thực hành thường có quy mô nhỏ hơn so với các lớp lý thuyết, dẫn đến chi phí nhân lực tăng cao. Các ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật thường có nhiều môn học thực hành hơn so với các ngành khoa học xã hội, do đó nhu cầu về cơ sở vật chất và nhân lực cũng lớn hơn.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh mức thu học phí như vậy đã vượt quá quy định của Nhà nước. Sau khi được kiểm toán, nhà trường đã nhận ra sai sót của mình.

Ngày 22/12/2022, Kiểm toán Nhà nước có kết luận yêu cầu nhà trường hoàn trả phần thu này cho sinh viên (trường hợp không hoàn trả được thì nộp ngân sách). Nhà trường phải thực hiện kết luận kiểm toán trước ngày 31/03/2023.

Do áp lực thời gian thực hiện kết luận ngắn (3 tháng) và việc rà soát, hoàn trả lại số tiền này cho từng sinh viên, đặc biệt là đối với những sinh viên đã tốt nghiệp rất khó nên trường đã nộp ngân sách.

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của sinh viên và thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhà trường đang quyết tâm khắc phục tình hình.

Hiện nay, nhà trường đang kiến nghị với cơ quan chức năng có thẩm quyền về việc trả lại tiền cho sinh viên. Sau khi có sự thống nhất, trường sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện việc hoàn trả.

Tai nạn lật thuyền nghiêm trọng ở hồ Thác Vàng

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Theo NLĐO, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức tìm kiếm 1 nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền tại hồ Thác Vàng (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn).

Thông tin ban đầu cho biết, sáng 19/10, 6 người dân (2 nam, 4 nữ) đi thuyền qua hồ Thác Vàng để bẻ bắp. Khi thuyền ra giữa lòng hồ thì bất ngờ bị lật.

Ngay sau đó, 5 người bám được cây bơi vào bờ, còn em H.S.N (SN 2008, ngụ xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn) bị chìm mất tích.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường tổ chức cứu nạn. Đến 17 giờ cùng ngày, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết công tác tìm kiến gặp nhiều khó khăn nên vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Cô giáo xin phụ huynh tiền hỗ trợ mua máy tính phải tạm dừng dạy học

Cô Trương Phương Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3, Trường Tiểu học Chương Dương (quận 1, TPHCM). Ảnh: Nhàn Lê

Trên TPO, ông Võ Cao Long, Trưởng phòng GD&ĐT quận 1 (TPHCM) thông tin, Trường Tiểu học Chương Dương đã có quyết định kỷ luật cô Trương Phương Hạnh (giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3) sau sự việc cô giáo này xin tiền hỗ trợ mua máy tính cá nhân gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo đó, nữ giáo viên bị kỷ luật theo hình thức cảnh cáo. Đồng thời, nhà trường bố trí cô Hạnh phụ trách công tác giáo vụ từ thứ Hai (ngày 21/10) đến hết năm học 2024-2025.

Trước đó, cô Trương Phương Hạnh có đề nghị phụ huynh lớp 4/3 hỗ trợ tiền mua máy tính cá nhân. Sự việc khiến nhiều phụ huynh bức xúc bởi những lời nói và hành vi không phù hợp đối với một giáo viên.

Vào ngày 30/9, Trường tiểu học Chương Dương đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3, thời gian tạm đình chỉ công tác là 15 ngày với lý do "xác minh, làm rõ đơn phản ánh, ổn định tình hình phụ huynh và học sinh trong thời gian xem xét hướng xử lý kỷ luật".

Các trường quân đội tuyển bổ sung hàng trăm chỉ tiêu từ ngày 21/10

Bộ Quốc phòng vừa công bố chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự. Ảnh minh họa: TL

Theo VietnamNet, ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa công bố chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự tại các học viện, trường quân đội năm 2024.

Theo đó, thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung phải từng tham gia sơ tuyển và được một trường quân đội gửi thông báo đủ điều kiện sơ tuyển; chưa trúng tuyển hoặc chưa xác nhận nhập học vào bất cứ nơi nào; có đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của trường dự tuyển.

Bên cạnh đó, thí sinh đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, có tổng điểm xét tuyển và tiêu chí phụ (nếu có) bằng hoặc cao hơn điều kiện trúng tuyển đợt 1 của trường dự tuyển.

Số lượng chỉ tiêu tuyển bổ sung là 62 chỉ tiêu đối với nhóm đào tạo đại học quân sự. Mức điểm nhận hồ sơ với nhóm này từ 21,7 – 28,55.

Đối tượng thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung theo nhóm xét tuyển quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 27 Thông tư số 31; tuyển bổ sung thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển các trường thuộc nhóm 1, gồm các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không-Không quân (hệ Chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng Thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh).

Với nhóm đào tạo ngành quân sự cơ sở, chỉ tiêu tuyển sinh là 73, mức điểm nhận hồ sơ từ 10,75 – 18 điểm.

Thí sinh cần đủ điều kiện sơ tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng ngành Quân sự cơ sở tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Trường Sĩ quan Lục quân 2 theo đúng vùng miền tuyển sinh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung trực tiếp tại trường hoặc qua bưu điện từ ngày 21/10 đến ngày 27/10. Đến ngày 31/10, các trường xét tuyển, báo cáo đề xuất điểm trúng tuyển về Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng (qua Cục Nhà trường).

Xử phạt tài xế xe tải đi vào đường cấm, mắc kẹt ở cầu vượt Thái Hà

Tài xế xe tải đi lên cầu vượt Thái Hà và bị mắc kẹt.

Mới đây, mạng xã hội có đăng tải clip về xe ô tô tải đi lên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc trong khung giờ cao điểm. Sau đó, chiếc xe này lao sang cả hướng ngược lại, mắc vào thanh giới hạn chiều cao, gây ùn tắc giao thông.

Theo VTC News, Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã xử lý tài xế xe tải đi vào đường cấm trên cầu vượt Thái Hà.

Qua kiểm tra, Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 xác định chiếc xe tải vi phạm là ô tô biển số ở Hà Nội, xe in dòng chữ "Bưu điện Việt Nam". Tài xế điều khiển là ông N.D.Đ (sinh năm 1979, quê Chương Mỹ, Hà Nội). Làm việc với công an, ông Đ thừa nhận hành vi vi phạm.

Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính với ông N.D.Đ về hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển cấm.

Với lỗi này, nam tài xế bị phạt tiền 2-3 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 1-3 tháng. Ngoài ra, người vi phạm phải chịu trách nhiệm khắc phục thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra.