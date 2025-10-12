Thử nghiệm giá điện mới từ tháng 10, bất ngờ mức giá 843 đồng/số điện
Từ tháng 10, EVN bắt đầu triển khai thử nghiệm giá điện hai thành phần gồm giá công suất và giá điện năng. Đáng chú ý, mức giá điện năng thấp nhất chỉ 843 đồng/kWh.
Giá điện năng thấp nhất 843 đồng, cao nhất 2.251 đồng/kWh
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã hoàn thiện Đề án “Xây dựng hệ thống giá bán điện hai thành phần ( giá công suất và giá điện năng ) và lộ trình áp dụng cho ngành điện Việt Nam” theo chỉ đạo của Bộ Công Thương.
Giá điện hai thành phần bao gồm giá công suất sử dụng lớn nhất và giá điện năng. Theo đó, tiền điện mà người tiêu dùng phải thanh toán sẽ gồm hai phần: phần trả cho công suất sử dụng thể hiện chi phí cố định của quá trình cung ứng điện và phần trả cho điện năng tiêu dùng phản ánh chi phí biến đổi phát sinh theo mức sử dụng điện thực tế của khách hàng.
Bộ Công Thương đã đồng ý phương án triển khai áp dụng thử nghiệm giá bán lẻ điện hai thành phần trên giấy từ tháng 10/2025.
Đối tượng áp dụng là các nhóm khách hàng sản xuất, do EVN và các đơn vị thành viên bán lẻ trực tiếp, có sản lượng điện tiêu thụ bình quân từ 200.000 kWh/tháng trở lên (tính trung bình 12 tháng gần nhất).
Theo thống kê, có khoảng 7.000 khách hàng có mức tiêu thụ bình quân 200.000 kWh/tháng.
EVN cũng công bố biểu giá thử nghiệm giá bán điện hai thành phần triển khai từ tháng 10/2025. Theo đó, giá điện sẽ chia theo các cấp điện áp (cao áp - trung áp - hạ áp) và khung giờ sử dụng.
Trong đó, giá công suất ở cấp điện cao áp (110 kV trở lên) là 209.459 đồng/kW/tháng; trung áp (22-110 kV) có giá 235.414 đồng; trung áp (6-22 kV) giá 240.050 đồng và hạ áp (dưới 6 kV) có giá 286.153 đồng/kW/tháng - mức cao nhất trong biểu giá.
Giá điện năng ở khung giờ bình thường dao động từ 1.253-1.332 đồng/kWh; ở khung giờ cao điểm giá từ 2.162-2.251 đồng/kWh; trong khi khung giờ thấp điểm giá chỉ từ 843-904 đồng/kWh.
Theo đó, khung giờ bình thường là từ 4h-9h30, từ 11h30-17h và từ 20h-22h hằng ngày, trừ Chủ nhật (từ 4h đến 22h); cao điểm hằng ngày (trừ Chủ nhật) là khung giờ từ 9h30-11h30 và từ 17h-20h; còn thấp điểm thường từ 22h ngày hôm trước đến 4h sáng hôm sau.
EVN lưu ý đây chỉ là hoạt động thử nghiệm và tính toán trên giấy, chưa áp dụng trên hóa đơn tiền điện thực tế trong thời gian thử nghiệm.
Người dùng có thể chủ động giảm chi phí
Liên quan đến cách tính giá điện mới này, ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh (EVN) cho biết, giá điện hai thành phần đã được áp dụng ở nhiều quốc gia. Đây là phương pháp tính giá đúng nhất cho hệ thống điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải.
Theo ông, việc sử dụng giá điện hai thành phần sẽ phản ánh đầu tư của hệ thống để đáp ứng công suất của phụ tải. Đây sẽ là động lực để khách hàng dùng điện tiết kiệm.
“Trước đây, khách hàng phải giảm lượng điện năng sử dụng để tiết kiệm, nhưng giờ họ có thể trả ít tiền hơn bằng việc tối ưu cách dùng”, ông nói và lưu ý với giá điện hai thành phần, khách hàng có thêm lựa chọn điều chỉnh hành vi, cách thức sử dụng để giảm công suất, từ đó giảm chi phí.
Đánh giá tác động đến khách hàng và EVN, ông Dũng cho hay đối với khách hàng sử dụng điện có thời gian sử dụng nhiều, Tmax càng lớn (tức hệ số phụ tải cao) thì giá điện bình quân sẽ giảm, chế độ sử dụng điện quyết định chi phí hệ thống nên tác động đến giá điện của khách hàng.
Sau thời gian thử nghiệm, EVN sẽ hiệu chỉnh cho phù hợp và dự kiến áp dụng từ năm 2026.
Trước đó, tại buổi làm việc về giá điện hai thành phần đầu tháng 9, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết từ 1/1/2026 sẽ áp dụng với nhóm khách hàng có sản lượng sử dụng điện lớn.
Từ tháng 10 đến hết 31/12/2025, sẽ chạy song song hai hóa đơn: một theo cơ chế hiện nay để thanh toán thực tế, một theo cách tính mới để khách hàng tham khảo và tự điều chỉnh.
Giai đoạn đầu áp dụng cho khách hàng lớn, không áp dụng với đối tượng thuộc diện chính sách. Về sau, khi triển khai rộng, giá điện theo giờ cao điểm, thấp điểm sẽ bảo đảm công bằng hơn.
Xe ga 150cc giá 23,6 triệu đồng trang bị không thua kém Honda SH, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha khuấy đảo thị trườngGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc giá bán rẻ hơn cả Honda Vision, có trang bị không thua kém ‘vua xe ga’ Honda SH.
Giá chung cư Hà Nội có tiếp tục "lập đỉnh" trong thời gian tới?Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước
Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Dịch vụ Nghiên cứu & Tư vấn, Savills Hà Nội đánh giá, bất động sản Hà Nội giai đoạn tới sẽ chứng kiến sự phân hóa rõ rệt theo khu vực và chất lượng dự án. Do đó, cần tiếp tục theo dõi và đánh giá thay vì đưa ra kết luận sớm về xu hướng giá nhà tại thời điểm hiện tại.
Nhiều thương hiệu bạc đồng loạt ngừng nhận đơn đặt hàng, quầy giao dịch vắng vẻ lạ thườngXu hướng - 18 giờ trước
GĐXH - Sau chuỗi phiên biến động mạnh, thị trường bạc trong nước những ngày giữa tháng 10 chứng kiến một hiện tượng hiếm gặp khi nhiều thương hiệu bạc lớn đồng loạt thông báo tạm ngừng nhận đơn đặt hàng và các quầy giao dịch vật lý trở nên vắng vẻ bất thường.
Giá bạc ngày 11/10: Sau phiên tăng mạnh, bạc trong nước rớt thảm hơn 1 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Sau phiên tăng giá mạnh trước đó, thị trường bạc trong nước ngày 11/10 ghi nhận mức giảm sâu hiếm thấy, kéo giá giao dịch lùi xa mốc cao nhất trong tuần, từ mức 53,573 triệu đồng/kg xuống còn 52,453 triệu đồng/kg (tương ứng 1,120 triệu đồng/kg).
Bất ngờ trước giá chung cư tại 4 phường mới tại quận Nam Từ Liêm cũ sau sáp nhậpGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 4 phường mới được hình thành từ quận Nam Từ Liêm cũ (Hà Nội): Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ đang ở ngưỡng khá cao, khiến không ít người mua nhà phải bất ngờ.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 11/10/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 11/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá vàng hôm nay (11/10): Trong nước quay đầu giảm, thế giới vọt tăngGiá cả thị trường - 23 giờ trước
Sáng sớm 11/10, giá vàng miếng SJC ở trong nước quay đầu giảm, với mức giảm cao nhất 1 triệu đồng/lượng khi mua vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý.
Biến cây mọc dại thành “vàng trắng”, người nông dân thu 3,6 tỷ đồng/nămXu hướng - 1 ngày trước
Nhờ phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, một người đàn ông ở Hải Phòng đã thu về 3,6 tỷ đồng/năm, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế sang chảnh, công nghệ cao phù hợp đô thịGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện ở Việt Nam đang trở nên sôi động khi các hãng liên tục tung ra sản phẩm mới với mức giá dưới 20 triệu đồng.
Legend Valley Country Club: Từ vùng đầm lầy hoang sơ đến 'thiên đường golf' giữa lòng Ninh BìnhSản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
Huyền thoại Nicklaus Design đã tạo ra một tuyệt tác sân golf giữa thiên nhiên núi đá vôi hùng vĩ mà vẫn giữ nguyên cảnh quan nguyên bản.
Xe ga 125cc giá 28 triệu đồng của Honda đẹp như huyền thoại Spacy, chi phí rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 125cc của Honda có thiết kế hệt huyền thoại Spacy sở hữu động cơ 125cc cùng nhiều trang bị hiện đại, ăn xăng 1,9 L/100 km.