Thu thuế TikTok, Facebook, Google… đạt hơn 6.200 tỷ đồng

2 ngày trước

GĐXH - Theo thống kê của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công An. Cho đến thời điểm hiện tại, danh sách tài khoản nghi ngờ lừa đảo do các ngân hàng gửi về đã lên tới 3.500 tài khoản. Người dân nên nâng cao cảnh giác với những tài khoản này.