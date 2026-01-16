Thực đơn trên mâm cơm gia đình cho người bị rối loạn tiêu hóa

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thực đơn theo bữa

Bữa sáng

Buổi sáng là thời điểm quan trọng để "đánh thức" hệ tiêu hóa, vì vậy nên chọn những món dễ tiêu và không gây đầy bụng.

Cháo yến mạch nấu với sữa tươi không đường: Giúp bổ sung chất xơ hòa tan, hỗ trợ nhu động ruột hoạt động ổn định.

Bánh mì nguyên cám + trứng luộc: Cung cấp năng lượng vừa đủ mà không gây nặng bụng.

Sữa chua ít béo hoặc chuối chín: Cung cấp lợi khuẩn, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Bữa trưa

Đây là bữa ăn chính trong ngày, nên ưu tiên thực phẩm thanh đạm, ít dầu mỡ và chế biến bằng cách hấp hoặc luộc.

Cơm trắng + cá hấp + rau luộc: Dễ tiêu hóa, ít chất béo bão hòa, giúp giảm đầy hơi và khó chịu.

Canh bí đỏ nấu tôm: Bí đỏ mềm, ngọt tự nhiên, cung cấp vitamin và chất xơ tốt cho đường ruột.

Tráng miệng bằng đu đủ chín: Giúp tiêu hóa protein tốt hơn nhờ enzyme tự nhiên papain.

Bữa tối

Nên ăn nhẹ và cách giờ ngủ ít nhất 2 tiếng để tránh đầy bụng hoặc trào ngược. Cháo gạo tẻ nấu với thịt bằm hoặc cá nạc: Cung cấp dinh dưỡng nhưng vẫn dễ tiêu.

Canh rau ngót giúp cơ thể thanh lọc, dễ hấp thu dưỡng chất.

Uống 1 ly nước ấm nhỏ sau ăn 30 phút: Hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra nhẹ nhàng hơn.

Uống 1 ly nước ấm nhỏ sau ăn 30 phút: Hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra nhẹ nhàng hơn.

Bữa phụ

Nếu thấy đói giữa các bữa chính, có thể bổ sung năng lượng bằng các món nhẹ: Sữa chua, chuối, đu đủ hoặc táo hấp chín. Hạt hạnh nhân, hạt điều rang nhẹ (ăn lượng nhỏ).

Việc duy trì thực đơn cho người bị rối loạn tiêu hóa như trên không chỉ giúp giảm triệu chứng khó chịu mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, phục hồi sức khỏe lâu dài.

Thực phẩm nên có trong thực đơn

Rau xanh và trái cây mềm: Các loại rau như rau mồng tơi, rau ngót, bí đỏ, đu đủ chín, chuối… chứa nhiều chất xơ hòa tan, giúp làm dịu đường ruột và ngăn táo bón.

Cá hấp cung cấp protein lành mạnh, dễ hấp thu, giúp cơ thể duy trì sức khỏe mà không gây áp lực lên dạ dày.

Thực phẩm giàu probiotic: Sữa chua, kefir, hoặc các thực phẩm lên men giúp bổ sung lợi khuẩn, cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Tinh bột dễ tiêu: Cơm trắng, cháo, khoai tây luộc, bánh mì nguyên cám giúp bổ sung năng lượng nhẹ nhàng, không gây đầy bụng.

Thịt nạc và cá hấp: Cung cấp protein lành mạnh, dễ hấp thu, giúp cơ thể duy trì sức khỏe mà không gây áp lực lên dạ dày.

Nước ấm và nước điện giải: Giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa, thanh lọc cơ thể và giảm cảm giác đầy hơi.