Thực phẩm được khuyến khích cho người chạy thận
GĐXH - Người suy thận nên dùng thực phẩm gì để tránh các biến chứng và duy trì trạng thái khỏe mạnh? Hãy cùng tìm kiếm câu trả lời trong bài viết dưới đây.
Ớt chuông đỏ
Ớt chuông đỏ sở hữu hàm lượng cao lycopene – một chất chống oxy hóa thuộc nhóm carotenoids. Hợp chất này có khả năng ngăn ngừa sự tiến triển bệnh lý và giảm thiểu nguy cơ tử vong ở bệnh nhân suy thận mạn tính. Ngoài ra, ớt chuông đỏ cũng có tác dụng hỗ trợ duy trì trạng thái khỏe mạnh của thận và cơ thể. Trong đó:
Vitamin A và B6: Điều hòa lượng oxalat trong nước tiểu, giảm hình thành sỏi thận – nguyên nhân chính khiến chức năng thận suy giảm;
Folate (vitamin B9): Kiểm soát nồng độ homocysteine ở bệnh nhân suy thận, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.
Bắp cải
Bên cạnh hàm lượng thấp natri và kali, bắp cải cũng sở hữu nhiều hợp chất có lợi cho thận. Trong đó, các hợp chất phytochemicals như kaempferol và apigenin có khả năng bảo vệ tế bào thận khỏi các tổn thương do gốc tự do và căng thẳng oxy hóa.
Súp lơ trắng
Súp lơ trắng rất giàu vitamin C, folate và chất xơ, có khả năng giúp thận và các cơ quan khác trong cơ thể hoạt động hiệu quả, nhịp nhàng.
Không những vậy, loại rau này còn sở hữu hàm lượng cao chất chống oxy hoá sulforaphane. Hợp chất này có thể bảo vệ thận khỏi hiện tượng tăng kali máu trong quá trình điều trị suy thận mạn.
Tỏi
Allicin trong tỏi có tác dụng tuyệt vời trong việc hạ đường huyết, chống viêm nhiễm, căng thẳng oxy hóa và bảo vệ thận. Tác dụng của hoạt chất này lên đường huyết và thận có thể tương đương hoặc tốt hơn Losartan – một loại thuốc do bác sĩ kê đơn.
Tuy nhiên, trong khi Losartan có khả năng làm tăng nồng độ kali máu, hàm lượng khoáng chất này trong tỏi lại ở mức tương đối an toàn. Vì vậy, bổ sung tỏi sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho chế độ dinh dưỡng, giải đáp thắc mắc người suy thận nên ăn gì.
Hành tây
Hành tây chứa nhiều các chất chống oxy hóa, đặc biệt là quercetin. Hợp chất này đã được chứng minh là có công dụng kiểm soát độc tố trong thận, bảo vệ thận khỏi tình trạng xơ hoá và sưng viêm.
Ngoài ra, hành tây và tỏi cũng là hai gia vị thay thế muối ăn, giúp người bệnh giảm hấp thụ natri từ thực đơn hàng ngày.
Táo
Táo rất giàu chất xơ, giúp loại bỏ các độc tố ngay tại hệ tiêu hoá, giảm tải cho chức năng thận. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong táo như vitamin C, quercetin và catechin cũng có khả năng bảo vệ và chữa lành các tế bào thận khỏi tổn thương và viêm nhiễm.
Việt quất
Bên cạnh quercetin, việt quất còn chứa anthocyanins – một nhóm chất chống oxy hoá có nhiều trong hoa quả màu tím, xanh và đỏ. Nhóm hợp chất này được chứng minh là có khả năng cải thiện chức năng thận, đặc biệt ở bệnh nhân suy thận mạn do tiểu đường.
Ngoài ra, hàm lượng protein, natri, kali, phốt pho trong việt quất cũng ở mức an toàn. Do đó, người bệnh có thể sử dụng loại quả này trong thực đơn ăn vặt hàng ngày.
Phúc bồn tử
Axit ellagic trong phúc bồn tử có khả năng ngăn chặn sự tiến triển của suy thận mạn bằng cách trung hòa gốc tự do và kháng viêm.
Bên cạnh đó, loại quả này cũng sở hữu hàm lượng cao vitamin C, folate, chất xơ và mangan, giúp củng cố hệ tiêu hoá và giảm tải lên hoạt động của thận.
Dâu tây
Vitamin C, anthocyanins, axit caffeic, catechin và quercetin là các chất và nhóm chất chống oxy hoá được tìm thấy trong dâu tây.
Những dưỡng chất này có tỷ lệ dinh dưỡng rất cao. Đặc biệt, hàm lượng vitamin C trong 100 g dâu tây có thể lên tới 56 mg, tương đương 60% giá trị dinh dưỡng hàng ngày. Vì vậy, bổ sung dâu tây trong các bữa ăn sẽ làm tăng khả năng chữa lành tổn thương ở thận và đẩy nhanh quá trình phục hồi.
