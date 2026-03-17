Nhóm thực phẩm nên kiêng cho người bị gan nhiễm mỡ
GĐXH - Gan nhiễm mỡ cần kiêng rượu bia, hạn chế đường, tinh bột tinh chế và chất béo bão hòa. Đồng thời, người bệnh nên ưu tiên rau xanh, trái cây ít đường, cá giàu omega-3 và đạm nạc để cải thiện chuyển hóa.
Rượu bia và đồ uống có cồn
Người bị gan nhiễm mỡ nên ngưng rượu bia hoàn toàn, kể cả khi bệnh thuộc nhóm không do rượu. Cồn làm tăng tích tụ triglyceride trong tế bào gan, thúc đẩy viêm và tăng nguy cơ tiến triển sang viêm gan nhiễm mỡ hoặc xơ gan nếu kéo dài.
Theo Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh gan Hoa Kỳ (AASLD), thay đổi lối sống bao gồm tránh rượu bia là nền tảng trong quản lý gan nhiễm mỡ.
Rượu bia ảnh hưởng đến gan theo nhiều cơ chế: Tăng tích mỡ trong gan: Cồn làm rối loạn chuyển hóa lipid, khiến mỡ tích tụ nhiều hơn trong tế bào gan.
Làm tăng men gan và viêm gan: Uống rượu dù ở mức "vừa phải" vẫn có thể khiến men gan kéo dài.
Đẩy nhanh tiến triển bệnh: Khi kết hợp với béo phì, đái tháo đường hoặc rối loạn mỡ máu, nguy cơ xơ gan tăng rõ rệt.
Chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa
Người bị gan nhiễm mỡ nên hạn chế tối đa chất béo bão hòa và tránh chất béo chuyển hóa. Đây là nhóm chất béo làm tăng tích tụ mỡ trong gan, đồng thời thúc đẩy đề kháng insulin – yếu tố cốt lõi trong cơ chế bệnh sinh của gan nhiễm mỡ không do rượu. Chế độ ăn giảm chất béo bão hòa giúp cải thiện mỡ gan và các chỉ số chuyển hóa.
Các nguồn thực phẩm cần hạn chế gồm: Mỡ động vật, da gà, thịt đỏ nhiều mỡ: Làm tăng LDL-cholesterol và triglyceride.
Bơ, kem, phô mai béo: Chứa nhiều chất béo bão hòa. Thực phẩm có dầu hydro hóa (bánh ngọt công nghiệp, margarine, snack đóng gói): Nguồn chất béo chuyển hóa làm tăng viêm và nguy cơ tim mạch.
Đồ chiên rán và thức ăn nhanh
Người bị gan nhiễm mỡ nên hạn chế đồ chiên rán và thức ăn nhanh vì nhóm thực phẩm này thường chứa nhiều chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và năng lượng dư thừa. Các thực phẩm này làm tăng tích lũy mỡ trong gan và cản trở mục tiêu giảm cân – yếu tố điều trị nền tảng theo khuyến cáo của Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh gan Hoa Kỳ (AASLD).
Các thực phẩm nên hạn chế gồm: Gà rán, khoai tây chiên, thực phẩm tẩm bột chiên ngập dầu: Hàm lượng chất béo cao, dễ làm tăng triglyceride.
Burger, pizza, xúc xích, thịt chế biến sẵn: Giàu calo và muối, làm nặng thêm chứng chuyển hóa.
Snack, bánh chiên công nghiệp: Thường chứa dầu chiên lại nhiều lần, làm tăng gánh nặng oxy hóa cho gan.
Đường bổ sung và fructose cao
Người bị gan nhiễm mỡ nên hạn chế đường bổ sung, đặc biệt là fructose. Fructose được chuyển hóa chủ yếu tại gan và có thể thúc đẩy quá trình tạo mỡ mới, làm tăng tích tụ triglyceride trong tế bào gan.
Theo Hiệp hội Gan châu Âu (EASL), việc giảm tiêu thụ đường tự do và đồ uống có đường là một phần quan trọng trong điều chỉnh lối sống ở bệnh nhân gan nhiễm mỡ không do rượu.
Các nguồn cần hạn chế gồm: Nước ngọt, trà sữa, nước tăng lực: Chứa nhiều siro bắp giàu fructose hoặc đường tinh luyện.
Bánh kẹo, kem, đồ tráng miệng ngọt: Làm tăng nhanh đường huyết và triglyceride.
Nước ép trái cây đóng chai: Dù từ trái cây nhưng thường chứa lượng đường cao và ít chất xơ.
Tinh bột tinh chế
Tinh bột tinh chế là nhóm thực phẩm nên hạn chế khi bị gan nhiễm mỡ vì dễ làm tăng đường huyết và thúc đẩy đề kháng insulin.
Khi đường huyết tăng nhanh, gan sẽ chuyển phần dư thừa thành mỡ dự trữ, góp phần làm nặng tình trạng nhiễm mỡ. Các hướng dẫn của AASLD nhấn mạnh kiểm soát carbohydrate tinh chế trong chiến lược điều chỉnh lối sống.
Các thực phẩm nên giảm gồm: Cơm trắng, bánh mì trắng, bún, phở làm từ bột tinh chế: Ít chất xơ, chỉ số đường huyết cao.
Bánh quy, bánh ngọt từ bột mì trắng: Kết hợp cả tinh bột tinh chế và đường bổ sung.
Cháo trắng ăn với số lượng lớn: Dễ làm tăng nhanh đường huyết sau ăn.
Người bệnh có thể thay thế bằng ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt hoặc giảm khẩu phần tinh bột trong mỗi bữa.
Nếu có kèm đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường, việc theo dõi đường huyết và HbA1c định kỳ là cần thiết để đánh giá hiệu quả điều chỉnh chế độ ăn.
Nội tạng và thịt đỏ nhiều mỡ
Người bị gan nhiễm mỡ nên hạn chế nội tạng động vật và thịt đỏ nhiều mỡ vì đây là nguồn giàu chất béo bão hòa và cholesterol. Việc tiêu thụ thường xuyên có thể làm tăng LDL-cholesterol, triglyceride và thúc đẩy tích tụ mỡ trong gan.
Theo khuyến cáo của Hiệp hội Gan châu Âu (EASL), chế độ ăn giảm chất béo bão hòa và ưu tiên đạm nạc có lợi cho kiểm soát bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.
Các thực phẩm nên hạn chế gồm: Gan, lòng, tim, cật động vật: Hàm lượng cholesterol cao, không phù hợp khi rối loạn mỡ máu đi kèm.
Thịt bò, heo nhiều mỡ, sườn, ba chỉ: Tăng gánh nặng chuyển hóa lipid tại gan.
Thịt chế biến sẵn (xúc xích, thịt xông khói): Vừa nhiều chất béo bão hòa vừa nhiều muối.
3 công thức chế biến đùi gà ngon đến nỗi ai từng thử cũng đều khen tuyệt vời!Ăn - 1 giờ trước
Đây là 3 công thức món ăn với thịt đùi gà ngon mà bạn có thể áp dụng để nấu cho gia đình thưởng thức. Chắc chắn, khi ăn mọi người đều sẽ hết lời khen ngợi!
Phần "ngon nhất" của con bò không phải thịt thăn hay sườn: Nếu bạn bắt gặp, đừng hỏi han gì, cứ mua về xào cần tây, cực ngon!Ăn - 12 giờ trước
Lưỡi bò nghe có vẻ "không đáng", nhưng thực chất nó là một loại thực phẩm tuyệt vời, giàu protein và ít chất béo.
Mẹ đảm hướng dẫn cách làm món ngon từ tai lợn thơm ngon, giòn sần sật, ăn cực đưa cơmĂn - 12 giờ trước
GĐXH – Chỉ với chiếc tai lợn cùng vài nguyên liệu đơn giản, dưới hướng dẫn của mẹ đảm Phạm Thanh Huệ, mọi người có thể làm được món ngon từ tai lợn thơm ngon, giòn sần sật, đưa cơm vô cùng dưới đây.
Khoai môn nghiền nhuyễn rồi hấp cùng xôi: Món ăn cực ngon miệng ai thử một lần cũng thích mêĂn - 16 giờ trước
Hôm nay chúng tôi chia sẻ với bạn thêm 1 công thức làm món ăn với khoai môn, đảm bảo rằng một khi đã thưởng thức thì sẽ không muốn ngừng ăn.
Bữa sáng khác lạ của Hà TăngĂn - 17 giờ trước
GĐXH - Tham khảo thực đơn đầy đủ dưỡng chất giúp giữ dáng, đẹp da của Hà Tăng.
Sáng tạo thực đơn với các món ăn từ chuối chín cực ngon, cực dễĂn - 21 giờ trước
GĐXH - Từ kem chuối mát lạnh, chuối hấp ngọt ngào đến bánh chuối yến mạch healthy… các món ăn hấp dẫn, dễ làm có trong bài viết dưới đây sẽ là câu trả lời cho câu hỏi chuối chín làm món gì ngon.
Loại rau cực tốt cho gan, người trung niên, người cao tuổi nên ănĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Chế độ dinh dưỡng hợp lý có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ gan hoạt động tốt hơn. Trong đó, các loại rau không chỉ là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, mà còn hỗ trợ giải độc gan.
Từ giờ đến hết tháng Giêng âm: Ăn 2 món quen thuộc này vừa tốt cho gan, vừa mang ý nghĩa mở vận đầu nămĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Từ sau Tết đến hết tháng Giêng âm lịch, nhiều người bắt đầu tìm đến những món ăn thanh nhẹ hơn để giúp cơ thể cân bằng trở lại.
Suy thận ăn gì? Gợi ý thực đơn 7 ngày dành cho người bệnh giúp kiểm soát tiến triển bệnh, giảm biến chứngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm tiến triển bệnh, kéo dài thời gian không phải chạy thận. Do đó, người bệnh suy thận nên ăn uống khoa học theo khuyến cáo của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.
Mùng 1 đầu tháng nên ăn và không nên ăn gì để may mắn cả tháng?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tín ngưỡng dân gian, mùng 1 đầu tháng thường ăn một số món mang ý nghĩa đem đến tài lộc, may mắn trong suốt cả tháng đó. Vậy bạn đã biết nên ăn gì vào mùng 1 đầu tháng chưa? Hãy đọc ngay bài viết dưới đây để nắm được câu trả lời.
Những bữa sáng nhanh gọn, đủ chất cho người bận rộnĂn
GĐXH - Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Thay vì việc ăn sáng ở các hàng quán, không kiểm soát được về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, chị em nội trợ hãy vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà với các món ngon theo gợi ý dưới đây.