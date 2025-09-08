Mới nhất
6 loại thực phẩm giàu kali nếu ăn đúng cách có thể giảm nguy cơ suy tim

Thứ hai, 10:28 08/09/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Không chỉ tốt cho tim mạch, 6 thực phẩm giàu kali này còn giúp ổn định huyết áp, giảm nguy cơ suy tim mà nhiều người chưa biết.

6 loại thực phẩm giàu kali nếu ăn đúng cách có thể giảm nguy cơ suy tim - Ảnh 1.

Infographic: 6 thực phẩm giàu kali giúp giảm nguy cơ suy tim, hỗ trợ ổn định huyết áp và tăng cường sức khỏe tim mạch.

6 loại thực phẩm giàu kali nếu ăn đúng cách có thể giảm nguy cơ suy tim - Ảnh 2.7 loại thực phẩm đại kỵ khi dùng thuốc tim mạch

GĐXH - Người bệnh tim mạch tuyệt đối không nên ăn 7 loại thực phẩm này vì có thể làm giảm tác dụng thuốc và gây nguy hiểm tính mạng.

6 loại thực phẩm giàu kali nếu ăn đúng cách có thể giảm nguy cơ suy tim - Ảnh 3.6 thói quen buổi sáng khiến tim ‘kêu cứu’ – bạn có đang mắc phải?

GĐXH - Ăn sáng nhiều dầu mỡ, căng thẳng, thức khuya dậy muộn… chính là kẻ thù âm thầm khiến nguy cơ bệnh tim ngày càng cao.

 

Bảo An
