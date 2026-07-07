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Thúy Diễm tuổi 40: 'Ai bầu như tôi, 6 tháng tăng 11 kg, chưa có dấu hiệu ngưng'

Thứ ba, 18:59 07/07/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Thúy Diễm cho biết, dù đã bước sang tháng thứ 7 thai kỳ cô vẫn bị những cơn ốm nghén hành hạ, vẫn thèm ăn liên tục khiến cân nặng tăng nhanh.

Mới đây, Thúy Diễm khiến nhiều người chú ý khi đăng tải dòng trạng thái "tìm kiếm đồng minh cho đỡ tủi thân" khi tiết lộ tình trạng mang bầu ở tuổi 40: Tăng cân, nghén nặng.

"Có ai như bầu tui không? Tròn 6 tháng, lên tròn 11 ký và chưa có dấu hiệu ngưng đâu. Dự kiến hiệp 2 này lên cỡ 30 ký", nữ diễn viên hài hước tiết lộ.

Cũng theo Thúy Diễm, dù đã mang thai ở tháng thứ 6 nhưng cô vẫn nghén lên nghén xuống, ói, mệt; thậm chí nghén mùi nặng như 3 tháng đầu: "Tôi vẫn bị nghén triền miên. Tôi sợ đủ loại mùi. Ngửi gì cũng thấy mùi khó chịu rồi ói thở hơi lên cả ngày".

Thúy diễm mang bầu ở tuổi 40: Tăng cân 11 kg và Hành trình nghén đầy hài hước - Ảnh 1.

Mang bầu lần hai ở tuổi 40, Thúy Diễm cảm nhận rõ sự thay đổi về thể lực so với lần đầu cách đây 8 năm. Vì vậy, cô quyết định dừng toàn bộ công việc để tập trung dưỡng thai. 

Thúy diễm mang bầu ở tuổi 40: Tăng cân 11 kg và Hành trình nghén đầy hài hước - Ảnh 2.

Ông xã cô là diễn viên Lương Thế Thành cũng chăm sóc vợ kỹ hơn so với trước.

Theo Thúy Diễm, những cơn nghén kéo dài khiến nhiều ngày cô chỉ nằm một chỗ. Thế nhưng mỗi khi khỏe hơn, cảm giác thèm ăn lại xuất hiện, khiến cô ăn nhiều hơn. Đó là lý do cô ốm nghén nhưng vẫn tăng cân nhanh và hiện tăng 11 kg so với trước khi mang thai.

"Nhưng trộm vía, mệt nhưng ăn vẫn đều nên cân nặng lên ầm ầm. Hành trình này còn dài, mẹ con mình cùng cố lên con nhé", cô tự động viên bản thân.

Dù đôi lúc giật mình khi đứng lên cân, Thúy Diễm không còn quá áp lực về ngoại hình. Sự động viên, cổ vũ của ông xã - diễn viên Lương Thế Thành - càng làm cô cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi lên cơn thèm ăn. Anh thường xuyên đưa vợ đi ăn, không ngại ra đường giữa đêm để tìm món cô thích và gần như ở bên cạnh cô toàn thời gian.

"Ba cũng gác hết mọi công việc để ở nhà với mấy mẹ con, trong bụng thật khoẻ, thật vui vẻ, bụ bẫm nha em bé yêu. Mẹ gác lại mọi niềm vui, công việc, mọi suy nghĩ, mọi điều tốt nhất dành cho em bé của mẹ", Thúy Diễm hạnh phúc chia sẻ.

Thúy diễm mang bầu ở tuổi 40: Tăng cân 11 kg và Hành trình nghén đầy hài hước - Ảnh 3.

Thúy Diễm được ông xã đưa đi du lịch trong những tháng giữa thai kỳ.

Trước đó, đúng dịp kỷ niệm 10 năm cưới, vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành chia sẻ niềm hạnh phúc khi gia đình sắp có thêm thành viên mới. 

Nhắn gửi đến em bé trong bụng, Thúy Diễm từng viết: "Con chính là sợi dây gắn kết tuyệt vời nhất của gia đình mình. Nhờ có con mà ba mẹ thêm thấu hiểu, thêm yêu thương và mạnh mẽ trưởng thành hơn mỗi ngày. Con mang đến cho gia đình mình một niềm hạnh phúc thật lớn lao và trọn vẹn. Ba mẹ chỉ mong con sẽ thật mạnh khỏe, bình an và đủ ngày đủ tháng để ba mẹ sớm được ôm con vào lòng nhé, con yêu".

Thúy Diễm sinh năm 1986, Lương Thế Thành sinh năm 1982, đều là gương mặt nổi bật của truyền hình phía Nam. Hai người từng kết hợp trong các phim: Trái tim hoa hồng, Rau muống tháng 9, Tôi yêu cô đơn, Ranh giới tình yêu, Sau bức tường lửa, Cát đỏ... Họ kết hôn năm 2016 và đón con đầu lòng tên Bảo Bảo hai năm sau đó.

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