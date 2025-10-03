Tiếp vụ học sinh đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Lộ diện đơn vị cung cấp thực phẩm
GĐXH - Hé lộ đơn vị cung cấp thực phẩm cho hai trường nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên mới xảy ra sự việc hàng loạt học sinh đau bụng, nôn ói sau bữa ăn.
Hé lộ đơn vị cung cấp thực phẩm
Liên quan đến sự việc hàng loạt học sinh đau bụng, nôn ói sau bữa ăn ở các trường nội trú Ba Bể và Chợ Mới chiều 3/10, trao đổi với PV Báo Sức khỏe & Đời sống, một lãnh đạo Phòng Vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị cung cấp thực phẩm là hộ kinh doanh Huyền Cư (Hộ kinh doanh Phạm Văn Cư).
"Nhà trường tổ chức bán trú, họ tự nấu nhưng mua thực phẩm từ bên ngoài. Cả hai trường: Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Ba Bể và Trường PTDT Nội trú THCS Chợ Mới đều do hộ kinh doanh Huyền Cư, có địa chỉ ở tỉnh Thái Nguyên, cung cấp thực phẩm. Đơn vị này hiện cung cấp cho hàng chục trường học trong tỉnh. Họ có giấy tờ đầy đủ, nhưng việc nấu nướng do nhà trường tự thực hiện, không rõ đảm bảo vệ sinh thế nào", vị này cho biết.
Khi PV đặt câu hỏi, "đây có phải Công ty TNHH Huyền Cư ở Phổ Yên (cũ) không?", lãnh đạo Phòng Vệ sinh an toàn thực phẩm thông tin thêm: "Công ty Huyền Cư, nhưng họ có hai pháp nhân: một là Công ty TNHH, hai là hộ kinh doanh. Hợp đồng với hai trường nội trú trên ký kết dưới danh nghĩa hộ kinh doanh".
Học sinh trường nội trú ở Thái Nguyên đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn
Ngày 3/10, nguồn tin của PV cho biết, tối 1/10, tại xã Chợ Rã và xã Thanh Thịnh (tỉnh Thái Nguyên) xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến hàng chục học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn và đi ngoài.
Cụ thể, tại xã Chợ Rã, tối 1/10, 65 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Ba Bể xuất hiện triệu chứng đau bụng từng cơn, buồn nôn, nôn, đi ngoài phân lỏng sau bữa ăn ở bếp tập thể.
Theo điều tra ban đầu của Trung tâm Y tế huyện Ba Bể, bữa trưa tại trường gồm: cơm trắng, canh mướp, giò chả, thịt gà rang gừng nghệ. Bữa tối gồm: cơm trắng, thịt lợn luộc, canh bầu, bí đỏ xào và bữa phụ sữa tươi Mộc Châu (khoảng 19h30). Trung tâm Y tế đã lấy mẫu thức ăn và bệnh phẩm để xét nghiệm.
Sáng 3/10, ông Triệu Anh Chư – Chủ tịch UBND xã Chợ Rã, cho biết: "Sự việc phát hiện vào tối 1/10. Sau khi xảy ra, các đơn vị y tế đã lấy mẫu đi xét nghiệm để xác định nguyên nhân. Công an cũng đã vào cuộc. Xã đã có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh Thái Nguyên".
"Tổng cộng có 65 em học sinh có biểu hiện và được đưa vào Trung tâm Y tế khám, sàng lọc. Các em được theo dõi, một số trường hợp nặng sẽ được kiểm tra và điều trị", ông Chư nói thêm.
Hai trường nội trú nơi xảy ra sự việc.
Tại xã Thanh Thịnh, sau khi ăn bữa tối tại Trường PTDT Nội trú THCS Chợ Mới (khoảng 18h30 ngày 1/10), một số học sinh có biểu hiện mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn và đi ngoài phân lỏng.
Số học sinh bị ảnh hưởng khoảng 45 em, trong đó 14 em phải nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế Chợ Mới.
Ông Phan Đức Luận – Chủ tịch UBND xã Thanh Thịnh xác nhận: "Tối 1/10, xã nhận được thông tin nghi ngộ độc thực phẩm ở Trường PTDT Nội trú THCS Chợ Mới. Hiện sức khỏe các em đã ổn định. Một số em được đưa xuống Trung tâm Y tế Chợ Mới, nay cơ bản ổn, chỉ cần theo dõi thêm. Trung tâm Y tế cũng đã báo cáo Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên".
"Trong bữa ăn hôm đó có 278 em, tuy nhiên chỉ hơn 40 em có biểu hiện. Sở Y tế đã lấy mẫu thực phẩm ngày 1 và 2/10 để kiểm nghiệm. Còn về đơn vị cung cấp, phải hỏi nhà trường", ông Luận cho biết.
Liên quan đến vụ việc, ông Đỗ Trọng Vũ – Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên cho biết: "Sở đã tiếp nhận thông tin, chỉ đạo xử lý và báo cáo UBND tỉnh. Hiện tại, tất cả các cháu đều ổn, chuẩn bị ra viện".
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.
