Tierra Diamond đầu tư du thuyền sang trọng, mang đến giá trị vượt tầm

Trước thềm kỷ niệm 10 năm thành lập, Tierra Diamond tiếp tục khẳng định hướng đi khác biệt trong ngành trang sức Việt Nam khi đầu tư hẳn một chiếc du thuyền tư nhân nhằm nâng tầm trải nghiệm khách hàng. Đây là chiến lược hiếm gặp và táo bạo trên thị trường, thể hiện mong muốn chuyển dịch của thương hiệu từ một thương hiệu trang sức kim cương sang một đơn vị tiên phong xây dựng phong cách sống và theo đuổi chuẩn mực dịch vụ cao hơn.

Tierra Diamond mang đến dịch vụ thưởng lãm bằng du thuyền riêng tư cho các khách hàng cao cấp.

Tierra không chỉ đầu tư vào sản phẩm mà còn quan tâm đến toàn bộ hành trình cảm xúc của khách hàng. Với du thuyền riêng tư và sang trọng, Tierra mang đến một hình thức trải nghiệm mới: một buổi cầu hôn với không gian chỉ thuộc về hai người, được thiết kế trọn vẹn từ bối cảnh đến cách bài trí, giúp khách hàng có được khoảnh khắc khó quên và phản ánh được phong cách sống cao cấp mà khó nơi nào có thể tái hiện.

Tierra chuẩn bị chỉn chu từ bài trí đến ẩm thực nhằm mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhất.

Trên du thuyền, cặp đôi sẽ sở hữu không gian hoàn toàn riêng tư mang phong cách tinh giản nhưng sang trọng, phù hợp cho một buổi chụp hình, quay phim hay khoảnh khắc trao nhẫn. Cặp đôi cũng có thể mời một số bạn bè thân thiết cùng tham dự để tăng thêm sự vui vẻ và ấm cúng. Ánh hoàng hôn trên sông Sài Gòn phản chiếu trên mặt nước tạo ra không gian và bối cảnh lý tưởng để chiếc nhẫn tỏa sáng và biến mọi cảm xúc trở nên chân thật hơn. Tierra đầu tư chỉn chu từ hoa, rượu cho đến lộ trình và thời lượng trải nghiệm, bắt trọn thời điểm đẹp nhất trong ngày đều được sắp đặt có chủ đích để mỗi cặp đôi có được một nghi thức cầu hôn vừa tinh tế vừa mang dấu ấn cá nhân.

Với sự đầu tư du thuyền, Tierra vượt lên cả một đơn vị buôn bán trang sức để trở thành cái tên tiên phong trong kiến tạo trải nghiệm độc bản.

Với dịch vụ cộng thêm này, khách hàng không chỉ nhận được sản phẩm tinh xảo và chất lượng, mà còn được trao cơ hội tạo nên một khoảnh khắc xứng tầm, trọn vẹn và đẹp đúng nghĩa của sự sang trọng đương đại.

Sự ra đời của du thuyền cũng đánh dấu bước đi chiến lược của Tierra trong việc thiết lập chuẩn mực mới cho ngành trang sức cưới Việt Nam: không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn xây dựng trải nghiệm trọn vẹn xung quanh khoảnh khắc trao gửi. Với Tierra, chiếc nhẫn là biểu tượng; còn cách nó được trao đi mới là giá trị tạo nên ký ức lâu dài.

Du thuyền tư hữu mang dấu ấn đặc trưng của Tierra sẽ sớm được đưa vào hoạt động trong thời gian sắp tới.

Trong thời gian tới, du thuyền độc quyền của Tierra sẽ được vận hành như một đặc quyền giới hạn dành cho khách hàng cao cấp của Tierra. Đây là bước tiến quan trọng giúp thương hiệu tiến gần hơn đến nhóm khách hàng thượng lưu, đồng thời góp phần đưa trang sức Việt vươn đến một vị thế mới trên bản đồ xa xỉ khu vực.

Doanh nghiệp tự giới thiệu