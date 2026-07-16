Miễn lệ phí đăng ký, cấp biển ô tô, xe máy nếu tích hợp đủ những loại giấy tờ này trên VNeID

Chính thức từ ngày 15.8.2026 đến ngày 28.2.2027 Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số được Chính phủ ban hành chính thức có hiệu lực. Khi đó, công dân được hưởng các chính sách trong nghị quyết là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID.

Căn cứ theo nghị quyết, nếu công dân tích hợp thành công Giấy chứng nhận đăng ký xe của phương tiện và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID; thực hiện đăng ký cấp đổi, cấp lại, đăng ký tạm thời phương tiện giao thông qua dịch vụ công trực tuyến thì được miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Đối với xe ô tô, xe mô tô, giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, giảm 100% mức mức thu lệ phí trước bạ đối với xe mô tô khi đăng ký quyền sở hữu đối với công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Lưu ý mức giảm này chỉ áp dụng 1 lần duy nhất trong 1 năm, tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Đồng thời, thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế và đáp ứng một trong các điều kiện sau: Đã tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID thông tin mã số thuế cá nhân, thông tin đăng ký xe, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản.

Nghị quyết trên cũng nêu rõ, công dân là người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số hoặc đối tượng khác được hưởng các chính sách khuyến khích khác, thì được áp dụng mức ưu đãi cao nhất.