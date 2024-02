Tiểu thương "khóc ròng" vì hoa ế trong ngày lễ Tình nhân

Ngày lễ Tình nhân Valentine là một ngày quan trọng trong năm dành cho những cặp đôi yêu nhau. Nhiều tuyến đường bày bán hoa tại TPHCM đã chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ khách hàng từ 1-2 ngày trước đó.

Tuy nhiên, một số tiểu thương cho biết, cả ngày mới chỉ bán được 100.000 - 300.000 đồng vì lý do người dân về quê ăn Tết chưa trở lại thành phố học tập và làm việc khiến lượng người mua giảm.

Tại khu vực đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn qua địa bàn quận 1 và quận 5), đường 3/2 (quận 10)… và nhiều nơi bày bán hoa cho ngày lễ Tình nhân vắng khách.

Trước tình hình ế ẩm, nhiều tiểu thương đã áp dụng các biện pháp giảm giá, khuyến mãi để thu hút khách hàng nhưng vẫn không khả quan.

Các loại hoa được bày bán đa dạng, nhiều nhất là hoa hồng, hoa hồng có giá từ 50.000 - 500.000 đồng/bó, tùy loại.

Hoa hồng được coi là biểu tượng của tình yêu, hoa hồng thường được bán rất nhiều trong dịp Valentine. Ngoài hoa hồng, người dân còn bày bán: gấu bông, hoa sáp, hoa đan, chocolate…

Vào ngày lễ Tình nhân, các cặp đôi yêu nhau dành tặng cho đối phương những món quà, tấm thiệp thể hiện tình cảm của mình. Đặc trưng nhất là món quà mang màu đỏ như hoa hồng hoặc có hương vị ngọt ngào như chocolate.

''Tranh thủ đi làm về tôi mua tặng bà xã một bông hoa làm quà. Những năm trước gia đình chúng tôi đi du lịch, năm nay ngày lễ Tình nhân đúng dịp Tết nên ở nhà'', ông Hoàng (56 tuổi, quận 5) chia sẻ.

''Năm nay nhà tôi bán 2 chỗ cho khách, tôi nghĩ đợt này vắng khách nên cũng nhập hoa ít. Ế quá nên nhà tôi chia ra, con tôi bán một chỗ, tôi bán một chỗ, để nhanh hết số hoa nhập về'', bà Nguyễn Phương Hồng (51 tuổi, quận 8) nói.

Trước đó, tại khu vực chợ đầu mối hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) cũng trong tình trạng vắng khách tham quan và mua sắm. Chợ hoa được biết đến là một địa điểm phổ biến trong việc mua hoa tươi để tặng nhau trong các dịp lễ, Tết.

Một số lý do khiến thị trường hoa dịp lễ Tình nhân ế ẩm chủ yếu được cho là do sự thay đổi trong thói quen mua sắm và tặng quà trong ngày lễ Tình nhân của các bạn trẻ và một phần do người dân đã về quê ăn Tết chưa trở lại TPHCM.

''Trước dịp lễ Tình nhân một ngày tôi bày đồ ra để bán, năm nay chán quá, bán từ hôm qua đến nay còn chưa được 300.000 đồng'', chị Kim Dung (30 tuổi, Đồng Tháp) chia sẻ.

Với mong muốn bán được nhiều hàng, một số tiểu thương chọn những món quà tặng ấn tượng và đẹp mắt để bày bán cho khách.

Thị trường quà tặng Valentine ảm đạm, lý do là gì? Người buôn hàng quà tặng Valentine cho biết lượng khách mua hàng giảm đáng kể vì ngày lễ tình nhân năm nay trùng vào mùng 5 Tết, thời điểm mọi người chuẩn bị đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ dài.