Tiểu thuyết 'Chuyện của mặt trời' gây ám ảnh với số phận những phụ nữ bị bán ra nước ngoài

Nối tiếp mạch cảm hứng về thân phận của những người phụ nữ, những "kiếp đàn bà", Chuyện của mặt trời thực sự ám ảnh khi khắc họa số phận của những người phụ nữ nông thôn trong dòng chảy dữ dội của xã hội đương đại. Tác phẩm mở đầu bằng bước chân non nớt của Ngoãn - cô gái quê ngây thơ lần đầu đi xa cùng người mình thương, để rồi từ giấc mơ giản dị rơi thẳng vào tấn bi kịch trần gian khi bị lừa bán như một món hàng nơi đất khách quê người. Hành trình của Ngoãn, từ ánh sáng rực rỡ đến bóng tối khép chặt, là câu chuyện vừa riêng tư vừa mang tính biểu tượng cho bao kiếp người bị chà đạp trong nghịch cảnh.

Văn phong của tác giả Ngọc Trần vừa mộc mạc, giàu chi tiết đời sống, vừa sắc sảo trong việc miêu tả tâm lý nhân vật đã tạo nên một không khí thân thuộc mà nhức nhối. Nhân vật được khắc họa có chiều sâu, từ Ngoãn, Ngoan, đến những bóng dáng phụ nữ làng quê khác… nỗi đau mà mỗi người phụ nữ đó đang mang trong mình như một mảnh bi kịch riêng, góp vào bản hợp xướng thân phận nổi chìm u trầm nhưng nhân bản.

Tác giả Ngọc Trần ký tặng sách cho độc giả.

Theo tác giả, "Chuyện của mặt trời" lấy cảm hứng từ nhiều câu chuyện mình trải qua thời ấu thơ, với những thương nhớ đồng quê da diết và những trăn trở, băn khoăn về số phận người hàng xóm, đã từ lâu không còn nhớ mặt. Vì vậy, có rất nhiều câu chuyện thật, nỗi đau thật ẩn giấu trong từng con chữ, dễ chạm đến trái tim độc giả.

Tiểu thuyết của Ngọc Trần chỉ tầm 200 trang nhưng rất nhiều cú twist, diễn biến dồn dập, không khí truyện đặc quánh, nhiều lúc khó thở nhưng cái kết mở ra rất nhiều tươi sáng, tràn ngập ánh dương, cho người ta niềm tin vào ánh sáng, vào tính thiện trong đời.

"Chuyện của mặt trời" không chỉ là câu chuyện về một cô gái, mà còn là câu chuyện về thân phận những người phụ nữ yếu thế, về ánh sáng nhiều khi tắt lịm trước khi kịp bừng lên. Với nghệ thuật kể chuyện chặt chẽ, văn phong linh hoạt và cảm hứng nhân đạo thấm đẫm, tác phẩm chắc chắn sẽ để lại dư âm lâu dài trong lòng bạn đọc.

Hoạ sĩ Bùi Thanh Phương, con trai danh họa Bùi Xuân Phái đã vẽ chân dung tác giả Ngọc Trần để in bìa sách.

Ngọc Trần từng là nhà báo có kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực văn hoá, giải trí. Ngoài tập truyện ngắn đầu tay "Ngày mai có khi là kiếp sau" (2021), chị từng có tác phẩm giành giải 3 cuộc thi Từ Trong Ký Ức của báo Người lao động, được đăng trong tuyển tập cùng tên, tác phẩm được tuyển chọn vào tập truyện ngắn Cánh Chim Tự Do của tổ chức phi chính phủ CSAGA, truyện ngắn, thơ đăng tải trên các báo Văn nghệ Việt Nam, Văn nghệ TPHCM, Phụ nữ Thủ đô…

Với tiểu thuyết "Chuyện của mặt trời", Ngọc Trần làm đậm nét thêm khả năng khai thác những số phận nhiều ẩn ức, chìm nổi, nhiều góc khuất… trong xã hội qua lối viết nữ tính nhưng rất sắc sảo, "bén ngọt" đầy cuốn hút. Tuy nhiên các tác phẩm của Ngọc Trần vẫn luôn hướng về miền tươi sáng, hy vọng, như cuộc sống dù đêm đen có dài đến đâu thì ánh mặt trời vẫn luôn thức dậy và đem ánh sáng chan hòa đến tất cả.