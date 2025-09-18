Tiểu thuyết 'Chuyện của mặt trời' gây ám ảnh với số phận những phụ nữ bị bán ra nước ngoài
GĐXH - Tiểu thuyết "Chuyện của mặt trời" gây ám ảnh với số phận những người phụ nữ nông thôn bị lừa bán, nhưng vẫn thắp lên ánh sáng của niềm tin và hy vọng...
Nối tiếp mạch cảm hứng về thân phận của những người phụ nữ, những "kiếp đàn bà", Chuyện của mặt trời thực sự ám ảnh khi khắc họa số phận của những người phụ nữ nông thôn trong dòng chảy dữ dội của xã hội đương đại. Tác phẩm mở đầu bằng bước chân non nớt của Ngoãn - cô gái quê ngây thơ lần đầu đi xa cùng người mình thương, để rồi từ giấc mơ giản dị rơi thẳng vào tấn bi kịch trần gian khi bị lừa bán như một món hàng nơi đất khách quê người. Hành trình của Ngoãn, từ ánh sáng rực rỡ đến bóng tối khép chặt, là câu chuyện vừa riêng tư vừa mang tính biểu tượng cho bao kiếp người bị chà đạp trong nghịch cảnh.
Văn phong của tác giả Ngọc Trần vừa mộc mạc, giàu chi tiết đời sống, vừa sắc sảo trong việc miêu tả tâm lý nhân vật đã tạo nên một không khí thân thuộc mà nhức nhối. Nhân vật được khắc họa có chiều sâu, từ Ngoãn, Ngoan, đến những bóng dáng phụ nữ làng quê khác… nỗi đau mà mỗi người phụ nữ đó đang mang trong mình như một mảnh bi kịch riêng, góp vào bản hợp xướng thân phận nổi chìm u trầm nhưng nhân bản.
Theo tác giả, "Chuyện của mặt trời" lấy cảm hứng từ nhiều câu chuyện mình trải qua thời ấu thơ, với những thương nhớ đồng quê da diết và những trăn trở, băn khoăn về số phận người hàng xóm, đã từ lâu không còn nhớ mặt. Vì vậy, có rất nhiều câu chuyện thật, nỗi đau thật ẩn giấu trong từng con chữ, dễ chạm đến trái tim độc giả.
Tiểu thuyết của Ngọc Trần chỉ tầm 200 trang nhưng rất nhiều cú twist, diễn biến dồn dập, không khí truyện đặc quánh, nhiều lúc khó thở nhưng cái kết mở ra rất nhiều tươi sáng, tràn ngập ánh dương, cho người ta niềm tin vào ánh sáng, vào tính thiện trong đời.
"Chuyện của mặt trời" không chỉ là câu chuyện về một cô gái, mà còn là câu chuyện về thân phận những người phụ nữ yếu thế, về ánh sáng nhiều khi tắt lịm trước khi kịp bừng lên. Với nghệ thuật kể chuyện chặt chẽ, văn phong linh hoạt và cảm hứng nhân đạo thấm đẫm, tác phẩm chắc chắn sẽ để lại dư âm lâu dài trong lòng bạn đọc.
Ngọc Trần từng là nhà báo có kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực văn hoá, giải trí. Ngoài tập truyện ngắn đầu tay "Ngày mai có khi là kiếp sau" (2021), chị từng có tác phẩm giành giải 3 cuộc thi Từ Trong Ký Ức của báo Người lao động, được đăng trong tuyển tập cùng tên, tác phẩm được tuyển chọn vào tập truyện ngắn Cánh Chim Tự Do của tổ chức phi chính phủ CSAGA, truyện ngắn, thơ đăng tải trên các báo Văn nghệ Việt Nam, Văn nghệ TPHCM, Phụ nữ Thủ đô…
Với tiểu thuyết "Chuyện của mặt trời", Ngọc Trần làm đậm nét thêm khả năng khai thác những số phận nhiều ẩn ức, chìm nổi, nhiều góc khuất… trong xã hội qua lối viết nữ tính nhưng rất sắc sảo, "bén ngọt" đầy cuốn hút. Tuy nhiên các tác phẩm của Ngọc Trần vẫn luôn hướng về miền tươi sáng, hy vọng, như cuộc sống dù đêm đen có dài đến đâu thì ánh mặt trời vẫn luôn thức dậy và đem ánh sáng chan hòa đến tất cả.
'Có anh, nơi ấy bình yên' tập 29: Trang trại lợn Hồng Phát bị bắt quả tang đang xả thải gây ô nhiễmXem - nghe - đọc - 15 giờ trước
GĐXH - Trong tập 29 "Có anh, nơi ấy bình yên", người dân xã Tiên Phong bắt quả tang trang trại lợn Hồng Phát xả thải trái phép ra môi trường.
Chương trình 'Gia đình Haha' kết thúc sau chuyến ghé thăm nhà Bùi Công Nam tại Đắk LắkXem - nghe - đọc - 15 giờ trước
GĐXh - Trong tập 15 (tập cuối) "Gia đình Haha", khán giả được dịp ghé thăm nhà của Bùi Công Nam tại Đắk Lắk để hiểu hơn về cuộc sống bản địa.
'Cách em 1 milimet' tập 6: Quyên khát khao sống dù tỷ lệ phẫu thuật tim 10% thành côngXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Trong tập 6 "Cách em 1 milimet", bác sĩ nói với bố mẹ Quyên rằng ông bà phải cân nhắc rất kỹ trong việc phẫu thuật tim cho cô bé vì tỷ lệ thành công chỉ là 10%.
Sơn Tùng M - TP khuấy đảo sân khấu sinh viên Hà Nội với intro mới chất lừXem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Sơn Tùng M-TP và các nghệ sĩ tạo nên bữa tiệc âm nhạc bùng nổ cho sinh viên Hà Nội.
Tối nay, Noo Phước Thịnh, Vinh Khuất và Vũ Cát Tường biểu diễn tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh, RHYDER, Vinh Khuất sẽ biểu diễn tại đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" được tổ chức vào tối 20/9.
Sẽ có sân khấu lãng mạn trong đêm nhạc 'Secret Garden Live in Vietnam’Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Đạo diễn Phạm Hoàng Nam cho biết ông sẽ cố gắng kết hợp được văn hóa của Việt Nam và phương Tây trong đêm nhạc "Secret Garden Live in Vietnam’.
'Cách em 1 milimet' mới nhất (tập 6): Tú tìm cách lo cho Quyên vượt qua bệnh timXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 6 "Cách em 1 milimet", Quyên bị bệnh tim, Tú gặp các bạn để góp tiền lo cho bạn vì không muốn những người thân thiết phải chuyển đi nơi khác.
'Ơn nghĩa sinh thành 2025': Lan toả thông điệp ý nghĩa mùa Vu lanXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Được tổ chức thường niên từ năm 2017 đến nay, chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu cha mẹ trong mùa Vu lan với chủ đề "Ơn nghĩa sinh thành 2025" là một hoạt động ý nghĩa để tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống ngàn đời của dân tộc.
'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 29): Bằng cảnh báo Thiếu tá Huy nên có dự liệu cho mình ở thời diểm 'nhạy cảm'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 29 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng bị vợ phát hiện là kẻ cơ hội, thao túng nhiều chuyện trong xã.
Nhà báo Diễm Quỳnh: Xem 'Tử chiến trên không', tôi vượt qua nỗi sợ bản năngXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Nhà báo Diễm Quỳnh đã chia sẻ chị thường không "sẵn lòng" mua vé xem phim hành động nhưng khi xem "Tử chiến trên không", chị đã thay đổi suy nghĩ này.
Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 670 tỷ đồng, tiếp tục ẵm ngôi vương phòng véXem - nghe - đọc
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng sau gần một tháng công chiếu.