Bão Matmo đang tiến vào bờ biển Móng Cái, gió giật cấp 15
Dự báo tối nay khi hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, bão Matmo vẫn mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Cơ quan khí tượng nâng mức dự báo gió mạnh nhất trên đất liền lên cấp 10, giật cấp 13 ở một số xã/phường của Quảng Ninh.
Nước dâng, sóng lớn ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng từ chiều tối nay
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 5/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.
Đến 1 giờ ngày 6/10, bão số 11 ở vào khoảng 21,7 độ vĩ Bắc – 108,3 độ kinh Đông, trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc). Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20–25 km/h, cường độ gió giảm xuống cấp 10, giật cấp 13. Phạm vi gió mạnh từ cấp 6 trở lên nằm ở khu vực phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Bắc và phía Tây kinh tuyến 113 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cũng như đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn và phía Đông tỉnh Cao Bằng.
Đến 13 giờ cùng ngày (6/10), bão di chuyển tiếp theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h, đi sâu vào khu vực vùng núi phía Bắc và suy yếu dần. Lúc này, tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ vĩ Bắc – 106,4 độ kinh Đông, cường độ giảm xuống cấp 6, giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh từ cấp 6 trở lên mở rộng đến phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Bắc và phía Tây kinh tuyến 110 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai vẫn ở cấp 3, ảnh hưởng chủ yếu đến Bắc Vịnh Bắc Bộ, đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn và khu vực phía Đông tỉnh Cao Bằng.
Đến 1 giờ ngày 07/10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 20 km/h, đi sâu vào vùng núi phía Tây Bắc Bộ và suy yếu thành vùng áp thấp, với cường độ gió dưới cấp 6, kết thúc quá trình hoạt động của bão số 11.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).
Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0m, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).
Nước dâng và ngập lụt ven biển: Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối ngày 5/10.
Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.
Cảnh báo mưa lớn, dông lốc do bão
Từ đêm 5/10 đến trưa ngày 6/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12. (Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.
Các xã/phường khu vực phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13; khu vực các xã/phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và khu vực ven biển Tp. Hải Phòng khả năng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; khu vực các xã/phường ven biển tỉnh Hưng Yên và khu vực các xã vùng biên giới phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn có khả năng có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ) và khu vực phía Đông của tỉnh Cao Bằng khả năng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.
Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h); khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.
Khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ gần sáng 06/10 đến hết ngày 07/10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
Tháng 10 phú quý vây quanh: 4 con giáp làm ăn thuận lợi, tài lộc bùng nổĐời sống - 45 phút trước
GĐXH - Tháng 10 không chỉ là khoảnh khắc giao mùa mà còn là giai đoạn đánh dấu bước chuyển vận khí mạnh mẽ. Theo tử vi, thời điểm này mở ra nhiều cơ hội thăng hoa về sự nghiệp, tài lộc và cả tình cảm cho một số con giáp đặc biệt.
Hà Nội lên kịch bản 4 cấp độ chống bão Matmo, liệu có thoát cảnh 'phố biến thành sông'?Thời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Sau trận lụt lịch sử do bão số 10 gây ra khiến nhiều khu vực chìm trong nước gần một tuần, Sở Xây dựng Hà Nội đã khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết với 3 kịch bản, 4 cấp độ ứng phó với bão số 11 (Matmo). Kế hoạch được kỳ vọng sẽ giúp Thủ đô không tái diễn cảnh hỗn loạn, tê liệt vì ngập úng.
Bộ GD&ĐT nêu 9 biện pháp ngăn chặn việc lạm thu đầu năm họcXã hội - 1 giờ trước
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng, Bộ đã đề ra 9 nhóm giải pháp ngắn hạn và dài hạn để chấn chỉnh tình trạng lạm thu vào đầu năm học.
Ngày mai (6/10), học sinh Hà Nội được nghỉ học để bảo đảm an toàn trước bão số 11Thời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Chiều 5/10, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học trực thuộc về việc cho học sinh nghỉ học ngày 06/10/2025 (thứ Hai) nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ ngành giáo dục trước cơn bão số 11.
Công an Điện Biên khởi tố Facebooker "Thủy Tẹt Bé Nhỏ" về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'Xã hội - 4 giờ trước
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố bị can, tạm giam đối với Nông Thị Thu Thủy (Facebooker Thủy Tẹt Bé Nhỏ) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Giới hạn nguyện vọng xét tuyển đại học từ năm 2026, người trong cuộc nói gì?Xã hội - 4 giờ trước
Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về đề xuất giới hạn nguyện vọng xét tuyển đại học (tối đa 5 hoặc 10) từ năm 2026, nhằm giải quyết vấn đề 7,6 triệu nguyện vọng "ảo" và thúc đẩy cam kết nghề nghiệp nghiêm túc. Đề xuất này gây ra lo lắng về việc giảm cơ hội đỗ của học sinh.
Đón Trung Thu cùng các em học sinh nghèo Thanh Hóa và Ninh BìnhXã hội - 6 giờ trước
Ngày 4/10/2025, Viện Phát triển văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã chung tay cùng các mạnh thường quân tổ chức chương trình "Trung Thu cho em 2025" tại phường Đông Hoa Lư, phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình và phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa.
Vi phạm điều này khi đi khám chữa bệnh sẽ bị thu hồi thẻ bảo hiểm y tế ngay lập tứcĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Khi đi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ. Tuy nhiên, có những trường hợp sẽ bị thu hồi, tạm giữ hoặc tạm khóa giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi vi phạm.
Thi THPT trên máy tính từ 2027: Cú hích chuyển đổi số giáo dục Việt NamXã hội - 7 giờ trước
Từ năm 2027, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) sẽ chuyển sang thi trên máy tính. Đây là bước tiến lớn trong chuyển đổi số giáo dục, nhưng cũng đặt ra thách thức về hạ tầng, bảo mật và sự chuẩn bị của học sinh, giáo viên.
Ô tô bị tàu hỏa tông lật ngửa, một người nhập việnXã hội - 7 giờ trước
Tàu khách AH2 chạy qua phường Trường Vinh (Nghệ An) bất ngờ tông trúng xe bán tải băng qua lối dân sinh. Cú va chạm mạnh khiến ô tô lật ngửa, một người bị thương, tuyến đường sắt Bắc - Nam tê liệt gần một giờ.
Phát hiện thi thể người phụ nữ tại khu vực cảng cá ở HuếThời sự
GĐXH - Sau khi phát hiện thi thể, lực lượng chức năng ở Huế phối hợp để vớt đưa lên bờ đồng thời thông báo tìm người thân.