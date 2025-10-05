Bão Matmo đang tiến vào bờ biển Móng Cái, gió giật cấp 15

Nước dâng, sóng lớn ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng từ chiều tối nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 5/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Bão Matmo đang tiến vào Vịnh Bắc Bộ, khu vực Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh.

Đến 1 giờ ngày 6/10, bão số 11 ở vào khoảng 21,7 độ vĩ Bắc – 108,3 độ kinh Đông, trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc). Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20–25 km/h, cường độ gió giảm xuống cấp 10, giật cấp 13. Phạm vi gió mạnh từ cấp 6 trở lên nằm ở khu vực phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Bắc và phía Tây kinh tuyến 113 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cũng như đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn và phía Đông tỉnh Cao Bằng.

Đến 13 giờ cùng ngày (6/10), bão di chuyển tiếp theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h, đi sâu vào khu vực vùng núi phía Bắc và suy yếu dần. Lúc này, tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ vĩ Bắc – 106,4 độ kinh Đông, cường độ giảm xuống cấp 6, giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh từ cấp 6 trở lên mở rộng đến phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Bắc và phía Tây kinh tuyến 110 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai vẫn ở cấp 3, ảnh hưởng chủ yếu đến Bắc Vịnh Bắc Bộ, đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn và khu vực phía Đông tỉnh Cao Bằng.

Đến 1 giờ ngày 07/10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 20 km/h, đi sâu vào vùng núi phía Tây Bắc Bộ và suy yếu thành vùng áp thấp, với cường độ gió dưới cấp 6, kết thúc quá trình hoạt động của bão số 11.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0m, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Nước dâng và ngập lụt ven biển: Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối ngày 5/10.

Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Cảnh báo mưa lớn, dông lốc do bão

Từ đêm 5/10 đến trưa ngày 6/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12. (Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Các xã/phường khu vực phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13; khu vực các xã/phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và khu vực ven biển Tp. Hải Phòng khả năng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; khu vực các xã/phường ven biển tỉnh Hưng Yên và khu vực các xã vùng biên giới phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn có khả năng có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ) và khu vực phía Đông của tỉnh Cao Bằng khả năng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h); khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ gần sáng 06/10 đến hết ngày 07/10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.