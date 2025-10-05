Mới nhất
Ngày mai (6/10), học sinh Hà Nội được nghỉ học để bảo đảm an toàn trước bão số 11

Chủ nhật, 17:21 05/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Chiều 5/10, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học trực thuộc về việc cho học sinh nghỉ học ngày 06/10/2025 (thứ Hai) nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ ngành giáo dục trước cơn bão số 11.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10,  bão số 11 khiến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương. 

Chiều 5/10,  UBND TP Hà Nội cho biết, để chủ động ứng phó với mưa bão, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị tạm dừng dạy học trực tiếp trong ngày 6/10 và chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến. Đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết để có biện pháp xử lý linh hoạt trong những ngày tiếp theo.

Học sinh Hà Nội nghỉ học để bảo đảm an toàn trước bão số 11 - Ảnh 1.

Chiều 5/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có thông báo gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học trực thuộc về việc cho học sinh nghỉ học ngày 06/10/2025 (thứ Hai) nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ ngành giáo dục trước cơn bão số 11.

Sở cũng đề nghị các trường chủ động rà soát, bảo đảm an toàn cơ sở vật chất, đặc biệt là khu vực nhà ăn, khu bán trú, tường rào, cây xanh, hệ thống điện nước trong khuôn viên trường học; kịp thời báo cáo về Sở những khó khăn, vướng mắc hoặc sự cố phát sinh trong quá trình tổ chức dạy và học.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công điện số 1753/CĐ-BGDĐT yêu cầu các địa phương khắc phục hậu quả của bão số 10 và chủ động ứng phó với bão số 11, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên, đồng thời không để gián đoạn chương trình học. 

UBND Thành phố Hà Nội cũng đã có Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 4/10/2025 yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai công tác ứng phó bão, sẵn sàng phương án di dời dân và ứng cứu khẩn cấp khi có tình huống bất thường.

Việc cho học sinh tạm nghỉ học, chuyển sang học trực tuyến là biện pháp chủ động, linh hoạt, nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh trong điều kiện thời tiết mưa bão phức tạp, đồng thời thể hiện sự chủ động, trách nhiệm của ngành giáo dục Thủ đô trong công tác phòng, chống thiên tai.

Học sinh Hà Nội nghỉ học để bảo đảm an toàn trước bão số 11 - Ảnh 2.Trước bão số 11: Hà Nội không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, nâng giá trục lợi

GĐXH - Trước khi bão số 11 đổ bộ, Sở Công thương TP Hà Nội yêu cầu các địa phương và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại tăng cường kiểm tra, đảm bảo phòng, chống cháy nổ, an toàn về người, tài sản, hàng hóa...

Học sinh Hà Nội nghỉ học để bảo đảm an toàn trước bão số 11 - Ảnh 3.Bộ Công Thương: Đảm bảo nguồn cung hàng thiết yếu cho những khu vực bị ảnh hưởng bão số 10 bằng hàng dự trữ phòng chống thiên tai, xã hội hóa

GĐXH - Ngày 1/10/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ký, ban hành Công điện số 7492/CĐ-BCT yêu cầu bảo đảm nguồn cung hàng hóa, bình ổn thị trường trong mùa mưa bão và giai đoạn cao điểm cuối năm.

Bảo Loan
