Các tỉnh miền Bắc phải chủ động ứng phó với thiên tai do bão Matmo

Chủ nhật, 12:19 05/10/2025 | Xã hội
Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự quốc gia đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với bão và tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, dông, lốc, mưa lớn và ngập lụt xảy ra trước, trong và sau bão số 11 chuẩn bị đổ bộ vào nước ta.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 11.

Các địa phương chủ động ứng phó với bão Matmo.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến trưa ngày 6/10, bão số 11 sẽ ảnh hưởng đến khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn. Khu vực ven biển có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Các xã, phường khu vực phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13, các xã, phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và khu vực ven biển Tp. Hải Phòng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; các xã ven biển tỉnh Hưng Yên và các xã biên giới phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh (khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Giang cũ) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Để chủ động ứng phó với bão và tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, dông, lốc, mưa lớn và ngập lụt xảy ra trước, trong và sau bão; Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng, chống bão.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 04/10/2025 về chủ động ứng phó với bão số 11. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; thông tin đến người dân về phạm vi, cường độ của bão để chủ động phòng tránh, tránh tâm lý chủ quan cho rằng bão số 11 khi đổ bộ vào đất liền sẽ suy yếu và không gây gió mạnh (chủ quan cho rằng bão sẽ suy yếu tương tự như cơn bão số 9 vừa qua).

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đối với các hoạt động trên biển, trên đảo, khu vực ven biển, nhất là hoạt động du lịch trên vịnh Bắc Bộ. Tổ chức sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là các nhà yếu ở khu vực có gió mạnh, vùng thấp trũng, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; di dời dân tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản ven bờ, trên biển, trên đảo.

Tiếp tục rà soát, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang còn hoạt động trên biển di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú để bảo đảm an toàn (nhất là các tàu thuyền hiện còn đang hoạt động trong khu vực vịnh Bắc Bộ). Quản lý chặt chẽ tàu thuyền tại nơi neo đậu, tuyệt đối không cho người ở lại tàu trong thời điểm bão đổ bộ và không quay trở lại tàu khi chưa đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại đáng tiếc về người.

Căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học, người lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp nghỉ làm ở những khu vực trọng điểm dự báo có gió mạnh, mưa lớn, ngập lụt.

Khẩn trương hoàn thành việc chặt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà ở; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông.

Sẵn sàng phương án tiêu nước, chống úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp; khơi thông các điểm nghẽn dòng, cản trở thoát lũ, vận hành hệ thống thoát nước đối với khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão và mưa lũ. 5. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Tô Hội
Top