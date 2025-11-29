Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Cận cảnh ô tô ào ạt 'chui' vào đường làng để né trạm thu phí trên Quốc lộ 1

Thứ bảy, 14:13 29/11/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Mỗi ngày, ô tô tấp nập rẽ vào đường dân sinh để né trạm thu phí trên Quốc lộ 1, khiến đường làng bị băm nát, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và làm đảo lộn cuộc sống người dân.

Cận cảnh ô tô ào ạt 'chui' vào đường làng để né trạm thu phí trên Quốc lộ 1- Ảnh 1.

Những ngày qua, không thể chịu nổi cảnh ô tô “bức tử” đường dân sinh để né trạm thu phí BOT 545 trên Quốc lộ 1, người dân khu dân cư số 2 (phường An Thắng, TP Đà Nẵng) buộc phải dựng “chốt chặn tạm thời” nhằm hạn chế phương tiện.

Cận cảnh ô tô ào ạt 'chui' vào đường làng để né trạm thu phí trên Quốc lộ 1- Ảnh 2.

Người dân cho biết, dòng xe né trạm BOT 545 đổ vào khu dân cư gây mất an toàn giao thông, hư hỏng đường sá. Không chỉ ô tô con mà cả xe tải các loại cũng “bon chen” vào đường làng để né trạm. Tình trạng này kéo dài suốt nhiều năm qua.

Cận cảnh ô tô ào ạt 'chui' vào đường làng để né trạm thu phí trên Quốc lộ 1- Ảnh 3.

Ghi nhận thực tế cho thấy, khi còn cách trạm BOT 545 trên Quốc lộ 1 khoảng 200m, nhiều ô tô bất ngờ rẽ trái vào các tuyến đường dân sinh của khu dân cư số 2. “Quần thảo” trong đường làng, các tài xế đi vòng để tránh trả phí rồi nhập lại Quốc lộ 1.

Cận cảnh ô tô ào ạt 'chui' vào đường làng để né trạm thu phí trên Quốc lộ 1- Ảnh 4.

Đoạn đường “đau khổ" ĐH15 bị xe né trạm cày xới, hư hỏng nặng. Khi đường ĐH15 tạm dừng lưu thông để sửa chữa, các xe vẫn tiếp tục “chui” vào khu dân cư, tìm lối khác vòng trạm.

Cận cảnh ô tô ào ạt 'chui' vào đường làng để né trạm thu phí trên Quốc lộ 1- Ảnh 5.

Người dân phản ánh, chỉ trong một buổi sáng đã có hàng trăm lượt xe lớn nhỏ đi vào. Tuy chỉ rộng 5,5m nhưng con đường chẳng khác nào Quốc lộ vì mật độ xe quá đông.

Cận cảnh ô tô ào ạt 'chui' vào đường làng để né trạm thu phí trên Quốc lộ 1- Ảnh 6.

Chiều 28/11, Khu Quản lý Đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) làm việc với các đơn vị liên quan về tình trạng xe né trạm thu phí. Tại đây, ông Đặng Công Nhiên, Chủ tịch UBND phường An Thắng cho biết, lượng xe né trạm đi vòng qua khu dân cư số 2 gây nguy hiểm cho người dân. “Giờ cao điểm, đường hẹp, người già và trẻ em đông, trong khi lưu lượng xe quá lớn. Phương tiện né trạm BOT chiếm hầu như 80%; ô tô, xe tải nhỏ chạy liên tục khiến người dân vô cùng bức xúc”, ông Nhiên nói.

Cận cảnh ô tô ào ạt 'chui' vào đường làng để né trạm thu phí trên Quốc lộ 1- Ảnh 7.

Ông Nhiên cho biết, tuyến đường này có ba trường học: mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, làm tăng nguy cơ mất an toàn cho học sinh khi đến lớp và tan trường. Việc xe né trạm cũng khiến mặt đường hư hỏng, phải sửa nhiều lần. “Với trách nhiệm người đứng đầu địa phương, tôi thật sự rất bức xúc. Tôi đề nghị sớm có chủ trương xử lý. Nếu chưa thể di dời trạm BOT thì cần biện pháp ngăn ô tô, xe tải đi vào tuyến đường trong khu dân cư để đảm bảo an toàn”, ông Nhiên nhấn mạnh.

Cận cảnh ô tô ào ạt 'chui' vào đường làng để né trạm thu phí trên Quốc lộ 1- Ảnh 8.

Ông Thân Hóa, Giám đốc Công ty CP Xây dựng công trình 545 cho biết, công ty điêu đứng vì xe né trạm thu phí. Hằng năm, công ty lỗ cả trăm tỷ đồng và đang đứng trên bờ vực phá sản. “Lúc mới đặt trạm, mỗi ngày thu 600–700 triệu đồng, giờ chưa đến 200 triệu đồng vì xe né trạm quá nhiều”, ông Hóa nói, đồng thời kiến nghị đóng lối mở ở giữa đường, chỉ chừa lại khoảng 4m (thay vì 25m như hiện nay) để hạn chế xe rẽ trái né trạm.

Cận cảnh ô tô ào ạt 'chui' vào đường làng để né trạm thu phí trên Quốc lộ 1- Ảnh 9.

Tại buổi làm việc, đại diện Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã nhiều lần kiến nghị về biển báo, biển hạn chế phương tiện trên tuyến đường nhưng chưa được lắp đặt hay điều chỉnh. “Đường ĐH15 có biển cấm xe tải 6 tấn, nhưng vào đến ngã ba, ngã tư lại không có biển nhắc lại nên biển mất hiệu lực. Nhiều biển báo không đúng quy chuẩn: dán decal không phản quang, kích thước không đạt, vị trí cắm không đúng nên không thể xử lý phương tiện”, đại diện đơn vị cho biết.

Cận cảnh ô tô ào ạt 'chui' vào đường làng để né trạm thu phí trên Quốc lộ 1- Ảnh 10.

Tại buổi làm việc, Khu Quản lý Đường bộ III đã nghe và ghi nhận ý kiến các bên để báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam nhằm tìm giải pháp xử lý. Được biết, Công ty 545 vay hơn 1.000 tỷ đồng để thực hiện dự án mở rộng Km947–Km987 trên Quốc lộ 1 theo hợp đồng BOT ký năm 2014. Dự án hoàn thành đúng tiến độ và khai thác từ đầu năm 2016. Thời gian đầu, doanh thu ổn định, đủ trả nợ gốc và lãi vay theo phương án tài chính đã ký với Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng).

Cận cảnh ô tô ào ạt 'chui' vào đường làng để né trạm thu phí trên Quốc lộ 1- Ảnh 11.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2018, doanh thu liên tục sụt giảm do sự hình thành các khu dân cư mới, đường ngang dân sinh quanh trạm, tạo điều kiện cho phương tiện đi vòng để tránh mua vé thu phí.

Cận cảnh ô tô ào ạt 'chui' vào đường làng để né trạm thu phí trên Quốc lộ 1- Ảnh 12.

Theo số liệu của Công ty, năm 2016 doanh thu hơn 216 tỷ đồng; 2017 hơn 188 tỷ; 2018 hơn 139 tỷ; 2019 hơn 117 tỷ; giai đoạn 2020–2021 bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; năm 2022 còn hơn 88 tỷ; 2023 đạt hơn 73 tỷ; 2024 đạt hơn 83 tỷ; 6 tháng đầu 2025 đạt hơn 39 tỷ đồng.

Cận cảnh ô tô ào ạt 'chui' vào đường làng để né trạm thu phí trên Quốc lộ 1- Ảnh 13.

Do doanh thu giảm mạnh, thời gian thu phí của trạm BOT 545 từ 13 năm phải điều chỉnh lên 27 năm, kéo dài đến năm 2042.

Sơn Tùng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Cầu cạn trên đường Hồ Chí Minh bị xô nghiêng trong mưa lũ lịch sử hiện ra sao?

Cầu cạn trên đường Hồ Chí Minh bị xô nghiêng trong mưa lũ lịch sử hiện ra sao?

Thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng

Thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng

Kiểm tra nồng độ cồn cuối tuần, nhiều công nhân, lao động phổ thông vi phạm

Kiểm tra nồng độ cồn cuối tuần, nhiều công nhân, lao động phổ thông vi phạm

Bão số 15 diễn biến phức tạp, áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông

Bão số 15 diễn biến phức tạp, áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông

Kiểu thời tiết khiến hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kéo dài đến cuối tuần

Kiểu thời tiết khiến hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kéo dài đến cuối tuần

Cùng chuyên mục

Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm và táo bạo

Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm và táo bạo

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Người sinh vào tháng Âm lịch này ngay từ khi sinh ra đã sở hữu nội lực mạnh mẽ, tinh thần dũng cảm và ý chí kiên cường hiếm thấy.

Tát nữ nhân viên y tế, nam thanh niên lĩnh 7 tháng tù treo

Tát nữ nhân viên y tế, nam thanh niên lĩnh 7 tháng tù treo

Xã hội - 1 giờ trước

Cho rằng bố đau nặng nhưng phải chờ thủ tục quá lâu, Trần Tuấn Anh lớn tiếng, chửi bới rồi tát nữ nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Trần Tuấn Anh 7 tháng tù treo.

Hà Nội triệt xóa tụ điểm mại dâm ở An Khánh, bắt giữ 19 người

Hà Nội triệt xóa tụ điểm mại dâm ở An Khánh, bắt giữ 19 người

Xã hội - 1 giờ trước

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa triệt phá hàng loạt tụ điểm mại dâm tại địa bàn xã An Khánh (Hà Nội).

Tạm giữ hình sự thanh niên dùng biển số giả, lao xe ô tô vào CSGT

Tạm giữ hình sự thanh niên dùng biển số giả, lao xe ô tô vào CSGT

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Thanh niên điều khiển xe ô tô bán tải sử dụng biển số giả, khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe thì bất ngờ tăng ga, bỏ chạy. Đối tượng sau đó còn tông thẳng vào mô tô đặc chủng của CSGT.

Tất tần tật các thông tin về cư trú của công dân, hàng triệu người dân nên cập nhật quy định mới nhất

Tất tần tật các thông tin về cư trú của công dân, hàng triệu người dân nên cập nhật quy định mới nhất

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm cụ thể, có thể là nơi ở thường trú hoặc tạm trú. Luật Cư trú 2020 quy định cụ thể các vấn đề liên quan đến cư trú như thế nào?

Dự báo những thay đổi của con giáp Thìn và con giáp Tỵ tháng 10 âm lịch 2025

Dự báo những thay đổi của con giáp Thìn và con giáp Tỵ tháng 10 âm lịch 2025

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo thay đổi các phương diện của hai con giáp Thìn và con giáp Tỵ trong tháng 10 âm lịch 2025 này. Để thu hút vận khí tốt, mọi người có thể tham khảo dưới đây.

Điều chỉnh thông tin về cư trú diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước này

Điều chỉnh thông tin về cư trú diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước này

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đăng ký cư trú là trách nhiệm của mỗi công dân theo quy định của Luật Cư trú. Trường hợp người dân cần điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú cần thực hiện những gì?

Cầu cạn trên đường Hồ Chí Minh bị xô nghiêng trong mưa lũ lịch sử hiện ra sao?

Cầu cạn trên đường Hồ Chí Minh bị xô nghiêng trong mưa lũ lịch sử hiện ra sao?

Xã hội - 7 giờ trước

Trước thực trạng một cầu cạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh bị xô nghiêng trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, đơn vị quản lý đường bộ rào chắn và đang đánh giá mức độ hư hỏng để đưa ra phương án khắc phục.

Thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng

Thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 29/11, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Tuyển sinh 2026: Loạt trường đại học tiếp tục 'săn' thí sinh có chứng chỉ SAT

Tuyển sinh 2026: Loạt trường đại học tiếp tục 'săn' thí sinh có chứng chỉ SAT

Xã hội - 8 giờ trước

Hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố dự kiến phương án tuyển sinh 2026 và xác nhận tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ SAT trong chiến lược tuyển sinh đa dạng hóa.

Xem nhiều

Dự báo biến đổi con giáp Mão tháng 10 âm lịch 2025: Cơ hội và thách thức

Dự báo biến đổi con giáp Mão tháng 10 âm lịch 2025: Cơ hội và thách thức

Đời sống

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo những biến động về các phương diện của con giáp Mão trong tháng 10 âm lịch 2025 dưới đây. Bạn có thể tham khảo để chủ động trước mọi vận hạn và hành động quyết liệt cho những vận may trong tháng này.

Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn

Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn

Pháp luật
Dự báo những thay đổi của con giáp Thìn và con giáp Tỵ tháng 10 âm lịch 2025

Dự báo những thay đổi của con giáp Thìn và con giáp Tỵ tháng 10 âm lịch 2025

Đời sống
Tin sáng 29/11: Bão số 15 diễn biến phức tạp; dự kiến có thêm bậc trong khung năng lực ngoại ngữ

Tin sáng 29/11: Bão số 15 diễn biến phức tạp; dự kiến có thêm bậc trong khung năng lực ngoại ngữ

Đời sống
Những con giáp nói dối cao thủ: Khéo đến mức khó ai phát hiện

Những con giáp nói dối cao thủ: Khéo đến mức khó ai phát hiện

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top