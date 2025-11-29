Cận cảnh ô tô ào ạt 'chui' vào đường làng để né trạm thu phí trên Quốc lộ 1

Tại buổi làm việc, đại diện Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã nhiều lần kiến nghị về biển báo, biển hạn chế phương tiện trên tuyến đường nhưng chưa được lắp đặt hay điều chỉnh. “Đường ĐH15 có biển cấm xe tải 6 tấn, nhưng vào đến ngã ba, ngã tư lại không có biển nhắc lại nên biển mất hiệu lực. Nhiều biển báo không đúng quy chuẩn: dán decal không phản quang, kích thước không đạt, vị trí cắm không đúng nên không thể xử lý phương tiện”, đại diện đơn vị cho biết.