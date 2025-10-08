Tin sáng 8/10: Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác'; rét đậm rét hại sẽ ập đến khi nào?

Tin sáng 7/10: Mưa lớn ở miền Bắc diễn biến phức tạp; Công an Hà Nội điều tra những nghi vấn liên quan dự án tiền ảo của Shark Bình GĐXH - Bão số 11 Matmo đã suy yếu thành một vùng áp thấp, nhưng dự báo mưa lớn, lũ trên các sông và lũ quét ở miền Bắc còn diễn biến phức tạp; Công an Hà Nội đã nắm bắt vụ tiền số liên quan đến Shark Bình và chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra, xác minh.

Rét đậm rét hại sẽ ập đến khi nào?

Ảnh minh hoạ

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức họp báo thường kỳ. Theo thông tin trên báo Chính phủ, chia sẻ tại buổi họp báo, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Hoàng Đức Cường cho biết từ nay đến hết năm 2025, ENSO (hiện tượng chỉ cả El Nino và La Nina, liên quan với dao động của khí áp giữa 2 bờ phía Đông Thái Bình Dương-Đông Ấn Độ Dương) có khả năng duy trì ở trạng thái trung tính và nghiêng về pha lạnh, nhưng chưa đạt một chu kỳ La Nina.

Với xu thế khí tượng trên, từ tháng 10-12/2025, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm (thời kỳ này, trung bình nhiều năm trên Biển Đông xuất hiện 4,5 cơn; trong đó đổ bộ vào đất liền 1,9 cơn).

Trước thông tin trên mạng xã hội về cơn bão số 12 (tên quốc tế là bão Hạ Long), được cho là sẽ xuất hiện ngay sau cơn bão số 11 (bão MATMO), ông Cường cho biết hiện tại, hệ thống dự báo chưa tiếp nhận thông tin liên quan đến cơn bão số 12.

"Chắc chắn sẽ có cơn bão số 12 trên Biển Đông, vì từ giờ đến cuối năm vẫn còn bão. Tuy nhiên, hiện tại, chúng tôi chưa thấy có một điều kiện nào để xuất hiện cơn bão số 12 trên Biển Đông," ông Cường nhấn mạnh.

Thông tin thêm, ông Cường cho biết mới đây trên mạng xã hội cũng có thông tin rằng đã có cơn bão ngay sau bão số 11 (bão MATMO). Tuy nhiên đây là cơn bão số 22 trên Tây Bắc Thái Bình Dương và được đặt tên ngay sau tên của Việt Nam cung cấp là Hạ Long. Do đó, nhiều người hiểu nhầm bão Hạ Long là cơn bão số 12.

Về tình hình không khí lạnh và rét đậm, rét hại, ông Hoàng Đức Cường cho biết, từ khoảng tháng 10/2025, không khí lạnh sẽ có xu hướng gia tăng cả về cường độ và tần suất. Đặc biệt, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong giai đoạn tháng 11 đến tháng 12-2025. Hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ dự kiến sẽ xuất hiện từ nửa cuối tháng 12, tương đương so với trung bình nhiều năm.

Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác'

Hình ảnh một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngày 6/10, tại họp báo của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin kết quả xác minh ban đầu vụ bé trai Đ.C.H. (13 tuổi) viết tâm thư "hãy cứu con khỏi dì ghẻ độc ác", xảy ra tại chung cư Văn Phú - Victoria, phường Kiến Hưng.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, sau khi vụ việc được chia sẻ lên mạng xã hội và thông tin từ cơ quan báo chí, Công an thành phố vào cuộc xác minh, làm rõ nội dung.

Qua thu thập, cơ quan chức năng xác định 3 đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội là hình ảnh được quay lại vào các ngày 16/1, 20/1 và 1/2, phản ánh quá trình sinh hoạt của cháu H..

Kết quả giám định nội dung cho thấy, trong đoạn video ngày 16/1, hình ảnh thể hiện chị N.T.T. (mẹ kế của H.) cầm cán chổi dọa đánh, song không có hành vi tác động gây thương tích cho cháu.

Đoạn video ngày 20/1 ghi lại cảnh cháu H. nằm trên bàn học, chị T. cầm chổi đập nhẹ vào tay cháu đang cầm điện thoại, mục đích nhắc nhở cháu tập trung học bài.

Đoạn video ngày 1/2 quay cảnh H. khóc trong phòng do bị thu đồ chơi, sau đó chị T. có lời nói dỗ dành, yêu cầu cháu quay lại học, không có hành vi bạo lực hay đánh đập.

Theo Phó Giám đốc Công an Hà Nội, lời khai của cháu H. cùng cháu T.V.T.P. (con riêng của chị T., sống cùng nhà) và người giúp việc đều thống nhất rằng chị T. nhiều lần nhắc nhở, dạy dỗ cháu H. trong quá trình học tập, sinh hoạt, nhưng không có hành vi đánh đập gây thương tích.

Các nhân chứng đều khẳng định mối quan hệ giữa chị T. và cháu H. bình thường, không có mâu thuẫn, bạo lực hay xâm hại thân thể.

Theo kết quả xác minh, anh Đ.V.H. (41 tuổi) là cha ruột cháu H., chị T. kết hôn với anh H. từ năm 2022. Cả hai sinh sống cùng cháu H. và con riêng của chị T. tại tòa V1 chung cư Văn Phú - Victoria.

Anh V.H. khai trong quá trình chung sống, đầu năm nay phát hiện con trai mình có biểu hiện sợ sệt, gầy yếu, ít nói nên gặng hỏi thì được H. kể bị chị T. phạt, bắt nói những điều không đúng.

Sau đó, anh đã quay clip và gửi ông bà nội H. xem xét xử lý nội bộ gia đình. Đến tháng 5, 2 người ly hôn nhưng chưa giải quyết xong tài sản. Anh V.H. cung cấp cho tòa án 3 đoạn video và 2 lá thư có nội dung "dì ghẻ bạo hành con riêng" nhưng xin rút lại.

Tuy nhiên, người cha sau đó lại đăng lên mạng xã hội.

Về phía mình, chị T. khai nhận trong quá trình sống chung, giữa chị và H. có một số lần mâu thuẫn do cháu vi phạm nội quy học tập, song, chị chỉ nhắc nhở, chưa bao giờ đánh hay gây thương tích.

Chị T. cũng cung cấp nhiều tài liệu, thư viết tay, bản kiểm điểm của cháu H. thể hiện việc cháu nhận lỗi và bày tỏ tình cảm tốt với chị.

Kết quả xác minh bước đầu của Công an Hà Nội cho thấy, nội dung phản ánh "dì ghẻ đánh con riêng" là không có căn cứ, các clip đăng tải trên mạng xã hội mang tính suy diễn, phản ánh sai bản chất sự việc; chưa có cơ sở xác định hành vi bạo hành trẻ em.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập ý kiến, chứng cứ để bảo đảm tính khách quan, toàn diện trước khi có kết luận chính thức.

Học sinh xúc phạm giáo viên, bạn bè có thể bị cách ly khỏi trường học

Nội dung trên nằm trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục do Bộ GD&ĐT công bố, lấy ý kiến từ ngày 6/10 đến ngày 16/10.

Điều 26 ghi rõ, trường hợp người học có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong cơ sở giáo dục; vi phạm quy định về chính sách đối với nhà giáo sẽ bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng.

Nếu hành vi ảnh hưởng tiêu cực tới việc an toàn và hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục, học sinh bị áp dụng một trong các biện pháp sau đây: Buộc cách ly tạm thời khỏi môi trường học tập; chuyển đến cơ sở giáo dục chuyên biệt; trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; cơ sở dịch vụ tư vấn học đường, công tác xã hội hoặc cơ sở y tế chuyên khoa để tư vấn, hỗ trợ tâm lý - hành vi, theo đề nghị của nhà trường và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Cũng theo điều 26 và 28, trường hợp người học có hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm, thân thể của người học khác, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng có ảnh hưởng tiêu cực tới việc an toàn và hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục sẽ bị phạt tiền, buộc xin lỗi công khai, và bị áp dụng một trong các biện pháp: Buộc cách ly tạm thời khỏi môi trường học tập; chuyển đến cơ sở giáo dục chuyên biệt; trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập hoặc cơ sở y tế chuyên khoa để điều trị, hỗ trợ tâm lý - hành vi, theo đề nghị của nhà trường và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Dự thảo lưu ý, việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm có sự tham gia của cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục, gia đình, cơ quan y tế, cơ quan công an (nếu cần thiết). Thẩm quyền quyết định thuộc về cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp hoặc UBND cấp xã/tỉnh theo phân cấp.

Theo Bộ GD&ĐT, những hành vi xúc phạm, xâm phạm thân thể giáo viên, có yếu tố tâm lý hoặc bất thường, chưa đến mức tội phạm nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường học tập, nếu mức kỷ luật chỉ dừng ở phạt tiền và buộc xin lỗi thì chưa đủ răn đe, chưa tạo điều kiện để can thiệp, hỗ trợ kịp thời.

"Quy định mới cho phép áp dụng biện pháp cách ly tạm thời, chuyển đến cơ sở giáo dục chuyên biệt hoặc tư vấn, hỗ trợ tâm lý – hành vi vừa bảo đảm tính nghiêm minh, an toàn cho nhà trường, vừa thể hiện tính nhân văn, giúp người vi phạm nhận thức và điều chỉnh hành vi", Bộ GD&ĐT nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 15/9, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 19 quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh. Thông tư mới đã bỏ hàng loạt biện pháp kỷ luật như: khiển trách trước lớp, khiển trách trước hội đồng kỷ luật trường, cảnh cáo trước toàn trường, đình chỉ học một tuần, một năm. Hình thức kỷ luật cao nhất áp dụng với học sinh là viết bản tự kiểm điểm.

Đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn

Nhiều khu vực mưa lớn, ngập lụt nghiêm trọng sáng ngày 7/10.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia có công điện gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình về việc chủ động ứng phó với mưa, lũ lớn do hoàn lưu bão số 11 gây ra.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, đêm ngày 6/10 và sáng sớm ngày 7/10 khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; riêng khu vực Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Thanh Hóa có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 6/10 đến 6h giờ ngày 7/10 cục bộ có nơi trên 200mm như: trạm Hóa Thượng (Thái Nguyên) 437.6mm, trạm Bố Hạ (Bắc Ninh) 250.4mm,...

Dự báo, từ ngày 7-10/10, lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam và các sông ở tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và các sông khác ở Bắc Bộ tiếp tục lên. Đinh lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam vượt mức BĐ3 (khả năng xuất hiện lũ đặc biệt lớn trên các sông này); các sông ở tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; sông Thao (Lào Cai), sông Lô (Tuyên Quang) lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; lũ đến hồ Hòa Bình, sông Hoàng Long (Ninh Bình), hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội lên trên mức BĐ1.

Để chủ động ứng phó với mưa, lũ lớn, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm các nội dung Công điện số 188/CĐ-TTg ngày 6/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh. Chủ động tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đến nơi an toàn.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước lũ trên các triền sông và tình hình đê điều; triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn.

Tăng cường công tác kiểm tra trên các tuyến đê, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cổ, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

Sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để hộ đê theo phương châm "4 tại chỗ", đảm bảo an toàn cho các tuyến đê. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt.

Chủ động các biện pháp ứng phó với ngập lụt, nhất là ngập lụt đô thị, khu tập trung dân cư. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu.

Choáng trước khối tài sản khủng của Mr Pips Phó Đức Nam trải khắp Dubai, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore và Campuchia

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi họp báo.

Tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III/2025, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã cung cấp cho báo chí các thông tin mới về vụ án có liên quan đến Phó Đức Nam (Mr. Pips) và đồng bọn.

Cụ thể, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Phó Đức Nam (Mr. Pips), còn đối tượng Lê Khắc Ngọ, tức Mr. Hunter, hiện đã bỏ trốn.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố 47 bị can liên quan vụ án này, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, truy nã quốc tế 04 bị can; thu giữ 69 tỷ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối; 156 tỷ đồng trong tài khoản; 41 ô tô; trong đó mới nhất ngày 24/9/2025, thu giữ thêm 01 ô tô nhãn hiệu Volvo XC 90; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng; trang sức bằng vàng, túi xách tay hàng hiệu; tạm dừng giao dịch đối với 133 bất động sản,… tổng trị giá khoảng 5.315 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội còn phát hiện thêm nhiều tài khoản ngân hàng của Phó Đức Nam. Cụ thể, Nam gửi hơn 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia, Úc, nhờ người thân đứng tên.

Các tài sản của Phó Đức Nam gồm 02 căn hộ tại Campuchia (trị giá khoảng 800.000 USD); 01 căn hộ tại Dubai (trị giá khoảng 600.000 USD); 01 căn hộ tại Úc (trị giá khoảng 300.000 USD); 01 căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ (trị giá khoảng 400.000 USD); 02 xe Lexus (trị giá khoảng 400.000 USD) và 01 Range Rover Defender (trị giá khoảng 100.000 USD) tại Campuchia; 02 xe Rolls-Royce (tổng trị giá khoảng 700.000 USD) tại Dubai.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT của Bộ Công an và INTERPOL để xác minh các tài sản của Phó Đức Nam để thu hồi theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã tiếp nhận 669 đơn tố giác, ghi lời khai của 601 bị hại; với số tiền trình báo bị chiếm đoạt là hơn 1.187 tỷ đồng; làm rõ 19 văn phòng với hơn 1700 đối tượng liên quan; triệu tập và ghi lời khai của 1.028 nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh làm việc tại 18 văn phòng do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ thành lập, trong đó có 850 nhân viên sale, 119 leader và 5 quản lý văn phòng.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận rằng trong quá trình làm việc, hàng tháng họ được trả lương và thưởng, với hoa hồng từ 1% đến 4% trên tổng số tiền khách hàng chuyển vào tài khoản lần đầu. Qua tổng hợp sao kê tài khoản ngân hàng nhận lương của các đối tượng, CQĐT xác định tổng số tiền lương và thưởng của mỗi đối tượng dao động từ 3.960.000 đồng đến 6.553.055.516 đồng. Trong tổng số 1.028 đối tượng, có 520 đối tượng được hưởng tiền thưởng từ 345.000 đồng đến 6.276.706.000 đồng. Trước mắt Cơ quan điều tra sẽ khởi tố đối với 520 bị can là nhân viên sale, vì các đối tượng này đều nhận thức rất rõ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hiện nay, đối tượng Ngô Thị Thêu, vợ của Lê Khắc Ngọ, đã bị Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Interpol bắt giữ tại Thái Lan, khi đang có dấu hiệu chuẩn bị bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện đối tượng đã được di lý về Việt Nam và đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội yêu cầu đối tượng Lê Khắc Ngọ ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật; đề nghị các bị hại tích cực hợp tác, tiếp tục trình báo, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan về những nội dung đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đề xuất mua nhà thứ 2 được vay không quá 50%

Bộ Xây dựng vừa trình lên Chính phủ dự thảo Nghị quyết về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản với mục tiêu khắc phục những bất cập còn tồn tại và góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) phát triển bền vững.

Tại dự thảo này, Bộ Xây dựng đã soạn thảo và trình Chính phủ 3 nội dung lớn. Theo đó, Bộ Xây dựng đề xuất thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản nhằm công khai, minh bạch các giao dịch bất động sản.

Trung tâm này là đầu mối liên thông điện tử giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện các giao dịch bất động sản, có chức năng tổ chức, giám sát và xác thực các giao dịch bất động sản, bao gồm: mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua.

Đối với chính sách cho vay với người mua nhà ở, Điều 3 của dự thảo Nghị quyết quy định quy định, kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, áp dụng hạn mức cho vay đối với các khoản vay mua nhà ở (trừ nhà ở xã hội):

- Không quá 50% đối với khoản vay mua nhà ở thứ 2.

- Không quá 30% đối với khoản vay mua nhà ở thứ 3.

Đối với một số chính sách về phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp:

- Các tỉnh/thành phố dành 20% quỹ đất nhà ở thương mại để phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp.

- Một số ưu đãi như: Lựa chọn nhà đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu; tiền sử dụng đất được xác định theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh; lợi nhuận định mức tối đa 20% tổng mức đầu tư.

Theo Bộ Xây dựng, trong những năm gần đây, thị trường bất động sản tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là tại các đô thị lớn và khu vực đang đô thị hóa nhanh, đã xuất hiện nhiều diễn biến bất ổn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tiếp cận nhà ở của người dân và sự phát triển lành mạnh của thị trường.

Việc xây dựng Nghị quyết lần này nhằm thiết lập cơ chế pháp lý đặc thù giúp kiểm soát, điều tiết cũng như từng bước kéo giảm giá nhà về với mức phù hợp với thu nhập của người dân, đặc biệt nhóm thu nhập phù hợp và trung bình.

Trọng tâm của việc đề xuất này nhằm điều tiết thị trường BĐS theo hướng công khai, minh bạch, kiểm soát chặt đầu cơ và thao túng giá.