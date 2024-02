Tin sáng 10/2 (mùng 1 Tết): Cả nước hân hoan mừng năm mới Giáp Thìn 2024; hôm nay miền Bắc hửng nắng

Tin sáng 9/2 (ngày 30 Tết): Giá dịch vụ mâm cúng giao tận nhà ngày Tết; Ngày nào rét nhất trong đợt không khí lạnh đang tràn về? GĐXH - Bên cạnh mâm cúng mặn, những năm gần đây, để phục vụ nhu cầu khách hàng, có nơi đã nhận làm mâm cúng chay; Đêm 8/2 và ngày 9/2, là giai đoạn rét nhất trong đợt không khí lạnh đang tác động...

Cả nước hân hoan đón chào năm mới Giáp Thìn 2024





Tại Hà Nội, trong tiết trời trời rét đậm, hàng vạn người đã cùng nhau đổ ra đường xem pháo hoa hòa cùng nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật. Khu vực Hồ Gươm là địa điểm tập trung đông người đổ về để đón chờ thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Năm nay, hồ Tây cũng là điểm tập trung đông người bởi có màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng 2.024 thiết bị bay không người lái (drones) mang tên gọi "Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long" với chủ đề "Một ngày kinh đô - Ngàn năm lịch sử".

2.024 máy bay không người lái trình diễn 11 tiết mục, trong đó có hình ảnh vua Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô, rồng thời nhà Lý, Hoàng thành Thăng Long





Giao thừa năm nay, TP Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 11 điểm gồm 2 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp. Người dân phấn khởi dành tặng cho nhau nhiều lời chúc mừng, mong chờ một năm mới nhiều sức khỏe, an lành, niềm vui và hạnh phúc.

Khi tiếng pháo hoa vang lên cũng là lúc những công dân nhí đầu tiên của năm mới Giáp Thìn cất tiếng khóc chào đời, mang theo bao niềm hạnh phúc và hi vọng của các gia đình.

Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, trong đêm giao thừa, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao đón năm mới tại TP. Huế, huyện Quảng Điền, huyện Phú Vang. Ngoài ra, tỉnh bố trí 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp là khu vực cột cờ Ngọ Môn (22h ngày 9/2) và Cầu Ngói Thanh Toàn (0h ngày 10/2).

Năm nay, Đà Nẵng có 3 điểm bắn pháo hoa, đây cũng là địa điểm thu hút đông người dân đến chào mừng năm mới. Đông đảo người dân và du khách đã đổ ra các tuyến phố trung tâm ven bờ sông Hàn để chờ đón khoảnh khắc giao thừa.

Một năm cũ đã qua đi, gác lại những âu lo, khó khăn , mùa xuân mở ra những kỳ vọng mới cho mỗi người, cho đất nước.

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán trên cả nước

Hôm nay miền Bắc nắng ấm

Đến ngày 10/2 (tức mùng 1 Tết), nền nhiệt tăng và khu vực hửng nắng về trưa, chiều.



Cùng với đó, từ rạng sáng 9/2, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa rào, cục bộ mưa to và dông. Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tình trạng này kéo dài trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn.

Dự báo thời tiết 5 ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn (10-14/2) tại các vùng trên cả nước:

- Bắc Bộ: Trời rét, trưa chiều nắng ấm. Riêng ngày 13-14/2 (tức mùng 4-5 Tết), khu vực có sương mù nhẹ kèm mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, cao nhất 18-22 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Mưa vài nơi, trời rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

- Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế: Mưa rào, cục bộ mưa to và dông. Trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc mưa rào, cục bộ mưa to và dông. Phía nam ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

- Tây Nguyên: Ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 27-31 độ C.

- Nam Bộ: Ít mưa, ngày nắng, Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Hà Nội: Các chốt kiểm soát nồng độ cồn được duy trì xuyên Tết

Trong ngày nghỉ Tết đầu tiên, hơn 2.400 tài xế đã bị xử lý do vi phạm về nồng độ cồn. (Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí)





Tết là thời điểm của nhiều cuộc liên hoan, chúc nhau những ly rượu, cốc bia mừng năm mới. Cũng vì lý do này các vi phạm liên quan tới nồng độ cồn có chiều hướng tăng. Trong ngày nghỉ Tết đầu tiên, hơn 2.400 tài xế đã bị xử lý do vi phạm về nồng độ cồn.

Tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn thành phố Hà Nội, một trong những trục đường cửa ngõ đi các tỉnh phía Nam của Thủ đô, do đó các chốt kiểm soát nồng độ cồn sẽ thường xuyên được tổ chức trong dịp nghỉ Tết này.

Không chỉ riêng tại Quốc lộ 1A, lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường kiểm soát vi phạm nồng độ cồn các tuyến đường cửa ngõ khác ra vào Hà Nội như Quốc lộ 6, Quốc lộ 2..., qua đó đảm bảo an toàn giao thông cho người dân chơi Tết.

Bên cạnh các tổ tuần tra xử lý vi phạm liên tuyến khu vực cửa ngõ ra vào Hà Nội, ngay trong khu vực nội đô, các chốt kiểm soát nồng độ cồn cũng sẽ được duy trì xuyên Tết tại các trục đường chính bất kể ngày đêm.

"Chúng tôi tập trung xử lý ở các tuyến trọng điểm, trục xuyên tâm ra vào thành phố, ở nơi thường diễn ra lễ hội, nhà hàng, quán xá. Chúng tôi sẽ làm thường xuyên và khép kín địa bàn để đảm bảo người dân tham gia giao thông an toàn", Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội, cho biết.

Tìm được nhẫn vàng và bạch kim trị giá hơn 700 triệu đồng trong đống rác

Lực lượng công an trao trả lại tài sản cho bà H. (Ảnh: P.T).

Ngày 8/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu đã trao lại số tài sản có giá trị hơn 700 triệu đồng cho bà L.T.N.H. (56 tuổi, Việt kiều Mỹ).

Trước đó, đầu tháng 12/2023, bà H. về dự đám tang của người thân tại thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu).

Sau đám tang, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, bà H. tháo trang sức gồm 3 nhẫn bạch kim có đính kim cương, 1 nhẫn vàng 18k đính đá cẩm thạch (tổng trị giá hơn 700 triệu đồng) bỏ vào khăn giấy rồi để trên bàn.

Khi bà H. dọn dẹp xong mới phát hiện bị mất các trang sức này nên trình báo công an.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành điều tra, xác định số trang sức không bị mất trộm mà do gia đình sơ ý bỏ vào rác thải.

Sau đó, lực lượng công an đã phối hợp gia đình tìm kiếm được số tài sản và trao lại cho bà H.

Công nhân làm việc xuyên Tết trên các đại công trường ở Đồng Nai

Khoảng 1.000 lao động ở lại thi công xuyên Tết trên công trường xây dựng sân bay Long Thành

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được tổ chức thi công trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trên đại công trường dự án sân bay có khoảng 1.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công xuyên tết để đảm bảo tiến độ các gói thầu. Cùng với đó, các liên danh nhà thầu cũng huy động trên 100 đầu thiết bị, máy móc để phục vụ thi công.

Ông Dương Quang Điện, Phó Giám đốc thường trực Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành cho biết: Từ ngày khởi công gói thầu 5.10 và 4.6 vào ngày 31/8/2023 đến nay, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tập trung đôn đốc các đơn vị các liên danh nhà thầu tổ chức thi công bám sát công trường thi công ngày, thi công ca đêm để đảm đúng tiến độ các gói thầu mà ACV đã cam kết với Chính phủ.

Đến thời điểm hiện nay, gói thầu 5.10 liên danh nhà thầu đã thực hiện hoàn tất công tác mặt bằng công trường và đang đẩy nhanh tiến độ thi công phần thô bê tông cốt thép.

"Chúng tôi cũng yêu cầu các đơn vị tập trung tận dụng thời tiết mùa khô để thi công các hạng mục phần thô công trình với mục tiêu hoàn thành vào tháng 8/2024. Ngoài ra, ACV cũng đôn đốc các nhà thầu thi công đường cất hạ cánh, đường lăn sân đỗ tàu bay nổ lực thực hiện trên công trường.

Bên cạnh đó, gói thầu 6.12 thi công hệ thống giao thông kết nối cũng đang triển khai, trong đó tuyến 1 đã thông tuyến để làm đường vận chuyển vật tư, trang thiết bị thi công nhà ga.

Chúng tôi tự tin trong mùa khô năm nay các hạng mục liên quan đến phần nền sẽ được hoàn tất. Trong dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi và các nhà thầu có các hình thức động viên người lao động quyết tâm bám công trường, thi công xuyên tết để đảm bảo tiến độ dự án trọng điểm", ông Điện cho biết.

Không về quê đón Tết, anh Lê Văn Bình quê ở tỉnh Quảng Bình, công nhân khâu dựng giàn giáo, đăng ký ở lại công trường thi công xuyên tết để công trình đạt tiến độ như quyết tâm của đơn vị.

"Khí thế đón Tết ở công trường cũng rất vui, người lao động được hưởng các chế độ Tết đầy đủ"- anh Bình cho biết.

Tại dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ GT-VT, chủ đầu tư dự án thành phần 2 dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1) cho biết: Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các nhà thầu huy động gần 100 nhân lực và một số máy móc trang thiết bị để thi công xuyên Tết.

"Do diện tích mặt bằng được bàn giao chưa nhiều nên trong dịp Tết, các nhà thầu chỉ huy động gần 100 nhân lực để thi công 2 mũi tại những vị trí đã có mặt bằng. Số nhân lực ở lại bám trụ công trường xuyên Tết được Ban Quản lý dự án 85 và các nhà thầu quan tâm chăm lo, tổ chức một số hoạt động đón Tết ngay tại lán trại và ngày 3 Tết sẽ ra quân thi công bê tông hạng mục hầm", ông Đinh Lê Thông, Giám đốc Ban quản lý dự án 85 cho biết.

Do diện tích mặt bằng được bàn giao còn hạn chế nên tại dự án thành phần 2, hiện nay liên danh nhà thầu mới chỉ thi công tại một số vị trí, sản lượng đạt khoảng 140 tỷ đồng, tương đương gần 3,3% giá trị hợp đồng. Trong đó, phần cầu đã đúc được hơn 100 phiến dầm, hoàn thành 219 cọc.

Ngoài ra, đơn vị thi công cũng triển khai thi công thân bệ trụ, đổ bê tông bệ mố M1, M2 cầu Đá Vàng và bệ trụ T8, T9 cầu nhánh Vũng Tàu - sân bay.

Ở phần đường, nhà thầu đang thi công đào bóc hữu cơ, đắp đất K95, khoan thử cọc xi măng đất, thi công cống, cấu kiện đúc sẵn.

Trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 57,8 km có điểm đầu kết nối cao tốc TPHCM - Trung Lương và điểm cuối kết nối QL51 tại huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai), các gói thầu nhánh phía Đông qua Đồng Nai đang tăng tốc thi công.

Các nhà thầu cho biết, trước tiến độ gấp rút dịp Tết Giáp Thìn 2024, nhiều mũi thi công sẽ thi công xuyên Tết. Những ngày tới sẽ thi công thảm nhựa đồng loạt trên phạm vi gói thầu A7. Đồng thời tăng tốc thi công để phấn đấu hợp long nhánh bên trái tuyến Cầu Thị Vải vào cuối tháng 4/2024.

Ông Đặng Hữu Vị - Giám đốc Ban quản lý các đường cao tốc phía Nam (Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC) cho biết, cao tốc Bến Lức – Long Thành đoạn phía Đông sẽ thi công xuyên Tết nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tiến độ gấp rút nên chủ đầu tư cũng yêu cầu nhà thầu, tư vấn giám sát, phải triển khai thi công xuyên Tết, giám sát chặt tiến độ thi công. Các nhà thầu đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động trong thời gian thi công xuyên Tết.

Tết ấm áp của những người thợ mỏ

Năm nay, sản xuất kinh doanh của ngành than thuận lợi, đời sống vật chất, tinh thần, thu nhập của thợ mỏ tăng cao đã giúp thợ mỏ đón Tết đủ đầy, sung túc hơn so với mọi năm.

Sau những tất bật của một năm, cả gia đình anh Nguyễn Văn Nam, công nhân phân xưởng Đào lò 3, Công ty Than Thống Nhất, cùng nhau đến chợ hoa Cẩm Phả để chọn cho gia đình mình cành đào đẹp nhất đón Tết. Năm nay, Tết của gia đình người thợ mỏ này vui hơn, đầm ấm hơn so với mọi năm.

Sau một năm nỗ lực, tập trung cho sản xuất, những gia đình thợ mỏ lại đến bên nhau, cùng ăn bữa cơm tất niên, kể cho nhau nghe về những kết quả trong sản xuất của năm qua.

Những người thợ mỏ đến từ nhiều vùng quê khác nhau, họ đã chọn Quảng Ninh là nơi gắn bó, an cư lạc nghiệp. Mùa Xuân mới về, những gia đình thợ mỏ ấy đã góp phần làm cho không khí Tết của vùng đất mỏ càng thêm ấm áp, rộn ràng.

