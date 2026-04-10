Tin sáng 10/4: Thời điểm miền Bắc chuyển mưa dông, dứt nắng nóng gay gắt; Kết quả lấy ý kiến người lao động về hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Tin sáng 9/4: Những đối tượng nào được tăng trợ cấp xã hội từ 1/7? Đình chỉ hiệu trưởng trường mầm non cho trẻ ăn thịt lợn nhiễm dịch tả GĐXH - Bộ Y tế đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 600.000 đồng/tháng từ 1/7/2026; UBND xã Văn Lăng đã tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bình sau khi kết quả xét nghiệm mẫu thịt lợn tại trường dương tính với dịch tả.

Thời điểm miền Bắc chuyển mưa dông, dứt nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng ở miền Bắc có khả năng duy trì đến ngày 12-13/4, sau đó giảm dần.

Lý giải về nguyên nhân xảy ra đợt nắng nóng diện rộng trên cả nước trên tờ VnExpress, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia) cho biết:

Nắng nóng tại miền Bắc và Trung chủ yếu do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn khiến không khí khô, nhiệt độ tăng nhanh trong ngày. Cao nhất ngày tại khu vực này phổ biến 36-39 độ, riêng miền Trung có nơi trên 40 độ C.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ do chịu tác động của khối không khí ổn định bao trùm, làm hạn chế sự hình thành mây, khiến trời ít mây, nắng kéo dài từ sáng đến chiều, làm nhiệt độ tăng cao.

Do nguyên nhân khác nhau nên mức độ nắng nóng giữa các miền cũng khác biệt. Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ và Trung Bộ mang tính khô, gay gắt, còn ở Nam Bộ thì kéo dài, nhưng nhiệt độ cao nhất chỉ dao động 35-37 độ C.

Hiện nay, nhiều khu vực đang ghi nhận nắng nóng gay gắt, thậm chí có nơi trên 40°C dù mới đầu mùa. Báo VTV dẫn lời ông Hưởng cho biết, nhiệt cao trên 40 độ chưa phải là mức nhiệt kỷ lục nhưng cũng có thể nói là không phổ biến vào thời điểm đầu tháng 4.

Những năm gần đây, năm 2023 và 2024, dù vẫn ghi nhận nắng nóng trên 40 độ, nhưng chủ yếu tập trung vào nửa cuối tháng 4. Nắng nóng gay gắt đến sớm ngay từ đầu tháng như năm nay cho thấy khả năng 2026 sẽ là năm có số ngày nắng nóng ở mức cao.

Chưa kể, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cùng với hiện tượng El Nino có khả năng xuất hiện vào giai đoạn cuối năm thì các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng có xu hướng gia tăng cả về tần suất và cường độ, khiến các giá trị nhiệt độ cực đại ngày càng dễ vượt ngưỡng lịch sử.

Kết quả lấy ý kiến người lao động về hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Thông tin trên Người lao động, trên cơ sở nắm bắt tình hình thực tiễn và tổng hợp ý kiến từ các cấp công đoàn, doanh nghiệp và người lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động về phương án bố trí ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 theo 4 phương án: Không hoán đổi; đổi ngày 27/4 sang ngày 29/4; đổi ngày 27/4 sang 2/5; phương án khác.

Theo cơ quan này, tính đến 7 giờ ngày 9/4, khảo sát đã ghi nhận hơn 70.000 ý kiến tham gia, trong đó khoảng 62% ý kiến ủng hộ phương án hoán đổi ngày nghỉ bù (47,04% bày tỏ "rất mong muốn"; 14,82% "mong muốn"), thể hiện phần lớn người lao động có nhu cầu hoán đổi ngày nghỉ bù để được kéo dài kỳ nghỉ nhằm có điều kiện nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động và chăm lo đời sống gia đình.

Theo quy định của pháp luật hiện hành (Khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019): "nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp".

Đây cũng là lý do mà đến nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam vẫn chưa có văn bản kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về việc nghiên cứu hoán đổi ngày nghỉ bù.

Tuy nhiên, trong năm 2026, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch tức ngày 26/4) lại diễn ra rất gần kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, chỉ cách nhau 2 ngày làm việc.

Khi không hoán đổi ngày nghỉ bù hợp lý thì kỳ nghỉ của người lao động sẽ bị chia ra thành nhiều ngày nghỉ ngắn xen kẽ với ngày đi làm.

Thực tiễn này đặt ra yêu cầu cần có cách tiếp cận linh hoạt hơn nhằm hài hòa giữa quy định pháp luật và nhu cầu chính đáng của người lao động.

Việc bố trí kỳ nghỉ kéo dài không chỉ có ý nghĩa đối với việc phục hồi sức khỏe, tinh thần, kết nối tình cảm gia đình của người lao động mà còn góp phần kích cầu tiêu dùng, du lịch, qua đó có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội.

Từ thực tiễn trên, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất với cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu hoàn thiện quy định pháp luật theo hướng vẫn giữ nguyên tắc chung: "nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp", nhưng đồng thời bổ sung cơ chế linh hoạt trong những trường hợp đặc biệt, khi các kỳ nghỉ lễ gần nhau như năm 2026.

Theo đó, có thể giao quyền cho Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành và ý kiến của tổ chức đại diện người lao động, xem xét, quyết định việc hoán đổi ngày nghỉ trước hoặc sau cho phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động, doanh nghiệp và lợi ích chung của xã hội.

Cán bộ không chuyên trách cấp xã không thuộc diện tăng lương cơ sở từ 1/7/2026

Theo TTXVN, Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang nêu 9 nhóm được áp dụng mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7/2026.

So với Nghị định số 73/2024/NĐCP hiện hành, dự thảo nghị định mới đã bỏ đối tượng thụ hưởng là người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Cơ quan soạn thảo lý giải, việc bỏ quy định về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã do đối tượng này sẽ kết thúc hoạt động trước thời điểm hiệu lực của dự thảo nghị định. Đồng thời, cũng thực hiện rà soát, cập nhật quy định mới liên quan đến các nhóm đối tượng còn lại.

Dự thảo quy định 9 nhóm đối tượng hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở mới gồm: Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã quy định tại Điều 1 Luật Cán bộ, công chức; Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 1 Luật Viên chức.

Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 126/2024/NĐCP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc quân đội.

Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc lực lượng công an.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc quân đội; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc ngành công an.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố.

Ngoài hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc quân đội; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc công an; người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố, 7 nhóm còn lại thuộc đối tượng áp dụng chế độ tiền thưởng.

Công an thông báo tới những thuê bao nhận được cuộc gọi có nội dung sau

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Hưng Yên ghi nhận nhiều phản ánh của cơ quan, doanh nghiệp và người dân về việc xuất hiện các đối tượng giả danh cán bộ Công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn này tuy không mới nhưng vẫn tiếp tục tái diễn với phương thức ngày càng tinh vi, gây thiệt hại cho nhiều nạn nhân.

Trước tình hình trên, theo Cổng thông tin điện tử xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên, Công an xã Trà Giang đã chỉ ra phương thức lừa đảo của nhóm đối tượng này như sau:

Các đối tượng thường sử dụng số điện thoại lạ, tài khoản mạng xã hội giả mạo, tự xưng là cán bộ Công an, cán bộ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy để liên hệ với người dân, cơ quan, doanh nghiệp. Nội dung trao đổi thường xoay quanh các vấn đề như: Yêu cầu mua tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy; Thông báo, ép buộc tham gia các lớp tập huấn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Hướng dẫn làm thủ tục hành chính, cập nhật hồ sơ phòng cháy, chữa cháy trên cổng dịch vụ công; Gửi các đường link, file đính kèm yêu cầu đăng nhập hoặc cung cấp thông tin.

Để tạo lòng tin, các đối tượng thường sử dụng lời lẽ mang tính chất "công vụ", gây áp lực, đe dọa xử phạt nếu không chấp hành. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân: Chuyển tiền đặt cọc trước hoặc thanh toán khi nhận hàng với giá cao bất thường; Cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP; Truy cập vào các đường link chứa mã độc, từ đó chiếm quyền điều khiển thiết bị, thực hiện giao dịch chiếm đoạt tài sản.

Sau khi đạt được mục đích, các đối tượng nhanh chóng cắt đứt liên lạc, khiến nạn nhân không thể liên hệ lại.

Để phòng tránh các hành vi lừa đảo nêu trên, Công an xã Trà Giang đề nghị nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao cảnh giác và thực hiện nghiêm các nội dung sau: Không tin, không làm theo các cuộc gọi từ số lạ tự xưng là cán bộ Công an yêu cầu mua tài liệu, tham gia tập huấn, cập nhật hồ sơ hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Không có cơ quan Nhà nước nào làm việc, điều tra hoặc yêu cầu đóng tiền qua điện thoại. Không truy cập, đăng nhập vào các đường link, website, ứng dụng hoặc mở tệp đính kèm từ nguồn không rõ ràng. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai không quen biết. Khi có nghi vấn, cần bình tĩnh kiểm tra, xác minh thông tin bằng cách liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an nơi gần nhất; tuyệt đối không gọi lại các số điện thoại lạ. Trường hợp đã bị lừa đảo, cần khẩn trương trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, điều tra, xử lý theo quy định. Chủ động tìm hiểu các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên các kênh thông tin chính thống để nâng cao nhận thức, tránh bị lợi dụng.

Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan trước các thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng trên không gian mạng; đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè cùng biết để phòng tránh, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cơ sở đưa thịt lợn nhiễm dịch tả vào trường mầm non bị phạt 22,5 triệu đồng

Thông tin trên VTC News, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở cung cấp thực phẩm cho bữa ăn bán trú của Trường mầm non Hòa Bình, xã Văn Lăng.

Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Thành (trú tại xóm Tân Long, xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên), chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (chế biến suất ăn sẵn) bị phạt 22,5 triệu đồng do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.

Cụ thể, cơ sở này đã ghi chép sổ kiểm thực ba bước và sổ lưu mẫu thức ăn không đúng quy định; không có kết quả kiểm nghiệm nguồn nước phục vụ chế biến, kinh doanh; thiếu hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm.

Ngoài ra, khu vực bảo quản thực phẩm tươi sống và thực phẩm chín không được bố trí riêng biệt; nơi chế biến, bảo quản thực phẩm xuất hiện côn trùng và động vật gây hại xâm nhập.

Trước đó, nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường mầm non Hòa Bình bày tỏ lo ngại về chất lượng thực phẩm trong bữa ăn bán trú. Sự việc bắt đầu khi nhà trường nhờ phụ huynh mang thịt lợn đi xay do mất điện. Trong quá trình này, phụ huynh phát hiện dấu hiệu bất thường của thực phẩm.

Ngay sau đó, nhiều phụ huynh phản ánh với Ban Giám hiệu trường này nhưng hiệu trưởng nhà trường khẳng định thịt không có vấn đề gì. Hiệu trưởng và nhân viên nhà trường còn nấu ăn, nếm thịt trước mặt cha mẹ học sinh để chứng minh thịt an toàn.

Tuy nhiên, nghi ngờ thịt không đảm bảo chất lượng, phụ huynh trường mầm non góp tiền và tự mang mẫu thịt lợn đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm 2 mẫu thực phẩm cho thấy, một mẫu có 3 chỉ tiêu vi sinh dương tính gồm vi sinh vật hiếu khí, E.coli và tụ cầu vàng; mẫu còn lại dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Cũng liên quan đến sự việc trên, sáng 8/4, UBND xã Văn Lăng tổ chức hội nghị thông tin kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm liên quan đến phản ánh của phụ huynh Trường mầm non Hòa Bình.

Tại hội nghị, ông Hà Quang Trọng, Chủ tịch UBND xã Văn Lăng cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu thịt lợn sử dụng tại trường dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi. Bà Nguyễn Thị Minh Khoái, Hiệu trưởng nhà trường bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để phục vụ công tác điều tra.

Đề xuất người dân có thể đăng ký hộ tịch trực tuyến toàn trình

Thông tin trên SKĐS, sáng 9/4, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi).

Theo đó, dự thảo luật quy định rõ thẩm quyền, đối tượng, phạm vi của từng thủ tục đăng ký hộ tịch. Các nội dung cụ thể như thành phần hồ sơ, thời hạn, trình tự, thủ tục vốn có tính biến động, được giao Chính phủ quy định chi tiết.

Người dân có thể lựa chọn nộp hồ sơ, nhận kết quả đăng ký hộ tịch theo hình thức trực tuyến, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. Dự thảo luật giao Chính phủ quy định theo hướng thực hiện trực tuyến toàn trình đối với hầu hết thủ tục hộ tịch, trừ một số trường hợp như đăng ký kết hôn, giám hộ phải có mặt trực tiếp tại cơ quan đăng ký.

Về sổ hộ tịch, dự thảo xác định chủ yếu sử dụng dữ liệu điện tử; riêng việc đăng ký kết hôn vẫn sử dụng đồng thời sổ điện tử và sổ giấy, phù hợp với đặc thù hai bên nam, nữ phải trực tiếp ký xác nhận. Giấy tờ hộ tịch bao gồm giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, giấy chứng tử và văn bản xác nhận hộ tịch. Chính phủ sẽ quy định cụ thể việc cấp các loại giấy tờ này dưới dạng điện tử, bản giấy, bản chính hoặc bản sao.

Dự thảo luật cũng giao Chính phủ chỉ đạo rà soát, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch; đồng thời quy định điều kiện, tiêu chuẩn nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định về quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch đối với người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam; bảo đảm quyền đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra hoặc sinh sống ổn định trên lãnh thổ Việt Nam.

Bên cạnh đó, cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm chủ động khai thác, tra cứu thông tin từ các cơ sở dữ liệu liên quan; chỉ yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ khi không thể khai thác được hoặc thông tin chưa đầy đủ, chính xác.

Dự thảo cũng khẳng định giá trị pháp lý của giấy tờ, thông tin và dữ liệu hộ tịch điện tử, trong đó dữ liệu điện tử có giá trị tương đương giấy tờ bản giấy khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch khác.

Ngoài ra, dự thảo bổ sung thẩm quyền đăng ký, giám sát và chấm dứt giám sát việc giám hộ liên quan đến quản lý tài sản của người được giám hộ, không phụ thuộc vào nơi cư trú của cá nhân.

Thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết, đa số ý kiến trong Ủy ban cơ bản tán thành với các quy định của dự thảo, đặc biệt là việc đẩy mạnh đăng ký hộ tịch trực tuyến toàn trình, không phụ thuộc địa giới hành chính.

Hiện nay, Cơ sở dữ liệu hộ tịch đã được xây dựng và tiếp tục hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, hướng tới cá nhân hóa và dựa trên dữ liệu.

Bất ngờ danh tính người phụ nữ nghi bạo hành trẻ tại cơ sở mầm non tư thục

Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, ngày 7/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một phụ nữ có hành vi nghi bạo hành trẻ tại một cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn xã Phạm Ngũ Lão (Hưng Yên).

Cụ thể, vào 10h42 ngày 7/4, trong quá trình thay quần áo cho trẻ, do cháu bé quấy khóc, người phụ nữ đã bế cháu bé lên, thả mạnh xuống khu vực các cháu khác đang nằm và tiếp tục đánh vào chân cháu bé. Sau khi được đăng tải, đoạn clip thu hút sự quan tâm của dư luận và cộng đồng mạng...

Ngay khi nhận được thông tin, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phạm Ngũ Lão phối hợp với Công an, Văn phòng HĐND và UBND xã, trường Mầm non Phù Ủng, Trưởng thôn Sa Lung và các đơn vị có liên quan nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh, làm rõ.

Qua xác minh xác định, vụ việc xảy ra tại Cơ sở mầm non tư thục Hoa Hồng Nhung (thôn Sa Lung, xã Phạm Ngũ Lão) do bà Vũ Thị Phương làm chủ. Đáng chú ý, bà Phương cũng là người có hành vi bạo hành với cháu P.T.P (mới đi học tại cơ sở này khoảng hơn 1 tháng) được ghi lại trong clip.

Tại buổi làm việc, cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ cơ sở mầm non tường trình sự việc, xuất trình các giấy tờ có liên quan đến hoạt động của cơ sở. Đến sáng 8/4, Cơ sở mầm non Hoa Hồng Nhung đã tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác xác minh.

Liên quan đến hành vi nghi bạo hành trẻ tại cơ sở mầm non tư thục nói trên, ngày 8/4, toàn bộ 55 trẻ em thuộc cơ sở mầm non này đã được chuyển đến trường Mầm non Phù Ủng (xã Phạm Ngũ Lão), bảo đảm đầy đủ các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục.

Xác minh vở bài tập Tin học lớp 3 có đường link dẫn đến nội dung không phù hợp

Mạng xã hội xuất hiện thông tin về cuốn Vở bài tập Tin học dành cho học sinh lớp 3, bìa ghi Nhà xuất bản Đại học Huế, có nội dung bài tập yêu cầu truy cập đường link.

Cụ thể, tại một trang trong cuốn Vở bài tập Tin học lớp 3, học sinh được yêu cầu sử dụng trình duyệt Google Chrome để truy cập vào trang web video thiếu nhi.

Tuy nhiên, khi truy cập theo trang web có địa chỉ như trong cuốn sách này lại hiển thị hình ảnh và nội dung không phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Liên quan vấn đề này, trên fanpage có tích xanh "Dai Truong Phat Education" (DTP), được giới thiệu là đơn vị phát hành, có bài đăng với nội dung thông báo khẩn về việc ngừng truy cập đường dẫn (link) tài liệu trong Vở bài tập Tin học lớp 3.

Ngoài ra, ngay khi phát hiện sự việc, DTP chủ động báo cáo đến Cục An ninh mạng và các cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý.

Chiều 9/4, trao đổi với SKĐS, PGS.TS Nguyễn Xuân Huy, Chánh Văn phòng Đại học Huế cho biết, Nhà xuất bản Đại học Huế và chủ biên đang làm việc với Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Huế) để điều tra vì sao trang web bị gắn link qua "web đen".