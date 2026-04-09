Tin sáng 9/4: Những đối tượng nào được tăng trợ cấp xã hội từ 1/7? Đình chỉ hiệu trưởng trường mầm non cho trẻ ăn thịt lợn nhiễm dịch tả

Người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, sắp được tăng mức hưởng từ ngày 1/7/2026

Bộ Y tế đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 600.000 đồng/tháng từ 1/7/2026. Ảnh minh họa: TL

Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024.

Theo Bộ Y tế, hiện nay, mức chuẩn trợ giúp xã hội là 500.000 đồng/tháng chỉ tương đương 22,7% chuẩn nghèo nông thôn và 17,8% chuẩn nghèo đô thị theo quy định mới (Nghị định số 351/2025/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 2.200.000 đồng/tháng, khu vực đô thị là 2.800.000 đồng/tháng), mức hưởng này vẫn còn rất thấp, chưa đảm bảo mức sống tối thiểu và thiếu tính tương đồng với các chính sách bảo hiểm xã hội, giảm nghèo hay ưu đãi người có công.

Tại Dự thảo Nghị định, Bộ Y tế đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 600.000 đồng/tháng từ 1/7/2026 (tăng 20%).

Theo quy định, từ năm 2026, các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng bao gồm trẻ em mồ côi/khuyết tật, người cao tuổi từ 60-80 tuổi (tùy diện) thuộc hộ nghèo/cận nghèo, người khuyết tật nặng, người nhiễm HIV/mắc bệnh hiểm nghèo và người từ 16-22 tuổi đang đi học có hoàn cảnh đặc biệt.

Tăng lương cơ sở lên 8%, mức thưởng huy hiệu Đảng lên tới gần 38 triệu đồng?

Trường hợp có Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng sẽ được kèm theo mức thưởng là gần 38 triệu đồng. Ảnh minh họa: BHT

Theo tiểu mục 2 Mục IV Hướng dẫn 56-HD/VPTW năm 2015 quy định mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng như sau:

- Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 1,5 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 2,0 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 3,0 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 3,5 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 5,0 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 6,0 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 8,0 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 10,0 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 15,0 lần mức tiền lương cơ sở.

Cũng theo Hướng dẫn 56/HD/VPTW năm 2015, mức tiền thưởng của từng Huy hiệu Đảng sẽ được tính dựa trên mức lương cơ sở.

Bộ Nội vụ đã ban hành Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng 8% là 2.530.000 đồng/tháng. Do đó đó, mức tiền thưởng Huy hiệu Đảng dự kiến như sau:

Công thức tính tiền thưởng Huy hiệu Đảng năm 2026: Tiền thưởng = Hệ số x Mức lương cơ sở.

Do đó, trường hợp có Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (mức cao nhất) sẽ được kèm theo mức thưởng là: 15 x 2.53 triệu đồng = 37.950.000 đồng (gần 38 triệu đồng).

Đình chỉ hiệu trưởng trường mầm non cho trẻ ăn thịt lợn nhiễm dịch tả

Mẫu thịt lợn lưu tại trường. Ảnh: Nguyễn Ngoan

VTC News đưa tin, sáng 8/4, UBND xã Văn Lăng (tỉnh Thái Nguyên) tổ chức hội nghị thông tin kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm liên quan đến phản ánh của phụ huynh Trường mầm non Hòa Bình.

Tại hội nghị, ông Hà Quang Trọng (Chủ tịch UBND xã Văn Lăng) cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu thịt lợn sử dụng tại trường dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi; đồng thời tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Nguyễn Thị Minh Khoái - Hiệu trưởng nhà trường để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra và xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Trước đó, nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường mầm non Hòa Bình bày tỏ lo ngại về chất lượng thực phẩm trong bữa ăn bán trú. Sự việc bắt đầu khi nhà trường nhờ phụ huynh mang thịt lợn đi xay do mất điện. Trong quá trình này, phụ huynh phát hiện dấu hiệu bất thường của thực phẩm.

Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy hai mẫu thịt dương tính với vi khuẩn E.coli và virus dịch tả lợn Châu Phi. Thông tin này khiến nhiều phụ huynh lo lắng, đặc biệt khi một số trẻ xuất hiện dấu hiệu rối loạn tiêu hóa sau bữa ăn tại trường.

Đáng chú ý, trong thời gian đầu, nhà trường khẳng định thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn. Ban giám hiệu cùng một số nhân viên thậm chí trực tiếp chế biến và ăn thử trước sự chứng kiến của phụ huynh để trấn an dư luận.

Tuy nhiên, sau khi có kết quả xét nghiệm, nhiều phụ huynh đã quyết định cho con nghỉ học tạm thời vì lo ngại về an toàn thực phẩm.

Cứu sống cụ bà 91 tuổi đứng trước 'cửa tử' bằng kỹ thuật thay van tim qua da

Cụ bà 91 tuổi được cứu sống bằng kỹ thuật thay van tim qua da, không cần phải cưa xương ức. Ảnh BVCC

Khoa Nội tim mạch người lớn, Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện E) vừa can thiệp cứu sống ngoạn mục một cụ bà 91 tuổi bị hẹp van động mạch chủ khít kèm suy thận, suy tim nặng.

ThS.BS Trần Minh Giám cho biết, bệnh nhân (nữ, 91 tuổi, quê Lào Cai) nhập viện trong tình trạng suy tim rất nặng, khó thở dữ dội, phải cấp cứu bằng thở oxy, thuốc lợi tiểu và thuốc trợ tim.

Theo lời kể của gia đình, trước đó vài ngày, cụ bà liên tục kêu tức ngực, khó thở. Nghĩ rằng bà mắc bệnh lý hô hấp, gia đình đã đưa bà vào Bệnh viện Phổi Trung ương để điều trị. Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện vấn đề cốt lõi nằm ở tim mạch nên đã nhanh chóng tư vấn và chuyển tuyến cấp cứu sang Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E.

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện E đánh giá đây là một ca bệnh vô cùng nguy kịch. Bệnh nhân bị hẹp khít lỗ van động mạch chủ, khiến máu bơm từ tim đi nuôi cơ thể bị giảm sút nghiêm trọng. Lưu lượng máu ứ đọng lại tại buồng tim và phổi, gây dọa phù phổi cấp và suy hô hấp. Đối với bệnh lý này, nếu chỉ điều trị nội khoa, bệnh sẽ rất ít cải thiện và nguy cơ tử vong trực chờ.

Một cuộc hội chẩn đa chuyên khoa (Heart Team) được triển khai khẩn trương với sự tham gia của các chuyên gia nội khoa, ngoại khoa và Tim mạch can thiệp. Bài toán đặt ra lúc này rất nan giải: Để cứu bệnh nhân, bắt buộc phải thay van động mạch chủ. Tuy nhiên, với một cụ bà đã 91 tuổi, cơ thể suy đa tạng, nếu tiến hành mổ mở cưa xương ức theo phương pháp truyền thống thì tiên lượng trên bàn mổ và quá trình hồi sức hậu phẫu là cực kỳ nặng nề, cơ hội sống sót rất mong manh.

Đứng trước lằn ranh sinh tử, các bác sĩ thống nhất quyết định lựa chọn kỹ thuật TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation - Thay van động mạch chủ qua da) để giành lại sự sống cho người bệnh.

Trong phòng can thiệp (Cathlab), chiếc van mới đã được các bác sĩ khéo léo đưa vào thay thế chỗ van "hỏng". Ngay khi van được thả ra và bung mở, nó lập tức hoạt động nhịp nhàng, giải phóng tình trạng tăng áp trong thất trái. Dòng máu lưu thông đi nuôi cơ thể dồi dào trở lại, tình trạng suy tim của cụ bà được cải thiện tức thì.

Chỉ sau một tuần điều trị, cụ bà 91 tuổi từng đứng trước "cửa tử" nay đã hoàn toàn khỏe mạnh và đủ điều kiện xuất viện trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình.

Nghịch bật lửa, nhóm trẻ vô tình thiêu rụi nhà rông ở Quảng Ngãi

Hiện trường vụ cháy nhà rông thôn Đăk Tiêng Klah.

Trên TPO, ông Nguyễn Minh Vương (Chủ tịch UBND xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng công an địa phương đã có báo cáo xác minh ban đầu về vụ cháy nhà rông thôn Đăk Tiêng Klah, nguyên nhân xuất phát từ việc nhóm trẻ em đến nhà rông chơi và gây ra.

Theo xác minh ban đầu, vào khoảng 15h ngày 7/4, một nhóm trẻ trong thôn Đăk Tiêng Klah rủ nhau đến nhà rông để vui chơi.

Trên đường đi, một em nhặt được chiếc bật lửa vẫn còn gas. Khi đến nơi, trong lúc nô đùa, em này đã bật lửa, tia lửa bén vào mái tranh của nhà rông gây cháy.

Khi lửa bùng lên, các em hoảng sợ bỏ chạy. Do mái nhà rông lợp tranh khô, lửa nhanh chóng lan rộng chỉ trong vài phút, dẫn đến cháy lớn thiêu rụi hoàn toàn công trình.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Đăk Hà đã báo cáo lên Công an tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời phối hợp các lực lượng liên quan tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân, đánh giá thiệt hại và đề xuất phương án khắc phục.

