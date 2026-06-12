Tin sáng 12/6: Cảnh báo nhiều tuyến đường có thể bị chia cắt vì mưa lũ ở Bắc Bộ; hơn 1,2 triệu thí sinh hoàn thành ngày thi đầu tiên
GĐXH - Mưa lũ ở Bắc Bộ đang làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, đe dọa an toàn giao thông tại nhiều địa phương, đặc biệt ở khu vực miền núi; Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia cho biết ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc.
Cảnh báo nhiều tuyến đường có thể bị chia cắt vì mưa lũ ở Bắc Bộ
Trước tình hình mưa lũ ở Bắc Bộ có những diễn biến phức tạp, Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành công điện yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ, địa phương và doanh nghiệp liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho người dân.
Công điện được gửi tới Khu Quản lý đường bộ I, Khu Quản lý đường bộ II; Sở Xây dựng các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An; Ban Quản lý dự án đường bộ miền Bắc; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cùng các doanh nghiệp BOT quản lý, khai thác quốc lộ và đường cao tốc.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong khoảng thời gian từ 16 giờ ngày 8/6 đến 10 giờ ngày 9/6, nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ ghi nhận lượng mưa lớn. Một số nơi có mưa rất to như Thủy điện Nam Đông 3 (Lào Cai) 216,2 mm, Bản Giang (Lai Châu) 195,2 mm, Ngọc Chiến (Sơn La) 131 mm, Vạn Mai (Phú Thọ) 126,8 mm và Hoàng Khai (Tuyên Quang) 106,8 mm.
Cục Đường bộ Việt Nam nhận định mưa lũ ở Bắc Bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động giao thông, thậm chí gây chia cắt cục bộ tại một số tuyến đường.
Để giảm thiểu thiệt hại, các đơn vị được yêu cầu khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét để xây dựng phương án xử lý và phân luồng giao thông từ xa. Đồng thời, bố trí lực lượng trực gác, hướng dẫn giao thông tại các vị trí ngầm tràn, bến phà, cầu phao, đò ngang và các điểm có nguy cơ ngập sâu hoặc nước chảy xiết.
Cơ quan quản lý đường bộ cũng yêu cầu cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các vị trí nguy hiểm và kiên quyết không cho người, phương tiện đi qua khi chưa bảo đảm an toàn. Đây là biện pháp nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn trong điều kiện thời tiết cực đoan.
Hà Nội chính thức quản lý Vườn quốc gia Ba Vì, nơi bảo tồn nhiều loài động vật quý hiếm
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 1040/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) về UBND TP Hà Nội quản lý từ 11/6/2026.
Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ chuyển thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia Ba Vì từ Bộ NN&MT về UBND TP Hà Nội.
Thủ tướng giao Bộ NN&MT tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu cùng các quyền, nghĩa vụ có liên quan của Vườn quốc gia Ba Vì cho UBND TP Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
Đồng thời, UBND TP Hà Nội có trách nhiệm tiếp nhận Vườn quốc gia Ba Vì và thực hiện quản lý, bảo vệ, phát triển rừng theo các quy định hiện hành.
Đáng chú ý, UBND TP Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ thống nhất quản lý toàn bộ diện tích và ranh giới Vườn quốc gia Ba Vì nằm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên, tài sản công, đầu tư, ngân sách nhà nước và các quy định liên quan.
Vườn quốc gia Ba Vì là một trong những khu rừng đặc dụng quan trọng của khu vực phía Bắc, giữ vai trò đặc biệt trong bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường. Đồng thời, đây cũng là một thành phần quan trọng trong không gian sinh thái phía Tây Thủ đô Hà Nội.
Thiếu niên 16 tuổi ở Ninh Bình nhận 'hoa hồng' 50.000 đồng/lần khi quảng bá web cờ bạc, bị công an xử lý
Ngày 11/6, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng An ninh chính trị nội bộ vừa xử lý một trường hợp cung cấp, chia sẻ thông tin về trang web đánh bạc hoặc phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến.
Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện anh Đ.V.A (SN 2010, trú tại xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để chia sẻ thông tin các buổi livestream của các đối tượng đang đánh bạc, tổ chức đánh bạc trực tuyến nhằm quảng cáo các trang web đánh bạc cho nhiều người biết, lôi kéo tạo tài khoản tham gia đánh bạc để hưởng hoa hồng với mức 50.000 đồng cho mỗi lần chia sẻ.
Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, anh Đ.V.A đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, tự nguyện gỡ bỏ các bài đăng chia sẻ về các buổi livestream đánh bạc trực tuyến trên tài khoản Facebook cá nhân cũng như tại các hội, nhóm kín về cờ bạc online, đồng thời cam kết không tái phạm.
Căn cứ quy định của pháp luật, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo đối với Đ.V.A theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ).
Lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ trên mạng xã hội, đặc biệt là các nội dung liên quan đến trang web đánh bạc trực tuyến. Việc tiếp tay quảng bá cho các trang web này có thể gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.
Quang Dũng, Jennifer Phạm dự lễ tốt nghiệp của con trai
Quang Dũng và vợ cũ - Jennifer Phạm - hội ngộ tại Mỹ, cho biết hạnh phúc khi con trai Bảo Nam tốt nghiệp trung học phổ thông loại giỏi.
Sang Mỹ từ đầu tháng 6, Quang Dũng cho biết hồi hộp chứng kiến con trai mặc lễ phục tốt nghiệp. Ca sĩ mong Bảo Nam luôn gặp may mắn trên con đường phía trước. "Tôi hạnh phúc khi nhìn con khôn lớn mỗi ngày. Giờ đây, Bảo Nam đủ vững vàng về mọi mặt để thực hiện ước mơ, hoài bão", anh nói.
Hiện Bảo Nam cân nhắc chọn ngành công nghệ, y học hoặc vật lý. Ca sĩ ủng hộ con trai sống ở ký túc xá nhằm rèn tính tự lập.
Cuối tháng 5, Jennifer Phạm sang Mỹ, đưa Bảo Nam đi xem chặng đua xe công thức 1 tại Montreal (Canada). Đây là món quà cô dành tặng con vì thành tích học tập tốt.
Cô cho biết Bảo Nam nhận được thư mời nhập học từ nhiều trường ở Mỹ. Năm ngoái, hoa hậu đi khảo sát loạt đại học lớn tại bang California. Hai mẹ con ghé thăm Đại học California tại Irvine (UCI) - nơi Jennifer Phạm từng theo học chuyên ngành Y khoa trước khi về Việt Nam làm MC. Cô cũng mua xe để con học lái, thuận tiện cho việc di chuyển.
Bảo Nam 18 tuổi, cao 1,9 m, đam mê khám phá khoa học, máy móc. Cậu được nhận xét giống bố về ngoại hình. Quang Dũng và Jennifer Phạm giữ mối quan hệ tốt đẹp sau ly hôn, thống nhất để con trai phát triển một cách tự nhiên nhất. Anh cho biết Bảo Nam sống ở Mỹ nhưng Jennifer Phạm và bà ngoại luôn tạo môi trường cho cậu luyện nói tiếng Việt.
Hơn 1,2 triệu thí sinh hoàn thành ngày thi đầu tiên an toàn, nghiêm túc
TTXVN đưa tin, chiều 11/6, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia cho biết ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc; hầu hết thí sinh bình tĩnh, tự tin làm bài. Tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, nhiều sĩ tử rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi sau khi hoàn thành hai môn thi quan trọng nhất của ngày thi đầu tiên.
Theo Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, ở môn Ngữ văn, cả nước có 1.203.039 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,56%. Đối với môn Toán, có 1.197.195 thí sinh tham dự, đạt tỷ lệ 99,42%. Tỷ lệ dự thi tiếp tục duy trì ở mức cao, tương đương với kỳ thi năm trước.
Trong buổi sáng, các thí sinh hoàn thành môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Đây cũng là môn thi tự luận duy nhất của kỳ thi năm nay. Sau khi kết thúc bài thi, nhiều thí sinh cho rằng đề thi bám sát chương trình học, có tính thực tiễn và tạo điều kiện để học sinh thể hiện quan điểm, cảm nhận của bản thân.
Buổi chiều cùng ngày, các thí sinh tiếp tục dự thi môn Toán. Theo đánh giá của nhiều học sinh, đề thi có cấu trúc quen thuộc, bám sát nội dung đã học nhưng vẫn có những câu hỏi mang tính phân loại nhằm phục vụ công tác xét tuyển đại học. Nhiều thí sinh cho rằng các câu hỏi ở mức cơ bản và vận dụng chiếm tỷ lệ lớn, trong khi nhóm câu hỏi khó tập trung ở phần cuối đề thi.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, kết thúc ngày thi đầu tiên, các điểm thi trên cả nước đã tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Các hội đồng thi thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, lực lượng coi thi chủ động, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh. Hầu hết học sinh giữ được tâm lý bình tĩnh, tự tin và nghiêm túc trong suốt quá trình làm bài.
Bên cạnh những kết quả tích cực, trong ngày thi đầu tiên vẫn ghi nhận một số trường hợp vi phạm quy chế. Cụ thể, cả nước có 27 thí sinh bị đình chỉ thi, trong đó 16 trường hợp ở môn Ngữ văn và 11 trường hợp ở môn Toán.
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