Tin sáng 6/11: Bắt một ca sĩ trong vụ lừa đảo chạy án; không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đề xuất giữ nguyên tuổi hưu của sĩ quan cấp tướng là 60 tuổi

Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin ngày 5/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong phiên thảo luận, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐB) đồng tình với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật này. Một số ý kiến còn đánh giá, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật này nhằm thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quân đội.

Theo dự thảo luật, quy định hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm theo hướng cấp úy là 50 tuổi, thiếu tá là 52 tuổi, trung tá là 54 tuổi, thượng tá là 56 tuổi, đại tá là 58 tuổi, cấp tướng là 60 tuổi.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Giải trình một số ý kiến, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và đánh giá các ý kiến đóng góp chí tình, chí nghĩa và khẳng định tiếp thu toàn bộ các ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, quan điểm là "nuôi quân 3 năm sử dụng 1 giờ". Cho nên, trong thời bình vẫn phải rèn quân để đến khi có tình huống xử lý được. Trong khi đó, cường độ công việc, nhiệm vụ ngày càng cao, do đó đòi hỏi sĩ quan phải nỗ lực, rèn luyện nhiều hơn, nhất là về chuyên môn, kỹ thuật, kỹ năng.

Về đề xuất tăng tuổi hưu của sĩ quan cấp tướng quân đội lên 62 tuổi, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng, do đặc thù riêng trong công tác tổ chức, chỉ huy trong quân đội nên mong Quốc hội cho phép giữ nguyên tuổi nghỉ hưu đối với sĩ quan cấp tướng như trong dự thảo luật đề xuất là 60 tuổi.

Bắt bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu và ca sĩ Quốc Kháng trong vụ lừa đảo chạy án

VietNamNet đưa tin phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM hôm nay khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thị Mỹ Châu, 56 tuổi, là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group, quận 3 (nhà thuốc Mỹ Châu) về tội "Đưa hối lộ".

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM còn khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Quốc Kháng (tên thật là Lê Quốc Kháng, 43 tuổi) và Lê Nguyễn Hoàng Nam (32 tuổi, ngụ quận 10) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ca sĩ Quốc Kháng, tức Lê Quốc Kháng. Ảnh: Công an TPHCM

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn. Được biết, thông qua biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện bà Mỹ Châu có hành vi móc nối với ca sĩ Quốc Kháng để nhờ ca sĩ này "chạy án". Mục đích của những người này là chạy tại ngoại cho 1 bị can đang bị Phòng Cảnh sát Kinh tế khởi tố, bắt tạm giam.

Ca sĩ Quốc Kháng đưa ra giá cho cho vụ "chạy tại ngoại" này là 9 tỷ đồng. Để tạo lòng tin với bà Mỹ Châu, nam ca sĩ tự giới thiệu là cháu của một lãnh đạo.

Quốc Kháng thông qua Lê Nguyễn Hoàng Nam nhờ 'chạy tại ngoại" cho bị can.

Theo đó, Nam đề nghị Quốc Kháng đưa trước một khoản tiền để lo chi phí và phải ký hợp đồng với luật sư do Nam chỉ định với giá 200 triệu đồng. Quốc Kháng đồng ý với Nam và tự hứa hẹn với bà Mỹ Châu là bị can sẽ "được thả" trong vòng 1 tuần.

Bà Mỹ Châu đã 2 lần đưa trước cho Quốc Kháng 7 tỷ đồng trong tổng số tiền 9 tỷ mà 2 bên thỏa thuận.

Quốc Kháng chỉ đưa cho Nam 450 triệu đồng. Số tiền còn lại, Quốc Kháng dùng để tiêu xài cá nhân, giải quyết nợ nần. Sau đó, Quốc Kháng có dấu hiệu bỏ trốn, chặn mọi liên lạc với bà Mỹ Châu.

Sắp có công cụ AI kiểm soát mua bán thương mại điện tử

Báo Lao động đưa tin ngày 5/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2025.

Tại hội trường, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP Hồ Chí Minh) đề nghị quan tâm hơn nữa về thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng thương mại điện tử.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, tuần sau sẽ ra mắt một công cụ dùng AI để kiểm soát những vấn đề doanh thu và mua bán trên sàn thương mại điện tử. Ảnh: Quochoi.vn

Theo đại biểu này, khi thu được khoản này, chúng ta sẽ tăng được đầu tư hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng Internet để giao dịch thuận lợi hơn.

Giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu ra, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đánh giá cao các ý kiến thảo luận của các đại biểu.

Về sàn thương mại điện tử, Phó Thủ tướng cho biết, đã triển khai thu thuế sàn thương mại điện tử xuyên biên giới.

Theo đó, có 102 nhà cung cấp nước ngoài, nói cách khác là doanh nghiệp công nghệ thông tin của nước ngoài, như Facebook, Google đã nộp thuế được 18.600 tỉ đồng.

"Còn sàn thương mại điện tử trong nước năm nay chúng tôi bắt đầu thu, riêng TP Hà Nội đến thời điểm hiện nay được 35.000 tỉ đồng" - Phó Thủ tướng Chính phủ nói và cho biết trong tuần sau, các cơ quan sẽ ra mắt một công cụ dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để kiểm soát những vấn đề doanh thu và mua bán trên sàn thương mại điện tử.

Dự báo thời tiết 6/11/2024: Không khí lạnh tăng cường, mưa to ở khu vực ven biển

VietNamNet cập nhật theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc, ngày 5/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ; ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Từ đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Không khí lạnh tăng cường, đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ảnh: NCHMF

Ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 19-21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Thời tiết Hà Nội, có mưa vài nơi; trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ.

Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ chiều tối 5/11 đến sáng 6/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h).

Từ trưa ngày 6/11 đến hết ngày 7/11 khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/6h).

Ngoài ra, đêm 5/11 ngày 6/11 ở khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Từ đêm 7/11, mưa lớn ở khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần.

Hàng không nhận thêm máy bay, tăng cường bay Tết

Báo Người lao động cập nhật trưa 5/11, máy bay thân hẹp A320 mang số hiệu JU-1410 đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài, trở thành máy bay mới nhất gia nhập đội bay Bamboo Airways trước thềm cao điểm cuối năm.

Đại diện Bamboo Airways cho biết máy bay mới sẽ nhanh chóng được kiểm tra và "khoác đồng phục" mang nhận diện đặc trưng của Bamboo Airways trước khi chính thức đưa vào khai thác.

Bamboo Airways nỗ lực tăng cường nguồn lực khai thác nhằm nâng cao năng lực phục vụ hành khách trước đợt cao điểm đi lại Tết Nguyên đán.

Ảnh minh họa

Hãng đã mở bán hàng trăm ngàn vé máy bay Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, trong giai đoạn từ 15-1-2025 đến 12-2-2025 (tức từ 16 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng) trên tất cả các đường bay nội địa và quốc tế với mức giá chỉ từ 627.000 đồng/chiều (đã bao gồm thuế phí).

Cục Hàng không cho biết đang tạo điều kiện cho các hãng hàng không bổ sung đội máy bay nhằm đáp ứng kế hoạch khai thác của các hãng dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Theo báo cáo của các hãng hàng không Việt Nam, các hãng dự kiến sẽ tiếp tục nhận thêm và có kế hoạch thuê các máy bay bổ sung đội máy bay hiện có. Vietnam Airlines dự kiến nhận thêm 3 máy bay (2 máy bay A320 và 1 máy bay B787-10), Vietjet Air dự kiến nhận 8 máy bay A321 và 2 máy bay E190.

Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng kế hoạch khai thác của các hãng hàng không dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Cục Hàng không cũng đã triển khai công tác chuẩn bị như: Điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh sân bay Tân Sơn Nhất giai đoạn cao điểm Tết (từ ngày 14-1 đến ngày 12-2-2025); chỉ đạo các đơn vị phục vụ trong dây chuyền vận tải hàng không xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực, sẵn sàng phục vụ các khung giờ đêm.

Malaysia tái khởi động cuộc tìm kiếm MH370

Theo VTCnew đưa tin cập nhật chiếc Boeing 777 chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn mất tích vào ngày 8/3/2014 khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Malaysia, Trung Quốc và Australia đều đã kết thúc cuộc tìm kiếm chung vào tháng 1/2017 do không có phát hiện đáng kể nào.

Cuộc tìm kiếm tiếp theo do công ty thám hiểm biển tư nhân Ocean Infinity của Mỹ thực hiện cũng kết thúc mà không có kết quả vào tháng 6/2018.

Người dân bên một bức tường tưởng niệm chuyến bay xấu số MH370. (Ảnh: RND)

Theo Straits Times, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Anthony Loke hôm 5/11 xác nhận, Kuala Lumpur đang đàm phán với Ocean Infinity về một đề xuất do công ty này đưa ra hồi tháng 6 nhằm tiếp tục tìm kiếm các mảnh vỡ của máy bay trong khu vực rộng 15.000 km2 ngoài khơi bờ biển Tây Australia.

Đề xuất này dựa trên nguyên tắc "không tìm thấy, không tính phí", nghĩa là chính phủ sẽ không cần trả phí nếu không tìm thấy mảnh vỡ.

Bộ trưởng Loke bổ sung rằng Ocean Infinity đang đề nghị mức phí 70 triệu USD – số tiền tương đương với mức đề xuất vào năm 2018 – nếu tìm thấy mảnh vỡ. Bộ Giao thông Vận tải Malaysia sẽ công bố thêm chi tiết sau khi kết thúc đàm phán và có sự phê duyệt từ chính phủ.

Các nguồn thạo tin cho biết khu vực tìm kiếm mới đã được mở rộng "tứ phía" so với khu vực mà Ocean Infinity khảo sát vào năm 2018.