Cả nước còn hơn 8.200 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý
GĐXH - Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, tính đến ngày 9/11/2026, cả nước vẫn còn 8.256 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý, khai thác; trong đó khối địa phương chiếm gần 88% tổng số cơ sở tồn đọng.
Nhiều đơn vị khối trung ương về đích sớm, tiến độ vẫn phân hóa
Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý trên phạm vi cả nước là 32.285 cơ sở. Trong đó, khối bộ, cơ quan trung ương có 5.430 cơ sở và khối địa phương có 26.855 cơ sở.
Tính đến ngày 9/11/2026, các bộ, cơ quan trung ương đã hoàn thành xử lý, khai thác 4.438 cơ sở (đạt 81,7%), còn lại 992 cơ sở đang tiếp tục thực hiện.
Điểm sáng trong khối Trung ương là 4 đơn vị đã hoàn thành 100% kế hoạch gồm: Bảo hiểm xã hội Việt Nam (324/324 cơ sở), Kiểm toán Nhà nước (3/3 cơ sở), Đài Truyền hình Việt Nam (2/2 cơ sở) và Văn phòng Quốc hội (2/2 cơ sở).
Nhiều bộ, ngành có khối lượng xử lý lớn cũng đạt tỷ lệ cao vượt mức bình quân của khối như:
Bộ Tư pháp: 399/407 cơ sở (98,0%);
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: 419/429 cơ sở (97,7%);
Bộ Công Thương: 507/520 cơ sở (97,5%);
Bộ Tài chính (đơn vị có số lượng lớn nhất khối): 1.714/1.857 cơ sở (92,3%);
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 41/45 cơ sở (91,1%).
Ở chiều ngược lại, tiến độ giữa các đơn vị vẫn có sự chênh lệch đáng kể. Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện nằm trong nhóm có tỷ lệ hoàn thành thấp hơn mức trung bình 81,7%.
7.264 cơ sở khối địa phương chưa xử lý xong, 6 tỉnh thành giậm chân tại chỗ
Tại 34 tỉnh, thành phố, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư đã hoàn thành xử lý là 19.591/26.855 cơ sở, đạt tỷ lệ 73,0%. Số cơ sở chưa hoàn thành lên tới 7.264, chiếm gần 88% tổng lượng tài sản dôi dư tồn đọng của cả nước.
Dẫn đầu cả nước về tỷ lệ hoàn thành là Tuyên Quang với 98,0% (1.636/1.670 cơ sở), theo sau là Bắc Ninh đạt 97,1% (1.022/1.053 cơ sở) và Lạng Sơn đạt 96,9% (620/640 cơ sở). Một số địa phương khác cũng duy trì tiến độ tốt trên 90% như Thái Nguyên (92,0%) và Quảng Ninh (90,1%). Các tỉnh có số lượng xử lý thực tế lớn trên 1.000 cơ sở gồm Thanh Hóa (84,2%) và An Giang (84,1%).
Tại hai đô thị lớn, TP. Hồ Chí Minh đạt tỷ lệ 82,3% (còn 51/288 cơ sở chưa xong) và Hà Nội đạt 77,3% (còn 128/563 cơ sở chưa xong).
Đáng chú ý, Bộ Tài chính chỉ rõ nhóm địa phương có tỷ lệ hoàn thành thấp hơn mức bình quân 73% gồm: Quảng Trị, Cà Mau, Đồng Tháp, Đồng Nai, Cần Thơ và Ninh Bình.
Đặc biệt, có 6 địa phương ghi nhận kết quả xử lý chưa có tiến triển mới trong kỳ báo cáo là Cà Mau, Điện Biên, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Hải Phòng và Khánh Hòa (riêng Hải Phòng và Khánh Hòa vẫn giữ tỷ lệ lũy kế trên mức bình quân chung).
Siết chặt quản lý, chống lãng phí tài sản công sau xử lý
Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc công khai chi tiết số liệu theo từng bộ, ngành và địa phương là giải pháp quan trọng nhằm tăng tính minh bạch, tạo áp lực thúc đẩy các đơn vị còn nhiều tồn đọng đẩy nhanh tiến độ.
Bên cạnh việc giải quyết dứt điểm số cơ sở dôi dư còn lại, yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay là siết chặt công tác quản lý, khai thác sau xử lý. Các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp cần sớm được đưa vào sử dụng đúng mục đích, sát với nhu cầu thực tế.
Điều này không chỉ ngăn chặn tình trạng bỏ hoang, xuống cấp gây lãng phí tài sản công, mà còn khơi thông nguồn lực phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh tại từng địa phương.
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