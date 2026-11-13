Hà Nội đưa gần 1.000 xe buýt điện và năng lượng sạch vào hoạt động

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Hà Nội điều chỉnh giao thông đường Nguyễn Trãi ban đêm đến hết năm 2026 GĐXH - Từ hôm nay (12/11) đến hết ngày 31/12/2026, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tổ chức lại giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi (đoạn qua phường Thanh Xuân) nhằm phục vụ thi công hạng mục đào rãnh cáp điện ngầm thuộc Dự án thành phần 2, đường Vành đai 2,5.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, tính từ đầu năm đến ngày 2/11/2026, thành phố đã đưa vào hoạt động 506 xe buýt điện trên 29 tuyến, nâng tổng số xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh toàn mạng lưới lên 989 phương tiện trên 59 tuyến (gồm 850 xe điện và 139 xe sử dụng khí thiên nhiên nén CNG).

Đáng chú ý, trong tổng số 11 doanh nghiệp vận tải buýt đang khai thác tại Hà Nội, đã có 3 đơn vị hoàn thành chuyển đổi 100% phương tiện sang xe buýt điện gồm: Công ty TNHH Dịch vụ vận tải sinh thái Vinbus, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh và Công ty cổ phần Ô tô vận tải Hà Tây.

Trong đó, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đang đẩy nhanh tiến độ thay thế xe chạy dầu diesel. Ngay đầu tháng 11/2026, Transerco đã đưa 31 xe buýt điện mới vào khai thác đồng bộ trên 3 tuyến: số 03B (Bến xe Nước Ngầm - Giang Biên, Long Biên), số 28 (Bến xe Nước Ngầm - Đông Ngạc - Trường Đại học Mỏ - Địa chất) và số 100 (Long Biên - Đặng Xá, Gia Lâm), đồng thời điều chỉnh biểu đồ vận hành tuyến 100 cho phù hợp với đặc thù xe điện.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội đã bổ sung thêm 506 xe buýt điện vào vận hành, nâng tổng số phương tiện sử dụng điện và năng lượng xanh trên toàn thành phố lên 989 xe.

Trước đó, tính đến hết tháng 10/2026, đơn vị này cũng đã đưa 375 xe buýt điện vào vận hành trên 24 tuyến.

Theo kế hoạch từ nay đến hết năm 2026, Hà Nội dự kiến chuyển đổi thêm 227 xe trên 18 tuyến (Transerco thực hiện 15 tuyến, Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội 2 tuyến và Công ty cổ phần Vận tải Newway 1 tuyến).

Khi hoàn tất, mạng lưới vận tải công cộng Thủ đô sẽ có 1.216 xe buýt điện và năng lượng xanh hoạt động trên 77/129 tuyến (gồm 1.077 xe điện và 139 xe CNG), đạt tỷ lệ 61% – vượt cả chỉ tiêu 54% đặt ra cho năm 2028.

Để tạo đòn bẩy tài chính cho doanh nghiệp hướng tới mục tiêu chuyển đổi toàn bộ xe buýt sang năng lượng sạch vào năm 2030, Hà Nội đã ban hành cơ chế hỗ trợ vốn mạnh mẽ.

Theo Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố và Quyết định số 71/2026/QĐ-UBND của UBND thành phố, ngân sách thành phố hỗ trợ 70% tiền lãi vay ngân hàng hoặc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố trong thời gian tối đa 10 năm.

Chính sách này áp dụng cho cả việc đầu tư mua sắm phương tiện lẫn xây dựng hệ thống trạm biến áp, trạm sạc và trạm nạp khí.