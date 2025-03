Tin sáng 14/3: Miền Bắc tái diễn rét đậm, rét hại khi đón không khí lạnh; Hưng Yên bỏ công an cấp huyện, mỗi công an cấp xã có bao nhiêu cán bộ?

Tin sáng 13/3: Hòa Minzy đón nhận tin vui cùng MV "Bắc Bling" sau 11 ngày ra mắt; những trụ sở cơ quan nào sẽ phải di dời khỏi khu vực Hồ Gươm? GĐXH - MV "Bắc Bling" của ca sĩ Hòa Minzy tiếp tục tạo nên cơn sốt trên các nền tảng mạng xã hội và trở thành MV ra mắt ấn tượng nhất toàn cầu; Hà Nội sẽ di dời trụ sở 11 cơ quan, đơn vị để phục vụ dự án cải tạo phía đông Hồ Hoàn Kiếm thành quảng trường - công viên.

Miền Bắc tái diễn rét đậm, rét hại khi đón không khí lạnh

Ngày 15 - 16/3, dự báo một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc và miền Trung nước ta. (Ảnh: Mạnh Quân)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo từ khoảng chiều và đêm 15/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Từ đêm 15/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại; từ khoảng ngày 17/3, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ; Quảng Bình đến Huế phổ biến 17-19 độ.

Khu vực Hà Nội: từ đêm 15/3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 15/3, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc và mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-3,5m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,5m. Từ đêm 16/3, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao 2,0-4,0m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ chiều tối và đêm 15/3 đến sáng sớm ngày 16/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trời rét, rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Một phụ nữ ở Hà Nội vừa mất 5 tỷ đồng thế nào?

Công an TP Hà Nội cho biết, một người phụ nữ ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã bị lừa gần 5 tỷ đồng khi làm cộng tác viên online.

Cụ thể, vào ngày 07/3/2025, Công an thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ nhận được tin trình báo của chị H (trú tại Thanh Oai, Hà Nội) bị lừa đảo khi làm cộng tác viên chốt đơn hàng online. Chị H cho biết, trước đây có quen một người đàn ông ở TP Hồ Chí Minh. Đầu tháng 3 năm 2025, người đàn ông này rủ chị H tham gia đầu tư qua mạng xã hội dưới hình thức chốt đơn hàng để hưởng hoa hồng. Chị H đồng ý và đăng ký theo đường link để làm nhiệm vụ chốt đơn hàng. Chị H đã chuyển gần 5 tỷ đồng để làm nhiệm vụ nhưng sau đó không rút được tiền ra. Lúc này chị mới biết mình bị lừa, chị đã đến cơ quan Công an trình báo.

Công an đánh giá, chiêu lừa tuyển cộng tác viên online, thanh toán đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử hoặc các doanh nghiệp buôn bán sản phẩm không phải là mới nhưng với "mồi nhử" đưa ra rất hấp dẫn như mỗi một đơn hàng sẽ được hưởng chênh lệch 10 đến 20%, nhiều người đã sập bẫy của các đối tượng lừa đảo.

Từ vụ việc trên, Công an Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp, thông qua nhiều nguồn khác nhau, để kiểm chứng tính chính xác. Các trường hợp quảng cáo được hưởng hoa hồng, lãi suất cao rất có thể là chiêu trò của các đối tượng lừa đảo. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hưng Yên: Bỏ công an cấp huyện, mỗi công an cấp xã có bao nhiêu cán bộ?

Trung bình, mỗi đơn vị Công an cấp xã ở Hưng Yên có 11 cán bộ công tác. Ảnh CA





Trên Sức khỏe và Đời sống thông tin, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác, khi kết thúc hoạt động của Công an cấp huyện (từ ngày 1/3), Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã điều động 56 lãnh đạo Công an cấp huyện nhận công tác tại các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh. Đồng thời, tăng cường 436 cán bộ có năng lực, kinh nghiệm công tác về các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và 427 cán bộ về công an cấp xã.

Tính đến nay, toàn tỉnh Hưng Yên có trên 1.400 cán bộ công an đang công tác tại Công an cấp xã, trung bình mỗi đơn vị Công an cấp xã có 11 cán bộ.

Trước đó, thực hiện chủ trương của Trung ương về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, công an các tỉnh đã gấp rút triển khai các phần việc để tổ chức mô hình công an địa phương 2 cấp (cấp tỉnh, cấp xã), không tổ chức công an cấp huyện.

Theo đó, từ 1/3, công an các tỉnh trên cả nước chỉ duy trì 2 cấp (cấp tỉnh, cấp xã). Tại các tỉnh như Hưng Yên đã hoàn thành việc sắp xếp này và thực hiện các quyết định về công tác cán bộ, nhất là với các trưởng công an cấp huyện, thành phố.

Công an tỉnh Hưng Yên đã công bố các quyết định về việc điều động đối với 11 nhân sự đến nhận công tác và giữ chức vụ trưởng phòng các đơn vị thuộc công an tỉnh. Điều động công tác đối với 48 Phó trưởng công an cấp huyện, 3 Phó trưởng phòng đến nhận công tác và giữ chức vụ phó trưởng phòng các đơn vị thuộc công an tỉnh.

NSND Công Lý xin thôi chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội

NSND Công Lý. Ảnh: FBNV

NSND Trung Hiếu xác nhận với phóng viên VietNamNet, NSND Công Lý xin thôi vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Tuy nhiên, dù không giữ vai trò quản lý, NSND Công Lý vẫn là diễn viên thuộc Nhà hát Kịch Hà Nội, nếu có vai diễn phù hợp anh vẫn tham gia.

Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý cho biết, hết tháng 3/2025, chồng cô sẽ kết thúc vai trò Phó Giám đốc tại nhà hát.

"Công Lý bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng ban lãnh đạo Nhà hát - đặc biệt là Giám đốc NSND Trung Hiếu, cùng toàn thể anh chị em đồng nghiệp đã luôn đồng hành, hỗ trợ và động viên tôi trong suốt thời gian đảm nhận cương vị này.

Nhân dịp này, Công Lý gửi lời chúc tốt đẹp đến người kế nhiệm, hy vọng vị trí Phó Giám đốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò góp phần cùng lãnh đạo, anh chị em trong nhà hát đưa Nhà hát Kịch Hà Nội trở thành điểm sáng nghệ thuật không chỉ của Thủ đô mà còn lan tỏa ảnh hưởng trên cả nước", NSND Công Lý chia sẻ trên trang cá nhân.

NSND Công Lý cho biết, thời gian gặp bạo bệnh, anh nhận được sự giúp đỡ từ lãnh đạo, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - NSND Trung Hiếu.

"Trong thời gian đảm nhận vai trò Phó Giám đốc, sự hỗ trợ tận tình của NSND Trung Hiếu đã giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển của Nhà hát Kịch Hà Nội. Đồng thời, sự động viên và tạo điều kiện từ NSND Trung Hiếu cũng là nguồn sức mạnh để tôi vượt qua những khó khăn và biến cố sức khỏe trong cuộc sống.

Tôi gửi lời chúc sức khỏe tới khán giả, những người luôn ủng hộ, theo dõi và động viên Công Lý trong suốt thời gian dài. Tôi luôn mong mỏi được tái ngộ khán giả trong những dự án phim ảnh trên màn ảnh nhỏ hoặc sân khấu kịch phù hợp với điều kiện sức khỏe hiện tại", NSND Công Lý chia sẻ.

Năm 2020, NSND Công Lý được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Không lâu sau đó, nghệ sĩ gặp biến cố sức khoẻ.

NSND Công Lý sinh năm 1973. Ngoài tham gia các vở kịch như Ông không phải là bố tôi, Vùng lạnh, Điệp khúc Vi-rút, Tiếng đàn Vùng Mê Thảo, Tình sử ngàn năm, Mảnh đất lắm người nhiều ma… NSND Công Lý còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình được yêu thích trong cả vai trò diễn viên và phó đạo diễn như: Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Tình khúc bạch dương, Những cô gái trong thành phố, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng và gần nhất là Cha tôi người ở lại… Anh nổi tiếng nhất với vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân.

Mới nhất vụ bé 16 tháng tuổi bị ô tô phụ huynh tông tử vong

Ngày 13/3, trên Tiền phong, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra vụ việc bé trai 16 tháng tuổi bị ô tô tông tử vong trước cửa cơ sở trông giữ trẻ tư thục Mầm non Tuổi Thơ.

"Tất cả những người có liên quan trong vụ việc đều phải triệu tập để làm việc", đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh cho biết, sau sự việc xảy ra, Phòng đã làm việc với cơ sở giữ trẻ, hiện đang làm báo cáo gửi các Sở, ban ngành liên quan.

"Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm việc, đơn vị đang chờ kết luận của công an", đại diện Phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh nói.

Trước đó, Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 7h ngày 10/3, bé trai 16 tháng tuổi (trú xã Thạch Đài, thành phố Hà Tĩnh) được bố mẹ đưa đến gửi tại cơ sở trông giữ trẻ tư thục tại ngõ 247, đường Vũ Quang, phường Trần Phú. Tại đây, các cô giáo đã đón cháu bé vào lớp học.

Theo camera ghi lại, thời điểm này có một phụ huynh khác đi ô tô chở con đến gửi tại cơ sở. Đúng lúc này bé trai 16 tháng tuổi bất ngờ đi chập chững từ vỉa hè ra đường và bị ngã xuống.

Sau khi đứng lên, cháu bé tiếp tục di chuyển, cách đầu chiếc ô tô kể trên khoảng 1m.

Do không biết có cháu bé phía trước, người phụ nữ nhấn ga cho xe di chuyển. Bé trai bị lọt dưới gầm ô tô, nhiều người thấy vậy hò hét thì tài xế mới dừng lại. Nạn nhân được giải cứu ra ngoài, đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong vào khoảng 2h ngày 11/3.

Được biết, nạn nhân là H.B.L (16 tháng tuổi) vừa được bố mẹ cho đi học từ ra Tết Nguyên đán đến nay.

Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, ngành chức năng đã yêu cầu tạm thời đóng cửa cơ sở trông trẻ tư thục để chờ kết luận điều tra.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cơ sở giữ trẻ mầm non tư thục được cấp phép hoạt động từ tháng 10/2023. Cơ sở này được có khoảng trên 20 cháu bé, có 2 cô giáo giữ trẻ.

Sắp điều chỉnh lương tối thiểu

Theo thông tin trên Tiền phong, Bộ Nội vụ sẽ tập trung điều chỉnh lương tối thiểu vùng trong thời gian tới, đặc biệt là phân vùng lương tối thiểu phù hợp với sự thay đổi về địa bàn hành chính sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3, Bộ Nội vụ cho biết sẽ tập trung chuẩn bị nội dung về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu, đặc biệt liên quan đến phân vùng lương tối thiểu để phù hợp với thay đổi về địa bàn hành chính khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Được biết, hiện lương tối thiểu đang được phân ra làm 4 vùng cụ thể. Khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, các vùng áp dụng có thể được thay đổi.

Mức lương tối thiểu vùng ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Từ năm 2009 đến nay, mức lương này đã qua 16 lần điều chỉnh.

Lần gần nhất, từ ngày 1/7/2024, Nghị định 74 của Chính phủ đã điều chỉnh tăng lương tối thiểu theo tháng 6%, với các mức: vùng 1 là 4,96 triệu đồng, vùng 2 là 4,41 triệu đồng, vùng 3 là 3,86 triệu đồng, vùng 4 là 3,45 triệu đồng.

Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) có văn bản gửi các địa phương đề nghị rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu.

Văn bản nêu rõ, Nghị định số 74 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, trong đó mức lương tối thiểu được chia theo vùng (gắn với địa bàn hành chính cấp huyện).

Thời gian vừa qua, nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sự điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện (đổi tên, thành lập mới, nhập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính) theo các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Do đó, để cập nhật địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu và chuẩn bị phương án đề xuất với Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu trong thời gian tới theo quy định, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được đề nghị yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát lại địa bàn áp dụng.

Theo đó, các địa phương rà soát, cập nhật lại tên địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu, nhất là đơn vị hành chính cấp huyện đã thực hiện sắp xếp lại, như đổi tên, thành lập mới, nhập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính theo các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ 1/7/2024 đến nay...

Hà Nội đầu tư gần 100 tỷ đồng làm sạch Hồ Tây

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải xung quanh khu vực hồ Tây trên dịa bàn quận Tây Hồ, với mức đầu tư dự kiến trên 99 tỷ đồng từ ngân sách quận Tây Hồ.

UBND thành phố giao chủ đầu tư dự án là UBND quận Tây Hồ; các sở ban ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ để đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ, chất lượng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến 2027.

Đây là dự án nhằm xây dựng hệ thống thu gom và các trạm bơm chuyển tiếp, kết nối vào hệ thống thu gom nước thải hồ Tây giai đoạn 1 và giai đoạn 2 làm cơ sở xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn cho khu vực xung quanh hồ Tây; đảm bảo khả năng phát triển, mở rộng kết nối hệ thống thoát nước của khu vực trong tương lai. Qua đó giải quyết hoàn toàn việc xả thải ô nhiễm vào hồ Tây, góp phần cải thiện, phục hồi môi trường khu vực này.

Dự án có quy mô bao gồm hệ thống thoát nước nửa riêng (hệ thống giếng tách, cống bao tự chảy; trạm bơm chuyển tiếp; tuyến cống áp lực). Kích thước các công trình được tính toán đáp ứng lưu lượng lớn nhất theo quy hoạch, với khối lượng dự kiến 3 trạm bơm chuyển tiếp, 20 giếng tách nước thải, 120 ga thăm kiểm tra, mạng lưới tuyến cống tự chảy có quy mô từ DN300 - D500 dài khoảng 6,9 km, mạng lưới tuyến cống áp lực có quy mô từ DN160 đến DN225 dài khoảng 0,9 km. Tuyến cống được sử dụng vật liệu phù hợp với điều kiện và đã được áp dụng tại các Dự án tại Việt Nam: ống uPVC, ống HDPE, ống BTCT...