Tin sáng 14/6: Nhân viên ngân hàng giúp cụ ông 79 tuổi thoát bẫy lừa đảo 500 triệu đồng; miền Bắc nắng nóng gay gắt

Tin sáng 13/6: Nhân chứng kể lại khoảnh khắc vụ 3 thanh niên tử vong trên đường Láng; người dân có thể mua vàng miếng SJC online theo cách này GĐXH - Theo một số người dân, các nạn nhân đâm xe máy vào dải phân cách, bị ngã dẫn đến tử vong; từ ngày 12/6, ngân hàng Vietcombank triển khai đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến cho khách hàng ngay trên website.

Thiếu nữ 14 tuổi ở Cà Mau rời nhà cùng giấy khai sinh đã 20 ngày

Báo VietNamNet đưa tin ngày 13/6, ông Trần Văn Tẻo (42 tuổi, ngụ xã Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cho biết, con gái T.D.K. (14 tuổi) rời khỏi nhà gần 20 ngày nay chưa trở về.

Theo ông Tẻo, rạng sáng ngày 19 âm lịch (tức ngày 26/5 - PV), K. rời khỏi nhà. Khi đi, em mang theo giấy khai sinh. Ngay khi phát hiện con gái "mất tích", gia đình ông Tẻo tổ chức tìm kiếm, đồng thời trình báo cơ quan công an nhờ hỗ trợ.

Gần 20 ngày em K. rời nhà, gia đình ông Tẻo tìm kiếm con gái khắp mọi nơi. Ảnh: VietNamNet

"Vợ chồng tôi có 4 người con, K. là con thứ 2. Nhà không có đất sản xuất, tôi đi phụ hồ, vợ làm công nhân. Kinh tế eo hẹp, miếng ăn còn khó nên các con đều nghỉ học từ sớm", ông Tẻo tâm sự.

Người nhà em K. thông tin thêm, nghỉ học từ sớm nên em không có nhiều bạn bè, thời gian gần đây cũng không tiếp xúc với người lạ.

Trước đó, ngày 8/6, một nữ sinh trường THCS trên địa bàn TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) cũng rời nhà không tin tức. Gần 4 ngày sau, lực lượng chức năng tìm thấy nữ sinh khi đang ở nhà bạn. Theo nữ sinh, do đi tắm sông, ướt quần áo, sợ bị gia đình la mắng nên ở lại ngủ nhờ nhà bạn.

Cảnh sát giao thông kịp thời hỗ trợ người có dấu hiệu ngừng tim đi cấp cứu

Theo báo Lao động, ngày 13/6 Phòng CSGT - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trước đó trong quá trình tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Tổ tuần tra Cảnh sát Giao thông (CSGT) phát hiện chiếc xe ôtô đỗ bên đường có một người đàn ông bước xuống với tinh thần hoảng loạn và nói rằng, đang trên đường về quê thì con của anh có dấu hiệu ngừng tim, hiện nguy kịch trên xe.

Ngay lập tức, Tổ công tác đã cử 1 cán bộ CSGT điều khiển xe thay người bố và sử dụng xe đặc chủng CSGT bật đèn, còi ưu tiên để dẹp đường, nhanh chóng đưa người bệnh đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An để cấp cứu.

CSGT kịp thời hỗ trợ đưa cháu N.T.B. đi cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, người bệnh là N.T.B. (SN 2007) trú tại xã Hưng Lộc, TP. Vinh. Trước đó, B. phụ giúp bố mẹ một số việc vặt dưới trời nắng nên bị say nắng và dẫn đến trụy mạch. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên B hiện đã qua cơn nguy kịch.

Hành động kịp thời giúp đỡ người bệnh trong lúc nguy kịch của cán bộ, chiến sĩ CSGT Trạm CSGT Diễn Châu đã nhận được sự cảm kích, biết ơn từ gia đình. Đồng thời, làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.

Thời tiết Hà Nội và cả nước trong 10 ngày

VTCnews cập nhật tin từ trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin nắng nóng trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Hòa Bình, Trung Bộ; dự báo thời tiết 10 ngày, từ 13/6 - 22/6, cho Hà Nội và cả nước.

Theo đó, ngày hôm nay 14/6, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, phía nam Sơn La và Hòa Bình nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Ảnh minh họa

Thanh Hóa đến Bình Thuận nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ được cảnh báo khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới; Bắc Bộ từ ngày 15/6 nắng nóng xu hướng dịu dần.ng Ngãi) 38.3 độ C, Hoài Nhơn (Bình Định) 38.7 độ C…, độ ẩm thấp nhất phổ biến 55-60%.

Nhận định thời tiết từ đêm 14/6 đến ngày 22/6



Bắc Bộ từ đêm 14-16/6 khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Từ 17-20/6 vùng núi mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; thời kỳ từ 15-17/6 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đề xuất hạn chế ô tô vào phố cổ Hà Nội

Báo VietNamNet đưa tin ngày 13/6, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, trước kỳ họp thứ 17 HĐND TP khóa XVI.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Hoàn Kiếm đã nêu một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến vấn đề trật tự đô thị, giao thông trên địa bàn, giải phóng mặt bằng triển khai dự án; tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các gia đình chính sách…

Cử tri Nguyễn Hữu Cử (phường Hàng Đào) đề nghị thành phố bố trí quỹ đất ngoài đê sông Hồng hoặc một số nơi khác để làm bãi đỗ xe máy, ô tô cho người dân. Đồng thời, bố trí xe buýt loại nhỏ hoạt động từ 5h đến 8h và từ 16h đến 20h để đưa đón khách gửi xe nhằm giảm mật độ giao thông ở khu vực phố cổ.

Cử tri nêu kiến nghị với đại biểu HĐND TP Hà Nội và lãnh đạo quận Hoàn Kiếm. Ảnh: VietNamNet

Phản ánh tình trạng khách du lịch đến Hà Nội ngày càng đông, đặc biệt là khách nước ngoài, nhưng nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn còn thiếu, không đáp ứng được nhu cầu nhất là ở các tuyến phố, cử tri Nguyễn Hữu Cử đề nghị thành phố quan tâm xây dựng thêm nhà vệ sinh công cộng trên một số tuyến phố.

Trả lời kiến nghị của cử tri, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, đơn vị này đã có đề xuất thành phố quy định hạn chế ô tô vào phố cổ và hạn chế xe buýt đi vào các trục xuyên tâm. Đề xuất này để giảm mật độ giao thông ở khu vực phố cổ.

Nhân viên ngân hàng giúp cụ ông 79 tuổi thoát bẫy lừa đảo 500 triệu đồng

Theo báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin nhờ cảnh giác của nhân viên ngân hàng, Công an phường Đức Giang, quận Long Biên vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo nhằm vào người cao tuổi.

Cụ thể, khoảng 10h30 ngày 13/6, ông K (sinh năm 1945, ở quận Long Biên, Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ "Công an Hà Nội", thông báo ông liên quan đến đường dây buôn ma tuý và rửa tiền.

Công an cùng nhân viên Ngân hàng BIDV giải thích về thủ đoạn lừa đảo cho ông K.

Qua điện thoại, đối tượng tự xưng "công an" yêu cầu ông K. cung cấp thông tin số căn cước công dân và kê khai số tiền trong sổ tiết kiệm. Người này nói phải rút toàn bộ số tiền tiết kiệm về, chuyển ngay tiền đó vào một tài khoản do anh ta cung cấp để "đảm bảo việc điều tra".

Nghe theo đối tượng, ngay sau đó, ông K. đã rút toàn bộ 500 triệu đồng trong sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Công thương Vietinbank, sau đó cầm đến trụ sở Phòng giao dịch Đức Giang của Ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Đô (địa chỉ 122 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên) để chuyển số tiền đến đối tượng giả danh công an kia.

Khi tiếp nhận yêu cầu của ông K, cán bộ phòng giao dịch do đã được Công an phường Đức Giang tuyên truyền về phương thức thủ đoạn lừa đảo của tội phạm nên đã rất cảnh giác báo ngay đến cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Đức Giang đã cử cán bộ đến phòng giao dịch của ngân hàng, gặp gỡ, giải thích, tuyên truyền để ông K hiểu rõ phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời ghi nhận, khi các cán bộ chiến sĩ Công an phường Đức Giang đang hướng dẫn ông K. về chiêu thức lừa đảo của tội phạm, đối tượng giả danh kia vẫn gọi điện thúc giục ông K. chuyển tiền.

Nhờ tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm của cán bộ ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Đô và sự giải thích rõ ràng của Công an phường Đức Giang, ông K. đã không mất số tiền lớn. Vụ việc đã được ngăn chặn kịp thời, không xảy ra thiệt hại gì.

Được biết, cũng trong tháng 6/2023, Công an phường Đức Giang, quận Long Biên đã phối hợp với Phòng giao dịch 1 ngân hàng trên địa bàn, ngăn chặn vụ đối tượng dùng thủ đoạn lừa đảo 3 tỷ đồng, nhắm vào 2 công dân cao tuổi.